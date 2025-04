Confira os resumos das novelas da semana (14/04 até 19/04)

A- A+

Garota do Momento

Globo – 18h25



Segunda - Juliano desconfia do sumiço de Clarice. Teresa questiona Clarice sobre Zélia. Raimundo e Lígia pensam um no outro. Alfredo propõe a Érico uma turnê com Verônica Queen. Glorinha e Marlene decidem o nome de seu novo produto. Nelson pede socorro a Anita por conta de uma dívida, e acaba fazendo a família de refém. Vera e Sebastião recebem uma intimação da prefeitura. Juliano questiona Clarice sobre seu paradeiro.



Terça - Clarice consegue despistar Juliano. O cobrador de Nelson ameaça a família de Anita. Beto atualiza Basílio sobre seu plano. Raimundo paga a dívida de Nelson, e proíbe o namoro de Celeste com Edu. Clarice desabafa com Teresa. Iolanda hesita sobre seu casamento com Ulisses. Carlito se emociona com sua melhora. Ulisses, Vera, Sebastião e Beto decidem lutar pela continuidade do Gente Fina. Clarice encontra uma foto na bolsa de Zélia.



Quarta - Carlito pede que Érico aceite o convite para sua turnê. Ulisses pede ajuda a Sérgio para salvar o Gente Fina. Bia sofre com a indiferença de Beto e Ronaldo. Edu e Celeste se encontram clandestinamente. Raimundo apoia Beto na luta pelo Gente Fina. Zélia e Juliano comemoram o sucesso de seu plano contra Maristela, que está cada vez mais confusa. Uma multidão se reúne para salvar o Gente Fina. Beatriz confronta Bia.



Quinta - Bia se preocupa com as confusões de Maristela. O protesto contra a desapropriação do Gente Fina é noticiado em diversos jornais. Celeste sente um forte enjoo e teme estar grávida. Juliano e Zélia confundem Maristela, que assina um acordo que prejudicará a empresa. Clarice anuncia a Juliano que viajará com Teresa. Sérgio conta a verdade sobre Paty para Jacira.



Sexta - Edu confirma a gravidez de Celeste. Jacira termina o relacionamento com Sérgio. Basílio descobre que Maristela está sendo dopada e confronta Zélia. Maristela se desespera com o contrato assinado por engano. Amália constata que o clube Gente Fina salvou sua família. Celeste desmaia, e Edu se desespera.



Sábado - Amália descobre uma forma de salvar o clube da desapropriação. Edu afirma a Celeste que suas mães precisam saber da gravidez. Juliano e Zélia submetem Maristela a uma avaliação médica. Ulisses afirma a Glorinha que ainda a ama. Carlito comemora com Érico o sucesso do pai como artista. Todos comemoram a suspensão do despejo contra o Gente Fina. Maristela é interditada judicialmente. Basílio revela a Juliano que se casou com Maristela e responderá por ela na empresa.



Volta por Cima

Globo – 19h40



Segunda - Osmar chora quando Violeta se afasta e Jô o conforta. Gigi desconfia da mensagem que recebeu de Roxelle. Tati sofre com saudades de Jin. Marco finge surpresa ao ver Violeta em sua casa. Ana Lúcia fica satisfeita com os comentários de Cacá. Chico decide ir para Curitiba e surpreende Moreira. Gerson manda seus capangas vigiarem Roxelle. Cacá se desespera ao saber que Violeta foi embora com seu filho e pede a ajuda de Jô. Ruth questiona Marco sobre a mãe do neto de Violeta. Rosana hostiliza Jão. Sebastian se preocupa com Roxelle. Gigi chama Belisa de mãe. Cacá se entende com Chico. Roxelle surpreende um dos capangas de Gerson.



Terça - Roxelle tenta ligar para Gigi pelo celular do capanga. Cacá pede a ajuda de Chico para encontrar seu filho. Gigi se reconcilia com Belisa. Roxelle é rendida por outro capanga e se desespera. Joyce dispensa Sebastian. Edson discute com Rosana por causa de Jão. Gerson manda seus capangas prenderem Roxelle. Doralice sente-se mal, e Madalena se preocupa. Rique repreende Rosana por destratar Jão sem motivos. Osmar convoca uma reunião com os membros da cúpula para falar sobre Marco. Roxelle agride Gerson. Cacá e Chico chegam à casa de Marco. Doralice discute com Tati.



Quarta - Tati fica mexida com a discussão com Doralice. Gerson prende Roxelle novamente. Tati toma uma decisão. Chico consola Cacá. Violeta mente sobre Cacá para Ruth. Rodolfo questiona Gerson sobre Roxelle. Rosana conversa com Edson sobre Jão. Marco comenta com Violeta sobre a visita de Cacá, e Ruth provoca a ex de Osmar. Cacá segue o conselho de Chico ao falar com Violeta. Alberto flagra Doralice chorando pelo desentendimento com Tati. Ruth procura Cacá. Osmar vai à casa de Joyce. Madalena e Jão encontram Doralice desmaiada em casa.



Quinta - Madalena e Jão levam Doralice para o hospital. Cacá revela a Ruth que Violeta tirou seu filho à força. Osmar e Joyce ficam juntos. Ruth conta sobre sua visita a Cacá para Marco. O médico conversa com Madalena, Tati e Osmar sobre o estado de Doralice. Rodolfo convida Gigi para ir com ele até o haras. Roxelle muda seu comportamento diante de Gerson. Sebastian tenta tirar satisfações com Joyce sobre Osmar e leva um fora. Alberto fica com Doralice no hospital. Cacá avisa a Chico que Ruth marcou um encontro com ela. Rodolfo e Gigi seguem para o haras. Violeta se surpreende quando encontra Cacá na casa de Marco.



Sexta - Marco exige que Violeta entregue o neto para Cacá. Rodolfo convida Gigi para viajar com ele e Belisa. Chico comemora o reencontro de Cacá com o filho. Osmar conversa com Doralice no hospital. Violeta não aceita a investida de Marco. Gigi e Rodolfo contam para Belisa sobre Roxelle. Rafa vê Nando comprando anabolizantes de forma ilícita no estacionamento da academia, e conta para Silvia. Madalena experimenta seu vestido de noiva. Violeta vai ao hospital falar com Doralice. Osmar faz um pedido inusitado para Madalena.



Sábado - Madalena não aceita o pedido de Osmar. Roxelle teme não conseguir ajuda. Jão pede para conversar com Cacá. Doralice se preocupa com a conversa que Osmar quer ter com Madalena. Alberto dorme no quarto de Doralice no hospital. Tati sofre pela falta de Jin. Chega o dia do casamento de Jão e Madalena. Gigi e Sebastian contam para Rodolfo e Belisa sobre o que houve com Roxelle. Doralice, Tati e Cida ajudam Madalena a se arrumar para o casamento. Neuza se emociona ao ver Jão arrumado para o casamento. Osmar surpreende Gerson. Nando admira Tati. Cida e Sidney tentam acalmar Jão. Madalena chega à igreja.



Beleza Fatal

Band – 20h30



Segunda - Elvira e Lino tentam se livrar do corpo do delegado. O motorista envolvido na morte de Rebeca é preso e Gabriel consegue uma pista que liga Benjamin ao caso. Alec se demite da LolaLand para ficar com Carol. Gisela descobre que Andréa e Rog tinham um caso. Nara é expulsa da casa da família Paixão. Sofia é enganada pela ex-detenta.

Terça - Ramona, governanta dos Argento, encontra uma prova contra Átila. Gabriel intima Lola para prestar esclarecimentos sobre as mortes de Rubem e Rebeca. Tomás conta para o sogro que está apaixonado por Andréa e exige respeito. Carol convida Júlia/Sofia para trabalhar na clínica, mas ela prefere ficar na LolaLand. Lola e Elvira vão até o cofre que foi roubado.



Quarta - Lino expõe para Sofia a vida dupla de Átila. Rog vai até a residência de Andréa e ela foge. Carol constata que Gabriel e Alec tiveram um romance com Júlia/Sofia. Átila pede perdão a Lino por ter flertado com ele. Gisela lamenta pelo tapa dado na professora de dança. Orientado por Elvira, o patriarca dos Argento revela o seu maior segredo para toda a família em um jantar com Marcelo, cirurgião da clínica.



Quinta - Ramona faz uma ligação misteriosa depois da confissão do médico. Elvirinha dá conselho para Carol sobre Alec. O economista vai até a clínica se desculpar com a médica. Rog invade a mansão e furta as joias de Gisela. A filha de Tomás informa para Gabriel que Júlia/Sofia teve um caso com Alec. A filha de Cléo e o policial se desentendem. Ramona flagra uma conversa entre Lino e a cartomante. A assistente de Lola aceita o convite de Benjamin para sair.



Sexta - Júlia/Sofia seduz o primogênito dos Argento e discute com a mãe adotiva. Lino investiga Ramona. Novos lírios são enviados para a mansão e deixam todos perplexos. Tomás mostra cartas anônimas a Carol sobre Márcia, mãe dela. Alec acata sugestão da ex-namorada e deixa Benjamin pegar dinheiro da empresa. Júlia/Sofia se emociona quando vê Lola falando de Cléo. Pouco tempo depois, ela acha o esconderijo de Rog.



A Caverna Encantada

SBT – 21h05



Segunda - Senor convence, sem esforço, Lavínia a pedir desculpas para Flora. Anna fica impressionada. André pergunta, bravo, se Anna virou amiga de Senor. Anna fica surpresa com esse lado de André. Norma comenta com Elisa que Gabriel e Pilar estão muito apaixonados e pede para ela procurar outros professores para fazer uma entrevista de emprego. Norma chama André e gosta do novo comportamento dele, exigindo que ele tenha mão de ferro com os outros alunos. Felipe pede para Pedro levar Senor até a toca dos Luíses. Mais tarde, Felipe convence André a ir até o esconderijo. André acredita que o melhor amigo, Pedro, seja um traidor.



Terça - Na toca dos Luíses, Senor comenta com Pedro que André tem inveja da amizade entre eles. André expulsa Senor do local. Gabriel se demite e Norma manda o professor cumprir aviso prévio. Elisa coloca um disfarce e se apresenta para Norma como a nova professora, a argentina Alejandra. Os Pequenotts ganham a confiança de Anna, que entrega o carimbo a eles. Norma adora a demonstração de aula de Alejandra e decide contratá-la. Isadora e Manu acham a professora Alejandra muito estranha e descobrem que Gabriel pediu demissão.



Quarta - André acha que os amigos estão tentando pintá-lo como vilão e expulsa todos os meninos dos Luíses. Felipe chora pela demissão de Gabriel. Norma apresenta a nova professora para os alunos e colaboradores. Senor diz para André que ele está sendo um péssimo líder e André o desafia para um duelo. Na caverna, os Pequenotts querem ajudar Safira com sua autoestima, já que ela perdeu os poderes. Moleza fica com o pé atrás. Betina ajuda Cristina a encontrar o perfil ideal de menino para ela. Tonico fica encantado com a nova professora e Dalete fica com ciúmes. Norma quer saber onde está Elisa, que, sem desconfiar, está disfarçada de Alejandra.



Quinta - Gabriel diz para Tonico que vai trancar o curso de mestrado. Os Pequenotts e Moleza fingem que estão hipnotizados para agradar Safira. Elisa troca a roupa de Alejandra pela dela de inspetora e Norma diz que está se sentindo insatisfeita com a ausência dela no colégio. Shirley e Wanda descobrem que Goma e Fafá estavam atuando como detetives e se sentem ofendidas. Alejandra dá aula particular para Nina e Jane e acaba deixando a peruca cair. Elisa desabafa com Nina e Jane, dizendo que queria realizar o sonho de ser professora, mas Norma não via seu potencial e, por isso, se disfarçou de Alejandra. Elas prometem não contar nada para a diretora. André vê Pilar chorando e a abraça, dizendo que estava preocupado com outras coisas e que não conseguiu dar atenção à professora.



Sexta - André admite aos amigos que estava perdido e volta a ser bondoso. Alejandra pretende contar a verdade para Norma, mas Norma diz que gostaria de dar uma promoção, pois gostou demais dela, e propõe que ela seja a nova inspetora, dizendo que vai demitir Elisa. Gabriel diz para Pilar que ela é o plano mais desejado da sua vida. Fafá e Goma resolvem um mistério antes de Shirley e Wanda. Os meninos não querem voltar para os Luíses. Alejandra dá aula para as meninas e Lavínia fica encantada com a professora. César e Thomas fazem um protesto contra Cristina e Betina, alegando que elas estão perturbando os outros comerciantes. Norma apresenta Pilar para Alejandra, que começa a questioná-la.



Vale Tudo

Globo – 21h15



Segunda - Maria de Fátima mente para Solange sobre a condição financeira da mãe. Rubinho inventa para Renato que mora em Nova Iorque. Renato se envolve em um acidente com Jarbas. Bartolomeu compartilha com Eunice seu medo de ser demitido do jornal. Maria de Fátima forja uma situação para atrair Afonso e Solange vê. Lucimar desconfia de Gilda sobre o roubo dos sanduíches. Consuelo deixa Ivan furioso ao contar que Marco Aurélio se apossou de sua ideia para a empresa. Renato convida Rubinho para tocar no evento de Paraty. Otávio elogia a comida de Raquel para Poliana. Renato descobre que Rubinho não mora em Nova Iorque. Raquel questiona Ivan por ter posto o emprego de Aldeíde em risco.



Terça - Raquel discute com Ivan. Rubinho fica emocionado com a atitude de Renato. Tiago se oferece para ajudar na festa de aniversário de André. Otávio se interessa por Raquel. Maria de Fátima é dispensada pelo produtor depois de destratar a maquiadora. César se esconde de Maria de Fátima. César conta a Olavo que conseguiu um emprego como instrutor aquático em um hotel. Cecília diz a Marco Aurélio que precisa contratar um chef para o restaurante. Cecília dá uma carona para Tiago e acaba ficando na festa de André, se deliciando com os salgados de Raquel. Bartolomeu aconselha Ivan a pedir desculpas para Raquel. Ivan sente ciúmes de Raquel ao vê-la conversando com Otávio. Raquel vai atrás de Ivan.



Quarta - Raquel e Ivan fazem as pazes. Renato aparta uma briga entre Marco Aurélio e Tiago. Fernanda se aproxima de André. Maria de Fátima não gosta das críticas de Solange às suas postagens de vídeo. Ivan afirma a Luciano que provará que a TCA pode entrar em colapso se continuar com a política atual. Tiago escuta Marco Aurélio dizer que Helena colocou sua vida em risco quando incendiou a casa. Tiago perdoa Helena. Daniela comenta com André sobre sua desconfiança de Gilda. Marco Aurélio decide usar Rubinho como testa-de-ferro em uma transação ilegal.



Quinta - Rubinho conta a Raquel sobre a apresentação que vai fazer em Paraty. Marco Aurélio pede desculpas a Tiago. Interessado em fazer contato com Marco Aurélio, Ivan tenta convencer Raquel a aceitar o convite de Laís e Cecília para ir a Paraty. Maria de Fátima consegue ficar hospedada no quarto de hotel das secretárias da Tomorrow. Renato presenteia Rubinho com uma nova mala, igual à de Marco Aurélio. Marco Aurélio combina com Freitas como irão camuflar os dólares na mala. Tiago flagra a mala de dólares de Marco Aurélio e alerta o pai que ele fará remessa ilegal de divisas. Maria de Fátima se depara com César na piscina do hotel de Paraty.



Sexta - Maria de Fátima se diverte quando César lhe pede para não atrapalhar seu trabalho. Tiago e Vera demonstram interesse um pelo outro. Solange gosta do jeito de Rubinho. Laís e Cecília se oferecem para mostrar Paraty a Raquel e Ivan. Raquel se incomoda ao ver o interesse do namorado apenas para conhecer Marco Aurélio. Marco Aurélio é pouco delicado ao ser apresentado a Rubinho. Eugênio convence Helena a ir a um coquetel com um amigo. Vera e Tiago se encontram. Maria de Fátima garante a César que se casará com Afonso Roitman. Maria de Fátima fica atordoada quando Afonso lhe apresenta o pianista Rubinho.



Sábado - Maria de Fátima ignora Rubinho. Ivan cobra de Raquel ajuda para se encontrar com Marco Aurélio. Fernanda diz a Flávia que André quer um compromisso sério com ela. Ivan insiste para Raquel ajudá-lo e eles acabam discutindo. Rubinho deixa claro a Maria de Fátima que, se ela destratar Raquel, contará toda a verdade sobre a filha. Maria de Fátima é surpreendida por Raquel, diante de Solange.



