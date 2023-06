Confira os resumos das novelas da semana (12/06 até 17/06)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Lucília exige que Orlando pegue as cartas que Virgílio escreveu para Maria Eugênia. Darlene faz uma revelação para frei João. Orlando afirma que não ajudará Lucília. João se emociona ao falar com Clara. Orlando pensa na conversa que teve com a prima. Gilda comenta com Lucília que pretende afastar Gaspar de sua vida. Clara se diverte com Marcelino. Darlene consegue um emprego no café-concerto do Grande Hotel. Lucília procura o documento que precisa sobre Virgílio. Aninha sente ciúmes de Clara. Lucília percebe Gilda olhando para Orlando e Marê. Anselmo flagra Lucília tentando arrombar uma gaveta de Gilda.

Terça – Lucília despista Anselmo. Adélia avisa que Marê poderá ser recriminada por alguns funcionários do hospital. Gilda tenta disfarçar o enfado com Gaspar e Cândida. Frei João conversa com Severo sobre Darlene e Clara. Gaspar surpreende Lucília tentando abrir o arquivo morto do hotel. Anselmo avisa a Verônica que esperará por ela no local de sempre. Frei João revela aos padres sua história com Darlene. Ione interroga a mãe de Clara. Gilmar é hostil com Marê. Gaspar humilha Érico. Fernando reconhece Gilda da casa de Madame Chantilly, mas ele disfarça na presença de Cândida. Frei João estuda com Clara. Anselmo pede para Lucília ir ao seu encontro. Júlio resolve dar um anel de compromisso para Sônia. Verônica decide ir atrás de Anselmo. Gilda conversa com Fernando. Verônica flagra Lucília e Anselmo.

Quarta – Anselmo tenta tranquilizar Verônica, enquanto Lucília vai embora. Frei João coloca Clara para dormir. Marê descobre que Lucília é amante de Anselmo. Júlio surpreende Sônia com o anel de compromisso. Gaspar repreende Darlene ao vê-la no saguão do hotel. Gilda se lamenta para Fernando. Marê revela o caso de Lucília com Anselmo para Orlando. Verônica se demite da prefeitura. Orlando pede para Lucília deixar São Jacinto. Aparecida consola Justino. Lucília se surpreende ao saber que Gilda quer se casar com Orlando. Gilda pede para Mirtes ir para São Jacinto e avisa que pagará sua estadia no Grande Hotel.

Quinta – Mirtes se encanta com a proposta de Gilda. Anselmo cobra juros de Antônio, que fica perplexo. Júlio se anima com a notícia sobre a demissão de Verônica. Gaspar repreende Anselmo por se envolver com Lucília. Marê se entristece com o comentário de Ione sobre seu trabalho. Clara gosta quando João acompanha ela e Darlene até o hotel. Gaspar conta para Gilda do caso de Lucília e Anselmo. Júlio não aceita que Anselmo cobre juros de Antônio. Verônica conversa com Érico. Frei João prepara um presente para Clara. Marcelino não consegue falar com Jesus e se entristece. Lucília encontra o documento que queria sobre Virgílio. Gilda flagra Lucília saindo do arquivo morto com um envelope nas mãos.

Sexta – Gilda obriga Lucília a entregar para ela o envelope que está em suas mãos. Cândida se surpreende com a demissão de Verônica. Gilda questiona Lucília sobre seu caso com Anselmo. Júlio exige que Anselmo pare de cobrar juros pelo empréstimo que fez a Antônio. Cândida procura Verônica. Turíbio descobre o paradeiro de Elza e Odilon e avisa a Albuquerque. Gilda é gentil com Clara e causa estranhamento em Gaspar. Ione descobre que Júlio pretende se casar com Sônia e conta para Ademar. Lucília fala com Orlando sobre os documentos de Virgílio. Júlio flagra Ademar conversando com Sônia e fica irritado. Justino pede ajuda a Tânia para voltar a estudar. Cândida informa a Anselmo que trabalhará com ele na prefeitura. Gilda vai à Irmandade falar com Marcelino e o encontra com Orlando e Marê.

Sábado – Marcelino agradece Gilda pelo presente e Marê e Orlando ficam indignados. Sônia pede para conversar com Júlio sobre Ademar. Ione estranha o comportamento de Ademar. Gilda se declara para Orlando e afirma que quer adotar Marcelino, e o médico conta para Marê. Clara fica encantada com o presente de frei João. Sônia revela parte de sua história com Ademar para Júlio. Ademar humilha Ione. Celeste sugere que Tânia termine o curso de professora. Sônia obriga Justino a manter seu segredo. Anselmo vê Verônica e Érico juntos. Júlio pede para Marê não confrontar Gilda por causa de Marcelino. Frei Severo impede Marcelino de ir ao sótão. Marê questiona Gilda sobre ela querer adotar Marcelino e Gaspar ouve.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Theo se espanta com a atitude de Clara. Kate implora que Ben esqueça o que Theo fez com ela. Sol e Jenifer rasgam a foto de família feita por Rafa. Kate pede para Fred cuidar de Rafa. Vini faz uma surpresa para Yuri no Icaes, e Guiga se entristece. Duda entrega para Eduardo a foto que Rafa fez dele com Jenifer. Guiga engana Yuri. Clara pede para Helena ficar em sua casa. Theo manda Sheila cortar o salário de Clara. Fred tenta animar Rafa. Lumiar chama Theo para ir com ela para o Refúgio. Ben e Jenifer levam Kate para a aula de Sol. Tatá não gosta de ver Jenifer falando com Eduardo. Sol dança com Ben. Theo chega à praça.

Terça – Kate vê Theo olhando Sol e Ben com inveja. Lumiar chega ao Refúgio e se incomoda com a recepção de Lui. Sol vê Theo falando com Kate e denuncia o empresário. Dora e Fábio flagram Lui e Lumiar muito próximos. Kate não deixa Bruna contar para Rafa sobre a importunação de Theo. Sol e Ben ficam juntos. Janaína decide denunciar Theo. Alice critica Guiga por mentir para Yuri. Kate se recusa a depor contra Theo. Vini é solidário com Yuri. Janaína conta sua história para Ben. Começa o show de inauguração do Teatro da Dora, e Lumiar fica emocionada. Sol questiona Ben sobre seus sentimentos. Theo vê Lumiar e Lui juntos no palco.

Quarta – Theo tenta conter a raiva quando Lumiar o aborda. Sol pensa em Ben. Lui fala de Theo para Dora e Fabio. Lumiar se incomoda com os ciúmes de Theo. Sabrina e Simas se entendem. Theo e Lui brigam, e Dora os repreende. Lumiar é hostil com Lui por causa de Theo. Sol se surpreende ao ver Ben cozinhando em sua casa. Jenifer se afasta de Eduardo, após receber um telefonema de Hugo. Sol ajuda Ben na cozinha. Theo se incomoda ao ver a cumplicidade entre Lui e Lumiar. Vitinho avisa à banda que eles farão um show para arrecadar fundos para o filme de Wilma. Dora conversa com Lumiar sobre Theo e Lui. Ben pede para ficar com Sol.

Quinta – Theo discute com Dora, Fábio e Lui, e Lumiar fica irritada. Bruna revela para Sol que Ben falsificou o exame de DNA. Lumiar pede para Theo não ir embora do Refúgio. Sol confronta Ben. Dora passa mal, e Theo a leva para o hospital. Sol conversa com Marlene sobre Ben. Lumiar e Fábio procuram por Theo e Dora no Refúgio. Bruna convence Ben a surpreender Sol. Sol se emociona com a atitude de Ben. Kate descobre sobre a falsificação do exame de DNA e conta para Jenifer. Sol convence Wilma a falar com Lui sobre o show. Ben faz a denúncia contra Theo. Vini se preocupa quando Yuri fala com ele sobre os pais. Rafael passa mal ao ver Kate. Clara descobre que não receberá salário de Theo. Lumiar enfrenta Ben para defender Theo. Kate vai falar com Rafa, mas sente-se mal ao ver Theo.

Sexta – Theo se aproxima de Rafa, e Kate foge antes que o empresário fale com ela. Clara pede ajuda financeira a sua madrinha. Lumiar intimida Fabrício. Helena motiva Clara a enfrentar Theo. Theo obriga Kate a encontrar com ele. Ben acha uma carta que Sol, mais jovem, escreveu para ele. Lumiar comenta com Theo sua desconfiança com o processo que Ben está movendo. Orfeu avisa a Theo que não irá mais ajudá-lo. Wilma implora que Lui faça o show em benefício do filme de Lucas. Vini avisa a Yuri que vai embora do Brasil. Lumiar tenta confirmar com Heitor a denúncia feita por Ben. Lui anuncia o fim da banda. Theo recebe uma intimação.

Sábado – Janaína mostra para Ben a intimação que recebeu. Kate está com Theo no apart quando Lumiar aparece. Orfeu recebe uma intimação e exige a presença do sócio em seu bar. Kate ouve a conversa entre Lumiar e Theo e ameaça o empresário. Lui se incomoda ao ver Sol e Ben abraçados. Lumiar desconfia das declarações de Orfeu. Kate conta para Jenifer que Theo e Lumiar estão juntos. Clara fala para Helena que não denunciará Theo. Lumiar questiona Theo sobre Janaína. Começa o show de Lui e sua banda. Sabrina e Simas ficam juntos. Yuri se despede de Vini. Lui canta a música que fez para Sol e é ovacionado. Lumiar garante a Theo que ficará a seu lado durante todo o processo. Wilma tenta conter a raiva quando Lucas homenageia Érika e Fábio, ao final do show de Lui.

Resumo: A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – Romeu e Julieta se despedem. Bassânio descobre que Fausto é pai de Pórcia e pede desculpa por ter falado mal dele. Vera e Bernardo comemoram o aniversário de casamento no restaurante em que Daniel trabalha. Telma revela às filhas que teve de vender a casa e que elas vão se mudar para o Lado Torre. Alex desconfia que Romeu sai com Julieta. Karen fica feliz com a notícia da nova moradia no residencial Verona e Lívia chora. Amanda descobre que Enzo está trabalhando na empresa dos seus rivais. Na hora de fechar o Armazém, Vitor esquece de trancar a porta e, sem perceber, deixa um cachorro entrar. No dia seguinte, Vitor nota o Armazém destruído. Lívia fica triste com a mudança, já que a casa gera as memórias do pai falecido. Karen aconselha a irmã e fala que o amor dele vai além da residência.

Terça – Com capuz escondendo o rosto, Romeu busca Julieta no Lado Vila para visitar o Lado Torre. Vitor limpa a bagunça do cachorro enquanto Mari e Amanda chegam no Armazém. Dimitri pega o computador e o cartão da mãe e compra quatro bicicletas. Glaucia descobre e fica furiosa. Lívia reúne os amigos no CEC para contar a novidade da mudança, mas Juli não aparece. Romeu mostra o shopping do Lado Torre para Julieta e dá a blusa com capuz para ela. Trapaça visita os amigos da Pedalzera e diz saber onde estão as bikes. Os membros do Pedalzera vão até o local que Trapaça indicou, mas descobrem que as bikes não estão mais ali. Romeu leva Julieta ao escritório do avô e o alarme dispara.

Quarta – Romeu pede para Julieta fugir do escritório de Leandro antes que a família chegue. Leandro recebe a notificação do alarme e vê que Romeu está no local. Pedalzera avista Ellen, Ian e Nath, que fogem com as bicicletas da gangue. Daniel diz para Amanda, Vitor e Mariana que pensa em montar um estande pequeno e preparar pratos com ingredientes do Armazém para os clientes. Crânio diz a Trapaça que ela pode voltar ao grupo, mas que ele continua como líder. Aos amigos, Romeu diz que estava no CEC e não no escritório do avô. Rosalina chega na roda dos amigos e pergunta para Romeu o motivo dele inventar que eles estão namorando. Julieta fica agarradinha com a blusa de Romeu e Mari entra, vendo a cena.

Quinta – Fausto prega cartazes com imagens das crianças do Pedalzera pelo Verona. Bassânio propõe voltar a vender pipoca na frente do condomínio para ser os olhos e ouvidos de Fausto ali. Julieta diz para Romeu que não está gostando de mentir sobre eles. Pedalzera persegue Ian, Nath e Ellen. Bassânio salva Ian, que quase é atropelado. Téo fala para Julieta que Enzo está trabalhando na Monter e que está com vergonha. Romeu esbarra, sem querer, em Julieta, mas não a ajuda para não estragar o disfarce de inimizade. Karen pergunta para Hélio se ele está dando treino particular e descobre que Romeu mentiu. Patrick observa Romeu usando o mesmo moletom que Julieta usava outro dia.

Sexta – Daniel começa com o pequeno estande no Armazém Vila das Flores. Algumas clientes dão em cima de Daniel e Mari demonstra incômodo. Romeu diz para Rosalina que a mentira sobre o namoro deles é só questão de tempo. Romeu assume para Karen que estava com Julieta. Julieta e amigos vão prestigiar a inauguração do empreendimento de Daniel. Romeu confessa a Karen que gosta de Julieta. Em conversa com Daniel, Mari revela que viu Julieta agarrada com o moletom. Daniel e Mari ficam curiosos para saber de qual menino Juli está gostando. Romeu comenta com Rosalina que ela e os pais foram convidados para um jantar na casa dele.

Resumo: Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Antônio nega que tenha raptado o filho de Aline. Aline pede ajuda a Daniel para encontrar seu filho. Ademir diz a Irene que sabe que ela não lhe quer por perto porque ele conhece o passado da cunhada. Jurecê oferece proteção a Yandara. Graça contrata Yandara para ajudar na loja. Irene garante a Daniel que Antônio não tem a ver com o sumiço de João. Kelvin avisa a Luigi que o italiano terá que roubar o colar de Berenice. Enzo conta a Tadeu que foi ameaçado por Odilon. Kelvin esconde Ramiro em seu quarto. Caio pergunta a Kelvin onde está o filho de Aline.

Terça – Berenice esconde Ramiro em seu quarto. Irene alerta a Antônio que o sumiço do filho de Aline pode se transformar em um escândalo. Berenice flagra Kelvin mexendo em sua caixa de joias. Luigi pede ajuda a Anely para reaver o colar de Gladys. Aline avisa a Jonatas que decidiu negociar a água com Antônio, em troca de seu filho, após conselho de Silvério. Berenice esconde sua caixa de joias. Marino aluga um quarto na pousada para ficar perto de Lucinda. Caio invade o local onde João está como refém.

Quarta – Caio leva João para casa e pede a Aline para não denunciar seu pai à polícia. Anely distrai as pessoas do bar enquanto Luigi vai ao quarto de Berenice à procura do colar. Berenice flagra Luigi em seu quarto. Kelvin sugere que Ramiro use a carta que está em seu poder para tirar dinheiro de Irene. Graça comunica a Irene que está grávida, fazendo a sogra acreditar que o filho é de Daniel. Tadeu exige que Enzo pegue o laptop de Anely. Ramiro diz a Irene que está com a carta que pode obrigar Antônio a fazer o que ela quiser.

Quinta – Irene pede a Ramiro para ler a carta que Aline escreveu, acusando Antônio de ter matado seu marido. Aline convida Caio para um jantar de agradecimento. Nina avisa a Jonatas que Antônio procurou Lucas, pedindo para o irmão quebrar as máquinas de Aline. Irene negocia a carta com Ramiro e avisa ao capanga para manter segredo. Anely pega o celular de Enzo ao saber que o técnico gravou sua dança no bar. Luigi consegue capturar a senha de Enzo e apagar todas as fotos e vídeos. Gladys diz a Graça que ninguém pode saber que a família está ficando sem dinheiro. Antônio comunica a Luigi que o italiano se casará com Petra. Irene diz a Daniel que o filho deverá esquecer Aline, em prol da sucessão.

Sexta – Caio declara seu amor a Aline. Ajudados por Luana, Luigi e Anely convencem Zezinho a sabotar um bolo para Berenice dormir. Antônio obriga Luigi a assinar um pré-contrato de casamento com Petra. Mara resolve voltar para casa e resgatar seu casamento. Yandara aceita o convite de Franco para sair. Berenice come o bolo e adormece. Luigi consegue resgatar o colar de Gladys. Kelvin avisa a Luigi que sabe que ele pegou o colar no quarto de Berenice. Antônio pergunta a Irene o que ela deseja em troca das provas contra ele.

Sábado – Luigi devolve o colar para Gladys. Enzo avisa a Tadeu que colocou uma câmera escondida no quarto de Anely. Antônio manda Ramiro sumir com Breno. Aline e Daniel encontram um corpo no rio. Berenice faz uma reunião com os funcionários do bar para saber quem roubou seu colar. Marino comunica a Aline e Jonatas que o corpo achado no rio é de Breno. Antônio diz a Daniel que está disposto a escolher o filho como seu sucessor, com a condição de que ele esteja casado. Daniel comunica a Antônio que está apaixonado por outra mulher.

