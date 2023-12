Confira os resumos das novelas da semana (11/12 até 16/12)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Érica expulsa Edu de sua casa e afirma que ele jamais terá seu amor. Raquel, Lara e Mário improvisam um jantar. Pedro briga com Natália por abrigar Marcos. Renée tenta consolar Edu. Giovanni se esquiva das manipulações de Helena. Lara confessa a Taís que está apaixonada por Mário e Roberto ouve. Cris procura Tony. Roberto tenta convencer Lara a fazer cursos no exterior, a fim de afastá-la do escritório. Marcos se aproxima de Carol. Edu desabafa com Yeda. Ulisses e Carol discutem. Sérgio aconselha Helena a retirar a queixa contra Jonas, para não perder Giovanni. Renée conta para Vic que seu convite de trabalho é na Bahia. Fagundes surpreende Míriam.

Terça – Miriam tenta subornar Fagundes, que confessa estar interessado em uma parceria com ela. Helena se angustia ao lembrar da noite em que Bruno morreu. Marcos rouba o anel que Pedro compra para Taís e manda fazer uma cópia. Míriam, Danilo e Fagundes fecham uma sociedade contra Sérgio. Edu tenta conversar com Érica, que o rejeita. Renée anuncia a possibilidade de se mudar para a Bahia e todos comemoram, enquanto Vic fica dividida. Yeda e Cris desconfiam que Lara está apaixonada. Mário decide se declarar para Érica e Edu se entristece. Míriam e Fagundes armam para Sérgio. Taís não gosta de saber que Marcos está morando com eles. Pedro descobre que o anel que comprou para Taís sumiu.

Quarta – Pedro insinua que Marcos roubou a joia que ele daria para Taís. Helena anuncia que retirou a queixa contra Jonas e Giovanni afirma que não confia mais na mãe. Sérgio questiona Fagundes sobre a execução de Danilo e o capanga disfarça. Míriam treina Danilo para abordar Helena. Marcos sai de casa e Natália e Pedro brigam. Marcos manipula Carol. Aramis revela a Jonas que Helena retirou a queixa contra ele. Yeda se chateia com Edu. Taís tenta aproximar Lara de Mário e convida ambos para serem padrinhos de seu casamento. Marcos devolve a joia de Pedro sem ser visto. Carol admira Marcos.

Quinta – Marcos questiona Carol sobre sua relação com Bruno. Natália e Pedro fazem as pazes. Giovanni comunica a Sérgio e Helena que se afastará da empresa por um tempo. Edu afirma a Yeda que a considera uma mulher bonita e atraente. Míriam convence Helena a levá-la para um fim de semana na serra. Carol conta a Natália que Marcos dormiu em sua casa. Mário confessa a Roberto sua paixão por Érica. Natália encontra o anel que Marcos devolveu e exige que Pedro peça perdão ao sobrinho. As amigas preparam uma festa de despedida para Renée. Míriam arma para Danilo conhecer Helena.

Sexta – Danilo conquista a atenção de Helena e Míriam fica satisfeita. Renée percebe a hesitação de Vic quanto à viagem. Márcia pede que Eugênia descubra o novo destino de Vic e Tony. Pedro pede perdão a Marcos, que aceita voltar para a casa dos tios. Carol confessa a Taís que ficou mexida com Marcos. Tony garante a Cris que lhe retornará todo o dinheiro da dívida que ela quitou sem sua autorização. Mário tenta se declarar para Érica, mas Edu o interrompe. Aramis aceita o convite de Lara e é readmitido no escritório. Danilo se insinua para Helena. Márcia aciona um advogado para impedir a viagem de Vic.

Sábado – Renée é presa e Márcia obriga Vic a ficar com ela. Míriam sonda Helena sobre o jantar com Danilo. Pedro convida Jonas para trabalhar com ele na administração da fazenda. Marcos manda uma mensagem sedutora para Carol. Tony convoca Lara para ajudar Renée. Érica conforta Tony. Vic afirma que jamais gostará de Márcia. Lara garante a Renée que provará para a Justiça que ela é mãe de Vic e Tony. Giovanni ajuda Ísis em um resgate de animais. Lara consegue libertar Renée, mas Vic permanece com Márcia. Há uma passagem de tempo. Chega o dia do casamento de Taís e Pedro.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – César se revela desmemoriado. Preciosa cumprimenta Bebel e Nero. Pascoal contesta sua prisão com Barreto, e se surpreende ao ver o vídeo do assalto ao carro-forte. César se lembra de Preciosa. Heitor e Preciosa se encontram. Selena filma ela e Jefinho juntos. Jefinho e Tonico se incomodam de ver Luna e Miguel cantando juntos nas redes sociais de Alícia. Bebel entrega o quadro de César para Preciosa. Luna e Maria assinam o contrato de compra de seu apartamento. Nero pede para ter uma conversa com Maria Navalha. César vê algumas joias da Dama de Ouro e se lembra de seu passado.

Terça – César se sente mal, e Julião o ampara. Nero e Maria firmam um acordo sobre o tesouro. Jefinho fica apreensivo com a viagem de Luna. Preciosa não se conforma com a decisão de Bebel sobre ela e Luna na Conde de Montebello. Pascoal descobre que ficará detido. Luna inicia sua apresentação ao grupo de executivos. Bianca acerta os detalhes para o podcast de Alícia. Preciosa tenta atrapalhar Luna na reunião, e se enfurece ao saber que ela fechou negócio com a empresa internacional. César pesquisa sobre sua vida na internet. Tonico repreende Jefinho pelo atraso de Luna. Luna vê Selena e Jefinho serem ovacionados. Bebel procura Preciosa. César pensa em retomar sua vida.

Quarta – César se lembra do tesouro da Dama de Ouro. Jefinho canta com Luna e Selena no palco. Maria ouve Luna falar para Soraya sobre os problemas financeiros de Nero. Pascoal manda seu advogado ameaçar Preciosa em troca de ajuda. Selena divulga uma notícia sobre ela e Jefinho, que abala a sua dupla com Luna. Preciosa tem uma ideia para tentar manter Pascoal preso e pede a ajuda de Cecília e Miguel. Luna anuncia o final de sua dupla com Jefinho. César se lembra de Luna. Preciosa, Luna e Miguel são levados para falar com Merreca.

Quinta – Merreca entrega a arma de Pascoal para Luna e Miguel. César vê a foto de Luna, e Julião a admira. Miguel e Luna fazem a arma de Pascoal chegar até Barreto. Preciosa visita Pascoal na delegacia. Maria faz compras contando com o dinheiro do tesouro, e Luna a repreende. César combina com Julião a fuga do garimpo. Nero se acerta com Francisco. Preciosa e Heitor jantam juntos. Jefinho se aconselha com Lampião. César e Julião fogem do garimpo. Bebel, Luna e Preciosa fazem uma reunião na joalheria. Nero tenta convencer Miguel a assumir a Fuzuê. Chega o dia do casamento de Nero e Bebel. César aparece na igreja.

Sexta – Bebel desmaia, e Nero se desespera. Preciosa se emociona ao ver César. Nero enfrenta César. Maria vê César na igreja e é amparada por Rejane. Maria acredita que César voltou porque o tesouro foi encontrado. Preciosa atualiza César dos acontecimentos e faz intriga sobre Luna para o pai. Pascoal fica perturbado ao saber da volta de César. Selena seduz Jefinho. Lampião incentiva Jefinho a escrever uma música romântica. César manda Julião procurar Luna e Maria. Merreca agride Julião. O advogado de Pascoal o questiona sobre a morte de César. César procura Bebel.

Sábado – Bebel se compadece com a história de César. Bebel reclama de Preciosa para César. Heitor se preocupa com o estado de Preciosa. César implora para ficar na casa de Bebel. Julião conta para César a conversa de Luna e Maria sobre ele. Selena surpreende Jefinho e Lampião. Nero pede para Maria proteger Luna de um encontro com César. Preciosa tenta tirar Luna da joalheria. Barreto procura César. Luna confessa a Miguel que teme se encontrar com César. Otávio Augusto se muda para a casa de Rejane. Heitor se preocupa com a manipulação de César sobre Preciosa. Luna decide falar com César.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Em conversa com Pórcia, Bassânio diz que acredita em uma evolução de Basílio. Romeu e Nando revelam a Leandro que encontraram o baú que o avô procurava quando era criança. Leandro repassa a informação para Fausto. Bassânio e Pórcia vão ao encontro de Basílio, que fica atraído por Pórcia. Vitor comenta com Vera que não foi o culpado por receber as encomendas erradas no Monter Mercado, mas Glaucia diz para Vera que Vitor está mentindo. Daniel convida Mariana para morar com ele. Basílio pede para Bassânio voltar mais vezes, mas sempre com Pórcia. Vitor ressalta que ele e Glaucia fazem uma bela dupla e que, juntos, podem conseguir muitas coisas.

Terça – Karen e Rosalina ignoram Nando e Alex após eles marcarem encontro com Sofia e Lívia. Fred recomenda inserir aulas de tênis no CEC e Glaucia adora a sugestão. Fausto cai na armadilha de Vitor implantada na estufa para capturar o admirador secreto de Clara. Téo suspeita que um rapaz seja seu pai biológico e conta com a ajuda da Sofia para encontrá-lo. Karen manda Lívia ficar longe dos amigos dela. Vitor dá risada de Mariana após ela cair no golpe do Simão, assim como ele. Karen comenta com Rosalina que tem planos contra Alex e Nando.

Quarta – Telma revela a Mauro que não gostou do relógio inteligente. Romeu fala a Bernardo que ele não foi o autor do prato deixado debaixo do sofá. Vera mostra foto da joia que ela acredita ter sido roubada por Mariana e Dimitri lembra que sua mãe usando pela última vez. Fausto invade a casa de Glaucia. Leon cumpre com o acordo e aparece para Trapaça. Ela diz que está tentando colocar os ensinamentos do manual de escoteiro em prática. Telma comenta com Lívia que não sabe se vai continuar com Mauro, já que eles pensam diferente. Lívia diz que Mauro pagou o acampamento para ela e Telma fica surpresa. Telma pede perdão para Mauro.

Quinta – Romeu comenta com os membros da equipe Água (Julieta, Patrick, Rosalina, Karen) que Dimitri está com a chave do baú. O Armazém sofre um curto-circuito por apresentar fiação antiga. Amanda briga com Mariana porque ela sempre falou da fiação e Mariana nunca deu ouvido. Após perder alguns produtos, Amanda sugere colocar os que sobraram no refrigerador do Monter Mercado, mas Mariana fica incomodada e acha que Vera não vai liberar o espaço. Vera aceita ajudar, mas impõe que Amanda seja rápida na ocupação. Fausto invade a casa de Mauro. Téo vai em busca do suposto pai biológico.

Sexta – Téo descobre que o suposto pai biológico vai dar uma palestra em um hotel e vai até o local. Fred apresenta o novo aplicativo do CEC. Bernardo é contra o projeto, mas Leandro aprova. Bassânio vê Vitor conversando com outras meninas. Romeu percebe Rosalina e Karen o seguindo e as distraem. Bassânio resolve contar para Pórcia que flagrou Vitor conversando com duas meninas e ele reforça que não é a primeira vez que isso acontece. Dimitri, Ellen, Ian, Nath, Romeu, Julieta e Patrick se reúnem na estufa ao lado de Clara e Hélio para abrirem o baú. Dentro do baú contém artigos e adereços do passado de Hélio, Clara, Leandro e Fausto. Amanda, Domitila e Daniel levam os produtos até o Monter Mercado.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Luigi se impressiona com a disposição de Antônio. Ramiro reconhece o corpo de Sidney. Menah não gosta de saber que Gentil contou a Graça sobre a dificuldade financeira da família. Aline pede a Caio que não conte a Antônio sobre sua gravidez. Antônio pede a Silvério que anule seu casamento com Agatha. Hélio avisa a Antônio que ficará na cidade para descobrir o assassino de sua mãe. Ademir convida Lucinda para ser presidente da cooperativa. Kelvin sugere a Ramiro que os dois se casem e deixem Nova Primavera. Graça dá a Gentil o dinheiro para o tratamento de Jonatas e pede sigilo. Graça reage quando Jonatas sugere que ela possa estar interessada na suposta herança de Agatha. Antônio se surpreende ao ver Irene chegando ao jantar que oferece para alguns convidados.

Terça – Antônio e Irene se enfrentam. Graça se sente ofendida e diz a Jonatas que não voltará mais a vê-lo. Ramiro e Kelvin conversam sobre o futuro da relação. Gentil repreende Jonatas e conta que Graça deu o dinheiro para o tratamento da fisioterapia, exigindo que o filho peça desculpas à namorada. Aline passa mal. Graça perdoa Jonatas. Caio fica sabendo pelos médicos que Aline espera gêmeos, e que a gravidez requer cuidados. Angelina não gosta da ideia de ter Irene de volta à fazenda. Franco sabe por Laurita que Aline está esperando gêmeos e parabeniza Antônio.

Quarta – Antônio se desespera ao saber que será avô dos filhos de Aline. Petra diz a Hélio que também continua apaixonada, mas ciente de que o amor entre eles é impossível. Flor convida Jussara para ser sua sócia. Caio diz a Jurecê que não sabe como proteger sua família de Antônio. Irene trata mal Angelina. Kelvin inventa desculpas para Neide, para justificar sua presença na mansão no dia em que Agatha foi assassinada. Marino flagra Andrade no quarto de Lucinda, abraçado a um acessório dela. Antônio avisa a Irene que não será avô dos filhos de Aline.

Quinta – Irene aconselha Antônio a tentar sabotar a herança dos filhos de Aline por vias legais. Kelvin confessa a Ramiro que teme ser suspeito da morte de Agatha. Dirceu avisa a Irene que está chegando a Nova Primavera. Antônio fica irritado ao saber por Silvério que os filhos de Aline serão legalmente seus herdeiros, e resolve fazer uma proposta à professora. Petra conta a Luigi que pensa em sair da cidade para ser voluntária em alguma ação social. Petra tem uma lembrança com Dirceu durante um sonho. Andrade sofre e pede ajuda a Gladys. Dirceu entra no quarto de Petra.

Sexta – Antônio manda seus peões seguirem Aline e sua família. Petra conta a Marta que viu pela primeira vez, em sonho, o rosto do homem que a assediava. Lucinda ameaça Andrade com nova medida protetiva. Graça fica constrangida com a aproximação de Dirceu. Jonatas pede Graça em namoro. Petra visita Aline e ambas são surpreendidas por um bilhete ameaçador. Flor avisa a Jussara que tem um homem as seguindo. Marino diz a Caio e a Aline que não há provas contra Antônio. Rodrigo se oferece para abrigar Aline no convento de sua irmã. Petra é hostil com Dirceu.

Sábado – Dirceu se preocupa com a reação de Petra. Aline decide sair de Nova Primavera para se proteger de Antônio. Gladys e Tadeu assinam o divórcio. Petra diz a Luigi que foi Dirceu quem abusou dela na infância. Petra confronta Dirceu. Gladys manda Tadeu sair de casa. Antônio pede ao capanga que descubra o esconderijo de Aline. Natercinho pede a Tadeu para contracenar com Anely no filme, em troca da permissão para as filmagens nas terras de seu pai. Petra fica com medo quando Dirceu entra em seu carro pedindo uma carona.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições

Veja também

Terra e Paixão Bárbara Reis: 'Consegui segurar a dificuldade de ser a mocinha, a sofredora'