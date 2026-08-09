Confira os resumos das novelas da semana ( 10/08 a 15/08)

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"A Nobreza do Amor"

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Sebastião se espanta ao descobrir que Lúcia se chama Alika e que é uma princesa real em Batanga. Binta mente para Jendal sobre Kênia, que se desespera com a possibilidade de ser enviada para um convento.



Chinua alerta Dumi sobre as atitudes de Jendal contra Kênia. Ana Maria pede que Casemiro dê um tempo a Manoel antes de confrontar Fortunato. Tonho e Alika reafirmam sua paixão e seu compromisso. Mirinho faz um convite a Omar. Salma ajuda Omar. Alika conversa com Omar sobre as atitudes de Mirinho e Virgínia. Sebastião revela a Virgínia que Lúcia é uma princesa real.

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Terça - Virgínia se surpreende ao saber que Alika é uma princesa, e promete a Sebastião que lhe dará sua recompensa. Sebastião confidencia a Onildo que dormiu com Virgínia. Jendal anuncia que seu casamento com Alika foi anulado, e Binta comemora.



Kênia se desespera nos braços de Chinua. Omar chega para o jantar oferecido por Graça e Casemiro. Dona Menina incentiva Tonho a pensar em suas terras. Sebastião vasculha os pertences de Omar e Onildo, e descobre que Alika é procurada por Jendal. Mirinho tenta intrigar Omar contra Tonho. Pascoal reconhece Ladisa. Virgínia diz a Sebastião que eles deverão avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika.



Quarta - Virgínia afirma que avisará a Jendal sobre o paradeiro de Alika, e Sebastião teme a reação do rei de Batanga. Ladisa consegue despistar Pascoal. Sebastião sonda José sobre sua origem. Malungo escreve a Alika e conta que Jendal ainda não o permitiu retornar a Batanga. Mirinho pede desculpas a Manoel e agradece sua amizade.



Virgínia chantageia Diógenes. Maria Helena comenta com Dôra que teme a reação de Fortunato ao descobrir que Murilo estará na cidade. Akin, Ladisa e Dumi celebram as notícias do reencontro de Omar e Alika. Binta propõe aliança a Kênia. Omar provoca Tonho a lutar contra ele.



Quinta - Tonho imobiliza Omar, e Alika e sua família se impressionam com o talento do rapaz na luta. Marta repreende Virgínia por encomendar um vestido fora da cidade, e Diógenes protege a filha. Kênia aceita a aliança com Binta, e pede perdão a Jendal.



Marta conversa com Viriato sobre o comportamento de Diógenes, e ambos deduzem que Virgínia mentiu sobre a suspensão de sua punição. Belmira tenta despistar Viriato sobre a verdadeira causa da mudança de Diógenes.



Casemiro autoriza a busca por tungstênio em suas terras. Binta garante a Jawali que conseguirá neutralizar Kênia. Fuad se aproxima de Belmira, e Geralda desconfia. Salma se encanta com Omar. Alika deixa claro a Omar que não se casará com ele.



Sexta - Teresa acredita que Omar não desistirá de Alika, que se preocupa. Ana Maria confronta Manoel sobre o relacionamento dos dois. Mirinho disfarça o constrangimento ao ver Adalgisa, e Virgínia explica que convocou a modista para lhe fazer um vestido. - Virgínia se surpreende ao saber que Alika é uma princesa, e promete a Sebastião que lhe dará sua recompensa. Sebastião confidencia a Onildo que dormiu com Virgínia. Jendal anuncia que seu casamento com Alika foi anulado, e Binta comemora.Kênia se desespera nos braços de Chinua. Omar chega para o jantar oferecido por Graça e Casemiro. Dona Menina incentiva Tonho a pensar em suas terras. Sebastião vasculha os pertences de Omar e Onildo, e descobre que Alika é procurada por Jendal. Mirinho tenta intrigar Omar contra Tonho. Pascoal reconhece Ladisa. Virgínia diz a Sebastião que eles deverão avisar Jendal sobre o paradeiro de Alika.- Virgínia afirma que avisará a Jendal sobre o paradeiro de Alika, e Sebastião teme a reação do rei de Batanga. Ladisa consegue despistar Pascoal. Sebastião sonda José sobre sua origem. Malungo escreve a Alika e conta que Jendal ainda não o permitiu retornar a Batanga. Mirinho pede desculpas a Manoel e agradece sua amizade.Virgínia chantageia Diógenes. Maria Helena comenta com Dôra que teme a reação de Fortunato ao descobrir que Murilo estará na cidade. Akin, Ladisa e Dumi celebram as notícias do reencontro de Omar e Alika. Binta propõe aliança a Kênia. Omar provoca Tonho a lutar contra ele.- Tonho imobiliza Omar, e Alika e sua família se impressionam com o talento do rapaz na luta. Marta repreende Virgínia por encomendar um vestido fora da cidade, e Diógenes protege a filha. Kênia aceita a aliança com Binta, e pede perdão a Jendal.Marta conversa com Viriato sobre o comportamento de Diógenes, e ambos deduzem que Virgínia mentiu sobre a suspensão de sua punição. Belmira tenta despistar Viriato sobre a verdadeira causa da mudança de Diógenes.Casemiro autoriza a busca por tungstênio em suas terras. Binta garante a Jawali que conseguirá neutralizar Kênia. Fuad se aproxima de Belmira, e Geralda desconfia. Salma se encanta com Omar. Alika deixa claro a Omar que não se casará com ele.- Teresa acredita que Omar não desistirá de Alika, que se preocupa. Ana Maria confronta Manoel sobre o relacionamento dos dois. Mirinho disfarça o constrangimento ao ver Adalgisa, e Virgínia explica que convocou a modista para lhe fazer um vestido.

Donato anuncia que voltou a enxergar, e Adônis garante que foi um milagre operado por Veneranda. Chinua se emociona quando Kênia afirma que lutará ao lado do povo de Batanga. Bartô paga Donato por seus serviços de atuação. Alika e Tonho prometem ajudar uma ao outro na realização de seus sonhos no Brasil e em Batanga.



Sábado - Alika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho. Adalgisa se insinua para Mirinho, e Marta e Virgínia percebem. Virgínia finge naturalidade diante de Adalgisa e Mirinho, e Marta se surpreende. Viriato alerta Bartô para desistir das artimanhas para transformar Veneranda em santa. Marta confronta Diógenes e diz que o marido parece estar com medo de Virgínia. Alika desabafa com Niara sobre ter lutas diferentes de Tonho. Binta orienta como Kênia deve se vestir para o jantar, e Jendal estranha a aparência da filha.



"Coração Acelerado"

Globo – Faixa das 19h

Segunda - João Raul diz para Agrado que não está conseguindo conviver com seu sucesso. João Raul confessa a Luan sobre Agrado. Laurinha gosta quando Esteban cuida de Manu. Agrado desabafa com Eduarda sobre sua decepção com João Raul.



Walmir conforta João Raul. Naiane recebe um convite profissional de Tuneca. Gael diz a Irene que voltará para a fazenda. Sol decide ficar com Eduarda, com a aprovação de Valéria. Leandro desconfia de que Eduarda esteja armando algo com Cláudio. Cinara desabafa com Nora sobre Palhares. Osmar conta a Zilá que Cinara se mudou para a casa de Nora. Naiane sofre com a partida de Gael.



Terça - Naiane e Gael sentem falta um do outro. Eduarda pede Leandro em casamento. Zilá invade a casa de Nora e confronta Cinara. Cinara aconselha Zilá a contar a verdade sobre Jean Carlos para Janete.



Quarta - Resumo do antepenúltimo capítulo não será divulgado.

Quinta - Resumo do penúltimo capítulo não será divulgado.

Sexta - Resumo do último capítulo não será divulgado.

Sábado - Reprise do último capítulo.



"Quem Ama Cuida"

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Ademir ameaça colocar Adriana de volta na cadeia. Suely conta a Dora como foi assediada por Ademir. Joel e Otoniel conversam sobre Francesca. Cléber fica surpreso quando Pedro lhe comunica que voltou a estudar o caso de Arthur Brandão.

Carmita conta a Pilar que Adriana está trabalhando em um restaurante. Pedro comemora o estado de saúde de Bruna. Dora encontra Ademir em sua academia de dança. Bruna tenta prejudicar seu tratamento para manter Pedro ao seu lado.

André descobre que o perito que assinou o laudo de Arthur estava envolvido em fraudes e foi encontrado morto. Adriana e Iuri se encontram.



Terça - Adriana orienta Iuri sobre o comportamento com Pilar. Otoniel encontra Francesca, e Mau Mau vê o avô falando e dançando sozinho no jardim. Edvaldo flagra Iuri vasculhando o escritório que era de Arthur. Diná se sente humilhada por Pilar.



Nancy sugere que Adriana abra seu coração para Joel, mas a moça afirma que ainda ama Pedro. Adriana comenta com Otoniel que o anel de estimação de Arthur sumiu. Pedro conta a Adriana sobre a doença de Bruna e afirma sua intenção em se separar da mulher. Pedro e Adriana se beijam.



Quarta - Elisa interrompe o clima entre Pedro e Adriana. Edvaldo registra Pilar observando Iuri desfilar em trajes de banho. Francesca aparece para Otoniel e afirma que o anel de Arthur está na casa do ex-patrão. Brigitte acusa Bia de não cuidar direito da filha. Ademir reflete sobre a ideia de Carmita de se hospedar em sua casa para conviver com Pedro.



Adriana fica sabendo por Pedro, Cléber e André que a promotoria acatou as denúncias de Suely. Edvaldo mostra para Ingrid o vídeo do desfile de Iuri para Pilar. Iuri passa a Adriana as informações sobre o desfile que teve de fazer para Pilar. André oferece apoio a Dora. Ademir entra na casa de Dora e quase flagra a ex-mulher com André.



Quinta - Dora deixa claro para Ademir que seu casamento acabou. Silvana aceita comemorar o aniversário com a família, perante a insistência de Tiago. César pede a Rafael para atender Brigitte em seu lugar. Pedro fica perplexo ao saber que Ademir se hospedará na casa de Carmita.



Bruna se desespera quando Pedro insinua que deseja se separar. Pedro convida Adriana para jantar. Adriana declara seu amor por Pedro, e os dois passam a noite juntos. Joel incentiva Camilo a conversar com Nancy. Adriana conta a Pedro que foi forçada a se afastar do advogado porque sofreu ameaças.



Sexta - Adriana confessa a Pedro que ainda teme a ameaça. Rosa diz a Pilar que a patroa deveria ser mais gentil com Brigitte, e ameaça contar tudo que sabe sobre o pai da jovem. Bruna reage quando Pedro decide colocar um ponto final na relação do casal. Elisa explica a Adriana e Mau Mau que Otoniel vê espíritos.



Adriana comenta com Nancy que precisa descobrir os problemas de Ulisses para planejar sua vingança. Dora se irrita com Carmita ao saber que a amiga hospedou Ademir em sua casa. Lyris não conta a Adriana sobre o vício de Ulisses no jogo.



André diz a Pedro que considera perigoso ele investigar o motivo da morte do perito para reabrir o processo de Adriana. Dora e André se beijam.



Sábado - Dora sente-se culpada e pede para André ir embora. Otoniel conta a Adriana e a Mau Mau sobre Francesca. Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilha Brigitte diante de Bia. Nancy nota a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar do irmão de Arthur.



Edvaldo flagra Iuri com o anel de Arthur no quarto de Diná. Iuri se vê obrigado a contar a Edvaldo que é infiltrado de Adriana. Adriana encontra uma pista no anel de Arthur. Pilar descobre que Brigitte mandou o vídeo gravado por Edvaldo do desfile de Iuri para suas amigas.



Pilar expulsa Brigitte de casa. Pedro pergunta a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre no banco.

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