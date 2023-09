Confira os resumos das novelas da semana (11/09 até 16/09)

A- A+

AMOR PERFEITO

Globo – 18h15

Segunda – Érico explica para Marê e Júlio porque validou o falso testamento que Gilda usou. Cândida volta para casa, e Anselmo a parabeniza pela nomeação. Gilda revela a Gaspar que Marcelino é filho de Marê e Orlando. Leonel sonha com o detetive Norberto Carreira. Júlio pede a ajuda de Érico. Aparecida recebe um telegrama da avó de Justino e fica preocupada. Cândida decide convidar Alzira Soriano para a sua posse. Marê afirma a Leonel que Gilda é a culpada por tudo de ruim que aconteceu com ela. João recebe a carta de desligamento da Igreja. Aparecida, Antônio e Frei Tomé contam a Justino sobre sua avó. Gilda decide se vingar de Érico ao saber que Júlio a denunciou por falsificar o testamento de Leonel.



Terça – Silvio repreende Gilda por falsificar o testamento de Leonel e avisa que não irá ajudá-la. Aparecida se preocupa com Justino, que se aconselha com Tânia. Gilda convoca uma reunião com os acionistas do Hotel e denuncia Érico. Anselmo é eleito presidente do Grande Hotel. Odilon se recusa a publicar a carta de Érico, e Gilda se enfurece. Érico pede perdão a Marê. Gaspar teme por sua liberdade ao saber da acusação contra Gilda sobre o falso testamento. Leonel lembra da mãe de Marê ao olhar para Marcelino. Cândida assume a prefeitura de São Jacinto. Gilda consegue corromper todos os jurados do julgamento de Marê.



Quarta – Gilda comemora sua conquista com Gaspar. Cândida convida Leonor para trabalhar com ela na prefeitura. A casa de Verônica é pichada com ofensas a Érico. Odilon devolve a carta de Romeu para Érico. Ione e Sansão se aproximam. Adélia é promovida no hospital. O detetive contratado por Orlando encontra Catarina e o médico avisa a Marê. Gilda garante a Gaspar que a falsificação do testamento não será descoberta. Aparecida se preocupa com a demora de Justino. Orlando decide ir atrás de Catarina. Marê, Júlio e Frei Severo levam Leonel até o Grande Hotel. Leonel lembra que recebeu um envelope com fotos do detetive Norberto.



Quinta – Leonel não consegue lembrar o conteúdo das fotos que recebeu do detetive. Popó revela a Neiva e Adélia sobre Leonel. Marê e o pai contam uma história para Marcelino dormir. Ione pensa em Sansão. Júlio avisa a Marê que a denúncia contra Gilda não foi aceita. Neiva ouve uma conversa entre Gilda e Gaspar. Beto do Pandeiro chega ao hotel e comenta sobre o crime de Leonel. Wanda encontra o colar de Marê nos pertences de Silvio. Orlando tenta convencer Catarina a voltar com ele para São Jacinto. Leonor aceita trabalhar com Cândida. Wanda revela para Marê que Gilda foi amante de Silvio. Neiva descobre que nunca foi casada. Orlando volta para São Jacinto com Catarina.



Sexta – Marê se emociona ao ver Catarina. Gilda exige que Benedita repita o depoimento que deu ao delegado. Silvio e Laura brigam, e Wanda o expulsa de seu quarto no hotel. Ione não consegue resistir a Sansão. Anselmo reage com despeito ao ver Cândida ser ovacionada ao chegar no Café-Concerto. Beto Pandeiro comenta com Marê, Júlio e Orlando o que viu no dia do assassinato de Leonel, mas não aceita depor. Marcelino fala com Jesus. Júlio decide falar novamente com Beto Pandeiro antes do julgamento. Gaspar fica tenso com a torcida de Cândida para a absolvição de Marê. Odilon encontra um documento que incrimina Gilda. Gilda faz declarações contra Marê na frente do fórum. Começa o julgamento de Marê.



Sábado – Gaspar é o primeiro a depor contra Marê. Leonel se revolta com o depoimento de Gilda. Marê fica tensa com o depoimento de Albuquerque. Gilda induz Silvio a protestar contra os questionamentos que Júlio faz para Benedita. Todos os presentes se surpreendem com o depoimento de Madame Chantily. Silvio e Júlio trocam ofensas e são repreendidos pelo Juiz. Leonel tem flashes de memórias durante o julgamento. Silvio tenta desmoralizar Catarina. Gilda passa mal, e Silvio é afastado do julgamento, após o depoimento de Laura. Júlio interroga Beto Pandeiro. Frei Severo se preocupa com o estado de Leonel. Norberto Carreira é chamado para depor. Leonel se lembra do crime e acusa Gilda de ter atirado contra ele.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Pascoal pressiona Luna para saber o paradeiro de Cata Ouro. Miguel vasculha o antigo depósito da Fuzuê. Cecília afasta Luna de Pascoal. Heitor reafirma a Merreca o que ele precisa falar para Barreto contra Nero. Nero vai com Luna levar a caixa metálica para Cata Ouro. Olívia finge passar mal e Miguel a ampara. Luna vê casal e fica abalada. Caíto tenta convencer Rejane a usar uma pessoa para dublá-la no show. Bebel pensa em Nero. Heitor avisa a Preciosa sobre as fake news contra Nero. Cláudio encontra um sinal sonoro com seu detector no antigo depósito e fica intrigado. Cata Ouro abre a caixa metálica com a chave lua. Luna descobre mais pistas sobre o sumiço de sua mãe.



Terça – Nero aparece e Cata Ouro fica nervoso. Olívia mente sobre seu estado para Miguel. Cláudio encontra roupas que acredita ser da Dama de Ouro. Olívia tenta manipular Miguel. Luna é acolhida por seus amigos. Cláudio localiza uma peça do tesouro, mas é atacado no depósito. Miguel encontra Jefinho na casa de Luna e fica enciumado. Otávio Augusto encontra Cláudio dormindo no depósito. Caíto se encanta ao ouvir Kirida cantar. Barreto vai à casa de Nero. Preciosa se preocupa com a viagem de sua mãe. Bebel pede para conversar com Nicéia. Luna organiza os objetos de sua mãe e encontra uma carta para ela.



Quarta – Luna se emociona com a carta de Maria Navalha. Bebel conversa com Nicéia sobre Luna. Preciosa fala para Heitor mandar Pascoal para Paraty. Soraya convence Miguel a procurar Luna. Cláudio explica para Miguel e Francisco o que aconteceu com ele no depósito. Cecília conta sua história para Luna. Nicéia revela a Bebel que César não queria Pascoal perto dele. Preciosa consegue a ajuda de Olívia para saber informações sobre a chave de lua. Nero conta para os filhos sobre as acusações de Merreca. Caíto fala com Rejane sobre Kirida. Luna ajuda Jefinho com o show. Nero explica para Miguel a decepção que Luna sofreu. Pascoal chega a Paraty. Miguel encontra Luna e Jefinho vê.



Quinta – Jefinho tem embate com Miguel e Luna os repreende. Francisco tenta convencer Alícia a se aliar a ele. Cláudio conta para Nero sua descoberta e se surpreende ao saber da desistência de Luna. Bebel confronta Pascoal. Pascoal sonda um empregado de Bebel. Cecília pede emprego para Heitor. Domingos e Gláucia discutem pela presidência da Associação de Moradores. Lampião consola Luna. Miguel se reúne com a família para resolver o problema da Fuzuê. Preciosa grava uma conversa entre Olívia e Rui. Luna vai à delegacia defender Nero. Pascoal se surpreende com a presença de Cecília. Miguel avisa à família que voltará para Portugal. Merreca comenta sobre a carta de Maria Navalha e surpreende Luna.



Sexta – Barreto ajuda Luna. Rui se alia a Preciosa. Pascoal tenta conhecer Cecília melhor. Nero comenta com os funcionários sobre o roubo no depósito. Miguel pensa em Luna. Luna decide procurar Cata Ouro. Soraya vai à delegacia visitar Merreca. Preciosa conta para Heitor sobre sua aliança com Rui. Olívia procura Miguel. Bebel avisa a Preciosa que se afastará da Conde de Montebello. Gláucia faz uma revelação sobre a mãe de Luna. Merreca conta para Soraya como sabia da carta que Maria Navalha escreveu para a filha e como ela quase morreu em Paraty. Cecília encontra Pascoal e tenta conter sua raiva. Preciosa tem uma ideia para comprovar as denúncias contra Nero. Merreca decide falar para Barreto sobre Heitor. Luna confronta Rejane.



Sábado – Luna questiona Rejane sobre o acidente de sua mãe em Paraty. Barreto diz a Merreca que precisa de uma prova para acreditar em suas declarações. Preciosa conta seu plano para Heitor. Pascoal se insinua para Cecília. Olívia se declara para Miguel. Rejane revela a Luna o que aconteceu com Maria Navalha em Paraty. Claudio questiona Alícia sobre o antigo dono da Fuzuê. Nero lamenta para Conceição sobre a situação entre Luna e Miguel. Domingos ouve Jefinho cantando sua música e se emociona. Olívia tenta seduzir Miguel. Gláucia confronta Domingos. Cecília se aconselha com Luna sobre Preciosa. Olívia sofre um acidente. Nero se irrita com as fake news que vê sobre ele na internet. Heitor manda Fiel plantar uma maleta com dinheiro na Fuzuê. Barreto chega à casa de Heitor. Policiais entram na Fuzuê. Bebel procura Luna.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Pórcia está prestes a ir ao cinema com Bassânio, mas Fausto faz drama e finge que passa mal para que a filha não saia. Hélio elogia Enzo pelo talento com esporte e o convida para trabalhar no CEC. Patrick fica preocupado com a possibilidade de Lívia entrar para o grupo do Lado Torre. Bassânio chega triste em casa e Daniel o tranquiliza. Na frente de Romeu e Nando, Vera declara para Rosalina que ela deveria namorar o filho. Romeu pede desculpa ao primo pela atitude da mãe, mas Nando concorda que Romeu faz um belo par com Rosalina. Mariana aceita o encontro com Mauro.

Terça – Ao lado de Telma, Karen declara a Mauro que ele jamais tomará o lugar do pai. Chega o dia da inauguração do Instituto Casa de Castanheiras. Pórcia se encontra com Bassânio e pede desculpas por cancelar o encontro. Vitor mostra os novos projetos do Monter Mercado para Vera. Mariana e Mauro saem para dar uma volta no Verona, mas Telma passa pelo local e avista os dois. Rosalina usa a confiança que tem de Vera para convencê-la a deixar Romeu voltar a treinar no CEC. Glaucia libera Nando para retornar ao CEC, mas pede ajuda às crianças para influenciar Leandro. Telma revela a Daniel que Mariana se encontrou com Mauro. Hélio e Leandro visitam a inauguração do Instituto e outro conflito ocorre.

Quarta – Dimitri leva Ellen, Ian e Nath para conhecerem a casa dele. Vera comenta com Vitor que fez algumas modificações no projeto dele, mas que adorou a inovação que o rapaz vai trazer para o Monter Mercado. A fim de convencer Leandro com uma linguagem formal, Romeu, Nando, Alex, Karen e Rosalina se vestem de executivos e vão até a Monter Holding argumentar que podem vencer os Campos no campeonato e que o Monter Mercado pode patrocinar o time. Leandro aceita e todos comemoram. Clara explica para Julieta o atrito de Hélio e Leandro na exposição no Instituto. Enzo decide conversar com Leandro e revelar que recebeu uma proposta de emprego. Leandro questiona Enzo se o funcionário vai deixar a Monter.

Quinta – Em reunião com Leandro, Enzo admite que gosta de esporte e que recebeu uma oferta de Hélio para trabalhar no CEC. Leandro propõe cobrir o preço de Hélio, mas Enzo segue em dúvida. Na exposição do Instituto Casa de Castanheiras, Romeu se depara com Julieta, que fala da foto deles de quando eram bebês. Fausto fica furioso após descobrir que Pórcia foi ao cinema com Bassânio. Bassânio chega feliz em casa, mas percebe que Daniel está arrasado porque Mariana anda saindo com Mauro. Enzo comenta com Amanda que está confuso com o futuro profissional, mas tem uma ideia para resolver o impasse. Fausto faz uma lista gigante de compras e pede para Bassânio buscar os produtos. Depois que Bassânio pega tudo, Fausto desiste e admite que fez de propósito, já que não gosta dele.

Sexta – Enzo se encontra separadamente com Hélio e Leandro e oferece trabalhar meio período na Monter e meio período no CEC. No CEC, Julieta sinaliza a Romeu que deixou um envelope na mesa da lanchonete com a foto solicitada. Glaucia e Fred aparecem na exposição do Instituto e gravam conteúdo no local, mas Bernardo não gosta do comportamento expansivo da irmã. Glaucia leva um tombo no Instituto e é flagrada pelo público. Daniel admite para Julieta que está triste por Mariana se aproximar de Mauro. Telma senta onde Julieta deixou o envelope. Romeu pega o documento na mesa, mas vê que se trata de uma papelada que pertence a Telma. Daniel diz a Mariana que Julieta quer conversar com eles sobre a escola. Julieta e Daniel fazem um almoço como um plano para afastar Mariana de Mauro. Mariana se diverte com Daniel, mas decide ir embora para se encontrar com Mauro.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Irene se sente ofendida com a desconfiança de Antônio. Marino fica surpreso com a rapidez com que o alvará de soltura de Ernesto foi emitido. Caio comenta com Aline que desconfia de Irene como a responsável pela morte de Daniel. Ernesto decide fugir com Dalva. Antônio diz à Agatha que nunca deixou de amá-la. Jonatas avisa a Graça que decidiu desfazer o trato para separar Aline e Caio. Irene escuta Antônio dizer a Angelina que se encontrou com Agatha. Agatha diz a alguém pelo celular que só quer o dinheiro de Antônio. Mara nega emprego a Andrade. Irene pede a Silvério que investigue o passado de Agatha. Graça reage quando Marino lhe diz que decidiu assumir a paternidade do filho.

Terça – Marino cede a contragosto ao pedido de Agatha para não assumir o filho. Andrade fica arrasado por Antônio não ter aceitado seu pedido de emprego. Gentil fica nervoso quando Jonatas pergunta sobre o dinheiro que o pai havia economizado. Marino fala com alguém ao celular, dizendo que não aceitará mais ameaças. Agatha se nega a devolver para Jonatas o dinheiro que Gentil lhe deu, e discute com o filho. Petra não aceita a presença de Luigi. Aline aceita o pedido de casamento de Caio.

Quarta – Caio sonha com Jurecê dizendo que ele e Aline correm perigo. Gladys alerta Graça sobre Marino não chegar perto da filha. Jurecê alerta Caio sobre as dificuldades que ele e Aline enfrentarão. Sidney mexe no carro de Ernesto a mando de alguém. O carro de Ernesto explode com ele dentro, e Dalva fica ferida. Gladys consegue um emprego de carregador para Andrade na transportadora de Mara. Vinícius avisa a Irene que Aline autorizou a primeira fase da pesquisa nas terras. Há uma passagem de tempo. A gravidez de Graça está avançada, e ela sente contrações. Marino participa do nascimento de seu filho.

Quinta – Antônio estranha a presença de Marino no hospital. Seguindo o plano de Irene, Miguel sugere que Aline arrume um sócio para bancar as despesas da segunda fase da pesquisa de suas terras. Angelina repara que o filho de Graça tem um sinal de nascença atrás da orelha. Marino concorda em ficar distante do filho, sem aceitar a tentativa de suborno de Tadeu. Caio diz a Aline que avaliará uma forma de conseguir o dinheiro da segunda fase da pesquisa. Ademir e Flor se casam. Silvério entrega um relatório a Irene sobre o passado de Agatha e a existência de um filho que mora na Europa. Antônio dança com Agatha na festa de casamento de Ademir.

Sexta – Irene flagra Antônio com Agatha. Marino mente para Lucinda, dizendo que não é pai do filho de Graça. Irene mostra a Antônio o relatório sobre Agatha, tentando convencer o marido de que ele está sendo enganado pela mãe de Caio. Jonatas tenta alertar Gentil sobre o caráter duvidoso de Agatha. Andrade assume o lugar do motorista do caminhão ao notar que ele está sem condições de dirigir. Irene se preocupa com o silêncio de Antônio. Antônio pergunta a Agatha se ela voltou a enganá-lo de novo. Marino avisa a Caio que Dalva acordou do coma. Dalva fica apavorada ao ver Sidney ao lado de sua cama, disfarçado de enfermeiro.

Sábado – Sidney ameaça Dalva. Antônio diz a Agatha que não sabe mais se acredita na ex-mulher. Dalva acusa Jonatas de ter mandado Ernesto sabotar os freios do carro em que Daniel morreu. Andrade conta a Mara sobre a atitude do motorista. Irene solicita um empréstimo para Franco e pede discrição ao gerente do banco. Tadeu pede um vestido de festa emprestado a Yandara da boutique de Graça e pede segredo à vendedora. Aline deixa Caio furioso ao defender Jonatas. Anely sai com Tadeu e Luigi segue os dois. Aline convence Caio de que Jonatas é inocente. Antônio ameaça Jonatas, e Agatha defende o filho.

