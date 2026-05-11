Confira os resumos das novelas da semana (11/05 a 15/05)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Jendal perdoa Dumi, mas impede que Kênia se relacione com o guarda. Chinua conforta Kênia, que sofre por amor a Dumi. Omar, Akin e Ladisa celebram a vida de Dumi. Kênia garante a Jendal que não se casará com outro homem. Alika confessa a Niara que sente ter uma dívida de gratidão com Mirinho por sua ajuda à mãe.



Salma não acredita no bom comportamento de Mirinho. Tonho envia um recado a Casemiro pedindo mais dinheiro, mas Mirinho interrompe o telegrama. Sebastião incentiva Virgínia a desconfiar de Mirinho. José anuncia a Bartô que a inauguração do ateliê de Alika/Lúcia e Teresa está confirmada. Observada por Sebastião, Virgínia sabota os convites para a inauguração do ateliê.



Terça - Sebastião tenta apagar o fogo ateado por Virgínia aos convites. Tonho estranha a falta de resposta de Casemiro, e se preocupa em perder a inauguração do ateliê de Alika/Lúcia. Virgínia confronta Mirinho sobre a ajuda a Alika/Lúcia e Niara/Vera, e Fabrício acoberta o amigo. Kênia foge do palácio e vai ao encontro de Dumi, que afirma que não ama a princesa.



Todos desconfiam de que alguém na cidade pode estar dando abrigo a um cangaceiro. Viriato pede um tempo para apresentar Belmira a Carrapato. Mundica encontra o telegrama de Tonho no paletó de Mirinho, e Casemiro se enfurece com o filho. Jendal conhece Imani.



Quarta - Jendal perdoa as mentiras de Imani, que se fez passar por Alika para conhecer o rei. Graça se espanta com o comportamento de Ana Maria. Belmira comenta com Salma sobre a exigência de Virgínia para faltar à inauguração do ateliê de Alika/Lúcia. Fuad visita Salma. Alika teme que Tonho não chegue a tempo para seu evento.



Imani seduz Jendal. Kênia se surpreende quando Chinua conta que Jendal não executou Imani e Pascoal por suas mentiras. Belmira pede dinheiro a Diógenes em nome da igreja. Imani e Pascoal comemoram ter enganado Jendal. Salma revela a Alika/Lúcia que Virgínia agiu para sabotar a inauguração do ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre seu plano contra Alika/Lúcia. Tonho chega para o evento de Alika/Lúcia.



Quinta - Alika/Lúcia explica a Tonho que as pessoas não compareceram à festa de inauguração do ateliê. Mirinho se irrita ao ver Tonho com Alika/Lúcia. Alika/Lúcia e Tonho têm sua primeira noite de amor. Viriato questiona Sebastião sobre a entrega dos convites para a inauguração do ateliê. Aurelinda revela a Marta e Diógenes que Virgínia sabotou os convites de Alika/Lúcia.



Caetana conta a Tonho sobre as supostas boas ações de Mirinho, e o rapaz desconfia. Alika afirma a Niara que precisa contar a Tonho sobre sua verdadeira identidade. Imani confessa a Pascoal que decidiu ficar em Batanga com Jendal. Kênia alerta Jendal sobre Imani. José proíbe Alika de contar a verdade sobre sua família a Tonho.



Sexta - José afirma a Alika que ela o colocará em risco caso revele a verdade a Tonho. Graça incentiva Mirinho a se concentrar em seu casamento com Virgínia. Pascoal alerta Imani sobre Kênia. Dumi avisa a Burak que em breve um plano de fuga para Omar será colocado em prática. Diógenes e Marta pensam em como repreender Virgínia por suas atitudes contra Alika/Lúcia.



Marta encomenda vestidos ao ateliê de Alika/Lúcia e Teresa. Pressionado por Carrapato, Viriato tenta contar a Belmira sobre seu pai. Tonho confronta Alika/Lúcia sobre sua viagem com Mirinho, e os dois acabam discutindo. Pascoal arma contra Imani. Tonho pede perdão a Alika/Lúcia.



Sábado - Alika/Lúcia não aceita as desconfianças de Tonho, que afirma que irá esperar por ela. Imani suplica que Jendal e Kênia acreditem em sua inocência após a armação de Pascoal. Alika/Lúcia desabafa com Salma sobre sua briga com Tonho. Carrapato garante a Viriato que não desistirá de se apresentar como pai a Belmira.



José conta a Alika e Niara que Nilo Peçanha revelou à imprensa sobre o golpe de Estado em Batanga. Mundica provoca Fabrício, e Mirinho o alerta. Kênia implora pelo perdão a Imani, mas Jendal ordena que Dumi a execute. Jendal propõe uma aliança com Pascoal para vigiar Dumi.



Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Alaor e Alaorzinho conversam com Zilá. Alaorzinho sofre ao lembrar do passado com Janete. Naiane tem um sonho com Gael. Eduarda vai ao encontro de Valéria e Sol. Alaorzinho e Zilá contam a Naiane que irão se separar, e a menina se desespera. Eduarda conta a Sol que é sua irmã, e as duas se emocionam.



Terça - Naiane repreende Zilá por sua mentira contra Janete, e a mãe afirma que ela fez o mesmo ao inventar que é a menina do passado de João Raul. João Raul sofre ao ver Agrado com Leandro, e Luan nota.



Naiane impede que Zilá deixe a mansão, e afirma que os Amaral precisarão guardar a história do anel em segredo. Iranildo faz o programa na rádio. Alaorzinho se hospeda na pensão do Zuzanete, e Palhares se irrita. Irene e Walmir ficam juntos. Alaorzinho canta uma música para Janete.



Quarta - Alaorzinho canta para Janete, que rechaça o empresário. Naiane pressiona João Raul sobre o pedido de casamento. Eduarda se diverte com Sol. Irene comenta com Walmir sobre Naiane. Zuzu e Alaor ficam juntos. Agenor e Vilma comentam sobre a nova fase de Alaorzinho. Naiane sonha com Gael e se desespera.



Walmir se incomoda quando João Raul acredita que Naiane é Diana, a menina de seu passado. Alaorzinho faz uma proposta para Zilá. Cinara desconfia quando Zilá se une a ela e Ronei. Leandro pede ajuda a Eduarda para pedir Agrado em casamento. Alaorzinho confronta a atuação de Ronei.



Quinta - Alaorzinho tenta demitir Ronei, que o lembra do contrato que tem com o Grupo. Malvino pede perdão a Janete por ter acreditado em Zilá. Walmir desconfia de Naiane ao conversar com Irene sobre a moça. Alaor e Alaorzinho convocam uma votação para expulsar Ronei do Grupo Amaral, mas Zilá salva o comparsa. Eduarda aconselha Valéria sobre a criação de Sol.



Walmir confronta Naiane, que o ameaça sutilmente. Ronei confessa a Agildo sua obsessão com Zilá. Blake sugere a Alana que Agrado e Eduarda cantem no festival promovido pelo Grupo Amaral.



Sexta - Alana contata Alaorzinho, e gosta de saber que o empresário separou-se de Zilá. Zilá pensa em como se reaproximar dos Amaral, e tenta conquistar a simpatia de Zuzu. Naiane se decepciona com João Raul e admira Gael. Eduarda ajuda Leandro a comprar o anel de noivado de Agrado, mas a joia acaba presa em seu dedo. Talita prejudica a imagem de Naiane, que afirma que se vingará da influencer. Blake garante a Agrado e Eduarda que investirá na carreira das duas. Alaorzinho se surpreende com o pedido de Alana para Agrado e Eduarda se apresentarem em seu festival.



Sábado - Alana e Blake pressionam Alaorzinho a aceitar a presença de Agrado e Eduarda em seu festival. Eduarda desabafa com Zuzu. Zilá e Naiane repreendem Alaorzinho por aceitar Agrado e Eduarda no festival. Janete se preocupa com o fato de Agrado abrir mão de parte da sua história a fim de esquecer João Raul.



Naiane ameaça Cinara. Eduarda admira Leandro interagindo com Sol. Walmir conversa com João Raul sobre Naiane. Gael elogia Naiane. Janete vê Alana com Alaorzinho.



Resumo: Três Graças

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Jairo e Paulinho concluem que a morte de Macedo foi por queima de arquivo. Leonardo, Viviane, Lorena e Juquinha decidem adiar o casamento, devido ao sumiço dos vestidos. Arminda e Ferette se desesperam quando Rogério, Gerluce e Zenilda expõem para a imprensa seus áudios com Edilberto.



Ferette passa mal ao saber que os casamentos de seus filhos foram realizados. Vandílson conta a Alemão como devolveu os vestidos de noiva roubados por Lucélia. João Rubens concorda em continuar sendo parceiro e sócio de Kasper, deixando claro que o casamento acabou. Ferette decide fugir.



Terça - Arminda diz a Ferette que sabe que ele ainda gosta de Zenilda. Ferette fica furioso ao constatar que não terá mais a ajuda da delegada Marise. Lucélia dá abrigo temporário a Ferette na Chacrinha. Ferette convoca Samira para acabar com Gerluce. Arminda pede ajuda a Helga para se fingir de vítima de Ferette, mas acaba se surpreendendo com a resposta da funcionária. Misael aconselha Joaquim a pedir desculpas para Lígia. Joaquim convida Lígia para dormir no ferro-velho com ele. Ferette conta a Samira seu plano para atrair Gerluce.



Quarta - Samira e Lucélia entram em confronto, e Ferette intervém. Helga se sente humilhada por Arminda e decide mudar seu depoimento sobre as mortes de Célio e Edilberto. Arminda se esconde no ferro-velho. Jairo comunica a Paulinho que a delegada Marise foi afastada, e que o mandado de prisão de Arminda foi expedido. Paulinho demonstra preocupação com o julgamento de Gerluce. As pessoas da Chacrinha resolvem fazer um protesto em prol da liberdade de Gerluce e Samira acompanha o movimento.



Quinta - O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado.

Sexta - O resumo do último capítulo não será divulgado.

Sábado - Reprise do último capítulo.

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