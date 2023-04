Confira os resumos das novelas da semana (1/5 até 6/5)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Júlio impede Marê de avançar contra Gilda. Luís inventa uma desculpa para se afastar de Cândida e procurar Tânia. Gilda surpreende Popó, Marê e Júlio em sua sala. Marê arranca o colar de sua mãe do pescoço de Gilda. Luís e Tânia se beijam. Gaspar tenta convencer Gilda a esquecer a história do colar da mãe de Marê. Luís conta para Tânia que foi expulso do seminário. Verônica estranha que Érico tenha desistido de se demitir do Grande Hotel. Gilda contrata um homem para roubar o colar de Marê. Luís volta para casa e se assusta com Cândida. Marcelino sente medo da chuva e pede para dormir com Marê. O ladrão invade a Irmandade e rende Marê e Marcelino.

Terça – Marê entrega o colar para o ladrão, que é surpreendido por frei Severo. Os padres convencem o ladrão a se redimir e devolver os objetos roubados. Tânia fala para Neiva sobre Luís, e Adélia desconfia. Luís inventa uma desculpa para Cândida. Gilda humilha Popó. Gaspar ironiza Gilda. Adélia conta para Gilda que Marê se candidatou a uma vaga para trabalhar na Companhia Ferroviária, e a vilã arma com Turíbio. Frei Severo relembra seu passado e se consola com frei Leão. Marê se sai bem em sua entrevista de emprego. Gaspar estranha a calma de Gilda ao comentar com ela sobre o novo emprego da ex-noiva. Turíbio publica uma manchete na Gazeta difamando Marê.

Quarta – Gaspar se surpreende com a manchete da Gazeta. Neiva se preocupa com Marê. Júlio e Verônica ficam indignados com a matéria contra Marê. Orlando se enfurece ao ver o jornal e acaba preso depois de confrontar Turíbio. Marê se surpreende ao saber que sua vaga na Companhia Ferroviária foi recusada. Albuquerque é hostil com Orlando. Popó avisa a Júlio da prisão do médico. Gilda comenta com Ítalo que pretende acabar com as parcerias que Marê conseguiu para o Hotel. Marê vê a manchete da Gazeta e fica arrasada. Lívia conta para Marê sobre a prisão de Orlando. Gilda instrui Turíbio a mentir em seu depoimento. Marê e Marcelino tentam animar Orlando. Ione decide ir à delegacia, depois de falar com Gilda. Gilda paga a fiança de Orlando.

Quinta – Gilda se insinua para Orlando, que a destrata. Ademar repreende Ione. Marê se enfurece ao saber da ousadia da ex-madrasta. Gaspar discute com Gilda. Justino ouve Turíbio falar para Albuquerque que vai para o Rio de Janeiro processar Elza. Tânia marca um encontro com Luís. Marê confronta Orlando sobre a atitude de Gilda. Marê ajuda Wanda com a loja. Cândida leva Luís até a Irmandade. Ivan segue Tânia. Orlando devolve o dinheiro que Gilda pagou em sua fiança. Gilda se enfurece ao ver Marê chegar para jantar com Orlando no Café Concerto. Justino fala de Turíbio à mesa, e Sônia alerta Verônica. Ivan vê Tânia e Luís aos beijos. Cândida conta para Gilda que Marê está morando na Irmandade.

Sexta – Gilda tem uma ideia para prejudicar Marê. Luís promete para Tânia que falará com Cândida. Verônica tenta ligar para Odilon. Albuquerque se recusa a iniciar a investigação sobre o caso de Marê, e Júlio comenta com Érico, que sugere que ele fale com um desembargador. Gilda denuncia a estadia de Marê na Irmandade para o Bispo. Ivan afirma a Luís que irá ajudá-lo a ficar com Tânia. Marê começa a trabalhar na loja de Wanda. Cândida conta para Gilda do emprego de Marê, e a vilã fica revoltada. Cândida flagra Luís e Ivan brigando e tenta descobrir o motivo. Gilda exige que Sílvio obrigue Wanda a demitir Marê. Marê comenta com Neiva que se apegou a Marcelino. Orlando convida Marê para morar com ele. Os padres recebem um telegrama do Bispo.

Sábado – Marê constata que foi Gilda quem a denunciou. Marcelino chora, com medo de que Marê vá embora. Orlando se oferece para ajudar a namorada. Marê explica como Wanda pode administrar sua loja. Gilda tem uma ideia para afastar a ex-enteada da loja de Wanda. Celeste conforta Marcelino. Verônica avisa a Odilon que Turíbio foi para o Rio de Janeiro. Os padres se reúnem para escrever uma resposta para o Bispo. Turíbio encontra Elza e Odilon. Gilda conspira com Sílvio contra Marê. Cândida descobre que Luís foi expulso do seminário e desmaia. Turíbio conta para Fabiano que Elza fugiu com Odilon. Wanda brinda com Sílvio e Gilda ao sucesso de sua loja. Três homens destroem a loja de Wanda.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Lumiar redecora seu apartamento. Simone e Paula, mãe e irmã de Ben, conhecem Jenifer e sua família. Ben pega com Antônio o verdadeiro resultado do exame de DNA e rasga o envelope, sem abrir. Jenifer fica nervosa ao saber por Sol que Theo pode ser seu pai. O Juiz revela o resultado do exame de DNA, e Theo fica furioso. Ben sai para comemorar com Sol e Jenifer. Lui faz uma coletiva para o lançamento de seu novo clipe. Theo decide contratar a banda de Lui. Sol e Lui namoram escondidos. Orfeu exige que Theo libere suas mercadorias ilícitas para deixar o show da banda de Lui acontecer na empresa. Theo pede que Clara assine uma procuração em seu nome. Lumiar exige que Theo cancele o show com a banda de Lui.

Terça – Theo tenta cancelar o show com a banda para convencer Lumiar. Clara se desculpa com Helena por tê-la beijado. Wilma é convidada para fazer uma participação em uma novela. Clara convida Helena para almoçar. Lui prepara uma tarde de relaxamento para Sol. Paula vê Helena com Clara e tira satisfação. Guiga e Yuri se beijam, Vicente e Aline filmam. Ben se surpreende com a revelação que Simone faz sobre Lumiar. Paula comenta com Simas que sente saudades do Rio de Janeiro. Simone questiona Lumiar sobre a possibilidade de ela reatar o casamento com Ben. Sol estranha o figurino enviado pelo contratante do novo show. Theo pega a planta da casa de show. Ben e Lumiar se beijam.

Quarta – Ben e Lumiar acabam discutindo. Sol comenta com Ben sobre seu passado. Fred revela a Jenifer que gosta de ver Rafa com Kate. Kate pede Rafa em namoro. Lui se prepara para uma entrevista internacional, e Sol fica orgulhosa. Marcos se encanta com Wilma, e a convida para sair. Hugo discute com Kate ao vê-la com Rafa, que começa a passar mal. Sol e Lui namoram. Dora revela para Ben sobre sua doença e pede que ele a ajude a falar com Lumiar. Marcos e Wilma se beijam. Sol e Lui imploram que Érika não divulgue nada sobre o romance dos dois. Ben conta para Lumiar sobre a doença de Dora.

Quinta – Clara se emociona ao saber que Rafa está namorando, e Theo faz comentários ofensivos sobre o filho. Ben cuida de Lumiar. Theo se surpreende com a presença de Ben no apartamento de Lumiar, e os dois discutem. Lumiar se encontra com Dora. Lui e Sol trocam declarações amorosas. Rafa ajuda Kate a ir embora, sem que Theo a veja. Bruna leva Simone e Paula ao restaurante onde farão o almoço de despedida com Ben e a família de Jenifer, e matriarca estranha a presença de dois homens no local. Kate afirma a Jenifer que gosta de Rafa, mas que ainda quer se vingar de Theo. Metralha e Donato anunciam o assalto ao restaurante, e um tiroteio se inicia. Sol se apavora com o ocorrido no restaurante e proíbe a família de ir para o local. Benjamim invade o restaurante, e Sol se desespera.

Sexta – Ben tenta convencer Metralha e Donato a se entregar. Simone e Paula são libertadas, e Sol as acolhe. Theo tenta disfarçar a inveja ao constatar o ato heroico de Ben. Hugo chega à igreja para o culto, e todos o repelem, à exceção de Jenifer. Simas reclama da desorganização de Bia. Kate finge para Rafa que nunca esteve no Charles Pierre. Dora pede para Lumiar deixar o refúgio. Theo descobre como ir para os camarins dos artistas na casa de show. Vitinho repete para a banda a exigência do contratante em tirar uma foto com eles ao final do show. Orfeu proíbe Theo de agir contra Sol. Ben e Jenifer consideram ir ao show de Sol. Theo se surpreende quando recebe a procuração assinada por Clara. Lumiar pede para Theo ficar com ela em sua casa.

Sábado – Theo atende o pedido de Lumiar. Orfeu chega à casa de show. Jenifer flagra Lui e Sol aos beijos, e tem uma séria conversa com a mãe. A futura advogada desiste de ir ao show de Sol e Ben fica intrigado. Theo conforta Lumiar. Ben confessa a Jenifer que gostaria de voltar a se relacionar com Sol. A banda de Lui chega à casa de show, e Sheila os recepciona. Sol vê Orfeu na plateia e comenta com Vitinho sobre sua desconfiança. Lumiar adormece, e Theo segue para o evento da empresa. A banda de Lui inicia seu show. Duda confessa que não implicaria se Ben namorasse Sol e todos se surpreendem. Theo vai ao camarim, sabota a água de Sol e a observa no palco.

Resumo: Poliana Moça

SBT – 20h30

Segunda – Celeste capta o plano de Luca e entende que ele está do lado de Otto. Tânia planeja se vingar de Luca. Pinóquio fala para Poliana que precisa de ajuda para pedir Lorena em namoro. No colégio, Pinóquio pede para Lorena entrar no carro, entrega flores e se declara para a amada. Lorena diz que eles não combinam pelo fato de Pinóquio ser um androide. Pinóquio afirma que Otto vai transformá-lo em um menino de verdade e pede para ela pensar com carinho no pedido. Eugênia e Davi descobrem que Pedro escondeu o envelope com resultado do exame de DNA. Sérgio começa a trabalhar com Otto. Luca é perseguido por capangas da Tânia, que o confronta. Controlando Sara de forma remota, Otto consegue achar pistas sobre o local da Cobra.

Terça – Pinóquio exige que Otto faça uma atualização em seu sistema para virar um menino de verdade. Vini ajuda Gleyce e Branca na limpeza do CLL. Gleyce pede para Vini ir atrás do morador que a difamou para melhorar sua reputação. João tenta conversar com Poliana, mas ela não quer papo. Sara encontra o esconderijo de Tânia e Otto liga para a polícia. Tânia questiona Luca sobre a relação dele com o Jeff. Bento e João confessam a Ruth que criaram um perfil de namoro para ela. Luca afirma a Cobra que só ligou para Jeff para tentar fugir da comunidade. Luca implora por sua vida.

Quarta – Tânia diz a Luca que vai ficar escondida na Luc4Tech. Pinóquio mexe nas coisas do Otto para tentar achar a fórmula e virar um menino de verdade. Glória sugere a Pinóquio imaginar um milagre. Poliana fala a João que o que ele fez não o define, mas que não quer namorar o amigo. Song revela para João que Éric se declarou para Poliana. Pedro admite aos pais que escondeu o exame e expõe que o resultado deu negativo. LUC2 fala para LUC1 que descobriu uma fórmula para o androide virar um menino de verdade. Um capanga de Tânia se veste de dedetizador e faz Otto ir embora do estúdio por questões de segurança.

Quinta – O morador que difamou Gleyce declara a Tânia que não vai mais trabalhar para ela. Claudia é aprovada no curso da faculdade. Celeste liga para Glória e diz que deseja repetir o encontro. Gleyce fala com o morador que a difamou e solicita toda verdade para ele. João insiste em dialogar com Poliana e pede para ficar junto, mas ela fala que precisa pensar. João pergunta a Poliana se ela está apaixonada por Éric. Otto comenta com Luísa que acha que está na hora de revelar para Poliana que eles estão namorando. Poliana explica a João que ele é imaturo e que não conseguiria namorar. Davi e Eugênia contam para Zezinho que as crianças não são filhos dele, mas que ele pode continuar fazendo parte da família.

Sexta – Em conversa com João, Bento diz concordar com Poliana sobre imaturidade, já que não consegue controlar a impulsividade. Fingindo ser LUC2, Tânia manda mensagem para Pinóquio para abrir a porta da mansão de Otto. João vai até a casa de Poliana e reconhece que foi imaturo. Francisco, policial que Ruth encontrou no Ceará, envia uma mensagem para a diretora no aplicativo de relacionamento. Glória, Poliana e João se reúnem com Otto e Luísa para um jantar. Na confraternização, Otto e Luísa anunciam o namoro. Pinóquio abre a porta da mansão e se depara com Tânia. Cobra invade o jantar e todos ficam espantados. Pinóquio tenta enfrentar Tânia, mas LUC2 aparece e eles se confrontam. Pinóquio é desligado. Com Poliana de refém, Tânia pede para Otto fazer uma transferência bancária.

Resumo: Travessia

Globo – 21h15

Segunda – Oto diz a Brisa que conversará com Bia. Guerra se recusa a falar de Débora para Chiara. Cidália avisa a Guerra que a prisão de Moretti foi mantida. Ari comenta com Gil sobre sua intenção em descobrir se Guerra teve algum envolvimento com a morte de Débora. Joel apoia Karina. Guida tenta reatar com Guerra. Ari fica sabendo por Dante que Cidália e Guerra tentaram impedir que Sara obtivesse informações de Débora nos arquivos do hospital. Karina se emociona com o apoio que recebe dos colegas da escola. Caíque apresenta sua noiva Luana para Cotinha, dizendo que ela é assexual como ele. Bia escuta a conversa de Brisa com Sara sobre as previsões da cigana.

Terça – Bia explica a Brisa como seu organismo pode apresentar a existência de dois DNAs. Juliana avisa a Brisa que pedirá ao Juiz a reavaliação do caso de DNA da cliente. Marineide fica emocionada ao ver Karina entrando na escola. Ari comenta com Gil que acredita que Guerra ou Cidália estejam envolvidos com a morte de Débora. Depois de uma passagem de tempo, Chiara aparece com a barriga de seis meses de gestação, emocionada ao escutar Vera conversando com Júlia sobre o bebê. Guida e Guerra reatam o namoro. Laís e Monteiro comentam sobre a melhora de Theo. Cidália chega ao prédio de Chiara e observa Júlia, com barriga de grávida, se despedindo de Vera.

Quarta – Cidália desiste de visitar Chiara. Dina avisa a Chiara que Guerra mandou reformar o quarto que era de Tonho para o bebê. Brisa mostra a Oto o teste positivo de gravidez. Núbia liga para Rose a fim de saber informações sobre Brisa. Oto convida Dante para ser padrinho de seu filho. Juliana explica a Brisa que o Juiz precisa de informações técnicas para reavaliar o caso do seu DNA. Brisa descobre que espera uma menina. Stenio avisa a Helô que conseguiu a libertação de Moretti. Laís informa a Stenio que eles venceram o caso de Guerra contra Ari. Ari conversa com o policial que esteve presente no dia em que Guerra levou o filho de Débora do hospital, e conclui que a criança é Chiara.

Quinta – A emissora não divulgará o resumo do penúltimo capítulo.

Sexta – A emissora não divulgará o resumo do último capítulo.

Sábado – Reprise do último capítulo.

