Confira os resumos das novelas da semana (08/05 até 13/05)

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Albuquerque insinua que Marê foi o motivo da destruição da loja de Wanda. Fabiano apoia Turíbio, que sofre com a traição da mulher. Cândida sofre com a expulsão de Luís do seminário. Wanda confronta Sílvio sobre o ataque a sua loja. Gaspar parabeniza Gilda pela perda do emprego de Marê. Marcelino se preocupa com Marê e escapa da escola. Celeste encontra Marcelino na loja de Wanda. Marê decide financiar a reforma da loja de Wanda com o dinheiro da joia de família que empenhou. Cândida manipula Luís. Os freis anunciam que Marê terá de deixar a casa de acolhimento.

Terça – Padre Donato se preocupa com a reação de Marcelino à saída de Marê. Cândida confessa a Ione que está manipulando Luís para que ele retorne ao seminário. A mando de Gilda, Sílvio suborna Albuquerque para suspender as investigações sobre a depredação da loja de Wanda. Verônica convence Anselmo a conceder um empréstimo financeiro a Antônio. Orlando convoca Marê a morar com ele. Wanda contrata Frei João para reformar sua loja, e Sílvio se surpreende. Frei Severo repreende a manipulação de Cândida. Júlio convence Marê a morar com ele, e Sônia se preocupa. Frei Severo revela a Marcelino que Marê deixará a Irmandade.

Quarta – Marcelino foge e acaba sendo picado por um escorpião. Orlando cuida de Marcelino no hospital. Sônia ajuda Antônio a preparar uma surpresa para Aparecida. As crianças acompanham Celeste ao hospital para ter notícias do estado de Marcelino. Orlando explica a Marê que o soro já foi dado a Marcelino, e eles precisam esperar. Aparecida desconfia da viagem de Antônio. Marcelino piora, e Marê e Orlando se desesperam. Gilda se aproveita do estado de Orlando e o abraça. Os freis flagram Gilda e Orlando juntos.

Quinta – Gilda disfarça, e Orlando afirma que está cuidando de Marcelino como se fosse seu filho. Os religiosos rezam por Marcelino. Marê afirma que ficará com Marcelino até ele melhorar. Gilda pensa apaixonadamente em Orlando. Anselmo se irrita com a armação de Cândida, que insiste em seu plano. Tânia se decepciona com Luís. Marcelino tem uma piora significativa, e recebe uma visita especial. Todos se espantam com a súbita melhora de Marcelino, que tem alta do hospital. Frei Severo alerta Orlando sobre Gilda. Marcelino retorna para a escola. Marê se muda para a casa de Júlio.

Sexta – Orlando se preocupa com o amor de Júlio por Marê. Aparecida acredita que Antônio tenha mentido para ela e pensa em expulsá-lo de casa. Todos ajudam Antônio na festa surpresa de Aparecida. Gilda se insinua para Orlando, e Gaspar sente ciúmes. Orlando flagra Marê muito próxima a Júlio e se incomoda. Luís cede à chantagem de Cândida e decide voltar para o seminário. Aparecida se emociona com a surpresa de Antônio. Orlando afirma a Gilda que se casará com Marê.

Sábado – Gilda provoca Marê e Orlando. Cândida finge sua recuperação e comemora a decisão de Luís de voltar para o seminário. Gaspar e Gilda trocam ameaças. Neiva comenta com Popó sobre Celeste. Ivan implica com Luís por causa de Tânia. Anselmo sugere que Luís proponha um namoro às escondidas com Tânia. Marê pede que Orlando fale sobre sua família. Justino se entristece ao ver Sônia beijar Júlio. Popó acompanha Celeste até sua casa. Adélia sugere que Neiva procure um amor. Marê se assusta ao ver Júlio entrar em seu quarto.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Theo reforça com Sheila para fazer as fotos com a banda ao final do show. Ben se espanta quando Jenifer conta que Sol guardou o presente que ele lhe deu quando eram mais jovens. Rafa e Kate se declaram um para o outro. Bruna e Ben assistem ao show de Lui nas redes sociais. Sol se desespera ao saber que foi Theo quem contratou o show da banda. Ben decide ir à casa de show ao ver fotos de Theo com Sol. Sol bebe a água sabotada por Theo. Kate rejeita um presente de Clara ao saber que o mesmo foi usado para conquistar o pai de Rafa. Theo vai ao camarim, e encontra Sol desmaiada. Lui reclama de tirar fotos com a plateia. Wilma se encontra com Marcos no Charles Pierre. Ben não encontra Sol ao chegar à casa de show, e procura por Theo. Clara sugere que Rafa marque um almoço com Bruna e Kate. Orfeu impede Ben e Theo de brigarem. Sol chega dopada em casa, e Jenifer alerta Ben.

Terça – Theo se enfurece quando Ben vai ao encontro de Sol. Jenifer fica furiosa ao saber que foi Theo quem contratou a banda de Lui. Sol não se lembra do que aconteceu depois que ela entrou no camarim. Hugo pede ajuda ao Pastor Miguel para abandonar a vida de crimes. Lui vai à casa de Sol e se decepciona ao ver Ben. Theo mente para justificar a Clara o show da banda de Lui na empresa. Marcos e Wilma humilham Lui. Sol revela para Jenifer sobre o contrato que foi obrigada a assinar. Lui faz uma live e Anthony e Érika ficam perplexos com o conteúdo. Jenifer faz a aula de desenho de Hugo. Lui é atacado por várias pessoas na internet e perde todos os contratos. Kate flagra Hugo e Jenifer juntos. Ben conta para Lumiar que Theo esteve no show de Lui. Sol tenta animar Lui. Wilma avisa a Ivy e Cidão que eles não receberão salário. Jenifer pede para um professor analisar o contrato de trabalho de Sol. Lumiar tira satisfações com Theo.

Quarta – Theo acalma Lumiar e a leva ao refúgio de Fábio e Dora. Clara recebe um telefonema de Theo para avisar de sua viagem e fica desconfiada. Rafa e Kate namoram no ICAES. Clara e Helena se beijam. Yuri se incomoda com a atenção que Vini dedica a Alice, e Guiga percebe. Wilma questiona Sol sobre o cumprimento do contrato. Jenifer incentiva Sol a assumir seu romance com Lui. Sabrina implica com Simas. Lumiar cuida de Dora. Ben descobre que Kate está namorando Rafa. Fábio é gentil com Theo. Clara convida Bruna e Kate para jantar em sua casa. Bruna reconhece Clara, e Kate se desespera.

Quinta – Kate implora que Bruna não revele a verdade para Rafa e Clara. Theo gosta de conversar com Fábio. Lumiar e Theo passam a noite juntos. Kate não deixa que Bruna conte para Ben que ela se envolveu com Theo. Anthony decide ajudar Ivy e pede para ela pegar os contratos dos funcionários de Wilma. Vitinho consegue uma parceria para restaurar a imagem de Lui na internet. Antônio avisa a Ben e Bruna que a fraude do DNA será descoberta. Theo pede para ficar com Lumiar. Sol e Lui sonham uma com o outro. Érika pensa em tirar proveito de Wilma após ler o contrato de trabalho de Sol. Lumiar anuncia a Ben que o juiz determinou que o teste de DNA deve ser refeito.

Sexta – Ben questiona Lumiar sobre o motivo da repetição do teste. Clara conversa com Helena sobre o beijo das duas. Érika pede para Ivy filmar Sol e Lui juntos. Ben se aconselha com Mãe Ana. Anthony avisa a Vitinho que Érika publicará sobre a cláusula do contrato de Sol. Jenifer ajuda Hugo em um trabalho. Kate vê Hugo e Jenifer juntos e decide convidar os dois para sair com ela e Rafa. Sol descobre que terá que fazer um novo exame de DNA e se desespera. Lui implora que Érika não poste seu vídeo com Sol. Clara muda o visual. Sol faz confidência para Ben sobre Lui. Rafa consola Jenifer. Lumiar segue o conselho de Ben e pede para Theo desistir de fazer o exame de DNA. Ben, Jenifer e Sol esperam Theo no laboratório.

Sábado – Theo aparece no laboratório e deixa Sol, Jenifer e Ben nervosos. Lumiar é avisada da audiência de Emílio. Theo implica com Ben e Sol. Vitinho ajuda Lui com a surpresa que ele planeja fazer a Sol. Os bens de Guiga são bloqueados por culpa de Emílio. Lumiar termina seu romance com Theo. Emílio pede para morar com Guiga. Guiga vende brigadeiro no ICAES. Vitinho compra um anel para Lui dar a Sol. Hugo é obrigado a ir falar com um traficante. Lui conta para Ludmilla sobre suas intenções com Sol. Jennifer, Ben, Bruna, Kate e Rafa se encontram para ver o show.

Resumo: Poliana Moça

SBT – 20h30

Segunda – Tânia reclama com Otto em relação à pouca quantidade de dinheiro na conta dele e ele conta que tem mais no cofre. Claudia fica feliz com a formatura surpresa feita pela família. Tânia surta pela mansão de Otto. Ruth liga para João e Tânia pede para ele inventar uma desculpa. Gael assiste a um vídeo da peneira Sub-15 do Juventus e pensa em se inscrever. Em conversa com André, Raquel diz que deseja tirar um ano sabático e fazer mochilão. Tânia passa a noite na mansão com a família de Otto feita de refém. Luísa consegue apertar um botão secreto de um dispositivo móvel que fica escondido dentro de um livro, ativando Sara. Sara liga e se depara com Pinóquio desativado.

Terça – LUC2 conversa com Pinóquio, mesmo desligado, e pede desculpa. Sara consegue ligar Pinóquio. LUC2 entra em confronto com Pinóquio, que alerta o androide sobre Tânia. LUC2 informa Tânia que Pinóquio está ligado. Durval compartilha com Formiga e André que as contas da padaria estão em vermelho. Sérgio chega à mansão para trabalhar, mas Tânia manda LUC2 e Poliana se livrarem dele. Sérgio questiona a bagunça na residência de Poliana, sai de lá e liga para a polícia. Bento avisa a Ruth que João e Poliana não chegaram na escola. A polícia cerca a casa de Otto. Tânia mostra aos policiais que Poliana e João estão de refém.

Quarta – A imprensa grava a cena no local do crime. Ruth acompanha a notícia pela mídia, fica desesperada e vai até o endereço. Tânia volta para dentro da casa com as crianças. Helena desabafa com Song que, mesmo mudando de cidade em cidade, por conta do emprego do pai, agora, ela sente que criou raízes e agradece a Song por ser sua melhor amiga. O capanga de Tânia avisa que a polícia só aceita a proposta de deixá-la ir se ela liberar três reféns. LUC2 insiste para saber quando vai virar humano de verdade. Glória é libertada do sequestro.

Quinta – Poliana tenta mostrar o lado bom da vida e convencer Tânia que ela tem algo bom dentro dela. Otto recomenda a Tânia liberar Poliana e João no lugar dele e Luísa, mas a Cobra não concorda e libera o casal. Gael é aprovado para o Sub-15 do Juventus. Poliana diz a Tânia que perdoa ela, mesmo se um dia elas não se verem mais. Tânia alega que está guardando o melhor para o final. Davi conta que recebeu uma proposta de trabalho em Brasília, mas os filhos não gostam. Pinóquio usa sua energia para abrir o laboratório, Sara escapa e vai ajudar a família. Pinóquio descarrega. Sara ataca Tânia. Poliana e João fogem, mas Poliana volta para a casa e Otto vai atrás. Tânia fica cara a cara com a polícia. Poliana tenta dar amor para Tânia e ajudar com conselhos, alegando que ela é uma mulher forte e pode usar isso para se reconstruir. LUC2 foge.

Sexta – Após o crime, Poliana diz que vai para a escola e apoia a família para também seguir em frente. Ruth comenta com os sobrinhos que Francisco, policial que conheceu no Ceará, vem para São Paulo para vê-la. Tânia encontra com Violeta. Poliana e João reencontram os amigos. Éric faz as pazes com João. No laboratório, Sara diz a Otto que Pinóquio foi um herói. Jeff expressa a Brenda que deseja dar mais um passo na relação e ela responde o namorado. André aponta a Raquel que não quer viajar, que quer terminar a faculdade. Raquel diz que vai fazer mochilão sozinha.

Resumo: A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h45

Segunda – Até o final desta edição, a emissora não divulgou o resumo.

Terça – Até o final desta edição, a emissora não divulgou o resumo.

Quarta – Até o final desta edição, a emissora não divulgou o resumo.

Quinta – Até o final desta edição, a emissora não divulgou o resumo.

Sexta – Até o final desta edição, a emissora não divulgou o resumo.

Resumo: Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Samuel manda Aline fugir com o filho ao perceber uma ameaça em casa. Jurecê tem visões durante ritual na aldeia indígena. Ramiro e os capangas ateiam fogo à casa de Samuel e Aline. Caio ajuda Aline e João, levando mãe e filho para se esconderem na casa de Cândida. Cândida diz que foi Antônio La Selva quem mandou matar Samuel. Daniel fica noivo de Graça. Irene tenta convencer Antônio de que Daniel deve ser o filho sucessor do marido. Antônio não gosta de saber que Aline está viva. Caio nega para Antônio que tenha ajudado Aline. Antônio orienta Daniel a negociar a compra das terras de Aline. Caio afirma para Angelina que Antônio o culpa pela morte de sua mãe, Agatha. Marino aconselha Aline a não enfrentar Antônio. Aline decide morar no paiol com Jussara e João. Aline deixa claro para Daniel que não venderá as terras para Antônio. Ademir diz a Antônio que sabe o porquê do irmão querer as terras de Aline. Aline demonstra seu propósito em cuidar das terras que herdou de Samuel.

Terça – Jussara critica Aline. Gladys concorda em conceder uma licença da escola para Aline. Gentil alerta Jonatas ao perceber o interesse do filho por Aline. Ademir aconselha Caio a esperar passar o luto de Aline, para se aproximar da moça. Cândida alerta Aline sobre Antônio. Lucinda diz a Aline que não é possível a professora entrar na cooperativa. Jonatas alegra Aline, contando que os trabalhadores resolveram fazer um mutirão para consertar a casa dela. Anely conta a Lucinda que Aline defendeu Cristian na escola. Jurecê diz a Caio que o amor abrirá o destino do filho de Antônio. Ramiro pede a Kelvin para descobrir o segredo que existe entre Cândida e Antônio. Angelina fica preocupada ao saber que Daniel também está apaixonado por Aline. Caio beija Aline.

Quarta – Aline se afasta de Caio e pede para o rapaz ir embora. Lucinda tenta tranquilizar Odilon sobre Anely, sem saber que a irmã se exibe pela webcam em troca de dinheiro. Caio e Daniel conversam sobre as paixões que estão sentindo, sem que ambos saibam que se referem à mesma mulher. Antônio não admite que Luigi se hospede em sua casa, e Irene sugere a Petra que o italiano fique na pousada. Aline avisa a Antônio que enviou um relatório denunciando o produtor rural para uma amiga jornalista, pedindo para divulgar as informações escritas, caso aconteça algo com ela ou com João. Antônio conta a Irene que Aline o ameaçou. Tadeu garante a Aline que ninguém irá ajudá-la na cooperativa.

Quinta – Antônio pede a Silvério que descubra para quem Aline enviou o relatório. Irene alerta Graça para ficar de olho na admiração que Daniel nutre por Aline, e sugere que a moça engravide do filho. Cândida aconselha Caio a enfrentar Antônio. Diante da desconfiança de Irene, Petra diz à mãe que fez uma pesquisa na internet que comprova que Luigi é milionário. Ademir concorda em atender ao pedido de Caio para comprar sementes de milho na cooperativa em seu nome e oferecer a Aline. Jussara repreende Aline por não ter aceitado a proposta de Antônio, com receio do que possa acontecer com sua filha. Graça segue a orientação de Irene e tenta engravidar de Daniel. Mara entrega as sementes para Aline e diz que foi o filho de Antônio quem comprou para ela.

Sexta – Antônio fica sabendo por Ruan que alguém forneceu sementes para Aline. Lucinda se nega a dizer a Antônio quem foi o comprador das sementes. Jussara avisa a Aline que Jonatas está apaixonado pela filha. Aline e Jonatas cobram de Marino a investigação sobre a morte de Samuel. Rodrigo aceita advogar na investigação do assassinato de Samuel e avisa a Aline que ela colocou em risco a amiga jornalista para quem enviou a carta. Anely fica surpresa quando Andrade mostra a tela do computador com sua imagem na webcam. Irene tenta convencer Daniel a descobrir quem deu as sementes para Aline, a fim de conseguir a vaga de sucessor dos negócios do pai. Caio afirma para Angelina que é o sucessor de Antônio por direito. Daniel solicita a Lucinda um relatório de todas as transações comerciais do último mês da cooperativa. Daniel procura Aline.

Sábado – Daniel percebe que Aline pensa que foi ele quem lhe enviou as sementes. Daniel repara que a água do terreno de Aline é transparente, em comparação com a água barrenta das terras de Antônio. Ruan conta a Antônio que escutou Aline dizer a Jonatas que precisará pedir empréstimo. Andrade tenta chantagear Anely. Luigi se hospeda na pousada de Andrade e Lucinda. Daniel revela a Antônio que Ademir comprou as sementes para Aline. Cândida aconselha Caio a revelar a Aline o seu amor pela moça. Cândida conta a Caio um segredo da família do rapaz. Antônio orienta Franco a conceder o empréstimo para Aline, pedindo como garantia as terras dela. Lucinda nota o tratamento irônico de Andrade com Anely. Aline aceita fazer o empréstimo dando as terras como garantia ao banco. Jonatas interrompe a conversa entre Aline e Daniel.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora. Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

