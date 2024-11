Confira os resumos das novelas da semana (11/11 até 16/11)

A- A+

GAROTA DO MOMENTO

Globo - 18h15

Segunda - Beatriz confronta Juliano e fica magoada com Clarice. Beto vai atrás de Beatriz. Maristela diz a Juliano que o filho não conseguirá afastar Beto de Beatriz. Lígia tenta se aproximar de Celeste, e Raimundo se irrita. Beatriz deduz que Clarice a trocou por Bia, e afirma a Glorinha que voltará para Petrópolis. Edu responde ao anúncio romântico de Celeste. Raimundo exige que Beto não se afaste de Bia. Clarice repreende Juliano pela acusação injusta contra Beatriz. Beatriz lê no jornal a reportagem de Beto.

Terça - Beatriz afirma a Glorinha que irá procurar Beto. Juliano se enfurece ao ler a reportagem de Beto no jornal. Raimundo obriga Beto a se desculpar com Juliano, mas o rapaz se recusa. Juliano ameaça romper relações com Raimundo, e Bia passa mal. Iolanda não permite que Ana Maria vá à praia de biquini. Edu afirma a Anita que jamais se entenderá com Nelson. Orlando rejeita a possibilidade de trabalhar com Marlene. Beatriz agradece a Beto pela reportagem. Juliano contrata Marlene como sua secretária. Beto, Beatriz, Ulisses e Glorinha se juntam ao protesto em frente à Perfumaria Carioca.

Quarta - Juliano ordena que seus seguranças contenham os manifestantes. Beto e Beatriz conseguem fugir. Ulisses e Glorinha são presos, e Ana Maria alerta Iolanda. Beto afirma que está apaixonado por Beatriz. Juliano exige que Raimundo repreenda Beto. Pra impressionar Beto, Bia doa suas joias a Sebastião e Vera para libertar Ulisses, Glorinha e os demais presos. Topete ofende Eugênia, e Guto a conforta. Ulisses e Glorinha são libertados. Beto termina o relacionamento com Bia. Maristela garante a Bia que fará Beto reatar com a neta.

Quinta - Beatriz confessa a Glorinha que está apaixonada por Beto. Beto diz a Raimundo que ficará com Beatriz. Clarice teme que Maristela prejudique Beatriz. Beto e Beatriz têm uma ideia para quitar a dívida com Bia. Uma parte do telhado do clube cede com a chuva, e todos ajudam Vera e Sebastião. Maristela segue o carro em que Beatriz está. Ronaldo desabafa com Lígia sobre Raimundo e Beto. Guto comenta com Edu sobre Eugênia. Nelson não liga para a conquista de Edu. Maristela oferece dinheiro para Beatriz se afastar de Beto.

Sexta - Beto condena a atitude de Maristela com Beatriz. Bia se revolta contra a avó. Clarice repreende Maristela. Ulisses alerta Beto sobre o boicote promovido às lojas da Perfumaria Carioca. Orlando comunica a Juliano sobre a queda nas vendas, e o empresário exige que Raimundo reverta o quadro. Eugênia sofre com a falta de notícias de Guto, e Celeste a consola. Edu comenta com Guto que deseja encontrar um amor. Guto convida Eugênia para sair. Todos celebram o conserto do telhado do clube e o sucesso da rifa para quitar a dívida com Bia. Beto sugere que Juliano contrate Beatriz como garota-propaganda da Perfumaria Carioca.

Sábado - Juliano gosta da sugestão de Beto e pede que o rapaz convença Beatriz a trabalhar para sua marca. Bia não gosta da decisão de Juliano de contratar Beatriz. Maristela alerta Juliano sobre as decisões em sua empresa. Beatriz diz a Beto que quer distância da família de Juliano. Glorinha comenta com Beatriz que trabalhar para a Perfumaria Carioca pode deixá-la mais próxima de Clarice. Eugênia convida Guto para jantar em sua casa, e Nelson se anima. Juliano garante a Raimundo que convencerá Beatriz a trabalhar para ele. Juliano procura Beatriz.

VOLTA POR CIMA

Globo - 19h15

Segunda - Tati discute com Madalena. Roxelle pede que Madalena organize uma festa para Chico. Rique avisa a Jão e Sidney que tentará conseguir um patrocinador para o Dragão Suburbano. Beth espalha pela empresa a reclamação que Rique fez de Rosana. Osmar descobre que Jô levou Joyce até seu quarto. Violeta exige segredo sobre o patrocínio de Osmar à reconstrução do Dragão Suburbano. Osmar recebe presentes de outros contraventores e fica intrigado. Violeta mostra para Joyce o brinco que encontrou em seu quarto. Jão vai à casa de Edson. O advogado questiona Madalena sobre a denúncia contra Osmar.

Terça - Madalena garante ao advogado que não denunciará Osmar. Violeta ameaça Joyce. Jão discute com Rosana. Madalena convence Cida a se entender com Sidney. Violeta alerta Osmar para um aviso que um dos contraventores lhe enviou como presente. Joyce comenta com Sebastian a ameaça que recebeu de Violeta. Roxelle acerta com Madalena detalhes da festa de aniversário de Chico. Tati e Nando se interessam um pelo outro. Rique anuncia que o Dragão Suburbano tem um novo patrocinador. Miranda incentiva Cida a dar uma chance para Sidney. Chico chega para a sua festa, e agradece a Madalena pela surpresa.

Quarta - Roxelle briga com Chico. Madalena questiona Moreira sobre sua implicância com Roxelle. Sidney se aconselha com Jão. Moreira arma contra Chico e Roxelle. Cida e Sidney ficam juntos. Rosana não gosta de saber que Tati é cunhada de Jão. Edson conversa com Jão sobre Rosana. Sebastian exige que Jô não leve mais Joyce à casa de Osmar. Madalena decide se inscrever em um concurso de decoração de festa infantil. Joyce vai com Gigi para a academia. O outdoor com a foto de Rosana é vandalizado. Belisa trata Osmar com hostilidade. Edson se revolta ao ver a foto vandalizada de Rosana. Madalena suspeita que Jayme e Tereza estão envolvidos com o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

Quinta - Madalena comenta suas suspeitas com Tati. Tereza inventa uma desculpa para justificar a quitação das parcelas do carro. Osmar deixa um recado para Joyce. Violeta se enfurece ao saber que Osmar foi atrás de Joyce. Roxelle descobre quem vandalizou o outdoor com a imagem de Rosana. Nando fica preocupado durante a palestra na academia e troca olhares com Miranda. Joyce se surpreende ao saber do recado que Osmar lhe deixou. Madalena questiona Jayme e Tereza sobre o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

Sexta - Tereza discute com Madá. Cacá se sente mal. Jô alerta Osmar sobre a possibilidade de Cacá o estar seguindo a mando de Violeta. Neuza ameaça Rosana. Todos reparam na evolução de Nando na academia. Osmar elogia o patrocinador do Dragão Suburbano para Doralice. Nando se encontra com Tati, e Jin sente ciúmes. Sidney e Cida têm sua primeira noite de amor. Roxelle pega uma foto da mãe de Chico. Joyce pede que Jô entregue um bilhete seu para Osmar. Tereza e Jayme pedem para morar na casa de Violeta. Chico beija Madalena.

Sábado - Madalena empurra Chico. Osmar briga com Violeta por não querer dar dinheiro para Jayme e Tereza. Jô entrega para Osmar o recado de Joyce. Osmar se encontra com Joyce. Chico vê Cacá passando mal na rua e a ajuda. Osmar pede para Joyce se afastar dele. Silvia questiona Miranda sobre Nando. Nando e Tati ficam juntos. Jin se preocupa ao receber uma mensagem. Cacá sente-se mal novamente e desiste de sair com Jô para cumprir as ordens de Violeta. Moreira sente falta da foto de sua ex-mulher. Chico fala com Cacá. Jão e Madalena planejam seu futuro. Cacá tem uma surpresa.

A CAVERNA ENCANTADA

SBT - 20h45

Segunda - Nina surge na Caverna Encantada e pergunta para Anna, Manu e Isadora por que estão escondendo a gruta. Gabriel leva Pedro, Felipe e André à casa de Goma Behr para consertar o relógio de Binho. Felipe mexe em um dos relógios na casa de Goma e acaba congelando o tempo. Todos os adultos da Cidade de Milagres param no tempo. Após sumir por um tempo, Binho reaparece no colégio.

Terça - Norma está perto de ser dona do colégio. Binho avisa os meninos que, enquanto estava sumido, na verdade, estava na Caverna Encantada. Binho mostra o mundo mágico aos amigos e sinaliza que a entrada é feita pela Toca dos Luíses. No lago da caverna, Felipe encontra e pega o diamante falante de Safira. Norma revela a Anna que agora é sua mãe e apresenta a declaração da guarda da menina. Anna afirma que sua mãe é Catarina. Norma faz de tudo para agradar Anna e até prepara o jogo do Foguetinho, clássico do “Programa Silvio Santos”, para presenteá-la com brinquedos.

Quarta - Lavínia escuta uma conversa entre Norma e Pilar e descobre que a diretora agora é mãe de Anna. Thomas ajuda César a ser mais autoconfiante na vida amorosa e profissional. Norma estuda para se tornar uma boa mãe e deseja dormir no quarto das meninas para se aproximar de Anna. Felipe percebe que o diamante que resgatou na caverna falou com ele.

Quinta - O diamante falante ecoa dizendo que deseja retornar à caverna. Lavínia fica preocupada com a intenção de Norma de se aproximar de Anna e ganhar vantagens. Felipe perde o diamante. Pilar descobre que Gabriel estava conversando de maneira íntima com uma mulher na rua. Norma manda Pilar não se intrometer na sua relação com Anna e ameaça tomar uma atitude drástica caso continue se metendo. Betina leva um cachorro para o colégio e ele acaba comendo o diamante.

Sexta - Betina comenta com Dalete que o cachorro sabe falar. Felipe logo percebe que o cão comeu o diamante. Pilar fica brava com Gabriel por ele ter se atrasado para o colégio e por estar conversando com uma mulher misteriosa na rua. Gabriel explica que a moça é uma assistente social que estava verificando a guarda da Anna. Lavínia grita no meio do colégio que Anna é filha de Norma. Após recuperar o diamante, Felipe o manipula na porta do banheiro. Anna flagra e tenta pegá-lo, mas a joia cai na privada. No cemitério, Pilar deixa flores no túmulo do ex-marido. Gabriel a segue, mas a professora fica incomodada. Mais tarde, Pilar revela a Gabriel que era casada e que estava grávida, mas, após a morte do marido, perdeu o bebê.

MANIA DE VOCÊ

Globo - 21h15

Segunda - Mavi e Luma convencem Viola a participar do prêmio de gastronomia e Rudá desconfia. Hugo e Diana discutem por causa de Volney e Iarlei. Berta e Sirlei passeiam pelo calçadão de Copacabana. Viola expulsa Luma do restaurante e avisa que não quer mais vê-la. Mavi garante a Luma que Viola e Rudá não ficarão juntos.

Terça - Mavi pensa em um plano para separar Viola e Rudá e Robson o ajuda. Fátima decide investir no negócio de Diana. Viola sente falta do seu caderno de receitas. Rudá se assusta ao ver o noticiário mencionando Viola. Viola é surpreendida por repórteres na entrada da festa de premiação do Violeta. Viola reage às atitudes de Luma e Mavi.

Quarta - Moema exige que Nahum convença Mavi a falar a verdade. Marcel ajuda Viola, que compartilha sua preocupação com o pai sobre as notícias a seu respeito. Ísis sabota a bebida de Leidi. Luma envia uma mensagem para Rudá. Mavi faz uma proposta a Viola. Rudá é perseguido pela polícia.

Quinta - Rudá fica encurralado. Marcel se assusta quando Viola lhe conta sobre as maldades que Mavi e Luma são capazes de fazer. Michele aceita trabalhar na casa de Daniel. Tomás flagra Sirlei e Leidi no quarto de Berta. Evelyn repreende os pais. Viola é assaltada e, ao reagir, se machuca e desmaia.

Sexta - Viola é levada para um abrigo comunitário. Mavi e Iberê tentam encontrar Viola, mas o sistema de câmeras está falhando. Luma assume o comando do restaurante. Marcel sofre um acidente. Leidi tranca Ísis no closet. Luma tenta impressionar um crítico gastronômico, mas depende da ajuda de Dhu. Viola acorda no abrigo.

Sábado - Viola é acolhida pelos moradores do abrigo. Nahum conversa com Moema sobre a possibilidade de encontrar Rudá. Nahum tenta obter informações sobre Luma. Viola cozinha para a turma do abrigo, que elogia sua comida. Mércia encontra Volney. Nahum e Moema discutem sobre as intenções de Mavi, que está desesperado para encontrar Viola.

