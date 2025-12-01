Confira os resumos das novelas da semana (1/12 a 6/12)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Celso garante a Zulma que revelará a verdade sobre Samir a Candinho. Estela e Dita pensam em como descobrir se Zulma realmente falsificou o teste de gravidez.



Samir e Picolé pedem que Estela os ajude a levar Policarpo para visitar Candinho no hospital. Lúcio e Tales planejam enganar Ernesto para gravar o disco de Dita, e Olímpia ouve. Quincas questiona Sônia sobre seu bebê.



Zé dos Porcos encontra a mala com o dinheiro de Cunegundes. Maria Divina decide se tornar uma estrela da dança e pede ajuda a Tamires. Zulma procura Sandra. Estela e Túlio permitem a entrada de Policarpo no hospital. Samir vibra quando Candinho reage à presença de Policarpo.



Terça - Lauro repreende Estela e Túlio por permitirem a entrada de Policarpo no hospital. Ernesto decide criar um novo programa para sua rádio, com a ajuda de Olímpia. Zenaide e Asdrúbal se beijam. Olímpia revela a Ernesto sobre a gravação clandestina do disco de Dita.



Zulma teme que Sandra atente contra Candinho. Celso e Anabela sentem ciúmes de Túlio com Estela. Sabiá aprova a nova empreitada de Maria Divina no dancing. Zé dos Porcos confronta Cunegundes sobre a mala com dinheiro, e deduz que a mulher encontrou a mina de esmeraldas. Sandra visita Candinho no hospital.



Quarta - Sandra ameaça Candinho, mas Dita chega a tempo de salvar o amado. Ernesto confronta Lúcio e impede a gravação do disco de Dita. Zulma pede para visitar Candinho. Dita garante que descobrirá a farsa da gravidez de Zulma.



Estela hesita sobre seu amor por Celso. Maria Divina faz sucesso em sua estreia na dança, e Francine se incomoda. Cunegundes viaja e pede segredo a Zé dos Porcos sobre seu dinheiro.



Lauro e Tobias propõem a Sônia a formação de uma família com seu bebê. Túlio estranha quando Dita comenta que uma enfermeira loira esteve no quarto de Candinho. Zulma ameaça Sandra.



Quinta - Sandra se irrita com Zulma. Simbá chantageia Ernesto para não contar o que sabe sobre Samir. Túlio reafirma sua paixão por Estela. Celso visita Candinho e afirma que, quando o primo despertar, revelará que Samir é Júnior.



Mesmo desacordado, Candinho reage à conversa de Celso e Túlio o estabiliza. Ernesto gosta de Simbá e Sandra se desespera. Cunegundes chega a São Paulo. Jocasta se insinua para Quinzinho. Zé dos Porcos teme ter perdido Maria Divina.



Ernesto e Simbá fazem um acordo. Anabela diz a Estela que não quer mais ir à escola. Dita, Picolé e Policarpo sofrem com o estado de Candinho.



Sexta - Candinho tem uma piora em sua saúde, e Túlio e Lauro se preocupam. O teste de gravidez de Sônia resulta positivo, e Estela conclui que os primeiros exames foram trocados. Margarida e Manoela estranham os presentes que Cunegundes dá para Joaquim.



Haydée percebe que Lúcio arrancou algumas páginas do diário de sua mãe. Estela alerta Dita sobre a piora de Candinho. Francine finge ser Maria Divina e engana Zé dos Porcos. Sandra atira seu carro contra Zulma, e Ernesto impede que a prima seja atropelada.



Zenaide leva Zulma ao hospital e confessa que a patroa nunca esteve grávida. Dita comemora a confirmação da falsa gravidez de Zulma e afirma a Candinho que nada irá separá-los.



Sábado - Estela comunica a Zulma que ela não está grávida, e Túlio repreende a enfermeira. Zulma jura que ainda conquistará Candinho. Cunegundes anuncia que deseja comprar o sítio de Candinho. Francine pede segredo a Mirtes sobre sua viagem.



Haydée desconfia de Quitéria ao perguntar sobre o diário de sua mãe. Celso convida Tamires para jantar. Ernesto e Simbá se entendem. Olímpia se revolta contra Lúcio e decide pedir ajuda a Ernesto.



Dirce comunica a Estela que Anabela não está mais indo à escola. Simbá e Ernesto maltratam Anabela. Lauro pede Sônia em casamento. Ainda em coma, Candinho tem uma visão com Anastácia.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Rosa se prepara para a nova audiência de sua curatela, e Ayla a ajuda. Samuel comenta com Vivian que acredita que Jaques esteja envolvido no acidente de Ricardo. Jaques se aproveita do estado confusional de Rosa e Ayla se irrita.



Jaques ganha a curatela de Rosa, para a revolta de Samuel. Vivian e Samuel se beijam. Telma faz uma proposta de trabalho para Leo e Caco. Jaques obriga Danilo a fazer uma lista de demissões na Boaz. Sofia provoca Marlon, falando sobre Leo e Samuel. Mauro alerta Jaques sobre a presença de Tânia no hospital.



Terça - Jaques ameaça chamar a polícia para prender Tânia. Rosa pede para falar com Vivian. Kami e Ryan recebem os convidados para sua festa de noivado. Samuel e Vivian ficam juntos. Ricardo desperta e teme que Jaques atente contra sua vida. Tânia avisa a Samuel que Ricardo acordou.



Os convidados da festa de Kami e Ryan passam mal. Ricardo entra em choque, e Jaques acusa Tânia de falsidade ideológica. Samuel e Rosa chegam ao hospital e veem o corpo de Ricardo. Jaques acusa Tânia pela morte de Ricardo. Tânia liga para Filipa.



Quarta - Tânia afirma a Filipa que sabe quem matou Abel. Agripino decide chamar a polícia para interrogar Jaques e Samuel. Dara se preocupa com a reação de Jussara ao saber que sua torta salgada causou intoxicação nos convidados da festa de Kami e Ryan.



Marlon, Lucas e Bárbara se encantam ao ver Wallid. Kami confronta Jussara sobre sua torta. Leo questiona Ryan sobre a relação de Marlon e Bárbara. Marlon tenta se desculpar com Jeff. Tânia invade a aula de teatro de Filipa.



Quinta - Tânia revela a Filipa a verdade sobre a morte de Abel, incriminando Danilo e Jaques. Filipa confronta Danilo, que confirma a versão de Tânia. Filipa pede que Danilo a acompanhe à delegacia, e o rapaz hesita. Bárbara treina Lucas a seu modo.



Leo pergunta a Samuel se ele está namorando Vivian. Filipa conta para Samuel e Leo o que descobriu sobre o assassinato de Abel. Danilo alerta Jaques sobre o conhecimento de Filipa. Jaques consulta Elias para se proteger das acusações da família.



Samuel procura pelo celular de Ricardo. Jaques arma para Filipa e consegue interná-la em uma clínica psiquiátrica.



Sexta - Jaques engana Leo usando o celular de Filipa. Ryan e Kami comemoram o sucesso da nova música do artista. Leo confronta Danilo sobre o assassinato de Abel na frente de Manuel e Peter. Sem saber que Jaques está com o celular de Filipa, Leo manda uma mensagem para a amiga.



Leo pede apoio a Marlon, e os dois acabam se beijando. Samuel confronta Jaques e acaba quebrando o celular de Ricardo, mas consegue capturar o chip do aparelho. Marlon conversa com Danilo. Leo decide continuar com sua marca na Boaz.



Danilo desconfia do que Jaques possa ter feito contra Filipa. Romano pressiona Lucas. Danilo pede que Pam lhe dê a chave da casa de Filipa.



Sábado - Pam se nega a dar a chave de Filipa para Danilo. Atordoada, Filipa pede para Joana deixá-la sair da clínica. Marlon conversa com Lucas, que decide descartar o aditivo dado por Bárbara e Romano antes de lutar. Sofia lamenta que Leo não acompanhe Samuel no passeio com ela.



Danilo alerta Nina sobre o sumiço de Filipa. Lucas vence sua luta, e todos comemoram. Marlon abraça Bárbara, observado por Leo. Marlon vence sua luta com Jorginho, e a dedica a Leo. Romano exige que Bárbara perca sua luta. Danilo ameaça Jaques.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - Pastor Albérico aconselha Joélly a conversar com Gerluce. Lorena recebe bombons de Juquinha. Xênica conta a Zenilda sobre os boatos da ineficácia dos remédios distribuídos pela Fundação, e a mulher de Ferette decide procurar Viviane.



Josefa não gosta da nova cuidadora que substituirá Claudia. Arminda tenta impedir que Gerluce vá embora, ameaçando não contratar Helga como cuidadora de Josefa. Arminda avisa a Helga que irá aceitá-la. Leonardo fica abalado quando Zenilda lhe conta que esteve com Viviane.



Gerluce dá as coordenadas para a execução da expropriação da estátua e avisa a Viviane, Joaquim, Misael e Júnior que comunicará o dia em que será realizada.



Terça - Leonardo se arrepende de se reaproximar de Viviane. Gerluce e Paulinho ficam encantados com a casa de praia, e não notam a presença do enfermeiro Diniz carregando uma pessoa em uma cadeira de rodas. Arminda reage quando Zenilda fala dos boatos sobre a ineficácia dos remédios.



Samira fala para Lena não exagerar na barriga falsa de grávida. Claudia se agita ao ouvir a voz de Gerluce, mas a cuidadora não percebe. Claudia liga para um homem misterioso avisando que viu Gerluce.



Xênica sente que Samira sabe mais coisas a respeito da Fundação. Gerluce e Paulinho saem da praia para ficar juntos na casa.



Quarta - Gerluce e Paulinho namoram na luxuosa suíte, apaixonados. Claudia confirma para Rogério que conseguiu sair da casa sem ser reconhecida por Gerluce. Rogério orienta Claudia a não deixar o hotel, para que o plano dê certo. Raul discute com Arminda por causa de Rogério.



Claudia comenta com Diniz que Rogério a colocou como espiã na casa de Arminda há dois anos. Lorena e Juquinha saem juntas. Vandílson tenta convencer Bagdá de que Jorginho voltou com segundas intenções. Paulinho declara seu amor para Gerluce.



Quinta - Gerluce e Paulinho trocam juras de amor. Lígia fica preocupada ao tomar o último remédio que Viviane comprou. Jorginho não confirma para Bagdá se é seu pai. Gerluce avisa a Viviane que antecipará sua volta, a fim de executar o plano de expropriação.



José Maria demonstra sua preocupação a Viviane com relação à saúde dos pacientes da Chacrinha. Claudia avisa a Rogério que Gerluce deixou a casa de praia e garante que ninguém desconfia de que ele esteja vivo. Zenilda nota que Arminda também está preocupada com os boatos sobre os remédios.



Gerluce conta para Lígia e Joélly sobre sua viagem. Zenilda vê Rogério na rua e fica em choque. Arminda a empurra na frente de um ônibus.



Sexta - O motorista consegue frear e Zenilda acusa Arminda de ter a empurrado. Viviane avisa para Gerluce que Júnior pesquisou antiquários para a compra da estátua. Júnior conversa com Feliciano, que lhe informa que a verdadeira estátua Três Graças tem um desenho de uma aranha escondida.



Ferette disfarça sua tensão, e tenta acalmar Zenilda depois que a esposa conta que viu Rogério. Rogério conta a Claudia que Zenilda o viu na rua. Arminda fica aterrorizada ao entrar no quarto e ouvir a voz de Rogério. Arminda agride Ferette ao ver que era o amante que estava em seu quarto.



Ferette aconselha Arminda a parar de perturbar Zenilda. Júnior conta a Gerluce e Viviane que Floriano tem uma loja que usa como disfarce pra aceitar mercadorias roubadas. Lorena pede a Juquinha que lhe dê informações do inquérito sobre a morte de Rogério.



Sábado - Lena pede a Samira para ver Joélly. Joélly não atende a ligação de Samira. Samira avisa a Raul que Joélly não pode reverter o combinado. Samira ameaça Joélly. Lena observa Joélly conversando com Samira. Lígia aconselha Gerluce a contar à neta quem é seu pai.



Lígia mente para Gerluce dizendo que ainda tem remédios. Feliciano pergunta a Kasper e a João Rubens se eles estão interessados na obra As Três Graças. Joélly se compromete com Samira a fazer o que foi acordado. Diante da insistência de Joélly, Gerluce revela que Jorginho é o pai da filha.



Jorginho promete a Gerluce contar a Joélly tudo o que fez de mal para ela e Lígia, e se redimir perante Deus e a filha. Joaquim ampara Lígia ao vê-la desmaiar, e liga para Gerluce avisando do ocorrido.



*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também