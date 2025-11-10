Confira os resumos das novelas da semana (10/11 a 15/11)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor", "Dona de Mim" e da estreante "Três Graças"
Resumo: Êta Mundo Melhor!
Globo – 18h25
Segunda - Celso luta com os bandidos e consegue recuperar as alianças da família de Estela. Zenaide descobre que Sabiá a enganou e termina o namoro com ele. Celso revela a Candinho que vendeu sua casa para quitar as dívidas da fábrica. Sandra e Ernesto comemoram a compra da casa de Celso.
Zulma faz um acordo com Sabiá. Picolé nota o interesse de Asdrúbal por Zenaide. Tamires tenta se aproximar de Túlio. Margarida e Asdrúbal incentivam Manoela a atuar. Estela e Celso convidam Dita e Candinho para serem padrinhos de seu casamento. Lúcio comunica a Dita que Adália a convidou para cantar em sua companhia num show em São Paulo.
Terça - Candinho comemora com Dita o convite de Adália para a amada cantar no teatro. Ernesto e Sandra chegam de viagem. Candinho ensina Samir a andar de bicicleta, e Simbá sente ciúmes. Quincas confirma para Sônia que decidiu ser padre após ser dispensado por ela.
Estela lamenta o sofrimento de Anabela. Zulma garante a Carmem que afastará Dita de Candinho. Túlio examina Anabela. Sabiá flagra Asdrúbal próximo de Zenaide. Dita tem uma visão com Zulma enquanto se olha no espelho.
Quarta - Sabiá confronta Zenaide sobre seus sentimentos por Asdrúbal. Candinho presenteia as crianças com bicicletas. Candinho afirma a Zulma que ama Dita. Túlio se entristece ao ver Estela com Celso, e a enfermeira nota. Manoela é contratada para a radionovela, e Olímpia se irrita.
Celso descobre que foi Sandra quem comprou sua casa. Tamires machuca sua perna durante ensaio. Estela recebe Tamires no hospital e a encaminha até Túlio. Anacleto permite que Maria Divina se case com Zé dos Porcos. Zulma surpreende Dita.
Quinta - Zulma provoca um acidente de carro e deixa Dita desacordada. Manoela tem um mau pressentimento. Sandra acredita que Celso a denunciará para a polícia, e pensa em usar Anabela contra o irmão. Sônia passa mal. Dita é levada para o hospital, e Celso avisa a Manoela e Candinho. Sandra se apresenta a Anabela na escola. Celso confronta Ernesto sobre o sumiço de Anabela.
Cunegundes afirma que impedirá o casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos. Zenaide não gosta de saber que Carmem tomou seu lugar na Casa dos Anjos. Dita desperta, e diz a Candinho que Zulma sabe algo de seu filho. Manoela procura Zulma.
Sexta - Manoela ameaça Zulma. Candinho agradece Túlio por cuidar de Dita. Lauro pergunta a Sônia se é possível que ela esteja grávida. Quinzinho e Cunegundes sofrem por não encontrar as esmeraldas.
Celso cede à chantagem de Sandra e Ernesto. Araújo constata sua paixão por Haydée. Quincas descobre que Sônia está grávida. Sandra jura vingança contra todos que lhe prejudicaram. Zulma inventa para Candinho que está esperando um filho dele.
Sábado - Zulma comenta com Carmem que acredita que conseguirá dar um golpe em Candinho. Candinho decide esperar a apresentação de Dita para lhe contar sobre a suposta gravidez de Zulma. Sandra se prepara para se apresentar à equipe do hospital como a Baronesa Deschamps.
As crianças exigem que Zenaide volte para a Casa dos Anjos. Tamires se oferece para promover a festa de casamento de Maria Divina e Zé dos Porcos. Maria Divina aceita sair com Sabiá. Cunegundes e Jocasta têm uma visão. Zulma questiona Candinho na frente de Dita.
Resumo: Dona de Mim
Globo – 19h40
Segunda - Leo se emociona com a surpresa organizada por Yara e as costureiras. Davi comenta com Samuel sobre o término do namoro com Leo. Jaques confisca os remédios que Danilo deu para Filipa. Leo e Samuel se desentendem sobre os cuidados com Sofia.
Leo questiona Filipa sobre seus remédios. Filipa sofre um acidente e Danilo a socorre. Ayla conhece a mãe de Caco. Nina termina o namoro com Danilo. Após o ocorrido com Filipa, Samuel pede que Vivian entre com um pedido pela guarda emergencial de Sofia.
Terça - Samuel sonda Filipa sobre seu acidente. Nina diz a Jaques que terminou o namoro com Danilo. Leo pergunta a Danilo se Jaques está adulterando a medicação de Filipa. Marlon revela a Leo que sente vontade de se reaproximar dela. Leo convence Filipa a testar o uso dos remédios dados por Danilo.
Ayla apresenta a fábrica para Sônia e Kazue. O Juiz Montes avisa a Vivian que uma equipe fará visitas à mansão para reavaliar a guarda de Sofia. Jaques oferece sua casa para abrigar Sônia e Kazue, e Ayla se incomoda. Maria Rita visita a mansão, e não consegue falar com Filipa. Leo e Filipa se unem para confrontar Samuel e Jaques.
Quarta - Samuel se decepciona com Leo por compará-lo a Jaques. Leo afirma a Danilo que Filipa tomará os remédios comprados por ele. Davi conversa com Samuel. Lucas alerta Ryan sobre Castro. Dinho teme retaliação policial.
Vespa procura Ryan. Davi surpreende Bárbara. Dara questiona Marlon sobre uma possível operação na Barreira. Leo alerta Marlon sobre sua saúde mental. Ryan pressiona Marlon sobre a data da operação. Samuel anuncia que conseguiu a guarda provisória de Sofia. Pompeu convoca a operação para capturar Dinho.
Quinta - Pompeu desafia Garcia. Alan questiona o estado de Marlon para a operação. Samuel diz a Leo que irá procurar uma babá para Sofia. Filipa se desentende com Samuel, e Jaques a apoia.
Davi comenta com Ivy sua nova conduta em relação a Bárbara. Durval e Vespa organizam o movimento na Barreira. Vespa obriga Ryan a participar do confronto. Jussara teme a primeira operação de Marlon. Lucas tenta ir ao encontro de Ryan. Todos se desesperam com o confronto. Marlon e Ryan se encaram.
Sexta - Marlon defende Ryan. Dinho tenta atacar Marlon, mas é nocauteado pelo policial. e Garcia comemoram a operação, enquanto Marlon sofre. Jeff é atingido, e Solange se desespera. Ryan diz a Lucas que Marlon o viu armado.
Marlon desabafa com Alan sobre Ryan. Ryan confessa a Kami seu envolvimento com o bando de Vespa e Durval. Leo apoia Marlon e o acompanha ao hospital para visitar Jeff. Ryan liga para Yuri e diz que quer se entregar à polícia. Jaques questiona Filipa sobre sua medicação, e ela desconfia. Solange confronta Marlon.
Sábado - Filipa questiona o interesse de Jaques em sua medicação. Yuri aconselha Ryan a seguir sua vida fora do crime. No hospital, Marlon tem um pesadelo com Jeff. Ryan é liberado por Miro, novo chefe do movimento.
Ryan comemora sua liberdade com Lucas. Marlon e Leo se apoiam. Ryan pede Kami em casamento. Marlon passa mal no trabalho, e Rangel o manda ficar em casa. Filipa conversa com Sofia. Danilo tenta se aproximar de Nina. Tânia invade seu antigo apartamento. Filipa questiona Danilo sobre Jaques.
Resumo: Três Graças
Globo – 21h15
Segunda - Paulinho e Gerluce levam Lígia para o hospital. Ferette ameaça deixar Arminda, se a amante não der o remédio falso a Josefa. Paulinho avisa no hospital que Lígia é sua sogra, para que a mãe de Gerluce seja bem atendida. Arminda volta a oferecer o remédio para Josefa, que acaba desafiando a filha.
Maggye dá a entender a Lucélia que a prima está sendo invasiva. Gerluce apresenta Paulinho a Viviane e Lígia. Paulinho afirma a Gerluce que eles são oficialmente namorados. Arminda não deixa Raul entrar no cômodo das Três Graças. Raul estranha o fato de Samira ter pressa para falar com Joélly. Edilberto emudece ao ver Misael. Samira defende Joélly das colegas da escola.
Terça - Samira faz as garotas pedirem desculpas a Joelly. Arminda percebe que Ferette evita atender suas ligações. Macedo oferece um dinheiro para Célio vigiar a casa de Arminda. Samira pede para Joélly manter a amizade das duas em segredo. Samira conta a Raul como foi o encontro com Joélly. Gerluce reage mal quando Josefa sugere que o pai de Joélly deveria saber que a filha está grávida.
Pastor Albérico comunica a Jorginho que dentro de um mês ele pode ser solto. Arminda surpreende Ferette ao aparecer na Fundação dizendo que Zenilda está a caminho. Ferette teme a ameaça de Arminda. Paulinho e Gerluce pensam um no outro.
Lucélia impede que Maggye saiba que foi Júnior quem presenteou sua família. Misael acusa a Fundação Ferette de vender remédios falsos na frente de Leonardo, sem saber que o rapaz é filho de Santiago Ferette.
Quarta - Joaquim consegue conter Misael. Viviane pede a Leonardo que não considere as palavras de Misael. Claudia demonstra preocupação ao dizer para Gerluce que precisa conversar com a colega. Viviane compra o remédio de Lígia e entrega para Gerluce. Misael alerta Viviane para a possibilidade de a farmacêutica virar cúmplice na distribuição de remédios ineficazes.
Leonardo conta a Ferette que um homem acusou a Farmácia da fundação pela morte das pessoas da Chacrinha. Leonardo se horroriza quando Ferette assume que fabrica remédios falsos. Gerluce dá para Lígia o remédio verdadeiro comprado por Viviane.
Ferette deixa claro a Leonardo que, se ele não aceitar herdar a Casa de Farinha, deixará de fazer parte da família. Leonardo revela a Ferette que pretende assumir a direção da Fundação e seguir fielmente a orientação do pai. Gerluce denuncia a Farmácia Ferette para o delegado Fausto.
Quinta - Fausto impede que Gerluce denuncie Ferette. Arminda escuta a conversa entre Josefa e Gerluce. Leonardo marca um encontro com Viviane. Lena e Herculano visitam a Fundação Ferette e conversam com Samira sobre o desejo de terem um filho. Ferette nega o pedido de Raul, que solicita dinheiro como herdeiro da Fundação.
Viviane decide sair com Leonardo. Maggye se sente invadida por Lucélia, que convida Júnior para jantar em seu nome. Pastor Albérico conta a Kellen sobre a intenção de Jorginho de assumir a paternidade de Joélly após sair da prisão.
Sexta - Zenilda conta a Ferette que Lena e Herculano estão no Brasil e sugere que ambos saiam com o casal. Paulinho declara a Gerluce que está se apaixonando por ela.
Claudia conta a Gerluce que desconfia de que os remédios que Arminda dá para Josefa não fazem efeito. Josefa confessa a Gerluce que finge tomar a medicação indicada pela filha. Joélly fica chocada com a sugestão de Samira para fazer com que seu namorado consiga pagar sua dívida com Bagdá.
Sábado - Joélly se revolta ao perceber que Samira conhece Raul e conclui que ele está por trás do encontro entre as duas. Misael ajuda Joélly ao vê-la sofrendo retaliação das meninas de sua escola. Raul fica apavorado com a ameaça de Joélly de contar a sua família que ele é o pai do filho que espera. Samira orienta Raul a convencer Joélly de seguir sua sugestão.
Josefa pergunta a Arminda se ela sabe algo sobre a morte de Rogério. Juquinha avisa a Paulinho que passou nas provas e que em breve receberá a carteira de policial. Pastor Albérico fica sabendo por Jorginho que seu alvará de soltura sairá em uma semana. Joaquim expulsa Gerluce de sua casa.
*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.