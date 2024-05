Confira os resumos das novelas da semana (13/05 até 18/05)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda – No Rio de Janeiro, Artur e Quinota se preparam para procurar o manifesto de mina e a escritura do Rancho Fundo. Marcelo Gouveia ouve quando Zefa Leonel e Dona Manuela falam da pedra preciosa, e conta para Ariosto. A casa de Castorina é esvaziada e Dracena envia uma mensagem para Blandina. Ariosto surpreende Dona Manuela, Padre Zezo e Zefa Leonel. Após a insistência de Ariosto em permanecer para o jantar, Dona Manuela passa mal. Nivalda se decepciona ao receber Aldenor no lugar de Nastácio. Tia Salete beija Floro Borromeu. Todos socorrem Dona Manuela, deixando a imagem do santo em sua casa. Marcelo Gouveia invade a casa de Dona Manuela.



Terça – Marcelo Gouveia encontra a turmalina paraíba escondida na imagem do santo. Zefa Leonel se preocupa com a saúde de Dona Manuela, que implora para a amiga não contar o ocorrido a Artur. Blandina encontra a pedra preciosa com Marcelo, e os dois a disputam. Tia Salete e Floro gostam um do outro. Fé sofre com o tratamento de Tobias e Primo Cícero o ameaça. Zefa Leonel descobre que sua pedra preciosa foi roubada. Blandina sugere que Marcelo Gouveia devolva a pedra a Zefa Leonel, a fim de conquistar sua confiança. Seu Tico Leonel confronta Ariosto.



Quarta – Delegado Floro Borromeu, Padre Zezo e Zefa Leonel tentam convencer Seu Tico Leonel a largar Ariosto. Artur e Quinota se amam. Blandina explica para Marcelo que, caso ele fique com a pedra, Zefa Leonel o perseguirá onde for. Caridade revela que Tobias foi demitido do hotel e Primo Cícero encerra o noivado do rapaz com Fé. Marcelo confronta Ariosto e esconde que está com a turmalina. Blandina acredita que Marcelo goste de Quinota de verdade. Zefa Leonel percebe que Tia Salete se envolveu com Floro. Blandina arma para Zefa Leonel acreditar que ela encontrou sua pedra preciosa.



Quinta – Blandina consegue se aproximar de Zefa Leonel. Tia Salete e Floro se beijam novamente. Zé Beltino se encanta com Blandina. Marcelo se desespera procurando Blandina. Dona Manuela confronta Ariosto sobre o roubo da pedra de Zefa Leonel. Zefa Leonel comenta com Seu Tico Leonel sobre sua desconfiança com Blandina. Zé Beltino leva Blandina para conhecer a Gruta Azul. Quinota e Artur encontram os registros dos manifestos de mina. Fé cobra de Margaridinha o dinheiro que lhe deu para comprar a suposta lama medicinal. Quinota e Artur comunicam aos Leonel que encontraram o documento que comprova a posse de suas terras.



Sexta – Zefa Leonel e sua família comemoram. Aldenor vai até a Gruta Azul buscar Zé Beltino, que mostrava o local para Blandina. Esperança comenta com Fé e Caridade que as terras de Zefa Leonel podem ser suas também. Zefa Leonel estranha a permanência de Blandina, mas aceita acolhê-la em sua casa. Caridade repreende Esperança e Fé por terem divulgado na internet a notícia de que os Leonel estão ricos. Deodora e Marcelo descobrem que Quinota e Artur encontraram o documento que comprova a posse das terras de Zefa Leonel. Esperança sonda Primo Cícero sobre suas terras. Deodora seduz Marcelo. Dez dias se passam. A família Leonel Limoeiro chega ao Grande Hotel São Petesburgo.



Sábado – Quintilha se surpreende com a chegada da família, e acomoda a todos ao receber o dinheiro de Zefa Leonel. Marcelo alerta Blandina sobre a chegada dos Leonel. Blandina afirma a Marcelo que Quinota precisa acreditar em sua mudança. Zefa Leonel reage ao ver Marcelo na igreja com padre Zezo. Zé Beltino confessa a Aldenor que ainda deseja se vingar de Marcelo. Zefa Leonel faz uma grande doação para a igreja, e padre Zezo se emociona. Ariosto pede que Artur convença Zefa Leonel a aceitá-lo como sócio da exploração da mina. Margaridinha e Benvinda decidem comprar roupas novas, mas são humilhadas por Corina. Zefa Leonel percebe que se perdeu de Juquinha. Artur questiona Dona Manuela se é seu filho biológico com outro homem.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Vênus fala para Bia e Babbo organizarem a Fundação para receber Netuno. Plutão pede para Tom fazer algumas manobras no skate. Laurinha derruba o frasco de comprimidos de Paulina, que se desespera. Lulu aconselha Andrômeda sobre Chicão. Leda decide se demitir da gravadora. Guto tenta se declarar para Lupita. Jéssica fica tensa ao saber que Electra dará andamento às investigações sobre seu caso. Vênus avisa a Netuno/Léo que ele ficará em sua Fundação até recuperar a memória. Lupita atrapalha o plano de Elisa com Júpiter. Paulina flagra Vênus e Tom juntos na produtora. Otto vai ao hospital falar com Netuno/Léo.



Terça – Netuno/Léo não reconhece Otto, que avisa a seu cúmplice misterioso. Paulina reage mal ao encontro com Vênus, e ingere vários comprimidos para tentar se acalmar. Lupita marca uma reunião com Júpiter e seus irmãos, na tentativa de desmascarar Elisa. Tom revela a Vênus o que descobriu sobre Mathias. Wilson vê Paulina sair desorientada e tenta ajudá-la. Plutão convida Nicole para sair. Paulina confessa a Wilson que nunca deixou de tomar seus medicamentos. Hans avisa a Jéssica que ela terá que subornar um novo perito. Guto tem uma ideia para se declarar para Lupita. Elisa anuncia sua gravidez para os irmãos de Júpiter.



Quarta – Lupita entrega um presente para Elisa. Mila discute com Furtado e deixa a pensão. Hans se preocupa ao ver que seus primos cumprirão a primeira parte da missão imposta por Frida. Elisa foge do casarão, e Lupita comemora. Mila garante a Hans que não contará para ninguém o que aconteceu na noite em que Frida desapareceu. Marieta tenta unir Andrômeda e Electra. Guto se entristece ao ouvir Lupita falar sobre o encontro que teve com Júpiter. Laurinha questiona Paulina sobre os medicamentos. Plutão se declara para Nicole.



Quinta – Nicole não corresponde às investidas de Plutão. Mathias tenta se aproximar de Vênus. Mila destrata Furtado na gravadora. Max garante a Cláudio que fará com que Nicole volte para ele. Leda sonha com Guto e fica agoniada. Elisa ameaça se vingar de Lupita. Gina alerta que Mathias tentará fugir do país, e Tom se preocupa. Mathias aborda Vênus no hospital e a ameaça. Plutão treina sozinho com Tom na pista de skate. Netuno/Léo se preocupa com a demora de Vênus. Mathias faz uma proposta para Vênus.



Sexta – Mathias se enfurece com a resposta de Vênus, e Netuno/Léo a defende. Murilo consegue um novo perito para analisar as imagens que incriminaram Electra. Vênus se assusta com a agressividade de Netuno/Léo contra Mathias. Plutão parabeniza Tom ao vê-lo fazer várias manobras no skate. Leda se surpreende com os elogios de Júpiter para Lupita. Lizandra se anima com a demissão de Leda. Andrômeda sente ciúmes de Chicão com Sheila. Paulina ouve os filhos falarem sobre o casamento de Tom e Vênus. Netuno/Léo reconhece a fachada da Fundação ao chegar com Vênus.



Sábado – Vênus se preocupa com a reação de Netuno/Léo. Otto fotografa Vênus e Netuno/Léo na porta da Fundação. Paulina tenta controlar a raiva, e Wilson a ajuda. Chicão e Andrômeda reatam. Otto garante a seu cúmplice misterioso que Netuno/Léo cumprirá o combinado assim que recuperar a memória. Júpiter deixa Plutão e Electra sozinhos na obra para ir a seu encontro misterioso, e os irmãos desconfiam. Jéssica descobre o nome do novo perito e informa a Hans. Leda e Lizandra decidem ir até a pensão falar com Guto. Paulina afirma a Brenda que Tom não se casará com Vênus. Tom flagra Netuno/Léo carregando Vênus no colo.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – Glaucia pede para Vitor falar com um hacker para desviar, sem levantar suspeita, o dinheiro da Monter Holding, mas Fred não sabe do plano. Branca pergunta para Fausto se ele é o admirador secreto de Clara. Téo e Rosalina se aproximam. Leandro solicita uma reunião com Hélio. O delegado diz a Dona Branca que Chilique e Fê Dengosa foram totalmente abandonados pela família e revela os verdadeiros nomes das crianças. Alex diz a Mauro que até gosta de Mariana, mas queria ver o pai com Laura. Muke e Trapaça querem saber se Dona Branca vai adotar Chilique e Fê Dengosa.



Terça – Branca diz a Muke e Trapaça que vai adotar Chilique e Fê Dengosa. Daniel fica doente e Julieta liga para Mariana. Dona Branca solicita a Hélio e Clara para trazer Chilique e Fê Dengosa para uma hospedagem temporária na casa deles. Leandro afirma a Hélio que ele não está contente com o comando de Glaucia e Fred no CEC e Hélio aceita voltar para o centro esportivo. Mariana visita Daniel e o ajuda. Dona Branca sugere a Clara responder o admirador secreto e marcar um encontro. Mariana vai até a casa de Mauro e se depara com Laura jantando com ele e as crianças.



Quarta – Leandro dispensa Fred como treinador do CEC, que fica feliz com a demissão. Encantada com as fragrâncias de Clara, Vera se encontra com a esposa de Hélio e comenta que deseja trazer um perfume original feito pela Campos ao Monter Mercado. Diego, primo de Patrick, volta ao bairro e encontra Julieta. Glaucia compra um carro luxuoso com o dinheiro da Monter Holding. Vitor aparece com terno de alfaiataria no Armazém e provoca Mariana e Amanda. Dois homens avisam a Muke e Trapaça que o terreno do prédio abandonado foi comprado por uma imobiliária. Um segurança da Monter Holding notifica Leandro que ele está proibido de entrar na empresa.



Quinta – Diego fala para Patrick que está a fim de Julieta. Leandro encontra Glaucia e ela diz que só pensa no bem-estar do pai e que o barrou para ele não ter estresse. Fred escuta a conversa de Glaucia e Vitor sobre as transferências bancárias na Monter Holding e fica incomodado. Clara vai ao encontro do admirador secreto. Hélio aparece e pergunta o que a esposa faz no local. Dimitri, Ellen, Ian e Nath completam mais uma missão no Mundo da Imaginação. Branca, Mariana, Amanda e Telma recebem cartas do admirador de Clara. Fred fala para Glaucia que ela está passando dos limites e afirma que vai expor tudo para Leandro.



Sexta – Em conversa, Fred alega que Glaucia está cometendo um crime, mas ela declara que é o negócio da família e que só está resgatando o que é dela por direito. Fred pede o divórcio. De volta ao CEC, Hélio se emociona com o carinho das crianças. Dona Branca resgata Fê Dengosa e Chilique do abrigo. Mariana avisa Mauro que está confusa e fala para ele reconstruir a família com Laura e os filhos. Mauro diz que ama Mariana, que termina a relação. Fred avisa aos filhos que vai se separar de Glaucia e que eles vão poder escolher com quem morar.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – José Inocêncio não aceita o casamento de João Pedro com Sandra. Mariana chora ao saber que João Pedro irá se casar. José Inocêncio deixa claro para Mariana que a adoração da mulher por João Pedro passa dos limites. Kika avisa a Bento que não irá mais ajudá-lo. Lu e Zinha observam Bento assediando Kika. Lu rejeita Bento.



Terça – José Inocêncio pede a Deocleciano que aconselhe João Pedro. Pastor Lívio tenta fazer José Inocêncio acreditar que o casamento de João Pedro não foi armado pela família de Sandra. Damião tenta convencer João Pedro a não se casar com a filha de Egídio. Egídio demonstra interesse nas terras de José Inocêncio, ao saber do casamento da filha.



Quarta – Pastor Lívio informa a José Inocêncio que Egídio garantiu que não fará nenhuma retaliação a João Pedro. Egídio jura para Sandra que não foi responsável pela morte de José Venâncio. Eliana pede ajuda a Damião para conseguir as terras que eram de Venâncio. José Inocêncio avisa ao Pastor Lívio que não vai ao casamento de João Pedro.



Quinta – Dona Patroa teme estar apaixonada por Rachid. Morena aconselha João Pedro a ouvir Bento, que alerta o irmão sobre a situação de suas finanças após o casamento com Sandra. Dona Patroa volta para casa e avisa a Egídio que João Pedro não quer o marido no casamento. Bento avisa a José Inocêncio que Egídio aceita passar suas terras para o nome de Sandra, desde que o pai assine um contrato de exclusividade para vender todo o seu cacau para o coronel.



Sexta – A pedido de José Inocêncio, Damião pede a Eliana para ir à fazenda a fim de fazer um acordo com o patrão. Inácia aconselha Ritinha a se separar de Damião. Teca pede a José Inocêncio para falar de Maria Santa. Mariana sofre com a reação de José Inocêncio diante de sua ameaça de deixar o marido.



Sábado – João Pedro diz a Zinha que não pensa mais em Mariana. Rachid sente saudades de Dona Patroa. Rachid revela a Sandra que a criança que Marianinha esperava quando a conheceu cresceu e ganhou o mundo, e que ambos não souberam mais dela. Ritinha e Eliana brigam por causa de Damião.

