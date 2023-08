Confira os resumos das novelas da semana (14/08 até 19/08)

A- A+

Amor Perfeito



Globo – 18h15

Segunda – Gilda cai na armadilha de Marê e aceita investir na Bolsa de Valores com Nelson. Júlio encontra Benedita, viúva de Ronaldo, e afirma que seu marido teve uma morte encomendada. Gaspar admira a inteligência política de Cândida, e Anselmo fica enciumado. Ione arma para fazer Ademar desconfiar de que está sendo assediada. Lívia confessa a Valente que Albuquerque não se conforma em não ter um filho biológico. Tânia e Darlene conversam sobre suas vidas amorosas. João sofre um acidente em seu retiro. Júlio anuncia que Benedita irá depor a favor de Marê.



Terça – Marê vibra com a informação de Júlio sobre Benedita. Júlio afirma a Marê e Orlando que Verônica mentiu sobre seu verdadeiro pai. Celeste aceita ser a Rainha da Congada. Padre Severo se preocupa com a falta de notícias de Frei João. Júlio confirma com Verônica que é filho de Anselmo, e decide sair de casa. Sônia consola Júlio. Lívia descobre que Valente possui um filho desaparecido e fica preocupada. Frei João tenta procurar por ajuda. Verônica descobre que está grávida, e Érico conta para Júlio. Marê instrui Nelson sobre a armadilha contra Gilda. Nelson se preocupa com o valor que Gilda decide investir com ele.



Quarta – Marê se vangloria com a possibilidade de derrubar Gilda. Albuquerque avisa a Gilda do depoimento de Benedita. Os religiosos se desesperam ao saber do desaparecimento de Frei João. Jesus, disfarçado, leva Frei João até o hospital. Érico e Anselmo reclamam do investimento feito por Gilda. Frei João acorda, e Darlene se emociona. Marê pede para Júlio perdoar Verônica. Benedita chega a São Jacinto. Júlio se surpreende com o depoimento da viúva de Ronaldo. Darlene questiona Frei João sobre sua resposta. Orlando manda Frei Severo levar Marcelino à Irmandade. Benedita recebe dinheiro de Gilda.



Quinta – Marê se desespera com a mudança do depoimento de Benedita. Marcelino conversa com Jesus. Júlio contraria o depoimento de Gaspar. Cândida descobre sobre a gravidez de Verônica e conta para Anselmo, que decide confrontar a ex-amante. Orlando questiona o gerente do banco sobre as movimentações bancárias de Gilda. Albuquerque descobre quem é Valente e decide denunciá-lo. Anselmo procura Júlio. Lívia se preocupa com Valente. Marê conta para os padres que Gilda comprou Benedita. Orlando avisa a Marê que contratará um detetive particular. Marê diz a Júlio que Hermínia não esconderia alguma informação que pudesse inocentá-la. O promotor alerta Gilda sobre Orlando.



Sexta – Orlando encontra a tia de Catarina. Verônica sofre com o desprezo de Júlio. Albuquerque procura Turíbio. Orlando surpreende Gilda. Júlio encontra Hermínia. Ione exige que Celeste demita Valente. Valente revela a Celeste que Tobias é seu filho. Frei João comunica a Frei Severo sua decisão de abandonar o hábito. Darlene conversa com Clara. Orlando e Marê ficam juntos. Júlio conta para Marê sobre seu encontro com Hermínia. Orlando decide procurar alguma prova contra Gilda no arquivo morto do Grande Hotel. Sônia não aceita o pedido de Júlio. Orlando encontra uma antiga agenda de Leonel, e fala com Júlio.



Sábado – Júlio decide ir atrás do homem que Leonel teria se encontrado pouco antes de seu assassinato. Marê conta para Érico seu plano com Nelson contra Gilda. Júlio se surpreende com a carta que recebe do internato onde estudou. Frei João conta para os outros padres sua decisão de abandonar a batina. Ione exige que Celeste faça uma votação para decidir o destino de Valente na escola. Cândida descobre que Júlio é filho de Anselmo. Lívia conversa com Valente e se desespera com a possibilidade de perder Tobias. Érico anuncia a Gilda que as ações que ela investiu caíram e o hotel teve uma grande perda. Celeste inicia a votação sobre Valente. Gilda desconfia de que caiu em um golpe de Marê.



Fuzuê



Globo – 19h15



Segunda – Luna e Maria Navalha assistem a um programa de TV sobre o tesouro perdido da Dama de Ouro. César fala com sua filha Preciosa sobre a procura do tesouro da Dama de Ouro. Nero e Francisco se juntam à Alícia na festa da Fuzuê. Luna conversa com o delegado Barreto sobre o desaparecimento de sua mãe. Merreca intimida Luna. Preciosa descobre que seu pai teve uma filha fora do casamento. Luna se encontra com Bartô e as crianças da ONG. Miguel retorna de Portugal e chega à Fuzuê. Merreca arma com seus comparsas um assalto à loja de Nero. Miguel e Luna trocam olhares durante a apresentação das crianças da ONG e se encantam um pelo outro. Preciosa conta a Heitor sobre a herança que recebeu de César. Miguel reencontra Nero, e os dois se emocionam. Luna vê Merreca e os comparsas se preparando para invadir a Fuzuê e aciona o alarme. Pascoal fala com Preciosa sobre Luna. Luna avisa a Miguel sobre os bandidos. Preciosa fica satisfeita com o fracasso da festa da Fuzuê. Miguel se une a Luna para procurar Maria Navalha.



Terça – Luna descobre que Miguel é filho de Nero. Pascoal intercepta Barreto para saber sobre a invasão à Fuzuê. Bebel disfarça o incômodo ao ouvir Heitor falar de Nero. Luna fala de sua mãe para Nero, Miguel e Francisco. Barreto leva Luna e Nero para a delegacia. Nero promete ajudar Luna. Pascoal se interessa quando Alícia diz que é fã de Preciosa. Luna comemora seu aniversário com Miguel. Jefinho surpreende Luna em sua casa. Merreca descobre que Luna atrapalhou a invasão à Fuzuê. Preciosa pensa em usar o desparecimento de Maria Navalha a seu favor. Luna encontra novas imagens de sua mãe nas filmagens da câmera de segurança da Fuzuê.



Quarta – Luna fica intrigada com as imagens de Maria Navalha no arquivo da câmera de segurança da Fuzuê. Preciosa fala para Pascoal que acabará com a reputação da Fuzuê e dos Braga e Silva. Francisco e Alícia contam para Miguel sobre a real situação da Fuzuê. Luna e Nero encontram um túnel no depósito onde Maria Navalha desapareceu. Preciosa vai à Fuzuê. Bebel sofre ao relembrar o passado. Nero convida Luna para viajar com ele e a família. Heitor instrui sua equipe para criar fake news sobre Nero. Preciosa admira Miguel. Francisco desconfia de Luna. Nero é hostil com Preciosa. Bebel pensa em Nero. Preciosa se faz de vítima para Miguel. A poderosa ouve Otávio Augusto falando sobre o sumiço de Maria Navalha. Repórteres questionam Miguel sobre as fake news postadas na internet. Miguel e Luna entram no carro de Jefinho. Merreca observa Luna.



Quinta – Luna discute com Jefinho na frente de Miguel. Merreca segue o carro de Jefinho. Alícia mostra para Nero as fake news postadas pela equipe de Heitor. Jefinho percebe Merreca seguindo o seu carro. Nero decide falar com a imprensa e acaba tendo um infarto durante a coletiva. A polícia para o carro de Jefinho e Merreca foge sem ser visto. Preciosa manda Pascoal confirmar a morte de Nero. Miguel e Luna chegam ao hospital. Bebel sofre por Nero. Pascoal se disfarça de médico, e Luna o aborda. Francisco conta para Miguel a conversa que teve com Nero. Bebel descobre que César teve uma filha fora do casamento. Pascoal invade o centro cirúrgico onde Nero está. Nero é levado para UTI. Miguel procura Luna no hospital. Pascoal desliga os aparelhos no leito de Nero na UTI. Merreca ameaça Luna.



Sexta – Luna se explica para Merreca. Alícia invade a UTI e salva Nero. Pascoal foge, e Miguel o persegue pelo hospital. Soraya, Bartô e Caíto chegam à casa de Luna. Luna trabalha nas pedras e nas sementes que ganhou de Nero. Preciosa manda Pascoal pegar todos os documentos de César no museu. Nero acorda da cirurgia. Miguel rebate as fake news sobre o pai para os repórteres. Bebel se surpreende com as joias feitas pela filha de Maria Navalha. Soraya se anima para ir com Luna para Paraty. Nero convence Miguel a ir com os irmãos para a festa dos funcionários da Fuzuê. Bebel manda Heitor levar Preciosa para a casa de praia da família. Luna encontra uma foto de sua mãe em Paraty.



Sábado – Luna confessa a Soraya que gosta de Miguel. Miguel pensa em Luna. Preciosa reclama com Heitor de ter ido a Paraty. Otávio Augusto e Kirida organizam os funcionários para irem a Paraty. Jefinho segue o ônibus da Fuzuê. Heitor se preocupa com os comentários de Preciosa. Nero questiona Barreto sobre o caso de Maria Navalha. Luna e Miguel se encontram. Soraya chama a atenção de Francisco. Miguel e Luna passeiam por Paraty. Jefinho chega à pousada e finge ser o cantor do evento. Olívia aparece no hospital e Nero se surpreende. Luna e Miguel se encontram. Preciosa brinca com Bernardo e Heitor. Luna mostra a foto da mãe para Miguel. Bebel exige que Pascoal não fale mais com a filha sobre o tesouro da Dama de Ouro. Miguel leva Luna ao local da foto de Maria Navalha. Luna e Preciosa se encontram.

A Infância de Romeu e Julieta



SBT – 20h30



Segunda – Em conversa com Telma, Claudio mostra foto com Trufa e alega que o nome verdadeiro da cachorra é Bonnie. Na hora de escolher jogadores para uma partida do CEC, Téo convida Karen no lugar de Lívia. Lívia comemora a vitória abraçando Alex e Téo fica com ciúmes. Bernardo quer saber de Leandro o que de tão grave acabou com a amizade entre o pai e Hélio. Amanda pergunta para Mariana como foi trabalhar com Daniel e ela diz que se deu bem porque já conhece Daniel, mas estranhou a aproximação dele com Bernardo. Claudio aparece para resgatar Trufa, mas Trufa não fica animada com o suposto dono. O restaurante do Armazém começa a lotar com clientela. Já no Lado Torre, Vera demonstra preocupação com poucos consumidores. Julieta fica frente a frente com Romeu.



Terça – Romeu diz para Julieta que a amizade entre eles nunca ia dar certo pela família. Enzo pensa que Téo tem vergonha dele. Karen observa Julieta e começa a imitar os trejeitos dela. Alex aparece na casa de Lívia e joga videogame com a garota. Rosalina pede desculpa para Nando e diz que tem vergonha de gostar de anime. Ian é pego pela gangue Pedalzera; Dimitri, Ellen e Nath vão até o esconderijo para resgatar o amigo. Leandro cobra Glaucia e Fred pela exposição no karaokê e exige que eles não frequentem mais o local. Vitor leva Pórcia para almoçar no restaurante do Armazém e Bassânio os atende desanimado.



Quarta – Julieta flagra Karen seguindo-a e confronta a rival. Karen chega em casa e se depara com Lívia e Alex juntos. Fred fica com ciúme por Leandro dar mais espaço para Enzo na empresa. Fausto diz para Hélio que Bernardo está preparando o material para o museu no Instituto Casa de Castanheiras, mas acredita que Bernardo vai apresentar a história do bairro, puxando sardinha para as construções de Leandro. Telma vai toda maquiada no treino de luta, mas Mariana chega na academia e Telma fica desanimada com a presença dela. Aos amigos, Alex diz que Lívia é diferente dos rivais do Lado Vila e que ela joga videogame muito bem, mas Karen expulsa a irmã. Telma convida Mauro para sair e ele aceita, mas convoca Mariana também.



Quinta – Mariana aceita o convite de Mauro. Fausto pede para Pórcia entregar uma encomenda a Glaucia. Julieta convida Patrick para jantar em sua casa. Leandro explica para Romeu o motivo de escolher Vera para dar a joia que pertencia à Flávia. Enzo e Daniel decidem ir ao bar karaokê. Coincidentemente, Mauro, Mariana, Telma e Fred, Vera e Bernardo vão ao mesmo bar. Alex declara a Lívia que ela é legal e a garota diz que tinha impressão errada sobre ele. Vera e Mariana fazem uma disputa musical. Patrick se declara para Julieta, mas ela afirma que só gosta da amizade dele. Romeu pesquisa mais sobre o passado de Mariana na internet. Téo tenta procurar na internet o nome do pai biológico.



Sexta – Vera e Bernardo chegam em casa e contam para Romeu que a mãe disputou uma batalha musical com Mariana e que, apesar da disputa, elas não brigaram. Romeu ficou surpreso. Enzo vê no histórico do computador a pesquisa de Téo. Romeu comenta com Karen que a relação de Vera e Bernardo melhorou. Fausto explica para Dimitri, Ellen, Ian e Nath que os códigos que ele escreveu no passado é um alfabeto alienígena. Bernardo se junta com Clara, Hélio e Telma para esquematizar os preparativos para a Festa da Árvore. Julieta e Patrick reúnem Téo e Lívia e afirmam que o casal precisa se resolver. Lívia diz para Téo que acha melhor continuar na amizade. Karen assume para Romeu que gosta dele.



Terra e Paixão



Globo – 21h15



Segunda – Jonatas não aceita a proposta de Graça. Caio diz a Aline que precisam estar unidos para lutar por eles. Luigi seduz Nice para encontrar a chave do cofre do banco. Gladys aconselha Graça a se aproximar de Irene. Lucinda vai ao encontro de Marino. Irene não acredita na desculpa que Angelina dá a Antônio para viajar até Campo Grande. Aline aparta a briga entre Caio e Jonatas. Jurecê alerta Caio para se cuidar de um mal que virá disfarçado. Irene e Antônio ficam felizes quando Graça lhes avisa que seu filho se chamará Daniel. Luigi conta a Anely que achou a chave do cofre do banco no quarto de Nice. Angelina se encontra com Agatha na porta de um presídio.



Terça – Agatha pede a Angelina para ver o mar. Irene convida Graça para morar em sua casa. Luigi e Anely alugam um cofre no banco. Ramiro resolve consultar uma cartomante para se livrar dos sonhos com Kelvin. Agatha comunica a Angelina que voltará para Nova Primavera. Hélio faz uma apresentação para os cooperados na presença de Petra. Andrade dorme na cama de Nice. Anely e Luigi encontram as barras de ouro de Cândida em um cofre do banco. Agatha chega a Nova Primavera.



Quarta – Agatha se hospeda na pousada de Lucinda. Cristian fica triste ao notar que Andrade esqueceu de buscá-lo na escola. Agatha se emociona ao ver Caio. Hélio diz a Petra que gostou de conhecê-la. Agatha observa Jonatas. Anely e Luigi são presos por venderem barra de ouro falsa. Lucinda decide expulsar Andrade de casa. Antônio repreende Irene quando a mulher conta a Aline que está procurando diamantes nas terras da professora. Caio reage surpreso quando Agatha diz para o filho que voltou por sua causa.



Quinta – Caio se nega a abraçar Agatha e a expulsa de sua casa. Aline deixa claro para Antônio que não permite que o geólogo analise sua propriedade. Marino prende Andrade. A cartomante Cordélia orienta Ramiro a tomar um banho de ervas no rio para se livrar dos sonhos com Kelvin. Luigi pede ajuda a Silvério após ser preso. Caio fica comovido quando Agatha lhe conta que ficou presa injustamente, acusada de matar um homem. Silvério avisa a Antônio que Luigi está preso. Nice teme a reação dos mafiosos ao saber que as barras de ouro de Cândida eram falsas. Petra conversa sobre o passado com Hélio. Irene pede a Tadeu que indique um geólogo falso para Aline. Caio abraça Agatha.



Sexta – Antônio consegue tirar Luigi e Anely da cadeia. Caio convida Agatha para morar com ele. Antônio avisa a Luigi que quer um herdeiro dele e de Petra. Antônio manda Luigi demitir Anely. Silvério comunica a Anely que Antônio mandou ela se afastar de Luigi. Irene pede a Luigi que não veja mais Anely e promete ficar ao lado do italiano para que ele seja o sucessor de Antônio.

Petra conta a Irene que viu Caio abraçando uma mulher. Irene briga com Angelina, que se nega a revelar quem é sua amiga. Irene observa Agatha conversando com Gentil, sem saber que é a mãe de Caio.



Sábado – Gentil pergunta a Agatha se ela irá morar de vez em Nova Primavera. Tadeu pede ao geólogo Miguel que faça um laudo falso. Nice avisa a Gregório que as barras de ouro eram falsas. Tadeu pede a Sílvia para colocar Miguel no topo da lista da cooperativa. Lucinda comunica a Andrade que contratou um advogado para tratar do divórcio e da guarda de Cristian. Anely e Luigi entendem que não podem mais se ver e se afastam. Irene oferece dinheiro para Nice acabar com Agatha. Lucinda indica o geólogo Miguel para Aline. Agatha diz a Caio que deseja ver Antônio. Tadeu oferece dinheiro para o CEO do site hot ativar o perfil de Anely. Caio pede que Antônio reúna a família para fazer um comunicado. Caio flagra um homem forçando Agatha a entrar em um carro.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

