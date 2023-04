Confira os resumos das novelas da semana (10/04 até 15/04)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Marê e Orlando acreditam que Tobias seja seu filho. Júlio comenta com Verônica que Anselmo pode ser um aliado de Gilda. Marê confronta Lívia. Gilda descobre que Marê acredita que Tobias seja seu filho. Marê discute com Lívia na frente de Tobias. Orlando joga bola com Marcelino. Frei João conversa com Marê. Orlando leva Marcelino para visitar Aninha. Os engenheiros e os técnicos da ferrovia se hospedam no Grande Hotel. Marê obriga Gilda a trabalhar uniformizada. Albuquerque vai ao Grande Hotel e Gilda pede para falar com ele. Júlio culpa Orlando pelo sofrimento de Marê. Albuquerque garante a Marê que Gilda sabe do paradeiro de Ângelo.



Terça – Albuquerque convence Marê sobre Gilda e ela conta a descoberta para Orlando. Gilda manipula Marê. Ione fala para Aninha que Tobias é adotado. Érico sai para se divertir com Romeu e Gilda vê os dois juntos. Ione se ofende por ser chamada de fofoqueira. Albuquerque e Lívia garantem a Tobias que são sua família. Odilon convence Turíbio a levar Elza para o show de Francisco Alves. Verônica tenta conter a irritação quando Júlio supõe que Anselmo e Gilda podem ser amantes. Gilda chama Marê para ver o show com ela. Marê provoca o promotor Sílvio. Começa o show de Francisco Alves. Gilda se oferece para dançar com Orlando.



Quarta – Orlando é obrigado a aceitar o pedido de Gilda. Gaspar pede para dançar com Marê. Orlando questiona Gilda sobre seu filho com Marê. Sônia tira Júlio para dançar. Verônica vê Elza e Odilon juntos. Marcelino canta para ajudar Frei Leão dormir. Marê e Orlando veem Sônia beijar Júlio. Gilda vê Romeu entregar uma carta para Érico. Marê e Orlando seguem Gilda até uma casa. Marê invade a casa e se descontrola ao ver um menino doente com um casal. Gilda recompensa o casal assim que a ex-enteada vai embora. Marê se entende com Lívia e pede para se aproximar de Tobias. Gaspar avisa a Gilda que irá para Belo Horizonte dar continuidade a seu plano. Érico lê a carta que recebeu de Romeu. Tobias destrata Marê.



Quinta – Lívia não consegue conter Tobias, e Marê se afasta abalada. Cândida recebe uma carta do filho Luís. Odilon fala com Verônica sobre sua situação com Elza. Adélia implica com Tânia por causa de Luís. Turíbio descobre que Odilon trabalhará no Diário Carioca. Anselmo menospreza o presente que Verônica recebe de Érico. Turíbio manda Odilon fotografar o início das obras da ferrovia. Marcelino briga com Tobias. Aníbal e Odilon sofrem um grave acidente no local da ferrovia. Os bombeiros fazem uma descoberta surpreendente nos escombros. Marê desmaia quando Júlio conta o que foi encontrado no local do acidente.



Sexta – Júlio pede ajuda para reanimar Marê. Orlando se prepara para operar Aníbal. Marê confirma que a ossada encontrada era de seu filho. Sônia e Gilda ficam abaladas com a notícia sobre o recém-nascido. Marcelino chora por causa de Marê e Orlando. Ítalo convida Orlando para trabalhar com ele no hospital. Popó fica intrigado com a tristeza de Gilda. Justino critica Sônia por se recusar a contar a verdade para Marê. Marcelino é proibido de ir ao enterro de Ângelo. Verônica tenta disfarçar a irritação após ouvir Anselmo perguntar por Gilda. Gilda chora quando os funcionários saem para ir ao enterro de Ângelo. Orlando avisa a Júlio que deixará São Jacinto. Marê pede para Orlando ficar na cidade.



Sábado – Orlando se surpreende com o pedido de Marê. Elza recebe a notícia sobre a volta de seu filho. Marcelino pede para visitar Marê. Justino tenta convencer Sônia a contar a verdade para Marê. Marê se emociona com a declaração de Orlando. Antônio questiona Aparecida sobre a forma hostil como ela trata Ademar. Marê percebe a decepção de Júlio ao dizer que pediu para Orlando ficar em São Jacinto. Sônia ameaça Ademar. Gaspar paga a um homem para fazer um serviço para Gilda. Marcelino leva um bolo para Marê, que se comove com a atitude do menino. Ivan ensina Marcelino a nadar. Marê se surpreende quando Gilda conta que perdeu um filho.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Theo tenta manipular Lumiar. Duda se enfurece ao saber que Ben é o pai de Jenifer, e Sol tenta acalmar a menina. Jenifer vê fotos de Eduardo e fica constrangida. Clara tenta desabafar com Helena. Anthony e William ficam admirados com a interpretação de Érika. Ben diz a Lumiar que o escritório não irá representar Theo no processo de paternidade. Clara descobre as armações de Theo e Rafa tenta consolá-la. Sol diz para Jenifer que não se relacionará novamente com Ben. Lumiar fica incomodada com a presença de Ben no clube de debate. Érika pede a ajuda de Wilma para um teste que irá fazer. Ben e Lumiar se enfrentam no clube de debates. Lui pede para namorar Sol.



Terça – Sol aceita namorar Lui escondido, e os dois se beijam. Jenifer não gosta de ver Ben e Lumiar próximos. Lumiar pede para Ben voltar para casa. Dora consola a filha. Ben sonha com Lumiar e Sol mais jovens e acorda confuso. Wilma ensina Érika a interpretar. Sol se emociona com a surpresa que Lui prepara para ela no Charles Pierre. Clara decide sair com Theo e Rafa. Lumiar encontra Ben em casa arrumando a mala. Theo vê Sol e Lui juntos e fala mal dela para Clara. Marlene namora Horácio. Theo pressiona Lumiar para entrar com o processo de paternidade. Jenifer recebe uma notificação de investigação de paternidade movida por Theo, e Sol se desespera.

Quarta – Jenifer fala com Ben sobre a notificação. Rafa ouve Lumiar, Clara e Theo falando sobre sua suposta irmã. Ben tenta apoiar Sol. Ben discute com Lumiar e Theo por causa do processo de paternidade. Sol e Lui namoram antes do ensaio. Jenifer discute com Theo no ICAES. Rafa resolve ir com Fred até a faculdade para falar com Jenifer. Kate decide vender sanduíches no ICAES. Jenifer provoca Lumiar. Todos no estúdio se emocionam com o teste de Wilma e Érika. Guiga discute com Fred. Kate é repreendida pelo segurança do ICAES ao oferecer sanduíche para Rafa.



Quinta – Rafa livra Kate do segurança do ICAES. Wilma e Érika não conseguem os papéis para o filme. Rafa ajuda Kate a vender os sanduíches. Érika faz fotos comprometedoras de William e Lui. Ben proíbe Fabrício e Bia de ajuizar o processo de paternidade de Theo. Kate incentiva Rafa a voltar para a faculdade. Ben tem uma séria discussão com Theo. Fred se emociona quando Rafa avisa que planeja voltar a estudar. Jenifer conta para Kate que Rafa é filho de Theo. Érika publica a foto que tirou de William e Lui. Lui leva Sol a uma praia de nudismo. Vitinho sugere que Lui faça um vídeo para abafar a notícia publicada por Érika. Wilma se surpreende quando ouve Lui dizer que está namorando.

Sexta – Lui se recusa a contar para Wilma quem é sua namorada. Sol não aceita expor seu namoro com Lui. Wilma manda Cidão fotografar Ivy e Lui como se fossem namorados, e Sol fica enciumada. Tatá explica como Kate pode se comunicar com Rafa. Lumiar avisa a Theo e Clara que deu entrada no processo de reconhecimento de paternidade de Jenifer. Vitinho mostra para Lui a repercussão do vídeo que ele fez para internet. Clara enfrenta Theo após falar com Helena. Rafa se anima com o comentário de Kate. Clara se insinua para Orfeu, e Sheila alerta Theo. Marlene avisa que Jenifer recebeu uma intimação, e Sol se desespera. Theo flagra Clara e Orfeu.

Sábado – Theo tenta agredir Orfeu. Jenifer recebe uma intimação e questiona Lumiar durante a aula. Sol afirma a Ben que não o traiu com Theo. Fred assiste à aula do curso sobre assédio e violência contra a mulher. Dora não conta o resultado de seus exames para Lumiar. Fred se assusta ao perceber que Theo é abusivo com Clara e comenta com Rafa, que fica mexido. Theo expulsa Orfeu de seu escritório. Ben tenta tranquilizar Sol no tribunal. Uma nova audiência é marcada e Lumiar e Theo se enfurecem quando veem Ben apoiando Sol e Jenifer. Fábio se preocupa com a saúde de Dora. Ben termina seu casamento com Lumiar. Theo seduz Lumiar.

Resumo: Poliana Moça

SBT – 20h30

Segunda – Davi explica para Eugênia que se Zezinho for o pai biológico de Pedro e Chloe, ele tem o direito de conviver com as crianças. Tião captura João e o leva para o Ceará. Ruth, Luísa e Otto chegam em seguida e procuram voos para o Ceará. Otto vai para casa e avisa Poliana que Tião fugiu com João. Poliana implora para Otto ir para o Ceará, mas o pai não gosta da ideia. Os gêmeos ficam preocupados porque Lorena está fazendo muita maquiagem por insegurança do corpo. Raquel recebe imagens de André com Chayene. Raquel mostra o vídeo de André para Brenda e chora acreditando em uma possível traição.

Terça – O delegado aprova o plano de Gleyce contra Tânia. Ruth e Luísa estão no Ceará. Poliana arruma a mala, alegando que vai para o Ceará. Tião leva João para uma casa remota no meio do sertão. Raquel não acredita nas desculpas de André e termina o namoro. Celeste nota que Raquel não namora mais André e fica feliz. Brenda pede para Raquel considerar que André esteja falando a verdade. Celeste chega na conversa e finge ser amiga para confortar Raquel. Tião obriga João a ajudá-lo a arrumar o telhado. Poliana relembra como conheceu João no Ceará. Com ajuda do Pinóquio, Poliana tenta buscar por contatos no Ceará. João questiona como Tião conseguiu o pedaço de terra, sendo que nem tinha o que comer.

Quarta – João avista um carro de um comerciante passando pela região e tenta pedir socorro, mas Tião surge no momento. Poliana se comunica com um parente no Ceará. André insiste em conversar com Raquel. Otto avisa a Poliana que a filha vai junto com ele até o Ceará. Ruth e Luísa notam que estão sendo seguidas por um homem. João tenta roubar o celular do Tião. Eugênia e Davi propõem um teste de DNA para identificar se, de fato, Zezinho é pai das crianças. Otto e Poliana chegam no Ceará e se encontram com Ruth e Luísa. Tânia é informada de tudo. Um dos amigos da mãe de Poliana passa o endereço de um primo do Tião, mas trata-se do contato do capanga de Cobra. Tião sobre no telhado, a escada quebra e ele fica pendurado.

Quinta – Nanci conversa com Raquel sobre André e pede para ela dar uma chance para ele se explicar. João decide salvar Tião. Nanci reconhece a peruca de Celeste e avisa Raquel. Otto e família percebem que caíram em uma emboscada. Tião conta para João que prometeram dinheiro e que queriam se vingar dele. João suspeita de Tânia. Tião pede para João fugir e não revelar o local dele. Otto e família viram reféns. João tenta sobreviver no sol do sertão. Raquel fala para André que Celeste armou toda sedução e pede desculpa. Desidratado e cansado, João desmaia. João machuca o pé.

Sexta – Para acessar o laboratório, Pinóquio tranca Sara no armário. André diz para Celeste que voltou com Raquel. Pinóquio invade o sistema de LUC2. Pinóquio consegue trazer LUC2 para casa. Celeste resolve admitir para Raquel sobre o perfil falso e a sedução de André, mas alega que fez isso pelo bem, porque ele é um cafajeste. Otto consegue ligar para a polícia. Poliana mostra para o comerciante a foto de João e Tião e o homem reconhece João. Abandonado no sertão, João dorme e sonha com a mãe. A polícia escolta o carro de Otto até a direção da casa de Tião.

Resumo: Travessia

Globo – 21h15

Segunda – Chiara decide ajudar Cidália e Guerra a procurarem os papéis em branco assinados pelo empresário e deixados com Ari. Acácio percebe que tem gente na casa de Ari. Helô se prepara para invadir o prédio onde está Pilar e seus comparsas. Montez morre no confronto com a polícia, e Pilar escapa. Ari se depara com a casa revirada e conclui que Chiara esteve ali. Laís comenta com Isa e Brisa que falará com Joel sobre Karina. O delegado avisa a Brisa que ela foi identificada como sequestradora pela mãe de uma criança e mais duas testemunhas.



Terça – Brisa se defende das acusações na acareação com a mãe de uma criança sequestrada. Marineide não consegue conversar com Karina. Oto finaliza a pesquisa e avisa a Leonor que Bianca Rossi morreu na Flórida em um desabamento. Leonor deduz que Guerra inventou a mãe de Chiara. Ari liga para Núbia e descobre que ela fechou a venda de sua loja. Laís aconselha Joel a levar Karina a uma sessão com uma psicóloga. Brisa escuta Cotinha anunciar a chegada dos noivos Oto e Bia.



Quarta – Wesley afirma a Brisa que ela ainda gosta de Oto. Oto promete a Brisa que tentará resgatar a foto do cartaz que identificava a ex-namorada como sequestradora. Policiais entram com um mandado de busca na casa de Ari. Cidália confirma para Chiara que Débora foi noiva de Guerra e que o traiu com Moretti. A polícia encontra um revólver e alguns ingredientes caseiros para fabricação de bombas na casa de Ari. Cidália e Guida revelam a Guerra que ambas implantaram as provas na casa de Ari. Brisa se surpreende com o terceiro resultado negativo de DNA. O delegado decreta a prisão de Ari.



Quinta – Cidália e Guida comemoram a prisão de Ari. Laís avisa a Brisa que ela não tem mais direito algum sobre Tonho. Chiara visita Ari na cadeia, com a intenção de humilhá-lo. Gil avisa a Núbia que Ari foi preso. Helô e Yone conversam sobre um novo caso do pedófilo que se faz passar por Bruna, enquanto ninguém imagina que Karina está sob as ameaças do criminoso. Gil conta a Ari que o Juiz decidiu que Tonho ficará em um abrigo até Núbia chegar ao Rio. Ari pede a ajuda de Dante para cuidar de Tonho. Cidália cobra de Gil as folhas em branco assinadas por Guerra que ele ficou de encontrar. Tonho abraça Dante e Guerra, assim que os vê no abrigo.



Sexta – Dante e Guerra demonstram amor a Tonho e reconhecem que Ari decepcionou a ambos. Gil hesita em entregar a Cidália a pasta com as folhas assinadas em branco por Guerra. Silene grava um vídeo pedindo desculpas pelo que fez. Núbia resgata Tonho no abrigo. Ari é libertado. Chiara conversa com o casal para quem ela pensa em doar a criança quando nascer. O Juiz cancela o casamento de Bia e Oto, por causa de uma brincadeira da noiva. Pilar e um comparsa planejam sequestrar Helô. Chiara diz a Moretti que sabe que ele roubou a noiva do seu pai, no momento em que ele se apresenta à jovem.



Sábado – Moretti afirma a Chiara que o filho, que dizem ser dele, pode ser de Guerra. Vandami conta a Brisa que Oto não se casou. Helô diz a Stenio que pensa que Moretti esteja sendo chantageado pela pessoa que contratou para colocar a bomba no carro do Guerra. Núbia entrega a Guerra o dinheiro da venda de sua loja como parte do pagamento das ações que Ari roubou do empresário. Guerra manda Cidália providenciar a compra da loja de Núbia. Laís conta a Isa e Monteiro que Theo foi reprovado. Laís retira o computador de Theo. Oto encontra Brisa.

