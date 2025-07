Confira os resumos das novelas da semana (14/07 até 19/07)

A- A+

A CAVERNA ENCANTADA

SBT – 13h45 e 21h05

Segunda - Norma faz Flora assinar um contrato de compromisso e promete protegê-la. Após conflitos, Thomas e Cristina decidem terminar o namoro. Em Milagres, MC Don Juan conversa com Cristina sobre o festival musical em São Paulo, e ela revela que estava confusa por causa de Thomas, mas que irá se apresentar. Flora admite a Anna que agora são inimigas. Cristina conta a Betina que, se sua carreira musical der certo, vai ficar em São Paulo. Enquanto isso, Senor e Lucas se disfarçam para investigar as meninas do colégio. As alunas alertam Flora sobre os perigos da aliança com Norma.



Terça – Lavínia expõe que escrevia cartas que Flora acreditava serem da personagem Poliana, de “As Aventuras de Poliana”, e planeja usar isso para afastá-la de Norma. César conta a Pilar que Gabriel comentou sobre o passado e a perda do bebê. Betina se emociona com a despedida de Cristina. MC Don Juan conversa com Betina e diz que Cristina falou dela com carinho. Juscelino reencontra Pilar e a incentiva a deixar o passado para trás e viver um novo amor com Gabriel. Flora lê mais uma carta acreditando ser de Poliana.



Quarta – Flora conta a Lavínia que recebeu uma nova carta de Poliana com conselhos valiosos. Emocionadas, elas se abraçam, e Flora decide cancelar o contrato com Norma. Felipe recebe o diagnóstico de Wanda, que afirma que ele é superdotado, mas ele não reage bem à notícia. Norma impede Flora de desistir da rivalidade com Anna e promete dar aulas de vilania a ela. Anna e Felipe ajudam Gabriel a preparar uma surpresa emocionante para Pilar, decorando a biblioteca com a ajuda dos outros alunos.



Quinta – Gabriel pede Pilar em casamento. Thomas avisa a Goma que passará um tempo em outra cidade com os tios, e ela pede que ele se despeça de Moisés antes da viagem. Ao saber do noivado, Norma fica furiosa com Gabriel e Pilar, mas muda de atitude e fica sem graça quando o casal recebe flores e o apoio de Perpétua. Moisés demonstra interesse em descobrir sua árvore genealógica. Felipe e Jane simulam o casamento de Pilar e Gabriel.



Sexta – Mesmo sem ter sido convidada, Norma aparece na festa de noivado de Gabriel e Pilar. Flora flagra Lavínia, Anna, Isadora e Manu fingindo ser Poliana e descobre toda a farsa. Thomas avisa Moisés que vai se mudar e o convida para ir junto, deixando o irmão dividido entre acompanhá-lo ou ficar com a mãe, Dalete. Na festa, Norma provoca Elisa ao dizer que César combina com ela, o que desperta o ciúme de Elisa. Sentindo-se enganada, Flora arma uma vingança contra Lavínia, Anna, Isadora e Manu.

ÊTA MUNDO MELHOR

Globo – 18h25

Segunda – Asdrúbal explica para Candinho e Picolé seu plano para encontrar Samir. Sônia convida Quincas para sair, e os dois acabam tendo que lavar pratos. Sandra briga com Nádia e tem sua liberdade condicional revogada. Disfarçado, Asdrúbal conhece Samir, e Zulma desconfia do professor. Cunegundes descobre que pode ter esmeraldas em suas terras. Celso informa a Tamires que não comprará mais o dancing para Sandra. Celso se declara para Estela. Ernesto confessa a Tamires que planeja se vingar de quem o deportou. Ernesto ajuda Sandra a fugir da prisão. Candinho se encanta por Dita.



Terça – Manoela afasta Candinho de Dita. Ernesto avisa a Zenaide que foi buscar Samir, e ela arma um plano com Simbá para enganar o vigarista. Celso revela a Estela que Sandra fugiu da cadeia. Zulma convoca Celso, e Samir questiona se ele conhece seu pai. Candinho manda flores para Dita, e Manoela não gosta. Cunegundes planeja colocar Zé dos Porcos para encontrar as supostas esmeraldas em suas terras. Candinho recebe uma carta anônima avisando que seu filho foi encontrado.



Quarta – Candinho e Picolé comemoram, e Asdrúbal os alerta. Candinho entrega o dinheiro do resgate no local combinado, e Ernesto foge com sua parte. Zenaide é obrigada a levar Simbá até Candinho. Candinho fica radiante com a volta de seu filho. Anabela passa mal, e Lauro e Estela vão ao seu encontro. Zulma nota a ausência de Simbá e questiona Zenaide. Manoela pede que Candinho se afaste de Dita. Picolé desconfia de Simbá. Asdrúbal comenta com Celso que acredita que Candinho esteja sendo vítima de um golpe. Celso pede que Simbá mostre sua marca de nascença.



Quinta – Celso desmascara Simbá, que foge da mansão. Candinho sofre com a constatação de que sofreu um golpe. Ernesto revela seus planos a Tamires. Zenaide descobre que foi enganada por Ernesto. Candinho encontra Simbá e questiona o menino sobre o golpe. Carmem manipula Candinho. Dita tenta apoiar Candinho, mas Manoela impede a filha de se aproximar. Asdrúbal sugere que Candinho contate Sabiá novamente. Lauro e Tobias chegam à pensão de Margarida. Simbá volta para a casa de Zulma, que confronta Zenaide sobre o golpe dos dois. Simbá descobre que Samir é o filho verdadeiro de Candinho.



Sexta – Simbá afirma que Samir jamais encontrará seu pai. Sabiá diz a Candinho que Simbá é quem os levará até Samir. Celso tenta convencer Araújo a aplicar um novo golpe na fábrica de Candinho. Olímpia pressiona Lauro a sair com ela, e Tobias se incomoda. Sabiá corteja Dita. Asdrúbal pede ajuda a Haydée com seu novo disfarce. Anabela agradece a Estela por seu cuidado. Anacleto, pai de Maria Divina, permite que ela namore Zé dos Porcos. Zé dos Porcos afirma a Cunegundes que tem um baú de pedrinhas verdes encontradas em suas terras, mas descobre que está vazio. Celso confronta Simbá, e Zulma flagra os dois.



Sábado – Celso é obrigado a contar toda a verdade sobre Candinho para Zulma. Lúcio exige que Dita use um vestido de gala para se apresentar na rádio. Candinho se oferece para comprar o vestido para Dita, mas Manoela não permite. Zulma e Celso deduzem que foi Zenaide quem tentou apresentar Simbá como o filho de Candinho. Quincas perde os cachorros que estava cuidando. Asdrúbal convida Margarida para sair. Celso e Estela se beijam. Manoela usa suas economias para comprar o vestido de Dita. Zulma confronta Zenaide.

DONA DE MIM

Globo – 19h40

Segunda – Abel acolhe Filipa. Nina provoca Sofia. Marlon se preocupa com a quantidade de visualizações de seus vídeos. Lucas afirma a Jussara que é o namorado de Dara. Kami se irrita com o interesse de todos pelos vídeos de Marlon. Marlon exige que Adriano retire seus vídeos da internet. Nina tenta se aproximar de Filipa, que segue em crise. Danilo sonda Nina sobre o estado de Filipa. Abel chama a atenção de Davi na empresa. Jaques manipula Davi. Marlon faz uma doação para o pastor Enoque. Filipa pede ajuda a Paula. Tem início a audiência com Vanderson e Abel sobre Sofia.



Terça – O juiz determina que a paternidade de Vanderson seja reconhecida. Filipa pede desculpas a Sofia por sua crise. Abel acredita que Elias esteja comemorando o resultado da audiência com Ricardo. Samuel demite Ricardo, que ameaça Jaques. Abel anuncia a Sofia e a toda a família que Vanderson poderá visitar a menina. Filipa começa a fazer terapia. Danilo se insinua para Filipa. Abel demite Tânia, que confronta Jaques. Samuel, Ayla e Davi conversam sobre Abel. Davi decide ouvir o lado de Jaques. Danilo passa informações da mansão para Jaques. Rosa pede que Nina lhe faça uma tatuagem. Vespa pede que Ryan esconda sua mercadoria no salão de Fabiana. Rosa tem um episódio de confusão, e Jéssica a observa.



Quarta – Sofia apoia Rosa, que se entristece com mais um episódio de esquecimento. Nina desconfia de Danilo. Ryan teme que a mercadoria de Vespa seja descoberta por Fabiana. Denise acompanha Jéssica na visita à mansão. Rebeca avisa a Abel que Vanderson visitará Sofia. Vanderson flagra Tânia e Ricardo tramando contra Jaques. Nina chantageia Danilo. Leo tem uma ideia para a comemoração dos 60 anos da Boaz. Jussara cuida de Alan. Sofia confessa a Abel que não sentiu algo bom sobre Vanderson. Jaques pressiona Tânia. Marlon questiona Leo sobre Samuel. Tânia usa Sofia para manipular Leo e atacar Jaques.



Quinta – Tânia combina com Leo uma forma de Vanderson perder o direito a Sofia. Leo acompanha Jéssica e Sofia à visita com Vanderson. Kami encontra a mercadoria de Vespa no salão de Fabiana e encara Ryan. Sofia gosta quando Vanderson lhe conta fatos sobre Ellen. Leo chama a atenção de Sofia quando a menina pede para colocar uma foto de Vanderson em seu quarto. Davi conversa com Jaques sobre sua mãe. Rosa exige que Danilo leve Leo até a Boaz, para apresentar suas ideias para Abel. Nina manipula Filipa para ir a São Cristóvão com Danilo. Marlon questiona Kami sobre Ryan. Leo inicia a apresentação de sua ideia para comemorar os 60 anos da Boaz.



Sexta – Abel agradece a contribuição de Leo, mas rejeita sua ideia para a Boaz. Samuel tenta apoiar Leo, e Davi se irrita. Kami conta a Marlon que viu a mercadoria de Vespa no salão, escondida por Ryan. Marlon confronta Ryan. Gisele desconfia da ausência do ciclo de Ayla. Leo decide voltar para a faculdade de Marketing. Leo e Sofia fazem as pazes. Jaques pede que Danilo arme contra Rosa. Danilo propõe aliança a Nina. Gisele encontra um presente de Davi e fica desconfiada. Com a ajuda de Danilo, Nina manipula Kaiky.



Sábado – Gisele diz a Ayla que se sentiu traída. Jéssica visita a mansão novamente, e Abel se desespera com a confusão provocada por Nina. Gisele pede um tempo para Ayla, que pede para voltar para a mansão da família. Abel e Filipa discutem por causa de Nina. Deco pressiona Nina. Nina conta para Danilo sobre a carta de Ellen para Sofia. Dedé pede para ver Ryan. Jaques pede que Danilo consiga a carta de Ellen. Sofia visita Vanderson. Nina encontra a carta de Ellen.

Vale Tudo

Globo – 21h15



Segunda - Heleninha e Eugênio percebem que Celina está mentindo. Renato se sente mal por ter que ceder às exigências de Marco Aurélio para fechar o contrato com a TCA e salvar a Tomorrow da falência. Raquel comenta com Poliana que eles precisam de um assessor de imprensa para cuidar da imagem da Paladar. Raquel fica sabendo por Ivan que Bartolomeu saiu da TCA. Afonso e Maria de Fátima chegam de viagem.



Terça – Afonso pensa em voltar a morar no Brasil, e Odete fica furiosa. Raquel contrata Bartolomeu como assessor de imprensa da Paladar. Maria de Fátima se faz de vítima para Afonso. Consuêlo reclama do casamento para Aldeíde. Bartolomeu prepara Raquel para dar uma entrevista. Marco Aurélio e Leila discordam sobre a função da clínica de estética. Poliana avisa a Raquel sobre a morte de Laudelino. Maria de Fátima fica furiosa ao saber que César está voltando para o Brasil. Heleninha questiona Ivan ao ficar sabendo que Bartolomeu está trabalhando na empresa de Raquel.



Quarta – Ivan e Heleninha discutem. César volta ao Brasil. Heleninha procura Raquel para tirar satisfações sobre a contratação de Bartolomeu. Cecília coloca Sarita para participar de uma soltura de passarinhos. Ivan e Celina ficam preocupados com o sumiço de Heleninha. César manda um vídeo para Maria de Fátima, registrando Heleninha embriagada em uma pista de dança. Ivan e Afonso resgatam Heleninha. Tiago se desentende com Marco Aurélio. Heleninha flagra uma discussão entre Ivan e Celina.



Quinta – Heleninha defende Ivan de Celina. Aldeíde chega ao Brasil. Heleninha confessa a Ana que tem medo de perder Ivan para Raquel. Celina se sente culpada diante de Heleninha, por conta de sua sociedade com Raquel. Maria de Fátima tenta fazer as pazes com Raquel. Bartolomeu convida Raquel e Poliana para jantar em sua casa, a fim de comemorar o sucesso da Paladar. Ivan se surpreende ao ver Raquel na casa de seu pai. Heleninha vê a localização de Ivan em seu celular e resolve ir atrás dele.



Sexta – Heleninha causa constrangimento em todos ao chegar à casa de Bartolomeu. Aldeíde sente ciúmes da relação de Poliana com Raquel. Celina revela a Afonso seu receio de que Ivan possa querer se separar de Heleninha. Fátima decide procurar Renato para ajudá-la a se tornar uma influencer profissional. Aldeíde visita Consuêlo na TCA e troca provocações com Marco Aurélio. Aldeíde e André sentem atração um pelo outro. Ivan descobre que Heleninha invadiu sua privacidade e decide dormir fora. Celina convence Ivan a ficar em casa, mas o executivo encontra Heleninha embriagada.



Sábado – Bartolomeu acolhe Ivan. Poliana percebe o interesse de Aldeíde por André e repreende a irmã. Heleninha resolve ir atrás de Ivan. Marco Aurélio pede a Leila para organizar um evento com a intenção de impressionar um sheik. Bartolomeu deixa Heleninha na porta de casa. Celina passa mal com o sumiço de Heleninha e culpa Ivan. Heleninha amanhece numa praça em Vila Isabel, e Consuêlo a leva para casa. Raquel entra na casa de Consuêlo e se depara com Heleninha.

