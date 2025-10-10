Confira os resumos das novelas da semana (13/10 até 18/10)

A- A+

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Dita alerta Candinho sobre seu mau pressentimento. Inês e Sandra planejam roubar as joias de Candinho. Araújo expulsa Olga de sua casa. Estela confessa a Túlio que teme não recuperar sua memória. Maria Divina confronta Francine. Celso confessa a Candinho que mentiu para o primo, e acredita que Sandra não se entregará para a polícia. Paixão afirma que precisa ver a mudança de Ernesto. Estela questiona Túlio sobre sua esposa. Sandra ameaça Candinho com uma arma, e Dita chega na hora.



Terça - Sandra dispara, e Candinho se desespera. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro cuida de Dita. Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo. Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro anuncia que Dita está bem. Cunegundes revela a Medeia sobre o mapa das esmeraldas. Candinho e Dita se beijam. Inês e Sandra simulam a morte da vilã, quando a polícia chega.



Quarta - A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.



Quinta - Inês consegue despistar Celso, e faz Sandra despertar. Dita se recupera e conta a Tamires sobre o ocorrido com Sandra. Cunegundes afirma a Medeia que Asdrúbal não pode saber sobre o mapa que carrega no sapato. Samir confessa que gostaria de ser o filho sumido de Candinho. Paixão revela a Lúcio que seus exames de saúde pioraram. Araújo devolve os vestidos de Olga para Haydée. Estela dança com Túlio, e os dois se beijam. Celso faz um pronunciamento na rádio chamando por Estela. Sandra procura Celso.



Sexta - Celso repreende a armação de Sandra. Estela faz esforço para lembrar sua identidade. Lauro conta a Ernesto sobre o estado de saúde de Paixão. Dita afirma que será feliz com Candinho. Quincas consegue se aproximar de Sônia. Samir ajuda Zulma a enganar o delegado. Maria Divina sugere que Francine viaje para o interior. As fãs de Dita fazem fila na porta do dancing, e Vermelho se preocupa com o destino do lugar.



Sábado - Vermelho e Tamires exigem que Dita resolva o problema do dancing. Carmem descobre que Candinho está namorando Dita, e Zulma se revolta. Lauro acalma Celso, que sofre com a ausência de notícias de Estela. Asdrúbal diz a Sabiá que acha improvável que Celso seja o pai de Samir. As fãs de Dita invadem o dancing e comemoram a apresentação da cantora. Candinho admira a namorada. Margarida se diverte com a vitória de Adamo Angel no concurso de radionovela, seu pseudônimo. Paixão admite que não se convenceu da mudança de Ernesto. Estela beija Túlio novamente. Túlio conhece Celso.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Lucas despista Ryan, e Bárbara fecha o contrato de patrocínio com Heidegger, que decide investir na lutadora e em Lucas. Ayla sofre ao saber que Filipa e Jaques estão juntos. Jeff pede Stephany em namoro. Ryan pressiona Lucas a fazer exame toxicológico. Marlon ajuda Alan a se reaproximar de Jussara. Claudinei alerta Walkíria sobre o paradeiro de Vanderson. Marlon impede Pompeu de cometer uma injustiça contra Aldemir. Samir e Ricardo anunciam a Samuel que as novas peças da Boaz podem ter sido feitas ilegalmente.



Terça - Samuel decide não vender as peças de Mianmar pela Boaz. Leo apoia Samuel e Sofia, que sentem falta de Abel. Rosa sugere uma ideia para Samuel se livrar da dívida da fábrica sem vender as novas peças. Sofia acredita ser um fardo para Leo. A fim de controlar Rosa e a Boaz, Jaques estimula Filipa a pedir a guarda de Sofia. Filipa conhece Samantha no grupo de apoio. Clara agradece Kami por se pronunciar sobre suas dificuldades na internet. Sofia tem um sonho com Abel. Ryan e Kami se aproximam. Samuel anuncia a Leo que a guarda de Sofia deverá voltar para sua família.



Quarta - Leo e Samuel discutem pela guarda de Sofia. Ryan acompanha Kami ao podcast de Jonathan e Silvana, e a moça pede que Ryan respeite o seu tempo. Yara afirma a Leo que Samuel tem razão em reclamar a guarda de Sofia de volta para sua família. Rosa tem um delírio com Sofia, e Jaques aproveita para dizer à mãe que fará de tudo para ter a menina de volta em sua casa. Jaques oferece seu apartamento para Filipa. Nina pede que Danilo prove que não quer nada com Felipa. Sofia confessa a Leo que teme morar com Jaques. Samuel confronta Jaques por conta da guarda de Sofia.



Quinta - Rosa exige que Samuel e Jaques parem de brigar, e afirma que Sofia deve voltar para casa. Leo apoia Sofia, que sente medo de Jaques. Breno e Caco discutem. Samuel conversa com Filipa. Rosa pede que Filipa lute pela guarda de Sofia, e Jaques comemora. Samuel decide entrar com o pedido de guarda da irmã. Gisele protesta com a decisão de Ayla de abrigar Caco em sua casa. Davi se interessa por Bárbara. Jeff e Stephany se beijam. Filipa afirma a Danilo que Nina gosta dele. Leo implora para que Filipa retire o pedido de guarda de Sofia.



Sexta - Leo confronta Filipa sobre Jaques. Filipa desconfia de Jaques, mas não consegue resistir a seu charme. Dalva alerta Filipa sobre o estado de Rosa. Samuel afirma a Filipa que ele é quem pedirá a guarda de Sofia. Davi confidencia a Jaques seu interesse em Bárbara. Bárbara garante a Lucas que ele não será pego por dopping. Ryan se preocupa com a repercussão do podcast de que Kami participou. Marlon desconfia da atuação de Pompeu e desabafa com Jussara. Marlon beija Bárbara.



Sábado - Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo. Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Tem início o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família.

Resumo: Vale Tudo

Globo – 21h15

Segunda - O resumo deste capítulo não será divulgado.

Terça - O resumo deste capítulo não será divulgado.

Quarta - O resumo deste capítulo não será divulgado.

Quinta - O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado.

Sexta - O resumo do último capítulo não será divulgado.

Sábado - Reprise do último capítulo.



