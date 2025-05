Confira os resumos das novelas da semana (12/05 até 17/05)

A- A+

GAROTA DO MOMENTO

Globo – 18h25



Segunda - Juliano se desespera ao encontrar Beatriz no lugar de Clarice na clínica. Nelson entrega uma quantia em dinheiro a Alfredo. Pimenta e Juliano dopam Beatriz. Juliano confronta Teresa e Beatriz sobre o paradeiro de Clarice. Zélia comemora o sucesso do plano de Clarice e Beatriz. Anita, Guto e Alfredo temem a presença de Nelson. Bia se incomoda com a intimidade entre Ronaldo e Camila. Guto se impressiona com o comportamento de Nelson. Bia questiona Juliano e Maristela sobre Clarice.



Terça - Juliano e Maristela despistam Bia. Raimundo se incomoda com o comportamento de Camila. Edu confessa seu mal-estar em morar na casa de Raimundo com Celeste. Nelson afirma a Edu que decidiu se tornar um novo homem. Juliano vai até a casa de Carmem em busca de Clarice. Clarice se preocupa com Bia. Alfonso revela que é o novo vizinho de Teresa. Zélia pede ajuda a Basílio para encontrar as joias de Clarice. Lígia teme estar grávida de Raimundo. Bia chega a Petrópolis para visitar Clarice.



Quarta - Clarice diz a Bia que está se separando de Juliano. Alfredo e Alfonso fazem as pazes. Alfonso confessa seu amor por Teresa. Basílio entrega as joias de Clarice para Zélia. Anita, Edu e Guto acreditam que Nelson possa mesmo estar mudado. Raimundo apoia Edu em sua carreira. Juliano deduz que Bia esteve em Petrópolis. Zélia tenta contatar Geraldo. Lígia passa mal e acredita ser uma possível gravidez. Camila pede para permanecer mais um tempo na agência. Juliano vê Clarice com Gregório. Geraldo aceita fazer negócio com Zélia.



Quinta - Geraldo revela para Zélia, Beatriz e Basílio onde está enterrado o corpo de Valéria. Juliano tem uma crise de raiva diante de Clarice e Gregório. Gregório confessa seu amor por Clarice. Bia se incomoda quando Ronaldo afirma estar namorando Camila. Maristela sugere que Juliano ameace despejar Carmem. Basílio provoca Juliano na frente de Raimundo. Lígia comenta com Teresa que teme estar grávida. Jacira pede ajuda para ter informações de Alfonso. Carmem recebe uma ordem de despejo.



Sexta - Clarice ajuda Carmem e confronta Juliano. Maristela reconhece o trabalho de Basílio com o novo produto para homens. Camila convida Ronaldo para viajar. Clarice decide enviar para a polícia o mapa feito por Geraldo. Jacira arma para Alfonso. Maristela faz com que Basílio seja preso por desacato. Ronaldo anuncia a Raimundo que viajará com Camila para esquecer Bia. Raimundo encontra um teste de gravidez com Lígia. Maristela retira Basílio da delegacia. O delegado recebe uma carta anônima com a localização do corpo de Valéria.



Sábado - O delegado decide investigar o conteúdo da carta anônima. Ronaldo rejeita Bia. Lígia comemora ao descobrir que não está grávida. O delegado procura Arlete. Alfredo é assaltado, e Nelson salva o ex-rival. Lígia descobre que está na menopausa. Beto revela a Ronaldo a verdade sobre Bia. Alfredo e Guto convencem Anita a abrigar Nelson. Diante de Bia, Ronaldo hesita em viajar com Camila. Os policiais encontram um cordão de Valéria no local indicado por Geraldo.



DONA DE MIM

Globo – 19h40



Segunda - Stephany conta a Leo que Samuel tentou contratá-la como babá de Sofia. Abel questiona Samuel sobre seu interesse em Leo. Davi não gosta quando Abel o desdenha. Sofia rejeita Filipa. Leo convence Samuel a lhe dar uma nova chance como revendedora da Boaz. Filipa discute com Breno sobre a nova coleção. Leo é assaltada e perde parte das peças da Boaz, mas Ayla a apoia. Ferrarez humilha Filipa, que é confortada por Danilo. Marlon alerta Lucas durante os treinos. Leo liga para Ryan e Kami confronta a amiga.



Terça - Kami discute com Le, e Pam a conforta. Ryan pede que Durval localize Zinho. Marlon afirma a Alan que todos sentem falta dos seus treinos. Sofia e Samuel confessam sua saudade de Leo. Vespa pede que Lucas entregue uma carga a Leo. Bárbara comemora sua ida com Marlon para Miami, e Alan se decepciona. Leo pede desculpas a Kami. Ryan encara Costa. Alan pede que Sérgio aguarde para conceder a dispensa da polícia a Marlon. Davi convida Leo para sair e Samuel vê. Davi e Leo se envolvem em uma confusão com Barão na boate.



Quarta - Marlon confronta Barão e Luisão exige que todos aguardem a chegada da polícia. Costa ataca Ryan e Durval clama por socorro. Ryan chama por Dedé. Kami teme levar Dedé para conhecer Ryan, que está entre a vida e a morte. Davi dá seu depoimento na delegacia sobre o incidente na boate. Bárbara afirma que se casará com Marlon e Leo sente. Rosa tem um episódio de confusão e pede segredo a Abel, mas Filipa ouve. Samuel gosta de saber que Davi não está mais com Leo. Leo tem um sonho com Davi, Marlon e Samuel. Luisão sofre um acidente na frente de Jussara.



Quinta - Marlon recebe o apoio de Leo. Kami visita Ryan no hospital do presídio. Marlon afirma a Bárbara que não irá mais viajar, e Alan os observa. Alan revela a Marlon que ele ainda pode ser policial. Leo e Marlon têm uma conversa respeitosa. Bárbara vai para Miami. Há uma passagem de tempo. Marlon se forma na Polícia Militar. Yuri garante a Ryan que irá libertá-lo da prisão.



Sexta - Ryan conta para Durval que Yuri pode ajudá-lo a deixar a prisão. Dedé se perde de Kami, e Marlon ajuda a procurá-lo. Marlon salva Dedé de um acidente, e Kami se encanta por ele. Leo se incomoda com a proximidade entre Marlon e Kami, e Pam nota. Abel desiste de sair com Filipa, que se apoia em Danilo. Rosa, Filipa e Abel decidem fazer uma festa de aniversário para Sofia. Marlon comenta com Danilo que não quer magoar ninguém se envolvendo com Kami. Ryan vê uma publicação na rede social de Pam, em que Marlon dança com Kami. Leo chega com Dedé e transforma a festa de Sofia. Abel convida Leo para voltar a trabalhar em sua casa.



Sábado - Leo aceita voltar a trabalhar na mansão de Abel e os dois fazem um novo acordo. Stephany e Yara ficam felizes com a alegria de Leo ao estar perto de Sofia. Marlon discute com Leo sobre o passado dos dois. Marlon tem seu primeiro dia de trabalho na polícia e Alan o observa com orgulho. Davi tenta se aproximar de Leo, mas Sofia os interrompe. Jaques anuncia que a coleção de Filipa fracassou. Abel diz a Filipa que a afastará da Boaz. Rosa e Jaques discutem por conta de Abel. Castanho repreende o comportamento impulsivo de Marlon. Jaques se insinua para Filipa e Tânia flagra os dois.



A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 21h05



Segunda - Thomas ajuda Fafá a fazer uma pegadinha para Goma, como forma de vingança. Goma discute com Fafá e a acusa de só pensar no sucesso pessoal. Senor desabafa com Anna e revela que tem dificuldade em confiar nas pessoas. Moisés convence Dalete a investigar o passado de Senor. Enquanto isso, Lavínia, Nina, Flora e Benja continuam a busca pelo paradeiro de César e encontram um bilhete misterioso pedindo que entrem em contato com um homem chamado Sandro do Dindin.



Terça - Para conquistar a confiança de Senor, Anna decide revelar o segredo da Caverna Encantada e conta que Paulo Salvatore, seu pai, é o dono do colégio. Fafá decide se redimir com Goma, reconhecendo que ainda há sentimentos entre eles. Mas, no momento da conversa, Helga — antiga paixão de Goma da Suíça — aparece de surpresa na casa dele. Norma tenta aplicar uma advertência em Dalete por investigar a vida de Senor, mas o garoto a interrompe e afirma que não se importa que todos saibam que ele é filho de uma celebridade.



Quarta - Helga anuncia que veio ao Brasil para ficar. Sandro do Dindin entra em contato com Lavínia e diz que, se o grupo quiser mais informações sobre César, deverá encontrá-lo pessoalmente. Helga, cuja aparência lembra a de Wanda, desperta a desconfiança de Fafá e Pilar. Goma revela a Thomas que pretende se casar com Helga. Fafá, Gabriel e Pilar apresentam a cidade à visitante e a levam até a casa de Shirley e Wanda. No momento em que Wanda abre a porta, Helga desaparece misteriosamente.



Quinta - Thomas alerta Fafá, acreditando que Helga esteja interessada apenas no dinheiro de Goma. Fafá, emocionada, abraça Goma sinceramente e deseja que ele seja muito feliz. Mais tarde, Helga encontra Fafá e declara que percebeu o amor verdadeiro de Fafá por Goma e que tomou uma decisão inesperada. Enquanto isso, Sandro do Dindin é desmascarado: César é quem estava por trás da identidade falsa. Norma sofre um acidente e cai do telhado do colégio. Anna, Moisés e Senor acreditam ser uma oportunidade perfeita para pregar uma peça na diretora.



Sexta - No colégio, Dalete desabafa com Thomas, dizendo que tem medo de perder Moisés. Emocionada, ela mostra a roupinha que ele usava quando foi encontrado na cesta. Thomas revela ter uma foto sua de bebê com a mesma roupa. Diante de Tonico e Thomas, Dalete revela a Moisés que ele é irmão de Thomas. A revelação choca o garoto, que foge sem aceitar a verdade. Enquanto isso, Elisa alerta Lavínia que se ela continuar agindo como está, pode acabar se tornando muito parecida com Norma.



VALE TUDO

Globo – 21h15



Segunda - Maria de Fátima disfarça para Ivan, que estranha o fato de Raquel estar dormindo. Celina aceita o convite para ser madrinha da filha de Laís e Cecília. Afonso sofre um acidente de bicicleta. Celina diz a Afonso que Heleninha está com vergonha de Tiago. Tiago promete a Marco Aurélio que não sairá sozinho com Heleninha. Ivan não consegue convencer Raquel a ficar com os dólares. Maria de Fátima avisa a César que fará Raquel ficar contra Ivan. Ivan sente que deu um mau exemplo para Bruno. Fátima fica desesperada ao ver Raquel com Ivan e deduz que os dois devolverão o dinheiro para Marco Aurélio.



Terça - Maria de Fátima pede ajuda a César para não deixar Raquel e Ivan devolverem os dólares. Renato consola Leila. Cecília e Laís se emocionam ao saber que a filha se chama Sarita. Daniela orienta Lucimar a regularizar a guarda de Jorginho. Raquel e Ivan não entendem a atitude carinhosa de Fátima. A família de Eunice fica orgulhosa ao ver sua foto no outdoor. Olavo cobra de César o dinheiro que o modelo lhe deve. Leila avisa a Ivan que Bruno fugiu. Depois que o neto volta para casa, Bartolomeu aconselha Ivan e Leila a não serem tão rígidos com o filho. Maria de Fátima consegue encontrar os dólares que Raquel escondeu.



Quarta - Maria de Fátima e César comemoram a descoberta dos dólares. Ivan desconfia de Maria de Fátima. Maria de Fátima garante a César que Raquel se separa de Ivan se a mãe acreditar que foi o namorado quem pegou os dólares. Lucimar questiona a posição de Aldeíde com relação à atitude que tomou para conseguir que Vasco pague a pensão de Jorginho. Cecília é rendida por dois bandidos. Laís avisa a Cecília que, por segurança, as duas vão passar um tempo no Rio. Raquel acusa Ivan de ter roubado os dólares.



Quinta - Ivan fica indignado com as acusações de Raquel. Maria de Fátima avisa a Odete que conseguiu separar a mãe de Ivan. Heleninha fica animada ao saber que Ivan estará presente no campeonato de xadrez em sua casa. Celina hospeda Laís e Cecília em sua casa. Maria de Fátima se mostra interessada no campeonato de xadrez, e Afonso acaba a convidando. Marco Aurélio pede ajuda a Cláudia para encontrar sua mala com os dólares, e descobre que Rubinho pode ter etiquetado a mala errada. Freitas é orientado por Marco Aurélio a vasculhar a vida de Raquel. Ivan é recebido com hostilidade por Raquel na inauguração de seu restaurante.



Sexta - Ivan discute com Raquel. Sardinha comenta com Solange que estranhou o encontro de Maria de Fátima com Odete. César cobra de Fátima sua parte dos dólares. Afonso critica a gestão da TCA em conversa com Odete. Cecília avisa a Laís que os traficantes de animais foram presos e que elas podem voltar para casa. Vasco é demitido por justa causa. Marco Aurélio manda Freitas seguir Raquel. Cláudia chantageia Marco Aurélio em busca de patrocínio para sua peça. Maria de Fátima tenta ameaçar Odete.



Sábado - Maria de Fátima pede desculpas a Odete. Leila acompanha Renato em uma reunião de trabalho. Cláudia acusa Marco Aurélio de usar as pessoas. Ivan confirma sua presença no campeonato de xadrez para Odete. Vasco fica sabendo que foi cancelado e, por isso, ficará fora do grupo de pagode. Laís e Cecília vão a Petrópolis conhecer Sarita. Raquel acusa Freitas de assediá-la. Renato e Leila dormem juntos. Fátima chega mais cedo ao campeonato de xadrez, seguindo orientação de Odete. Solange flagra Renato e Leila juntos.



