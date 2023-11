Confira os resumos das novelas da semana (13/11 até 18/11)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Roberto aceita o caso de Helena. Carol dá um ultimato em Wanda. Helena vê Ísis e Tony abraçados. Sérgio cede à chantagem de Míriam. Lara comenta com Yeda sobre a conversa que teve com as antigas modelos de Silas. Natália encontra uma foto de Helena e Bruno juntos. Sérgio se anima com um telefonema de Fagundes. Pedro pede Taís em casamento. Giovanni se incomoda quando Ísis diz que não pretende se casar com ele. Taís sente-se mal ao sair do restaurante com Pedro. Lara desafia Roberto. Míriam incentiva Helena a atrapalhar a vida de Jonas. Fagundes fala para Sérgio o que descobriu sobre Míriam. Evilásio avisa a Renée que está com Wagner.

Terça – Renée se apressa para encontrar Wagner e Evilásio. Taís comenta sobre seu mal-estar e Renée a questiona sobre uma possível gravidez. Cris ouve uma ligação de Ísis para Giovanni e pede a ajuda de Helena e Tony. Sérgio descobre o segredo de Míriam e a ameaça. Mário fala com Casemiro e faz uma descoberta sobre Átila. Helena mente para Natália sobre a foto com Bruno. Wanda espiona Carol e Ulisses. Tony chega para ajudar Ísis na ONG. Taís desmaia durante a reunião na Helàne. Míriam ouve Helena falar para Sérgio sobre sua foto com Bruno. Tony descarta uma ligação de Giovanni no telefone de Ísis, sem que ela veja. Jonas não consegue o novo emprego e Adriana o consola. Taís descobre que está grávida de Átila.



Quarta – Taís tenta falar com Pedro sobre sua gravidez. Sérgio convence Helena a se afastar de Jonas. Cris tenta se insinuar para Giovanni. Aramis fica frustrado quando Yeda se recusa a ser apresentada à família dele como sua namorada. Lara decide ficar com o colar que Átila deixou com Casemiro. Tony discute com Cris. Ísis e Giovanni jantam juntos. Adriana comenta com Jonas sobre sua desconfiança de Helena. Taís conta para Pedro sobre a gravidez. Márcia fala com Eugênia de sua pretensão de se reaproximar de Vic. Helena pede para falar com Jonas. Natália vai à casa de Carol. Maninha ouve uma conversa de Míriam sobre Sérgio. Helena orienta Roberto a destruir a vida de Jonas.



Quinta – Roberto garante a Helena que Jonas se arrependerá do divórcio. Sérgio e Ísis trocam elogios e se emocionam. Míriam tenta descobrir algum segredo de Helena ou seu pai. Lara exige que Mário descubra quem eram as outras amantes de Átila. Taís pede para Pedro ficar com ela. Natália relata a Lígia uma lembrança que teve com Bruno e Helena. Érika desconfia de Edu. Eugênia decide ajudar Márcia. Giovanni faz acusações contra Jonas. Roberto e Helena armam contra Jonas. Carol gosta ver o entrosamento entre Natália e Ulisses. Ísis descobre sobre a discussão entre Jonas e Giovanni. Mário conta sobre as amantes de Átila e Taís fica perturbada. Lara se lembra de ter visto o mesmo colar no pescoço de uma mulher. Cris e Tony se beijam.



Sexta – Cris tenta cortar o clima entre ela e Tony. Ulisses e Natália descobrem interesses em comum e Carol fica incomodada. Renée acolhe Taís. Ísis convence Giovanni a se entender com Jonas. Míriam fala para Danilo que precisa descobrir outro segredo de Sérgio. Helena se vangloria do que fez contra Jonas. Renée tem um mau pressentimento e Érica a ajuda. Roberto trata Aramis com hostilidade. A ONG recebe uma grande doação anônima e Ísis acredita ser de Sérgio. Lara, Mário e Taís conversam com uma das amantes de Átila. Pedro decide viajar. Taís tenta contar para Lara sobre Átila. Yeda, Ísis e Carlinhos comemoram o resultado da audiência. Taís pede para Cris marcar uma reunião com Helena. Mário vê Edu com uma mulher e avisa que contará tudo para Érica.



Sábado – Edu convence Mário a desistir de contar para Érica e marca um encontro com Ceci. Míriam ajuda Helena a parecer mais abatida. Outras modelos decidem se juntar a Taís na causa contra Silas. Giovanni sugere que a Helàne invista em uma linha de cosméticos para grávidas. Natália descobre a gravidez de Taís e conta para Carol. Eugênia avisa a Márcia que combinou de Vic fazer aulas particulares com ela. Taís conta para Mário e Evilásio sobre sua gravidez. Adriana conta para Jonas sobre o pai de Ísis. Ísis agradece a Sérgio pela doação. Cris conta para Lara que Taís está grávida. Érica flagra Edu com outra e acaba sofrendo um atropelamento.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Olívia implora o perdão de Miguel. Heitor ordena que Fiel retire Pascoal do quadro de funcionários. Preciosa enfrenta Pascoal. Nero tenta tranquilizar Bebel. Miguel e Luna se encontram. Gláucia estranha o interesse de Conceição em Domingos. Merreca tenta impedir Miguel de ir com Luna para a festa do bairro. Maria Navalha se emociona ao lembrar de César. Bebel revela para Nero que Luna é irmã de Preciosa. Heitor comparece à festa na rua, e Gláucia vai a seu encontro. Lampião, Maria Navalha e o bloco do Beco do Gambá invadem a festa na rua. Soraya vai atrás de Merreca. Maria Navalha passa mal e faz uma revelação à Luna.



Terça – Luna fica em choque com a informação de Maria Navalha. Bebel explica a Nero por que escondeu a verdade sobre Luna. Pascoal e Preciosa confabulam contra a Fuzuê. Miguel e Luna ajudam Maria Navalha. Soraya tenta levar Merreca para a festa. Maria Navalha conta a história de Luna. Preciosa tenta falar com Heitor. Cláudio combina com Nero a fuga da clínica. Miguel revela a Francisco que ele foi enganado por Olívia e Rui. Rui não deixa Olívia ir à delegacia e pede para conversar com Pascoal. Pascoal avisa a Preciosa que a Fuzuê será invadida. Cláudio chega à clínica para resgatar Nero e Bebel. Cecília descobre que sua denúncia contra Pascoal não foi aceita. Pascoal ameaça Rui. Miguel procura a chave de sol. Luna vai ao encontro de Preciosa.



Quarta – Preciosa discute com Luna e a acusa de roubo. Bebel tem uma conversa séria com Preciosa. Nero pede para Miguel ajudar Bebel. Preciosa se enfurece ao ver Bebel abraçar Luna. Merreca vê Pascoal dar dinheiro para Maçarico e fica intrigado. Miguel avisa a Luna que encontrou a chave de sol. Heitor conta para Bebel que Preciosa cedeu às ameaças de Pascoal. Francisco tira satisfações com Olívia. Domingos e Jefinho estranham as novas taxas dadas por Merreca. Luna esconde de Maria Navalha as chaves de lua e sol. Rui apressa Olívia para ir ao aeroporto. Alícia consola Francisco. Miguel e Luna usam as chaves de lua e sol para abrir a passagem secreta pela estátua de ave. A Fuzuê é invadida. Preciosa e Pascoal entram na loja de Nero disfarçados. Miguel e Luna encontram o tesouro.



Quinta – Cláudio avisa a Miguel da invasão, e ele e Luna voltam para a loja. Preciosa e Pascoal veem Luna e Miguel saindo da câmara secreta pela estátua. Barreto aciona uma viatura para ir à Fuzuê. Luna vê Maçarico na multidão de invasores. Merreca tenta se aliar a Heitor contra Pascoal. Nero fica desolado ao ver a Fuzuê depredada. A Fuzuê é interditada. Domingos e Lampião reclamam do valor cobrado por Merreca para os comerciantes. Cata Ouro e Gilmar veem Luna e Miguel se esconderem na Fuzuê. Bebel apoia Nero. Miguel e Luna abrem a passagem secreta e são surpreendidos por Pascoal e Preciosa. Heitor fala com Bebel sobre o sumiço da esposa. Miguel e Luna tentam conter Preciosa dentro da câmara do tesouro.



Sexta – Preciosa tenta enganar Luna e Miguel. Nero vai para a Fuzuê com Bebel. Heitor pede a ajuda de Alícia. Miguel não consegue tirar Preciosa da câmara do tesouro. Nero avisa a Barreto sobre a invasão de Pascoal. Bebel conduz Preciosa a uma clínica. Barreto estranha o comportamento de Pascoal. Luna conta para Maria Navalha sobre o tesouro. Luna garante a Jefinho que honrará o contrato que assinou com ele. Francisco e Alícia questionam Nero e Miguel sobre quem é o dono do tesouro. Luna leva Maria Navalha para ver o tesouro. Preciosa acorda na clínica e tenta lembrar o que aconteceu. Francisco tem uma ideia para reabrir a Fuzuê. Barreto conversa com Merreca sobre Pascoal. Pascoal exige saber de Bebel o paradeiro de Preciosa.



Sábado – Bebel expulsa Pascoal de sua casa. Miguel e Luna ficam juntos. Heitor fala com Preciosa. Pascoal pensa em uma estratégia para chegar ao tesouro. Selena provoca Jefinho. Maria Navalha se aconselha com Lampião. Luna chega para a reunião com Tonico. Miguel, Nero e Cláudio conversam com Mariângela. Pascoal aborda a pesquisadora do museu para falar sobre o tesouro. Francisco acerta com Lampião a realização da segunda etapa do Rainha da Fuzuê no Beco do Gambá. Gláucia procura Heitor e exige ajuda com as altas taxas dadas por Merreca. Luna reclama das imposições de Tonico para gravar o clipe e tirar as fotos com Jefinho. Bebel mostra um vídeo de Bernardo para Preciosa, que se emociona. Miguel flagra Luna e Jefinho em uma pose comprometedora.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Pórcia encara Bassânio e mostra o folheto. Ele diz que o irmão gêmeo dele, Basílio, é o culpado. Hélio escolhe Romeu, Téo, Sofia, Alex e Patrick para representar o time no campeonato de basquete. Todos querem que Alex fique de fora. Hélio se irrita e declara que o CEC não vai mais participar do torneio. No Armazém, Mariana e Amanda não conseguem reagir tranquilamente com Bassânio. No Mundo da Imaginação, Dimitri, Ellen, Ian e Nath observam que Hélio, Clara e Leandro se transformam em crianças em um passe de mágica. Julieta chega tarde para o jantar e Mariana diz que, agora, há regras na casa. Mariana vê Daniel com Domitila. Fausto abre o diário de Pórcia e vê o folheto que mostra Bassânio sendo procurado pela justiça.



Terça – Pórcia explica a Fausto que Bassânio tem um irmão gêmeo, mas Fausto diz que vai denunciar o rapaz. Mariana e Julieta dormem na casa de Clara e Hélio. Vitor diz para Pórcia que ela é ingênua e mostra uma prova de que Bassânio é o Bandido Pé de Cabra. Bassânio encontra o irmão Basílio tomando sorvete na casa de Daniel. Basílio pede todo o dinheiro de Bassânio, que se nega a dar. Basílio vai embora deixando o pote de sorvete com o irmão. Daniel pergunta o motivo de Bassânio tomar sorvete pela manhã. Mais tarde, Daniel vê que a sorveteira foi roubada, lembra que Bassânio tomava sorvete e liga os pontos. Lívia recebe um ursinho de pelúcia e um cartão do Alex, mas recusa e deixa o ursinho no hall de entrada dos apartamentos. Mariana enfrenta Bassânio e questiona se ele é o Bandido Pé de Cabra.



Quarta – Mariana fala para Bassânio sobre provas suspeitas contra ele. Bassânio chora e diz que nunca pegaria nada. Mariana, Amanda e Daniel dão um voto de confiança a ele. Bassânio pede para Pórcia acreditar na inocência dele. Telma faz uma live nas redes sociais e mostra Mauro no vídeo, que fica incomodado. Pedalzera vence como “Melhor Desenho” no concurso do Instituto Casa de Castanheiras. O prêmio é ter o desenho exposto com os outros, mas os membros do Pedalzera ficam bravos e exigem vale-compras no Monter Mercado. Mariana pergunta para Daniel o motivo dele correr para os braços de Domitila, sendo que ele beijou e se declarou para Mariana.



Quinta – Mariana diz para Daniel que ele está sendo um mulherengo carente, sem responsabilidade emotiva. Vitor comenta com Bassânio que vai denunciá-lo. Com vale-compras, Pedalzera vai até o Monter Mercado e faz a maior bagunça. Vitor tenta controlar. Basílio pede mais uma vez dinheiro a Bassânio e ameaça ferir as pessoas que Bassânio ama. Bassânio escreve uma carta de despedida para Pórcia. Telma e Mauro comentam sobre o Bandido Pé de Cabra e alertam Ian e Ellen para tomar cuidado. As ligações no celular de Vera continuam e Bernardo desconfia de traição. Vera fala que é o psicólogo dela.



Sexta – Fausto abre a carta de Bassânio destinada a Pórcia e descobre que o rapaz está fugindo. Bassânio vê Basílio roubando o Armazém e enfrenta o irmão. O Armazém fica completamente arruinado depois da luta. Basílio prende Bassânio em uma prateleira e foge. Enzo, Mariana e Daniel chegam ao Armazém e resgatam Bassânio, que explica aos amigos que teve uma confusão com o irmão gêmeo dele. A equipe do Armazém desconfia de Bassânio após ver as malas dele e o objeto pé de cabra no local. Bassânio é preso. Daniel, Mariana e Enzo voltam para casa e explicam à família que Bassânio foi pego em flagrante e que todas as provas indicam que foi ele o autor dos furtos às residências. Julieta conta sobre o Bassânio para Romeu, que também fica indignado, mas ambos acreditam na inocência dele. Mariana e Daniel encontram uma bota no Armazém e relembram que Bassânio estava de tênis.



TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Kaluanã afirma a Caio que não sabe dizer quando a memória de Vinícius voltará. Agatha se sente humilhada por Caio. Petra aconselha Irene a sair de casa. Caio conta a Aline que Vinícius está vivo, e que pode ser um aliado. Irene e Antônio concordam com a proposta do divórcio, aconselhados por Petra. Vinícius concorda que Caio e Aline avisem à polícia que ele está vivo. Gladys avisa a Graça que Irene quer comprar a casa da família, com a condição de Danielzinho permanecer no imóvel. Aline e Caio sugerem a Marino que Vinícius fique na aldeia, em absoluto sigilo e sob proteção policial. Aline comemora quando Rodrigo avisa que ela pode ficar em suas terras até a nova audiência.



Terça – Caio teme que Antônio possa fazer algum mal a Aline. Vinícius comenta com Iraê que tem medo de descobrir a pessoa que é de verdade. Vinícius toma banho de rio com Iraê. Ramiro observa Vinícius no rio e descobre que o geólogo está vivo. Hélio critica as atitudes de Agatha e acaba discutindo com a mãe. Luigi escuta Ramiro contar a Antônio que Vinícius está na aldeia. Marino ajuda Jurecê a enganar Antônio, fingindo que era ele quem estava com Iraê no rio. Antônio repreende Ramiro por ter mentido sobre o geólogo estar vivo. Luigi estranha ao saber por Petra que Hélio terminou com ela. Antônio observa Irene chorando. Irene avisa a Angelina que voltará para a mansão em breve.



Quarta – Angelina sente medo de Irene. Anely comenta com Lucinda que suspeita de que Hélio seja filho de Agatha. Agatha pede a Hélio para ajudá-la a recuperar tudo o que a família de Antônio roubou de sua família. Irene e Antônio assinam o divórcio. Agatha fica espantada ao receber uma declaração de amor de Angelina e, para garantir que a funcionária de Antônio seja sua aliada, finge que ficará com ela depois que reaver os bens de Antônio. Caio promete ajudar Aline na reforma de sua casa. Lucinda desconfia de Tadeu. Irene manda entregar um caixão de presente para Agatha durante o casamento da rival com Antônio.



Quinta – Agatha não se abala com o presente de Irene. Petra repreende Irene. Ramiro avisa a Antônio que Aline voltou para suas terras. Hélio se diz arrependido e decide voltar a namorar Petra. Agatha flagra Berenice tentando seduzir Antônio, e a expulsa da mansão com ameaças. Petra se entrega a Hélio. Graça fica chocada ao ver Irene emocionada, dizendo que ama Danielzinho. Lucinda diz a Marino que desconfia de que Tadeu esteja desviando verba da cooperativa.



Sexta – O chá calmante que Agatha dá para Antônio faz efeito. Jussara aconselha Aline a voltar para Caio e contar ao rapaz que está esperando um filho dele. Gladys propõe a Andrade que os dois tentem uma relação juntos. Agatha se oferece para ajudar Petra a ficar com Hélio. Hélio garante a Agatha que não é seu cúmplice. Agatha combina com Antônio de preparar uma armadilha para Aline. Anely e Luigi procuram Marino e alertam que ele precisa investigar Agatha. Aline enfrenta Antônio e seus capangas, depois de ser ameaçada pelo produtor.

Sábado – Marino avisa a Antônio que o produtor será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Aline ou alguém de sua família. Ramiro leva Aline à força para um local ermo, onde Antônio amedronta a professora com ameaças. Ramiro demonstra preocupação com Aline, após deixá-la sozinha na estrada a mando do patrão. Caio ameaça Antônio. Aline chora ao chegar em casa. Agatha defende Antônio das acusações de Jonatas. Agatha flagra Aline guardando uma arma, que foi dada por Gentil para a defesa da professora e sua família.

