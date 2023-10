Confira os resumos das novelas da semana (09/10 até 14/10)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Érica acolhe Renée, Vic e Tony em sua casa. Wagner os observa, desolado. Natália tem uma alucinação com Bruno. Giovanni encontra Ísis na casa de Cris, que provoca a rival. Natália lembra de Bruno com Adriana. Evilásio sugere que Mário converse com a secretária de Átila sobre a amante que o advogado tinha. Taís tenta despistar o irmão. Ísis revela a Giovanni que os dois podem ser irmãos. Yeda interrompe a reunião de Roberto e Aramis e exige que ela e Lara sejam convocadas para decidir os novos rumos do escritório. Taís se desentende com Silas. Pedro encontra Natália. Jonas confronta Helena e procura Adriana.



Terça – Adriana diz que Jonas deve se entender com Helena. Edu discute com Érica por causa de Renée, e Vic ouve. Helena vê quando Giovanni recebe uma mensagem de Cris. Yeda sugere que Lara participe das decisões sobre o escritório. Roberto se desespera com as investigações de Mário. Tony enfrenta Edu. Natália confessa a Carol que passou a desconfiar de Adriana a Jonas. Carol se espanta com a reação de Pedro ao falar sobre Bruno. Ísis e Giovani torcem para que o teste de DNA dê negativo. Taís conta a Evilásio e Raquel que deixou a agência. Giovanni diz a Cris que não pode ficar com ela.

Quarta – Giovanni se afasta e Cris promete acabar com Ísis. Jonas diz a Helena que quer a separação. Natália decide sair novamente, e Pedro liga para Carol. Cris faz uma denúncia sobre um canil clandestino. Lara decide ir para o escritório. Renée pede ajuda a Helena. Natália confronta Jonas sobre a morte de Bruno. Jonas alerta Pedro sobre Natália. Carol conta a Wanda sobre a reação de Pedro ao falar de Bruno. Roberto faz uma proposta a Mário. Helena sugere que ela e Jonas façam uma viagem para a casa de praia. Ísis leva a polícia até o canil clandestino. Cris vai até o canil clandestino e acaba como refém.

Quinta – O dono do canil clandestino foge com o carro de Cris, levando a menina junto. Ísis consegue salvar Cris. Giovanni chega ao local e vai ao encontro das duas. Lara repreende a atitude de Cris. Cris pede uma nova chance a Giovanni. Natália procura Adriana. Érica pede que Mário converse com Edu sobre Renée. Evilásio confronta Silas. Jonas e Helena discutem, e ela afirma que o ama. Carol diz acreditar em Natália sobre o que aconteceu com Bruno, e Pedro se decepciona. Sérgio recebe uma carta de Míriam e passa mal. Taís e Renée vão à casa de Lara. Roberto anuncia a Lara que descobriu a identidade da amante de Átila.

Sexta – Taís se desespera, mas percebe que Roberto está mentindo sobre sua suposta descoberta. Cris conforta Giovanni sobre o estado do avô. Mário deduz que Roberto pode estar enganando Lara. Roberto treina Alícia para fingir que é a amante de Átila. Lara pede que Mário a acompanhe no encontro com Alícia. Tony começa a trabalhar no escritório de Átila e Yeda se interessa pelo rapaz. Carol confessa a Adriana que desconfia de Pedro. Mário investiga se Alícia era a real amante de Átila. Adriana discute com Natália. No hospital, Sérgio recebe uma mensagem de Míriam e tem um novo ataque. Jonas diz a Giovanni que decidiu se separar e Helena ouve.

Sábado – Helena tem um surto de raiva e afirma que não perderá Jonas. Natália acredita que Carol está mentindo para ela. Mário pede que Lara convoque Alícia para um novo encontro. Tony se interessa por Ísis. Helena combina com Sérgio de manipular Jonas para evitar a separação. Pedro diz a Natália que Carol realmente acredita na irmã. Helena finge tristeza com o estado do pai, e Jonas a conforta. Taís descobre que Evilásio confrontou Silas e desmaia. Tony registra quando Edu conversa com uma mulher e ameaça contar para Érica. Mário desmascara Alícia, e Lara cobra explicações de Roberto. Míriam confronta Sérgio. Sai o resultado do exame de DNA de Ísis e Giovanni.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Merreca vasculha a casa de Luna. Cláudio tenta convencer Nero a permitir a escavação na Fuzuê. Cata Ouro destrói os seus mapas. Pascoal afirma que descobrirá o segredo de Cecília. Maria Navalha se desespera com o sumiço da cruz de ouro. Cecília decide revelar sua história ao delegado Barreto. Cláudio encontra uma pista no cálice da Dama de Ouro. Merreca leva um joalheiro para avaliar a cruz de ouro. Rui insiste para Olívia cobrar para pegar as chaves de lua e sol. Cecília leva Barreto ao seu estúdio. Maria Navalha se incomoda quando Luna ofende César. Preciosa e Pascoal chegam à delegacia e se surpreendem ao ver Miguel, Luna e Maria Navalha.

Terça – Luna enfrenta Preciosa para defender Maria Navalha. Cecília mostra os documentos de sua investigação para Barreto. Bebel exige que Heitor convença Preciosa a desistir do suposto tesouro da Dama de Ouro. Jefinho é chamado para participar de um programa na TV Globo. Preciosa e Luna brigam na delegacia. Caíto confessa a Bartô que foi ele quem colocou a navalha no buquê de flores de Rejane. Luna diz a Preciosa que o tesouro da Dama de Ouro foi encontrado. Maria Navalha explica para Barreto como conseguiu a cruz de ouro e avisa que a mesma lhe foi roubada. Bebel conta para Nero sobre a herança que César deixou para Preciosa. Lampião enfrenta Gláucia. Merreca oferece a cruz de ouro para Pascoal.

Quarta – Preciosa sugere que Pascoal elimine Merreca para ficar com a cruz de ouro. Luna se surpreende ao saber por Miguel a história que Maria Navalha contou para Barreto. Nero afirma a Bebel que Preciosa não tirará a Fuzuê dele. O empresário responsável pela fiscalização da Fuzuê fala com Heitor. Maria Navalha descobre que Merreca roubou a cruz de ouro. Nero e Bebel se encontram. Jefinho conta para Luna sobre a ligação que recebeu da TV Globo. Merreca chama Maria Navalha para ser sua sócia na venda da cruz de ouro. Preciosa manda registrar os croquis feitos por Luna em seu nome. Francisco ouve a conversa de Miguel, Cláudio e Nero sobre o tesouro. Maria Navalha fala sobre o pai de Luna com Rejane. Pascoal vê Cecília falando com Luna.

Quinta – Luna sai de carro com Cecília, e Pascoal segue as duas. Preciosa conta para Heitor que pretende fazer um evento para divulgar novidades sobre a joalheria. Francisco se revolta com Nero e Miguel. Maria Navalha e Rejane discutem no Quintal Carioca. Luna se assusta ao ver os documentos de Cecília. Nero pensa em conversar com Maria Navalha. Rejane e Maria Navalha fazem as pazes. Lampião e Bartô ensaiam com Jefinho. Pascoal aparece no estúdio de Cecília, e Luna se esconde. Maria Navalha revela a Rejane que César é o pai de Luna. Cecília arma com Luna para conseguir uma confissão de Pascoal. Caíto, Soraya e Kirida se classificam para uma nova fase do Rainha da Fuzuê. Olívia vasculha o escritório de Nero. Pascoal encontra uma foto de César na casa de Cecília.

Sexta – Cecília tenta enganar Pascoal, e Luna filma os dois. Pascoal surpreende Cecília. Rejane tenta convencer Maria Navalha a contar a verdade sobre César para Luna. Preciosa reclama das atitudes de Bebel. Cláudio conta sobre o tesouro para Alícia. Francisco tem uma conversa emocionada com Miguel. Olívia encontra uma figura com as imagens das chaves de lua e sol. Jefinho se aconselha com Lampião. Barreto expulsa Pascoal da casa de Cecília. Merreca se declara para Soraya. Vitor confidencia a Bianca a sua desconfiança contra Rui. Olívia fica constrangida com os comentários de Nero. Jefinho vê Luna e Miguel juntos e não se aproxima. Miguel vai ao encontro de Preciosa.

Sábado – Miguel e Preciosa se enfrentam. Luna decide acompanhar Jefinho no programa de TV. Heitor repreende Pascoal por ameaçar Cecília. Cata Ouro procura Luna e avisa que lembrou de seu passado. Maria Navalha se irrita ao saber que Merreca negociou a cruz com a família Montebello. Pascoal exige dinheiro de Heitor para acabar com Merreca. Luna convence Cata Ouro a contar o que se lembra para Barreto. Merreca garante a Maria Navalha que não entregará a cruz para Pascoal. Preciosa reclama com Heitor da visita de Miguel. Olívia comenta com Rui que as chaves de lua e sol pertencem a um tesouro escondido. Pascoal vai até a Fuzuê. Bebel procura Maria Navalha.



A INFÂNCIA DEROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Romeu explica ao avô que Hélio não sabia sobre a campanha. Daniel serve uma receita para Domitila avaliar pela segunda vez. Hélio acredita que vai ser afastado do cargo. Romeu pede a Leandro para ajudar nas finanças do CEC. Leandro responde que Hélio não aceitaria. Os membros do Lado Torre decidem fazer uma doação com o dinheiro da campanha. Julieta comenta com os amigos que a dívida do CEC é muito maior e como Hélio não aceitou o dinheiro, eles resolvem comprar cesta básica no Armazém. Mariana fala para Julieta que encontrou uma casa para morar fora de Castanheiras.

Terça – Mauro está preocupado com a cabeça dos filhos em relação a ele ter uma namorada e Telma quer saber até quando eles vão esconder o caso. Domitila publica uma nova avaliação do restaurante do Armazém. Dimitri, Ellen, Ian e Nath encontram com uma mulher desorientada que procura um filho desaparecido e que se parece com Ian. As crianças se comprometem a procurar o menino perdido. Bassânio pergunta para Vitor sobre Pórcia. Vitor responde que eles estão se conhecendo melhor e que Fausto deseja que eles namorem. Hélio agradece aos alunos pela campanha do CEC, mas diz que, da próxima vez, deseja ser consultado.

Quarta – Daniel fala para Domitila que a crítica foi morna. Ela responde que ele tem talento e chama Daniel para tomar um sorvete. Daniel e Domitila se conhecem melhor. Mariana sai com um novo homem que conheceu no aplicativo e fala que é ex-presidiária. A subprefeitura determina que todas as contas em débitos sejam quitadas por Hélio em 10 dias úteis, caso contrário, o CEC será fechado por tempo indeterminado. Simão confessa que ficou surpreso, mas não se importa de Mariana ter sido presa injustamente. Mariana se encanta por Simão. Domitila pergunta se Daniel ainda tem sentimento por Mariana. Hélio diz para Clara que o banco não quis liberar empréstimo e que ninguém quis investir no CEC. Clara quer usar o dinheiro de emergência, mas Hélio afirma que guarda a poupança para pagar a faculdade da Julieta. Glaucia fala para Leandro investir no CEC, fazer o que Hélio não fez em 10 anos e conseguir o terreno que sempre quis.

Quinta – Chilique pensa melhor e decide conhecer a suposta mãe. Nando e Romeu falam com Leandro para ele pagar as dívidas de Hélio. A moça desorientada abraça Chilique e comenta ter a certeza que o menino é filho dela por conta de uma marca de nascença na nuca. Chilique diz não ter a marca e sai correndo. Vitor faz piquenique com Pórcia e tenta beijá-la. Hélio chora ao olhar para o CEC e relembrar bons momentos. Mariana declara que quer se mudar o mais rápido possível. No elevador do Residencial Verona, Julieta e Lívia se deparam com Romeu e Vera. Romeu fica feliz de ter encontrado Julieta

Sexta – Hélio se reúne com a família e se desculpa por ser cabeça dura e se manter calado durante tanto tempo. Hélio também comenta que está procurando um investidor e que, no meio do caos, nem merecia todo esse amor da família. Mariana e Clara choram ao ver Hélio de coração partido. Romeu e Julieta brincam na piscina. Mariana e Simão saem para um segundo encontro e Mariana solicita uma sugestão de algum investidor para contribuir ao CEC. Simão comenta que tem vontade de investir na instituição. Nando e Sophia gravam vídeo para o CEC. Nando lembra que era aniversário de Dimitri. Fausto aborda Julieta e pergunta o que será da família Campos no bairro se o CEC fechar.



TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Marino avisa que continuará na delegacia de Nova Primavera. Petra ofende Irene. Caio rompe com Antônio, avisando que será seu grande inimigo se o pai não devolver as terras a Aline. Caio pede pra trabalhar com Ademir e ele oferece sociedade ao sobrinho. Silva comunica a Marino que acharam indícios de envenenamento na necrópsia do corpo de Ruan. Aline discute com Irene. Kelvin conta a Marino que viu Ruan conversando com Agatha. Aline sente ciúmes de Caio ao vê-lo abraçando Graça. Irene contrata Graciara para invadir o quarto de Hélio e ser flagrada por Petra. Petra chega à pousada para visitar Hélio.

Terça – Petra se desespera ao flagrar Graciara na cama com Hélio. Hélio diz a Luigi que desconfia de que Irene tenha armado o flagra para afastá-lo de Petra. Luigi reage apavorado com as ameaças de Irene. Marino dá dinheiro para Tadeu. Aline decide seguir o conselho de Lucinda e procurar Caio, mas desiste ao ver Graça com ele. Andrade reage, ao ver Lucinda e Marino em um clima amoroso. Marino indaga Agatha sobre a conversa que teve com Ruan.

Quarta – Agatha diz a Marino que Ruan estava alterado e se insinuou para ela. Caio avisa a Aline que não desistirá de se casar com ela. Caio visita Petra e fica sabendo por Luigi da possível armação de Irene para afastar a irmã de Hélio. Graciara confessa a Caio e Luigi que Irene a contratou para ficar na cama de Hélio. Aline e Jussara pensam em alugar a casa de Mara. Caio e Luigi levam Hélio ao encontro de Petra. Cacá contrata Aline como contadora do salão. Luigi fica tenso ao receber uma ligação misteriosa. Marino revela a Lucinda que é pai de Danielzinho.

Quinta – Lucinda pede um tempo a Marino. Graça sente vergonha da família que passa a frequentar a casa de Antônio nas refeições. Jonatas acolhe Aline em seu desabafo. Tadeu propõe a Berenice fazer parte de um hot site. Lucinda tenta convencer Graça a contar a verdade sobre a paternidade de Danielzinho. Lucinda contrata Jussara como cozinheira da pousada. Cacá demite Anely do salão. Petra fica interessada em conhecer a clínica de tratamento sugerida por sua terapeuta Marta. Caio observa Aline entrando no show de Gustavo Mioto.

Sexta – Caio e Aline trocam olhares durante o show. Graça procura por Jonatas, e os dois ficam juntos. Agatha resiste à sedução de Antônio. Hélio não entende o motivo de Petra ter lhe dito que os dois vão ficar um tempo sem se verem. Gladys e Andrade se aproximam. Caio apoia Aline durante a reunião com Rodrigo sobre o processo contra Irene. Gladys diz a Menah que atenderá ao pedido de Flor para abrir um curso na escola. Irene reage quando Petra comunica que deseja se internar na clínica recomendada por sua terapeuta. Caio batiza Danielzinho. Aline, Jussara e João se despedem de casa. Caio e Aline se unem.

Sábado – Caio faz questão de ajudar Aline com a mudança. Luigi faz uma surpresa para Petra antes de a mulher ir para clínica, e a leva na aldeia para encontrar Hélio e Caio, e ser abençoada por Jurecê. Agatha avisa a Graça que já sabe do segredo da jovem com Marino. Lucinda consegue emprego para Anely na sorveteria do irmão de Silvia. Agatha avisa a Irene que ela e Antônio estão sendo enganados por Graça. Gladys flagra Tadeu com Berenice e Enzo no quarto dela no bar. Rodrigo avisa a Aline e Caio que Antônio terá que parar com a extração de diamantes até o fim do processo. Marino recebe uma mensagem no celular dizendo que o filho dele corre risco de morte. Irene flagra Marino e Graça juntos e pergunta a Marino se Danielzinho é filho dele.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

São Paulo Mostra Internacional de Cinema exibe 360 filmes na capital paulista; saiba mais