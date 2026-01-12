Confira os resumos das novelas da semana (12/01 a 17/01)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas "Êta Mundo Melhor", "Dona de Mim" e "Três Graças"
Resumo: Êta Mundo Melhor!
Globo – 18h25
Segunda - Túlio se revolta contra a Baronesa/Sandra e tenta impedir o fotógrafo de manter o filme com o registro de seu beijo. Celso repreende a atitude da irmã. Samir e as crianças sentem falta de Simbá. Simbá consegue se soltar da armadilha de Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra, e é resgatado por Candinho. Olga surge de surpresa na casa de Araújo, e Haydée expulsa a mulher.
Sabiá visita Zenaide, sem que Zulma saiba. Estela confessa a Míriam que ainda não consegue perdoá-la. Lourival constata sua paixão por Dita. Maria Pureza planeja encontrar Picolé. Celso procura Estela, que se surpreende ao ver no jornal a matéria com a foto de Túlio beijando a Baronesa/Sandra. Lourival anuncia a Dita que gravou o disco de Doris River.
Terça - Candinho incentiva Dita a comemorar o disco de Doris River. Celso intriga Estela contra Túlio. Ernesto faz uma queixa de Túlio para Lauro. Túlio garante a Estela que não beijou a Baronesa/Sandra. Candinho, Simbá e Asdrúbal reportam o sequestro do menino ao delegado, e constatam que Ernesto pode estar por trás do crime.
Estela confronta Baronesa/Sandra, quando Ernesto chega. Maria Divina se casa com Zé dos Porcos. Estela revela a Celso que lembrou tudo sobre o dia de seu acidente. Lauro demite Túlio. Celso promete ajudar Estela contra Ernesto. Zulma conta a Dita que Candinho beijou Doris River.
Quarta - Samir, Picolé e Quitéria se decepcionam com Candinho por ter beijado Doris, sem saber que se trata de Dita. Lourival convence Ernesto a lançar o disco de Doris River na rádio. Felícia ouve quando Zulma afirma que adotará Samir, e conta para as crianças. Túlio diz a Estela que deixará São Paulo.
Celso acusa Ernesto de ter atentado contra a vida de Estela, e exige que ele se afaste da cidade. Olímpia convida Adamo/Margarida para jantar. Quinzinho parte com Cunegundes para São Paulo, sem saber que Maria Pureza está escondida em seu carro. Míriam passa mal. Para defender Candinho, Dita revela a todos na mansão que ela é Doris River. Ernesto afirma a Sandra que eles precisam se livrar de Celso.
Quinta - Ernesto exige que Sandra se decida entre ele ou Celso. Haydée reencontra Janete, que a acusa de querer a herança de seu pai. Ernesto invade o dancing e assedia Mirtes, sendo expulso por Vermelho e Tamires. Doris River concede uma entrevista falsa à rádio, e Dita e Candinho se revoltam.
Túlio se despede de Estela, e os dois trocam declarações de amor, observados por Celso. Candinho e Dita confrontam Lourival. Zé dos Porcos não consegue ter sua primeira noite de amor com Maria Divina. Anacleto avisa a Jocasta que Pureza sumiu. Maria Pureza encontra Zenaide. Celso dá um ultimato em Ernesto.
Sexta - Ernesto cede à ameaça de Celso, e Sandra teme perder o amante. Zulma acolhe Maria Pureza na Casa dos Anjos. O estado de Míriam se agrava, e Estela conforta Anabela. Candinho sente ciúme de Dita com Lourival. Túlio desiste de ir para o Rio de Janeiro. Cunegundes pede ajuda a Tamires para fazer um musical sobre sua vida.
Quinzinho diz a Picolé que Pureza está perdida em São Paulo. Ernesto encontra Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra, e Olga se preocupa. Asdrúbal se fantasia para observar Dita com Lourival. Alertada por Olga, Sandra deduz que Ernesto irá atentar contra Celso. Um bandido atira na direção de Celso, e Sandra se coloca na frente do irmão.
Sábado - Celso e Ernesto se desesperam, e socorrem Sandra. Samir e Picolé decidem procurar Pureza. Zulma maltrata Pureza, que promete se vingar da mulher. Estela convence Ernesto a permitir que Túlio acuda a Baronesa/Sandra. Dita confronta Asdrúbal. Estela e Túlio constatam que a Baronesa/Sandra foi salva pelo camafeu de Anastácia.
Tamires sugere que Mirtes seja a protagonista do musical de Cunegundes. Sandra exige que Celso e Ernesto se entendam. Celso pede que Sandra retire a queixa contra Túlio no hospital. Picolé e Samir encontram Pureza. Dita repreende Candinho por pedir para Asdrúbal vigiá-la com Lourival.
Resumo: Coração Acelerado
Globo – 19h40
Segunda - Agrado sonha em ser uma famosa cantora de música sertaneja. Zuzu convence Janete a levar Agrado a um concurso de música. Irene lembra Alaorzinho de seu aniversário de casamento com Zilá. Agrado tem um sonho com sua avó Cecília. João Raul se apresenta no concurso da rádio, e Walmir apoia o filho. Agrado conhece João Raul.
Jean Carlos ameaça Janete, que pede socorro a Zuzu. Naiane exige assistir ao concurso da rádio, e vibra com João Raul. Janete deixa o concurso com Agrado, para fugir de Jean Carlos. Zilá avista Janete e Jean Carlos. Ronei se apresenta a Walmir. João Raul canta a música de Agrado. Os anos passam. Agrado canta em uma churrascaria. João Raul faz sucesso em um grande show.
Terça - Mari avisa a Eurico que João Raul cantará em seu aniversário. Agrado é humilhada por Eurico. João Raul pede que Lucas encontre Walmir, que aposta numa mesa de jogos. Natália comenta com Agrado sobre João Raul. João Raul resgata Walmir. Zuzu lembra de quando Janete se apresentava como cantora.
Agrado é convidada para o aniversário de Eurico. João Raul reclama com Ronei por não poder cantar o que deseja. Zuzu aconselha Agrado a enviar uma composição para João Raul. Naiane grava um vídeo para sua rede social, e João Raul vê. Agrado é expulsa da festa de Eurico.
Quarta - Agrado lamenta não ter conseguido o dinheiro de seu trabalho na festa. Naiane comemora ter seu vídeo exposto no show de João Raul. Cinara pede perdão a Nora. Zilá acusa Alaorzinho de nunca ter esquecido Janete. Huguinho ajuda Zuzu, Janete e Agrado a consertar a Caravana. Dejair confronta João Raul por causa de Loreta.
João Raul e Agrado desabafam com Lucas e Janete, respectivamente. Zilá pede ajuda a Nora para salvar seu casamento. Zilá planeja trabalhar com sua marca de moda, e conversa com Esteban e Eva.
Naiane comemora a declaração de João Raul. Ronei repreende João Raul, que exige tomar as rédeas de sua carreira. Alaor aprova a criação de Zilá para a marca Alô, Country. João Raul convida Naiane para participar do clipe de sua música.
Quinta - Naiane comemora o convite de João Raul, e Alaorzinho repreende a filha. Janete, Zuzu e Agrado têm um novo prejuízo com a Caravana. Ronei vibra com a possibilidade de uma parceria de negócios com o Grupo Alaor. Agrado recusa a aproximação de Huguinho, e Janete apoia a filha. Naiane promete se vingar de Talita.
Zilá lembra de quando se uniu a Jean Carlos para afastar Janete de Alaorzinho. Alaor distribui o comando das empresas do Grupo Alaor. Zuzu aconselha Janete a revelar a história de Agrado. Olga repreende Eduarda na lanchonete. Agrado conhece Leandro. João Raul chega à mansão dos Amaral e pergunta por Naiane. Para evitar Huguinho, Agrado beija Leandro.
Sexta - Agrado discute com Huguinho, e Leandro a apoia. Alaorzinho se irrita com a presença de João Raul em sua casa. Agrado e Leandro se interessam uma pelo outro. Naiane diz a João Raul que estava presente no dia do concurso da rádio anos atrás. Tiago afirma a Eduarda que ela conseguirá ser cantora. Leandro se hospeda na pensão e conhece Talita.
João Raul comenta com Walmir sobre Diana/Agrado. Eliomar sente uma forte dor no peito. Nora avisa a Zilá sobre Eliomar, que pede segredo sobre sua saúde. João Raul aceita o convite de Naiane para ser embaixador da festa de Bom Retorno, e os dois se beijam. Eduarda e Agrado descobrem que haverá um concurso de talentos na festa da cidade. Janete afirma a Zuzu que não pisará em Bom Retorno.
Sábado - Agrado tenta convencer Janete a viajar para Bom Retorno. Talita registra o beijo entre João Raul e Naiane. Alaorzinho se recusa a aceitar um namoro real entre João Raul e Naiane. Zilá fala mal de Nora, Leocádia e Rosalva. Walmir teme a reação de Alaorzinho à aproximação de João Raul e Naiane.
Eliomar relembra a morte de Cecília e se sente culpado pela tragédia. Agrado tem um novo sonho com sua avó. João Raul e Naiane tentam esconder que dormiram juntos, mas Alaorzinho exige que a filha abra a porta de seu quarto. Agrado e Eduarda se conhecem em uma situação inusitada.
Resumo: Três Graças
Globo – 21h15
Segunda - Joaquim se aproxima de Joélly, comovendo Lígia e Misael. Lorena acusa Leonardo de impedir que Juquinha continue a investigação sobre Rogério e a Fundação. Paulinho descobre que Gerluce não lhe contou sobre a aparição de Rogério. Lígia conta para Viviane que Raul é o pai do filho de Joélly.
Ferette mente para Leonardo, dizendo que a ideia da distribuição dos remédios falsificados foi de Rogério. Viviane avisa a Gerluce que Claudia apareceu e quer falar com o grupo.
Paulinho sonda Gerluce sobre Rogério. Zenilda desconfia das desculpas que Arminda dá para o desaparecimento de Rogério. Gerluce fica surpresa ao saber que o comprador da escultura é Rogério. Arminda observa Lorena e Juquinha.
Terça - Arminda se esconde de Lorena e Juquinha. Rogério diz a Gerluce que tem o objetivo de abrir uma Fundação, e avisa à cuidadora para tomar cuidado com Ferette e Arminda. Juquinha informa a Zenilda o que foi apurado até agora no inquérito da morte de Rogério. Macedo tira foto do delegado Jairo com Morena.
Arminda conta a Ferette que viu Lorena com Juquinha. Claudia avisa ao grupo que deseja que Gerluce ocupe o cargo de presidente da fundação que irá criar. Gerluce deixa claro a Lígia que não gostou da presença de Jorginho na sua casa. Ferette fica escandalizado ao ver Lorena com Juquinha. Gerluce discute com Jorginho, que acaba passando mal.
Quarta - Paulinho ajuda o pastor Albérico a levar Jorginho para o posto médico. Arminda sugere que Zenilda possa estar investigando Ferette. Zenilda diz a Lorena que já sabia do sentimento da filha por Juquinha. Edilberto conta a Ferette que viu Zé Maria com Paulinho.
Paulinho conta a Juquinha que descobriu que Feliciano compra obra de arte roubada e negocia com Kasper. Com a visita de Paulinho, Feliciano fica sabendo que a escultura As Três Graças foi tirada da casa de Arminda.
Mirinho ensina Raul a pedir dinheiro na rua. Raul descobre que Mirinho roubou seu celular. Arminda vê o filho brigando de dentro do carro e sai para apartar a briga.
Quinta - Mirinho foge diante da ameaça de Arminda de chamar a polícia. Raul tenta falar com Joélly. Júnior fica desconfortável quando Kasper e João Rubens falam com ele sobre As Três Graças. Juquinha e Paulinho planejam o aniversário do delegado Jairo. Viviane recebe flores de Leonardo. Márcia recebe vídeos e fotos do marido com Morena.
Ferette acusa Zenilda de não ter cuidado da família, e confronta Lorena sobre Juquinha. Joélly e Raul se abraçam emocionados e são flagrados por Gerluce, que acaba concluindo que o filho de sua patroa é o pai de sua neta.
Sexta - Gerluce reage ao saber que Raul é o pai da criança que Joélly espera. Ferette manda Macedo investigar quem é a moça com quem Leonardo está envolvido. Bagdá espiona Leonardo e Viviane. Ferette diz a Arminda que tomará providências, caso Lorena não termine com Juquinha. Lorena diz a Juquinha que faz qualquer coisa para não perdê-la. Herculano comenta com Samira que está preocupado com Lena, que ainda acredita estar grávida. Paulinho conta a Juquinha que o delegado Jairo está arrasado depois que foi deixado pela mulher. Ferette expulsa Lorena de casa. Edilberto reage ao ver Leonardo com Viviane.
Sábado - Zenilda se desespera com a expulsão de Lorena. Raul confessa a Arminda que acredita que ela está envolvida no sumiço de Rogério. Josefa acolhe Raul ao saber que terá uma bisneta. Ferette fica estarrecido ao ver a foto mostrada por Macedo de Leonardo e Viviane, e exige que o filho se afaste da farmacêutica. Paulinho diz a Juquinha que o delegado Jairo quer que a dupla continue investigando sobre As Três Graças. Arminda tenta descobrir o que Gerluce e Raul estão tramando. Célio acompanha Arminda de carro atrás de Raul, quando chegam à Chacrinha.
*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.