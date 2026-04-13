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Televisão Confira os resumos das novelas da semana (13/04 a 18/04) Saiba o que vai acontecer na trama de "A Nobreza do Amor" e nos capítulos da semana de "Coração Acelerado" e "Três Graças"

A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Jendal provoca Dumi, a fim de testar sua lealdade. Mirinho reclama com Graça sobre a atenção de Casemiro a Tonho. Caetana sugere que Tonho saiba mais sobre Lúcia/Alika antes de nova aproximação.



Alika garante a Niara que não pode se envolver com Tonho, pois precisa retornar a Batanga. Virgínia tem uma ideia contra Lúcia/Alika e decide acusar a moça de roubo de joias. Virgínia manipula Sebastião. Miguel desiste de alugar a casa para Lúcia/Alika.



Chinua e outros homens resgatam Akin do poço das serpentes. Diógenes, Adônis e Fortunato exigem que Lúcia/Alika devolva o dinheiro do empenho das joias.

Terça - Alika deduz que Virgínia armou contra ela. Mirinho gosta de saber que Virgínia sente ciúmes dele. Tonho defende Lúcia/Alika. Jendal reconhece a lealdade de Dumi. Chinua consegue salvar Akin, que planeja com Dumi uma forma de enganar Jendal.



Alika se emociona com o apoio de Tonho. Todos na cidade rejeitam Niara e Alika, e Viriato repreende a população durante a missa. Salma e Ana Maria apoiam Lúcia/Alika. Viriato sugere que Virgínia faça sua confissão na igreja. Alika confronta Virgínia.

Quarta - Lúcia/Alika questiona as mentiras inventadas por Virgínia. Ana Maria gosta de dançar com Manoel. Salma percebe o clima de romance entre Tonho e Lúcia/Alika.



Ao ouvir a conversa de Virgínia com a família, Mirinho acredita que Lúcia/Alika esteja interessada nele. Mirinho sente ciúmes ao ver Tonho dançando com Lúcia/Alika e arma contra ele. Jendal tem um pesadelo com Alika. Alika se revolta contra Mirinho.



Jendal decide prender Soliman, a fim de que o paxá revele o destino de Alika. Graça e Virgínia subornam Botelho, para que o inspetor confirme que Lúcia/Alika e Vera/Niara estão envolvidas com o roubo das joias de São Paulo.

Quinta - Botelho aceita o trato com Graça e Virgínia. Adônis desconfia ao ver o inspetor na companhia das duas. Adônis vai à casa de José buscar Lúcia/Alika e Vera/Niara para a acareação sobre as joias na delegacia.



Soliman é encarcerado e diz a Chinua que apoia a revolução em Batanga. Kênia e Jendal sondam Çinar sobre a saúde de Omar. Mundica revela que foi Mirinho quem sabotou a carroça de Tonho.



Diógenes questiona Virgínia e Graça sobre já conhecerem o inspetor Botelho. Jendal descobre que o navio de Soliman foi saqueado. Akin e outros populares comemoram o apoio de Soliman à revolução, com a doação de pertences de valor. Botelho se prepara para dar o veredito sobre as joias roubadas.

Sexta - Botelho afirma que as joias de Alika e Niara não são as mesmas que foram roubadas em São Paulo, e inocenta as duas. Virgínia se revolta, e Diógenes desconfia. Lúcia/Alika diz a Diógenes que merece ouvir desculpas de Virgínia.



Burak inventa para Jendal que o navio de Soliman foi atacado por piratas. Dumi comenta com Akin que teme a resistência de Soliman na prisão. Mirinho decide cobrar o dinheiro do suborno que Botelho aceitou. Miguel volta atrás e decide alugar a casa para Lúcia/Alika iniciar seu novo negócio. Diógenes repreende Virgínia.



Geralda deduz que Onildo está interessado em Vera/Niara, e Belmira se decepciona. Omar desperta, e Chinua e Çinar comemoram. Salma vê Tonho e Lúcia/Alika juntos.

Sábado - Lúcia/Alika revela a Tonho que Salma gosta dele. Tonho questiona Lúcia/Alika sobre por que não pode confiar a ele o seu segredo. Fátima conforta Salma. Omar pergunta por seu pai, e Dumi avisa a Soliman que o filho despertou.



Casemiro e Ana Maria repreendem Graça por furtar dinheiro para subornar Botelho. Mirinho garante a Manoel que não perderá Lúcia/Alika para Tonho. Lúcia/Alika conversa com Salma sobre seu impedimento de ficar com Tonho, e ambas reafirmam sua amizade.



Mirinho tenta se desculpar com Lúcia/Alika, e José intervém. Dumi percebe o mal-estar de Soliman. Omar e Soliman se encontram com a ajuda de Dumi. Um soldado avisa a Dumi que Soliman está morto.

Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Naiane provoca Ana Castela, e Ronei tenta disfarçar o clima. Marcela fica contrariada com Alaor. Naiane pressiona Ana Castela, que acaba revelando sua conversa com João Raul. Alaor desabafa com Zuzu sobre seu namoro.



Esteban toma o chá preparado por Laurinha e acaba dormindo. Zilá implica com Eva. Zilá pede que Ronei se afaste para que possa manter seu casamento com Alaorzinho. Malvino pede ajuda a Zuzu para mudar seu comportamento.



Ronei abre seu coração para Nora. Cinara se impressiona com o relato de Zilá sobre Ronei. Eduarda se aproxima de Sol, e Valéria se irrita.

Terça - Esteban percebe que perdeu o livro de ervas de Nora. Agrado recebe um importante convite de trabalho. Agrado tenta contar a novidade para Eduarda, quando nota o estado desolado da amiga.



Alaorzinho comenta com Malvino seu incômodo com o novo empreendimento de Janete. Naiane provoca João Raul. Agrado e Eduarda questionam a vida amorosa de Leandro. Cinara fantasia com Ronei, e Nora se preocupa.

Quarta - Agrado e Eduarda gravam uma música com uma cantora famosa. Passam-se três meses. Janete e Zuzu se preparam para a inauguração de seu novo bar. João Raul e Naiane investem na relação. Agrado e Eduarda se apresentam em um famoso programa de televisão.

Quinta - Janete, Nora, Zuzu e Palhares conversam sobre a determinação de Agrado e Eduarda. Naiane comemora seu momento com João Raul. Ana sugere que Valéria permita que Eduarda se aproxime de Sol. Cinara admira Ronei.



Leandro, Agrado e Eduarda vibram com seu sucesso. O bar de Janete e Zuzu sofre um curto-circuito, e Zeca se preocupa. Luan questiona João Raul sobre suas escolhas. Agrado e Eduarda sentem ciúme de Leandro com Yasmin.



Incentivado por Naiane, João Raul aceita que Walmir volte para sua casa. Agrado e Eduarda não aceitam as condições para trabalhar com Sérgio.

Sexta - Ronei pede para conversar com Zilá. Janete pede que Agrado cante com Eduarda na inauguração de seu bar. Eduarda e Leandro ficam juntos. Agrado não percebe o clima entre Leandro e Eduarda, e os dois disfarçam.



Malvino questiona Alaorzinho sobre a confusão na inauguração do bar de Janete. Zilá comemora com Ronei o sucesso de seu plano contra Janete. Ronei afirma que não se aproximará mais de Zilá. Valéria deixa Sol aos cuidados de Ana, que liga para Eduarda.

Sábado - Leandro e Eduarda conversam sobre a relação deles. Laurinha pensa no paradeiro do livro de ervas de Nora. Ronei elogia Cinara. Leandro conversa com Agrado, que sente ciúmes do empresário com Bruna. Cinara confronta Zilá e propõe uma aliança a Ronei. Agrado e Leandro ficam juntos.

Resumo: Três Graças

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Pastor Albérico e Lígia enfrentam Arminda e Ferette. Jairo fica preocupado com a ida de Paulinho à Chacrinha. Joaquim esconde o dinheiro da polícia, mas acaba sendo preso por Paulinho pelo roubo das Três Graças. Ferette e Arminda não encontram o dinheiro, e o empresário ameaça Lígia.



Joaquim é levado para a delegacia por Paulinho, sem poder contar a Lígia e ao pastor Albérico onde o dinheiro está escondido. Ferette pensa em desaparecer com Viviane, para que Leonardo não se junte à farmacêutica. Gerluce, Viviane e Consuelo deixam a prisão. Gerluce avisa a Paulinho que já tem a resposta para o pedido de casamento.

Terça - Paulinho decide refazer o pedido de casamento. Júnior é solto, e Zenilda surpreende Misael e Gilmar ao livrá-los da cadeia. Zenilda pede a Joaquim que aguarde notícias sobre sua situação. Leonardo e Angélico disputam o direito de levar Viviane para casa.



Arminda fica sabendo que Joaquim foi preso. Joélly e Lígia celebram a chegada de Gerluce em casa. Zenilda avisa a Gerluce que Joaquim contou onde o dinheiro das Três Graças está escondido. Lucélia e Vandílson encontram o dinheiro que Joaquim escondeu.



Zenilda lembra a Ferette que a maioria dos bens está no nome dos filhos, e o obriga a deixar o imóvel com Arminda. Lena avisa a Herculano que eles voltarão para o Brasil.

Quarta - Lena insiste em dizer a Herculano que a criança não reconhece seu colo de mãe. Gerluce, Joélly e Lígia selam um pacto para nunca mentirem uma para a outra. Viviane aceita a ajuda de Angélico para limpar a casa.



Ferette diz a Arminda que pedirá a Macedo para descobrir algo contra o pai de Juquinha, ao saber que foi ele o desembargador que assinou a liminar para reintegrar Rogério como presidente da empresa.



Viviane diz a Angélico que não consegue trair seu coração. Viviane conta a Gerluce que ainda ama Leonardo. Xênica, Rogério, Zenilda e Leonardo encontram um celular no cofre da sala que era ocupada por Ferette.

Quinta - Leonardo, Xênica e Zenilda descobrem que o celular era de Edilberto. Bagdá convoca Lucélia e Vandílson para ir ao seu QG. Bagdá revela a Pastor Albérico que não está conseguindo sair do crime.



Lorena chora com a visita de Ferette a sua casa, e o empresário zomba da reação da filha. Gerluce deixa claro a Lígia que não sossegará enquanto Ferette e Arminda não pagarem por todo o mal que fizeram.



Rivaldo reprova a forma como Alaíde lida com a situação de Cristiano. Herculano avisa a Lena que a mulher tem de cortar relações com Joélly. Raul procura Josefa para pedir conselhos. Paulinho se espanta quando Gerluce impõe condição para aceitar o pedido de casamento.

Sexta - Paulinho estranha quando Gerluce condiciona o casamento a cada um continuar morando em sua casa. Lígia comenta com Joélly que acha estranho Lena ter saído do país depois do que aconteceu. Lorena diz a Juquinha que Ferette a fez chorar como criança.



Kasper e Maggye se surpreendem quando Bagdá pergunta se pode ficar um tempo em sua casa. Lucélia assume o lugar de Bagdá na Chacrinha. Maggye procura por Júnior, e o casal se reconcilia. Rogério avisa a Gerluce, na presença de Zenilda, que irá preparar a cuidadora para assumir a presidência da Fundação.

Sábado - Rogério e Zenilda celebram o aceite de Gerluce para ser presidente da Fundação. Ferette diz a Arminda que impugnará a liminar que deu poderes a Rogério. Bagdá revela a Kasper que o sequestro que ele e João Rubens sofreram foi arquitetado por Lucélia, e conta que a sobrinha matou sua família.



Raul decide seguir os conselhos da avó e se tornar um novo homem, para alegria de Joélly. Gerluce readmite Viviane como responsável pela farmácia da Chacrinha. Paulinho se sente ameaçado por Ferette, e questiona se foi ele quem mandou Vicente matar seu pai.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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