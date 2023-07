Confira os resumos das novelas da semana (10/07 até 15/07)

A- A+

Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Felipe planeja cumprir seu acordo com Gilda durante o passeio romântico com Lucília. Cândida

comemora a decisão de Gaspar de suceder Anselmo na prefeitura. Todos se preparam para a inauguração do

cinema da cidade. Ivan se oferece para fotografar o evento com Turíbio. Camilo, Violeta, Lili e Bem-Te-Vi chegam

para a inauguração. Lili despreza Ivan. Ione sonha acordada com Bem-Te-Vi. Orlando se sensibiliza ao conversar

com Lucília. Érico e Marê comemoram o sucesso de seus eventos.

Terça – Marê agradece a todos que contribuíram para a arrecadação de fundos para a maternidade. Lucília sente

medo durante o passeio com Felipe. Todos vibram com o sucesso do cinema e do restaurante de Verônica.

Gaspar insinua que o namoro de Érico e Verônica não é real e Anselmo desconfia. Dom Vitório chega à

Irmandade. Érico pede Verônica em casamento. Orlando se preocupa com o sumiço de Lucília. Felipe afirma a

Gilda que cumpriu o combinado. Albuquerque anuncia a Orlando que Lucília está morta.

Quarta – Orlando se desespera ao saber da morte de Lucília e Marê o conforta. Albuquerque confronta Gilda sobre

Felipe e Lucília. Ademar se incomoda com o mal-entendido entre Ione e Bem-Te-Vi. Todos ficam horrorizados ao

descobrir que Lucília está morta. Turíbio contrata Ivan como fotógrafo da Gazeta. Gaspar desconfia da morte de

Lucília. Frei Leão pede que Albuquerque reconsidere seu tratamento com Tobias. Darlene pede para Gaspar se

afastar. Marê e Marcelino apoiam Orlando durante o velório de Lucília. Gilda encontra o álbum de fotos de

Orlando, Lucília e Virgílio.

Quinta – Gilda pensa em como fazer Marê descobrir que Orlando é filho de Virgílio. Marcelino pede para ser

adotado por Marê e Orlando após o casamento dos dois. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre

suas origens para Marê. Justino e Popó chegam para estudar com Tânia, Celeste e Leonor. Ademar se recusa a

dormir com Ione. Júlio confessa a Érico que desconfia de que a morte de Lucília tenha sido encomendada.

Darlene se surpreende ao pensar em Gaspar. Gilda arma para que as cartas de Virgílio cheguem até Marê. Marê

confronta Orlando sobre seu parentesco com Virgílio.

Sexta – Marê e Orlando trocam acusações envolvendo a memória de suas famílias. Marcelino desperta com um

mau pressentimento. Padre Donato sofre com a possibilidade de Marcelino ser adotado e Frei Severo o acolhe.

Érico se culpa por ter cedido à chantagem de Gilda e prejudicado Marê no passado. Marê se afasta de Orlando e

ambos ficam inconsoláveis com a briga. Gilda procura Orlando.

Sábado – Gilda percebe o clima hostil entre Marê e Orlando e deduz que seu plano foi um sucesso. Ítalo anuncia

que todo o conselho do hospital se uniu a Marê para a construção da ala da maternidade. Érico desconfia da

felicidade de Gilda. Todos ficam sabendo do motivo da briga entre Marê e Orlando. Sônia se preocupa quando

Júlio afirma que o romance de Marê e Orlando terminou. Gilda pensa em uma nova chance de conseguir a guarda

de Marcelino e sonda com Popó sobre a história de Rosa, suposta mãe do menino. Marê revela a Frei João que

romperá o relacionamento com Orlando e Marcelino a questiona sobre sua adoção.

Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Ben e Sol ficam juntos. Eduardo conversa com Hugo sobre Jenifer. Theo sonha com Lumiar. Fábio e

Dora reparam no entrosamento entre Lui e Lumiar. Ricardo questiona Orfeu sobre o paradeiro de Vanessa. Vitinho

descobre a verdadeira identidade de Stuart. Duda e seus amigos enfrentam o falso ator e ligam para Sol, que se

desespera. Stuart intimida as crianças e foge com a pintura. Jenifer, Hugo, Eduardo, Bruna, Kate e Jairo chegam à

casa de Sol, mas não encontram o bandido. O falso ator volta para a mansão e Vitinho aciona a polícia. Stuart

chama Wilma para fugir com ele.

Terça – Stuart é preso ao sair da mansão e Wilma finge ser sua refém. Ricardo marca de se encontrar com

Vanessa. Simas reclama de ter sido chamado como testemunha. Ricardo filma sua conversa com Vanessa. Theo

invade a casa de Lumiar. Sol é convidada para cantar em um show importante e Kate fica animada. Jenifer pede a

Rafa para fotografar sua mãe. Sol e Clara se aproximam. Jenifer evita Eduardo na frente de Hugo. Rafa pede para

Kate ajudá-lo a revelar as fotos de Sol em sua casa. Ben e Sol encontram Theo na casa de Lumiar. Kate e Rafa

reatam o namoro. Clara discute com Helen e, ao chegar para a audiência, é hostil com Theo. O Juiz dispensa o

depoimento de Clara, que se enfurece.

Quarta – Clara é repreendida pelo Juiz e, ao sair da sala de audiência, presta declarações para o blog de Érika.

Lumiar se surpreende com o comportamento hostil de Dora. Ricardo interroga Vanessa e mostra o vídeo que fez

para comprometer as declarações da moça. Dora é agressiva com Fábio e Lui. O médico de Dora sugere que

Lumiar procure ajuda psicológica. Dona Neide destrói a reputação de Sol na audiência. Chega a hora de Theo

prestar seu depoimento. Érika se insinua para Theo. Bruna discute com Jairo. O Juiz chega a uma decisão.

Quinta – Érika faz fotos de Theo com Ricardo ao final da audiência. Jenifer é hostil com Fabrício. Helena procura

Clara. Jenifer enfrenta Theo. Clara teme uma represália do ex-marido. Theo e Érika ficam juntos. A participação de

Sol no show importante é cancelada. Sol combina com Ben de anunciar o casamento deles depois da aula-show.

Theo oferece dinheiro para Érika, que fica furiosa. Vitinho exige a retirada de Érika do filme de Lucas. Eduardo

flagra Jenifer e Hugo abraçados. Clara pensa em vender seu apartamento. Vitinho escreve uma nova música para

Sol. Kate tem uma ideia para se vingar de Theo. Érika inicia seu plano contra Sol, com a ajuda de Theo. A aula-

show de Sol é invadida por haters e todos ficam assustados.

Sexta – Theo e Érika se divertem com o desespero de Sol. Kate tem uma ideia para ajudar Sol a dispersar os

haters. Lucas termina a edição do roteiro do filme. Dora se recusa a se afastar das gravações do filme. Ben pede

Sol em casamento diante de toda a família. Érika pensa em como ajudar Theo a acabar com a felicidade de Sol.

Todos se emocionam com Dora. Kate acredita que Theo continua perseguindo Sol. Dora cobra seu show para Lui.

Clara tem uma crise pela falta de dinheiro e Rafa se enfurece com Theo. Hugo confronta Eduardo. Kate convence

Rafa a concordar com sua ideia contra Theo. Dora não gosta da sugestão de Lui para o seu show. Kate e Rafa

chegam para a fogueira de Eduardo e Jenifer. Lulu Santos aparece no Refúgio e Lui o convida para se apresentar

no show de Dora.

Sábado – Lui e Lumiar comemoram a resposta de Lulu Santos. Clara estranha o comportamento de Rafa. Wilma e

Fábio preparam o espetáculo para Dora. Fábio atrapalha o clima entre Lui e Lumiar. Rafa tem um pesadelo. Wilma

reclama da presença de Lulu Santos no show. Kate descreve para Rafa o plano que tem contra Theo. Lumiar

convida Ben e Guiga para o show de Dora. Jenifer estranha o tratamento que Rafa dá para Theo. Marlene e Bruna

convidam Hugo para trabalhar entregando as quentinhas. Hugo ajuda Sol a fazer uma live. Érika ofende Sol

durante a live. Ben vai sozinho para Lumiar. Rafa e Kate dão início ao plano do falso sequestro. Theo recebe um

telefonema de Rafa e fica assustado.

A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – Romeu diz a Julieta que está de castigo. Ellen, Ian e Nath acampam na estufa de Clara e Trufa

aparece para ficar com as crianças. Victor visita o Boulevard e afirma a si mesmo que combina com o Lado Torre.

Alex vai até a casa de Lívia e entrega um presente de agradecimento do pai para Telma, por ter recebido os filhos

na casa dela outro dia. Alex debocha de Téo, que também está presente na casa da namorada, alegando que ele

não foi convidado para o encontro no dia anterior. Karen pergunta para Alex se ele suspeita quem é o dedo-duro

que se comunicou com a família Monteiro e ele aposta em Téo. Pedalzera invade a estufa, onde Ellen, Ian e Nath

acampam e tentam aprontar com o trio, mas Trufa impede o bando. Preocupada, Mariana comenta com Daniel

que Julieta pode estar gostando de Romeu.

Terça – Ellen e Ian se divertem com brincadeiras de imaginação, fato que incomoda Nath. O carrinho de pipoca de

Bassânio é roubado. Vera pergunta para Romeu se a garota que ele gosta é a Julieta. Bassânio entra no Monter

Mercado contando para Pórcia sobre o sumiço do seu carrinho. Pedalzera acusa Ellen, Ian e Nath por furto.

Mariana e Vera se esbarram e discutem. Bernardo e Daniel separam a briga das esposas. Bassânio comenta com

Ellen, Ian e Nath que acredita que Pedalzera pegou seu carrinho. Sem acreditar, Ellen repara que a bandeira da

gangue Pedalzera está em sua mochila. Téo recebe uma chuteira de presente.

Quarta – Téo lê o bilhete que veio junto com a chuteira: é uma mensagem de Romeu, pedindo desculpas em

nome do Lado Torre. Mariana pergunta para Julieta se ela gosta de Romeu, mas a menina diz que gosta de outro

menino. Victor ajuda a mãe na estufa, mas faz tudo errado. Telma confessa para Daniel que sente falta da figura

paterna na criação das filhas e que pensou nele para fazer esse papel. Leandro declara a Romeu que ele nunca

vai treinar com Hélio. Romeu responde ao avô que conviveu com os Campos e que são ótimas pessoas. Romeu

joga o celular na parede e quebra o aparelho. Daniel fica apreensivo e afirma a Telma que acha melhor esquecer a

sociedade entre eles no restaurante.

Quinta – Téo agradece Romeu pela chuteira, mas diz isso não muda a relação entre eles. Karen mente e fala para

Julieta que Romeu está falando com ela normalmente. Julieta se incomoda com a aproximação de Patrick, fala

que ele é chato e pede ao amigo parar de ficar insistindo em uma relação. Téo e Lívia sentem cheiro de queimado

e descobrem que a fumaça está vindo do apartamento de Alex e Ian. Jogando xadrez com Romeu, Leandro diz

que se esforça para corrigir erros do passado e que não foi um pai presente quando Bernardo era criança. Julieta

conversa com Patrick e afirma que ele é grudento demais. Rosalina encontra Alex e avisa que o apartamento dele

está pegando fogo.

Sexta – Téo e Lívia salvam Ian. Fausto apaga o fogo. Alex chega preocupado. Ian conta a Alex que está salvo

graças aos super-heróis Lívia e Téo e Alex agradece os rivais. Chilique, Muke e Fê Dengosa acham o carrinho de

pipoca de Bassânio na estufa de Clara e resolvem pegar. Romeu vê a Julieta passando na rua e tenta chamá-la,

mas Vera pergunta para quem Romeu está acenando. A gangue Pedalzera modifica o carrinho do Bassânio, que

tira satisfação com as crianças. Mauro diz a Telma que anda muito ocupado e agradece por ela sempre ajudar os

filhos. Victor procura Glaucia e diz que quer trabalhar no Monter Mercado.

Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Incentivada por Caio e Jonatas, Aline decide seguir em frente e pede aos amigos para ajudá-la a limpar

a terra. Antônio repreende Irene ao saber que foi a esposa quem provocou o incêndio na plantação de Aline. Aline

estranha quando Caio diz que tem que pensar no que Daniel lhe deixou como responsabilidade. Irene ameaça

demitir Angelina. Odilon flagra Luigi no quarto de Anely. Marino informa a Aline que ela deve ter um dinheiro do

seguro a receber. Berenice encontra Antônio. Ramiro consegue remédios para Petra com a ajuda de Kelvin. Graça

diz a Caio que teve outro sonho com Daniel, dizendo que deixaria um sinal para o irmão.

Terça – Caio diz a Graça que sente que tem uma obrigação com Daniel. Irene pede a Luigi para não desistir de

Petra. Andrade diz a Lucinda que não gosta da maneira como Marino olha para ela. Lucinda desabafa com Anely

sobre Andrade. Irene coloca sal no bule de café para prejudicar Angelina. Rodrigo explica a Aline que ela pode não

receber a indenização. Jonatas termina seu namoro com Nina. Gentil recebe uma carta misteriosa. Luigi pergunta

a Kelvin se ele está dando remédio para Petra. Jonatas pede uma chance a Aline.

Quarta – Aline diz a Jonatas que o tem como amigo. Kelvin conta a Luigi que Antônio tem visitado Berenice.

Ademir reage quando Flor avisa que comprovará que ele é pai de Rosa. Aline sugere a Caio que consulte Enzo

para descobrir quem está tentando manipulá-lo com as mensagens de Daniel. Nina aceita ser gerente da pousada

de Lucinda. Caio confronta Enzo. Irene interna Petra em uma clínica. Um homem desconhecido examina as terras

de Aline. Antônio diz a Caio que acha que é sua obrigação cuidar do filho de Daniel. Caio promete ao pai que

pensará sobre se casar com Graça. Ademir resolve fazer o teste de DNA para saber se é pai de Rosa. Um geólogo

confirma para Antônio que as terras de Aline contêm riquezas. Antônio manda Ramiro se livrar de Aline.

Quinta – Ramiro ataca Aline, que é salva por Caio. Jonatas comenta com Caio que a seguradora não pagará a

indenização para Aline porque o incêndio foi criminoso. Aline conta a Caio que Ramiro tentou matá-la. Irene

provoca Angelina. Nina flagra Luigi com Anely. Aline diz a Caio que os dois nunca seriam felizes juntos por causa

da morte de Daniel. Antônio se nega a atender ao pedido de Irene para demitir Angelina. Ramiro confirma para

Irene que Antônio está se encontrando com Berenice. Franco se declara para Yandara. Menah defende Mara e

ameaça Elias. Luigi pede a Antônio para Anely ser sua secretária. Ramiro solta um animal peçonhento no armário

de Berenice a pedido de Irene. Antônio promete a Daniel deixar a vida de Aline a salvo se o filho se casar com

Graça. Caio pede Graça em casamento.

Sexta – Caio deixa claro para Graça que vai casar com ela por Daniel. Lucinda elogia Nina para Jonatas. Berenice

leva um susto ao ver um animal peçonhento no armário e vai atrás do responsável. Nina não aceita reatar com

Jonatas. Marino prende Andrade ao flagrá-lo com Lucinda. Kelvin conta a Berenice que foi Irene quem mandou

Ramiro colocar a cascavel no quarto da patroa. Aline confessa a Jussara que gostou de ficar com Caio. Caio pede

a Luigi que o ensine como se portar e ter boas maneiras. Gladys aconselha Graça a não se encontrar mais com o

delegado. Berenice invade a casa de Irene.

Sábado – Irene e Berenice trocam ofensas. Antônio garante a Silvério e Vinícius, geólogo, que removerá Aline de

suas terras. Jussara decide colocar sua casa à venda para ajudar Aline a pagar as dívidas. Médico orienta Luigi

quanto ao retorno de Petra para casa. Franco não estende o prazo para Aline pagar a segunda parcela da dívida.

Jonatas se oferece para ajudar Aline. Aline coloca a casa de Jussara à venda. Marino se recusa a sair da pousada,

apesar de Andrade ter pedido para ele se retirar. Ademir anuncia a Flor que ele é pai de Rosa e diz que pedirá a

guarda da menina. Flor se recusa a ficar longe de Rosa. Caio se oferece para pagar a dívida de Aline.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos

que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

