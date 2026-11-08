Confira os resumos das novelas da semana (09/11 a 14/11)

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LÁ NA MINHA TERRA

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Lina enfrenta Raimundo Gerardo no sertão. Rosenda pede a Almerindo mais prazo para quitar o aluguel de sua casa. Almerindo admira Rosenda, que sente falta de Severino. Águeda comenta com Brícia sobre o olhar de Almerindo para sua mãe. Rosenda afirma aos filhos que Severino está vivo. Cesário/Severino despista Ismália quando ela tenta descobrir seu passado. Raimundo tenta se aproximar de Lina. Águeda, Brícia, Damaso e Rosenda sentem falta de Lina. Almerindo estranha a demora de Raimundo. Lina confronta Raimundo.



Terça - Raimundo confessa a Biró que admira Lina. Rosenda e seus filhos se preocupam com Lina por conta do mau tempo. Socorro diz a Almerindo que irá procurar Raimundo. Rosenda encontra Almerindo, que propõe mais uma vez se unir à moça. Lina conta a Raimundo sobre seu pai e diz acreditar que o homem está vivo. Socorro flagra Raimundo com Lina e as duas repreendem o rapaz. Socorro diz a Raimundo que ele nunca olhou para ela como faz para Lina. Lina flagra Rosenda com Almerindo.



Quarta - Rosenda disfarça a presença de Almerindo para Lina. Ismália maldiz o Nordeste e Cesário/Severino se irrita. Jacinta pressiona Gofredo sobre o relacionamento dos dois. Damaso segue procurando por Lina, sem saber que a moça já voltou para casa. Damaso confronta Raimundo e Biró sobre Lina. Águeda encontra uma bezerra e Rosenda orienta a filha a procurar seu dono. Almerindo questiona Raimundo sobre o estado de seu gado. Brícia e Rosenda conversam sobre Águeda. Raimundo e Damaso se agridem e Lina chega para interromper a briga entre os dois.



Quinta - Lina defende Raimundo perante Damaso. Almerindo cessa a confusão entre a moça e os rapazes e constata que Damaso é o primogênito de Rosenda. Águeda estranha a conversa misteriosa entre Rosenda e Brícia. Almerindo exige que Raimundo vá atrás do gado que perdeu e orienta Damaso a acompanhar o vaqueiro. Lina reclama da falta de compostura de Gofredo. Jacinta acusa Natércia de roubar as roupas de Gofredo. Ismália pede que Daniel revele tudo sobre as novas negociações de Cesário. Lina questiona Almerindo sobre seus sentimentos por Rosenda. Lourdes e Elias se preparam para negociar com Cesário. Ismália confronta Cesário sobre o negócio que deseja fechar.



Sexta - Ismália proíbe Cesário de negociar com Lourdes e Elias e arriscar o patrimônio de sua família. Lourdes diz a Elias que seu pai sabe fazer bons negócios. Almerindo afirma a Rosenda que gostaria de viver com ela e Brícia ouve. Damaso reage ao ver que Socorro os seguia a mando de Almerindo. Rosenda garante que irá esperar a volta de Severino. Almerindo faz uma proposta a Rosenda para lhe enviar a São Paulo e ela se irrita. Lina e Raimundo se beijam novamente. Damaso e Socorro se aproximam. Rosenda flagra Lina e Raimundo juntos.



Sábado - Rosenda afasta Lina de Raimundo, mas dá abrigo ao rapaz. Socorro comenta com Damaso que Cosminha e Saviana falarão mal deles. Cesário flagra Alice mexendo em seu cofre e repreende a filha. Cosminha maldiz Socorro para Padre Honório. Rosenda procura Cosminha, que é rude com a cunhada. Águeda se entristece ao perder a bezerra que havia encontrado e Brícia afirma que o animal pertence a Almerindo. Ismália conversa com Daniel a respeito de Cesário. Lourdes e Elias são impedidos de entrar no escritório de Cesário, a mando de Ismália. Padre Honório passa mal e Cosminha se desespera.

POR VOCÊ

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Após despertar do coma, Gabriel tem alta do hospital e Vanessa lhe entrega provas que reuniu contra Junqueira. Zé destrói o celular roubado de Junqueira para eliminar todos os registros do aparelho. Junqueira e Vanessa rompem a aliança de vez. Vanessa conta seus planos para Sílvia, que repudia a amiga. Bela conversa sobre o diagnóstico de Samuca com os irmãos do menino. Juarez sugere ter outro filho com Iara. Vanessa tenta acessar o celular de Gabriel e Leandra a impede. Lucas conta sobre seu passado para Margô e ela o apoia. Gabriel diz a Bela que acredita que Junqueira tenha encomendado seu atropelamento. Ricardo percebe sinais preocupantes no comportamento de Vitor. Bela conversa com Lucas sobre Samuca. Vitor se automedica. Gabriel denuncia Junqueira.



Terça - O delegado Macedo orienta Gabriel a reunir provas contundentes contra Junqueira antes de formalizar sua denúncia. Vitor pede ajuda a Bela. Vanessa observa Gabriel dormir e deita a seu lado. Sílvia conta a Vanessa que Lucas e Bela terminaram o namoro. Dalila se consulta com Bela. Lucas e Margô se envolvem. Gabriel e Bela decidem retomar o encontro marcado antes do acidente do advogado e conversam sobre o futuro. Ítalo sofre preconceito e decide desistir do sonho de fazer balé. Junqueira ateia fogo à oficina de Zé.



Quarta - Zé consegue se livrar do fogo e conclui que foi alvo de uma tentativa de homicídio. Iara e Juarez contam a Dalila seus planos de aumentar a família. Glorinha estranha o comportamento arredio de Ítalo. Juarez tenta se desvencilhar das negociações com Zé, sem sucesso. Lucas presenteia Ítalo. Gabriel é romântico com Bela. Peixe leva Ítalo e Glorinha à antiga casa de Juli. Zé diz a Vanessa que acredita que Junqueira tenha atentado contra sua vida. Ítalo e Glorinha hesitam em apoiar Peixe e temem magoar Bela. Junqueira tenta destruir documentos comprometedores no hospital e promete se vingar de Vanessa.



Quinta - Vanessa comemora o sucesso de seu plano. Iracema leva Pérola e Manoel ao bar de Clemente para participar do bingo. Toy tenta escapar do bingo ao ver Leandra, mas Lia insiste em participar. Vanessa flagra o encontro de Gabriel e Bela. Melinda e Próspero vivem um momento romântico. Ítalo tenta incentivar Hanna a não abandonar o balé. Gabriel exige que Peixe conte a Bela sobre Vanessa ter lhe dado a casa que era de Juli. Suelen desabafa com Nelma sobre sua mãe. Sílvia e Ricardo se relacionam. Vanessa provoca Bela e conta que presenteou Peixe com a casa de Juli.



Sexta - Bela esconde seu abalo diante de Vanessa. Gabriel conta a Pérola sobre as falcatruas de Junqueira no hospital. Peixe tenta se explicar, mas Bela pede que o afilhado se retire de sua sala. Ricardo e Sílvia discutem por conta de Bela, Gabriel e Vanessa. Sílvia tenta se reconciliar com Hanna. Toy conversa com Próspero sobre Lia e Leandra. Leandra tenta se aproximar de Vitor. Bela informa a Peixe que não abrirá mão da guarda de Glorinha, Ítalo e Samuca. Ítalo revive uma lembrança com Juli e vai atrás de Bela. Pérola anuncia que irá reassumir a presidência do hospital. Ítalo aparece na audição da academia de balé de Sílvia.



Sábado - Ítalo se apresenta na audição da academia Dança em Movimento. Pérola responsabiliza Vanessa por ter dado espaço às irregularidades de Junqueira no hospital. Bela, Lucas, Margô e Glorinha parabenizam Ítalo. Sílvia provoca Bela. Ítalo tem uma conversa séria com Peixe. Vanessa humilha Zé. Zé pede um novo favor a Juarez. Sabugo questiona Lucas sobre seus sentimentos por Bela. Lucas encontra um bilhete anônimo alertando sobre uma grave ameaça na escola.

QUEM AMA CUIDA

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Adriana promete pensar no pedido de Ulisses de não fazer a denúncia dele à polícia. Pedro não revela a Ademir que sabe quem foi o autor do atentado que sofreu. Adriana abriga Elenice e Dafne em sua casa. Carmita, Dora e Silvana falam sobre a possibilidade de ir para o Rio encontrar Fábia. Felipe convida Mau Mau para um encontro em sua casa na companhia de Patrick e Carolina. Tilde conta a Edvaldo que Tom está escondido no quarto de Pilar e os dois decidem contar a Pedro. Silvana e Carmita ficam surpresas ao ver Fábia e Ademir juntos no saguão do hotel. Adriana conta a Mau Mau sobre a possibilidade de Felipe ser investigado caso ela denuncie Ulisses. Pedro aparece com um policial na casa de Pilar e afirma à vilã que sabe que Tom está no local.



Terça - Pilar diz a Pedro que Tom está prestando serviços em sua casa e finge não saber que Tom estava sendo procurado. Adriana decide não denunciar Ulisses, por amor a Mau Mau. Silvana impede Carmita de ir ao encontro de Fábia e Ademir. Elenice sai de casa oficialmente. Brigitte diz a Heitor que não vê a hora de o primo e Adriana reaverem a herança de Arthur. Adriana tenta tranquilizar Elenice quanto a Tom. Pilar sente o golpe quando Heitor a desautoriza a demitir Rosa. Elenice se surpreende ao descobrir que Tom participou do atentado a Pedro, mandado por sua amante Pilar.



Quarta - Elenice diz a Pedro e Adriana que sente vergonha de ter amado Tom. Diná pretende mandar Fernando de volta para o interior caso o neto não se afaste de Mau Mau. André comunica a Pedro e Cléber que o juiz pedirá o bloqueio dos bens de Arthur. Diná passa mal ao encontrar com uma conhecida. Luan entrega a Ademir os casos em que André trabalhou enquanto esteve no escritório do tio. Dora se decepciona ao saber que Fábia está com Ademir. Dafne cogita chamar a polícia ao ver Tom pressionando Elenice. Ademir afirma que colocará André na cadeia, se Dora não se afastar de seu sobrinho.



Quinta - Ademir mostra a Dora um documento contra André. Rosa alerta Elenice sobre Tom. Pedro diz a Adriana que já pensou o que fará a respeito dos arquivos com os laudos que foram adulterados e que estão em poder de César. Elenice aceita que o segurança contratado por Adriana vigie sua casa para protegê-la. Pilar orienta Tom e Zeni a deixarem um galpão em condições para servir de cativeiro. Adriana nota a tristeza de Dora. Heitor concorda com a decisão de Adriana de não denunciar Ulisses. César aceita a ideia de Pedro para abrir uma fundação e ajudar as pessoas que foram vítimas dos laudos fraudados. Pilar leva Iuri para sua primeira aula de instrução de tiro com Tom.



Sexta - Iuri se surpreende ao ver Pilar treinando tiro com Tom. Ulisses agradece a Adriana por não denunciá-lo. Dora sofre ao lembrar das ameaças de denúncia a André feitas por Ademir. Heitor olha Bruna com admiração, ao ver que ela superou a fixação por Pedro. Adriana defende Mau Mau das ofensas de Diná. André comenta com Pedro que estranhou a forma fria com que Dora o tratou. Mau Mau fica chocado ao saber do passado de Diná. Iuri conta a Adriana que Pilar está fazendo aula de tiro com Tom. Dora procura Ademir para tentar fazer um acordo e livrar André das ameaças do advogado. Pilar não conta a Zeni quem seria a pessoa que ela pensa em colocar em cativeiro. Dora termina a relação com André. Pilar observa Zeni com Adriana e conclui que está sendo traída.



Sábado - Zeni pede mais dinheiro para passar uma informação para Adriana e Pedro. André garante a Dora que não desistirá de ficar com ela. Zeni conta a Adriana e a Pedro que Pilar está planejando um sequestro. Pilar pensa em acabar com Zeni. Adriana pede a André as informações que ele colheu sobre Diná e pensa em expor o passado da governanta. Adriana sente que há algo errado com Dora. Ademir mente para Brigitte e diz que não sabia que Pilar havia roubado a herança da jovem. Fábia fica sabendo por Ademir que Ulisses usou o nome de Felipe no desfalque à joalheria. Tiago apoia Adriana para destituir Ingrid do cargo da presidência. Ingrid abandona a presidência da joalheria e Adriana e Heitor colocam Tiago para reassumir o cargo. Com a ajuda de Tom, Pilar atenta contra a vida de Zeni.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



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