Confira os resumos das novelas da semana (15/01 até 20/01)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Mário se desespera com o término do relacionamento, mas Lara não volta atrás em sua decisão. Rico garante a Renée que sua equipe já está à procura de Wagner. Giovanni comenta com Ísis sua desconfiança em relação a Sérgio e Míriam. Os policiais encontram Wagner, que foge novamente. Érica incentiva Renée a ficar com Rico. Helena se insinua para Jonas. Sérgio pede ajuda a Adriana para reformar o abrigo de Ísis. Natália termina com Ulisses pela traição a Carol. Taís e Mário se unem contra Roberto para proteger Lara. Giovanni investiga Míriam.

Terça – Giovanni descobre que Míriam esteve envolvida em diversas falcatruas. Jonas conta a Adriana que Helena o agarrou. Giovanni discute com Sérgio por conta de Míriam. Jonas revela a Giovanni que flagrou Sérgio atacando Míriam no período em que esteve no hospital. Mário tenta falar com Lara por meio de um drone. Roberto garante a Vilma que fará Lara desistir do trabalho. Cris exige que Taís permaneça trabalhando com ela e Helena. Helena sugere que Cris investigue a vida de Ísis. Ísis ouve uma conversa entre Sérgio e Míriam e descobre que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas.

Quarta – Sérgio implora para que Ísis não conte a Giovanni que ele não é filho biológico de Helena e Jonas. Adriana confronta Helena. Giovanni diz a Cris que não consegue perdoar mentiras. Lara pede a Nice que não a deixe esmorecer em relação a Mário. Disfarçado, Marcos agride Ulisses e rouba seu carro para entregar a Jairinho. Tony não gosta de ver Renée e Rico juntos. Lara desabafa com Adriana, Natália e Carol sobre Mário. Roberto tem uma nova ideia para afastar Lara do trabalho. Aramis apoia Yeda e Carmen se incomoda. Ísis revela a Adriana o segredo sobre Giovanni e Cris ouve.

Quinta – Cris grava a revelação de Ísis para Adriana afirmando que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas. Márcia devolve o celular de Vic, que liga para Renée. Adriana exige que Sérgio conte a verdade para Giovanni, para proteger Ísis. Míriam orienta Danilo a se aliar a Carmen para manipular Helena. Mário tenta alertar Lara sobre Roberto não ser confiável. Carol questiona Marcos sobre o que aconteceu com Ulisses. Roberto envolve Yeda em seus esquemas fraudulentos sem que a jovem perceba. Ísis não atende a uma chamada de Giovanni. Cris revela a Giovanni que ele não é filho biológico de Helena e Jonas.

Sexta – Giovanni reúne Helena, Jonas, Sérgio, Míriam e Ísis para confrontar a verdade sobre sua origem. Tony aceita ajudar Mário e Taís a investigar Roberto. Yeda desconfia do encontro com Calixto e Roberto comemora a fabricação de provas contra a menina. Sérgio tenta se explicar para Giovanni, Jonas e Helena, que agride Míriam. Marcos interrompe o encontro entre Carol e Natália, que se sente ofendida pelo sobrinho. Helena e Jonas afirmam que Giovanni continua sendo filho deles. Míriam deixa a casa de Sérgio. Giovanni termina o namoro com Ísis.

Sábado – Ísis sofre e Adriana a ampara. Jonas repreende Adriana por não ter lhe contado a verdade sobre Giovanni. Helena se desespera com o sumiço de Giovanni. Míriam revela a Danilo que tem uma nova arma contra Sérgio. Sérgio pede que Fagundes verifique se a mãe biológica de Giovanni está viva. Roberto incentiva Lara a se manter afastada de Mário e Taís. Giovanni questiona Míriam sobre suas origens. Danilo se aproxima de Carmen. Renée teme perder a guarda de Vic. Yeda aceita se unir a Mário e Taís na investigação contra Roberto. Cris gosta de saber que Giovanni terminou o namoro com Ísis.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Maria Navalha é acolhida, e Rui vai embora sem ser visto. César pega o inventário da fortuna de Maria. Rui conta para Preciosa sobre seu plano contra Maria. Luna recebe a notícia do atropelamento da mãe e vai para o hospital. Lampião tenta animar Mercedes. César vai com Rejane para o hospital visitar Maria. Rui faz uma sugestão para ajudar Preciosa a superar Luna. Maria se desespera ao ver César e passa mal. Pascoal confirma suas suspeitas sobre Rui. Cláudio alerta Alícia sobre as intenções de Heitor. Merreca tenta descobrir o que aconteceu com Maria. A médica revela o diagnóstico de Maria.

Terça – Bebel apoia Maria. Pascoal explica seu plano para Preciosa. Maria pede para Bebel não contar para Luna o seu diagnóstico. César questiona Heitor sobre o paradeiro de Preciosa. Maria exige que Luna, Merreca e Soraya fiquem sempre juntos. Pascoal manda seu advogado preparar uma procuração com os dados de Maria. Maria tenta convencer Merreca a abandonar o crime. Francisco tenta conter os ciúmes ao ver Soraya com Merreca. Pascoal se disfarça de enfermeiro e chega ao hospital. Nero tenta confortar Bebel. Pascoal aplica uma medicação no soro de Maria. Merreca chega ao hospital para proteger Maria. Pascoal tenta fazer Maria assinar a procuração.

Quarta – Pascoal consegue a assinatura de Maria na procuração. Merreca constata que Maria foi dopada e aciona a médica. Luna se desespera ao saber do estado da mãe. Pascoal vai embora apressado do hospital. Selena conta sua história para Jefinho. Pascoal acerta os detalhes de seu golpe com Vieira e Sandra. Rui paga César pelas pedras preciosas contrabandeadas. Preciosa chega à casa de Pascoal e encontra Sandra. Lampião organiza uma caixa com lembranças para levar para Mercedes. Pascoal se vangloria do golpe que deu em Maria. Bebel avisa a Maria sobre a consulta que marcou com um especialista. Rui aparece na Fuzuê, e Francisco se revolta. Merreca comenta com Miguel sua desconfiança contra Pascoal. Preciosa procura Pascoal.

Quinta – Pascoal mente para Preciosa. Merreca critica os métodos de Miguel para descobrir quem dopou Maria. Maria conversa com Bebel sobre a ida ao especialista. Luna questiona Bebel ao vê-la com os exames da mãe. César critica Preciosa por ter atrapalhado seus planos com Maria e Luna. Cecília avisa a Miguel que descobriu que Pascoal pode ter causado o atentado contra César. Luna se incomoda com o comportamento de Julião e o repreende. Preciosa afirma a Rui que César desenhará uma nova coleção de joias para ela. César procura Maria. Miguel ouve Bebel falando com o médico de Maria e a questiona.

Sexta – Bebel confirma o diagnóstico de Maria para Miguel e o convence a manter segredo para Luna. Julião ouve Francisco reclamar de Luna na Fuzuê. Maria fica mexida com o tratamento carinhoso de César. Alícia não aceita fazer campanha para Heitor. Miguel confronta Julião. Selena fala com sua empresária e mente para Tonico. Mercedes diz a Emília que não quer mais ver Lampião. Vieira sugere que Pascoal arrume um emprego. César aceita a proposta de Preciosa. Pascoal pede para voltar a trabalhar com Heitor, e é expulso. Bebel se surpreende quando Preciosa pede para lançar uma nova coleção na joalheria. Cecília diz a Luna que acredita que Pascoal quer assassinar César. Miguel pede que Maria conte sobre sua doença para Luna.

Sábado – Miguel decide manter o segredo de Maria. Cecília pede para Luna conversar com César. César manda Julião acabar com o romance de Luna e Miguel. Pascoal fala com Preciosa sobre sua volta ao gabinete de Heitor. Maria conta para Rejane sobre seu diagnóstico. Preciosa indica com quem Pascoal deve falar para voltar ao gabinete de Heitor. César convence Bebel a acreditar na iniciativa de Preciosa. Francisco discute com Soraya por ciúmes, e Merreca fica animado. Maria tenta disfarçar o nervosismo diante de Luna. Luna questiona César sobre o dia de seu acidente e o deixa intrigado. Mercedes pede para Vitor entregar uma carta para Lampião. Miguel confronta Julião. Pascoal volta ao gabinete de Heitor como assessor do presidente do partido. César lembra que brigou com Pascoal antes de seu acidente.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Daniel confronta Vera e diz que a disputa foi injusta, já que Vitor roubou o ingrediente secreto de Clara e usou no bolo dos rivais. Vera explica que recusou o ingrediente secreto das mãos de Vitor. Posteriormente, Vera confirma com o confeiteiro e descobre que Vitor deu o ingrediente ao profissional. Vera propõe a Mariana dividir o espaço na festa para preparação do bolo e, sem entender muito o motivo, Mariana aceita. As crianças do elenco enganam Fausto, que acredita que eles estão preparando uma homenagem a ele no final da obra. Julieta lembra que Romeu não queria alterar o final da peça e o acusa como informante de Fausto. Domitila quer fazer um jantar profissional na casa de Daniel e solicita que Mariana e Julieta não estejam ali. Bernardo pergunta para Glaucia o motivo dela se incomodar tanto com a presença dele na Monter Holding.

Terça – Após a intimação de Domitila, Mariana e Julieta voltam para a casa de Clara. Domitila diz para Daniel que se sente mais à vontade somente com o namorado no lar. O detetive Luciano entrega uma lista com possíveis nomes do pai biológico para Téo e acrescenta que vai desistir do caso por ele ser uma criança. Pedalzera está cada vez mais próximo de descobrir como entrar no Mundo da Imaginação. Chega o dia da Festa de Aniversário do Bairro de Castanheiras e os moradores arrumam o CEC para o evento. Através da lista, Sophia encontra um possível pai de Téo na festa.

Quarta – Téo descarta a possibilidade do homem que está presente no evento ser seu pai biológico. Na coxia, Karen fala para Patrick que se recusa a alterar o desfecho da peça, já que deixar o final feliz pode aproximar Romeu e Julieta. Dimitri, Ellen, Ian e Nath abrem o portal para o Mundo da Imaginação e a gangue Pedalzera espia tudo através de uma janela. Glaucia e Fred contratam pessoas para sabotar a peça. Mariana e Vera se emocionam na peça teatral por entender que a obra é baseada na vida delas. Pedalzera insinua que o portal aberto por Dimitri, Ellen, Ian e Nath surge a partir da imaginação. Bassânio vê Basílio tentando arrombar uma casa com o pé de cabra.

Quinta – Basílio implora pela ajuda de Bassânio e admite estar perdido. Pedalzera brinca de imaginar para tentar criar o portal ao Mundo da Imaginação. Karen não cumpre o acordo com os amigos e continua o roteiro de Fausto. Após a peça, Karen e Lívia conversam. Lívia fala que elas podem ser diferentes, mas que serão sempre família. Bassânio convence Basílio a voltar para a barraca de cachorro-quente do evento e largar a vida do crime. Príncipe elogia o hot dog dele. Na hora do bolo, Príncipe chama Leandro e Hélio para cortarem juntos, como símbolo de união. Amanda e Glaucia discutem e Glaucia enfia um pedaço de bolo na boca da Amanda.

Sexta – Vera e Mariana também entram na confusão de Glaucia e Amanda. Uma guerra de bolo acontece entre elas. Príncipe elogia Clara, falando que a receita do bolo dela é maravilhosa. Glaucia e Fred dão um show de estrelismo na festa de Castanheiras. Atrás da cortina, Romeu e Julieta afirmam-se apaixonados um pelo outro. Karen derruba a cortina e todos da plateia assistem à cena dos dois próximos. Com todo alvoroço ocorrido, Enzo pede aos convidados para irem embora. Já na residência dos Monteiro, Romeu fala para Vera que ele e os amigos mudaram o final da peça para que ela e Mariana não brigassem mais. Emocionada, Julieta explica para Mariana que a ideia da peça é sobre perdoar e implora para a mãe deixar a mágoa de lado.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Irene fica irritada por não conseguir falar com Vinícius. Vinícius diz a Rodrigo que deseja pagar pelo que fez a Aline. Hélio sugere a Petra que ambos devem dar uma chance para o amor. Petra pede demissão a Antônio. Rodrigo avisa a Vinícius e a Jurecê que Irene está foragida da polícia. Irene contrata Guilherme para produzir documentos falsos. Marino descobre que Angelina envenenou Agatha. Angelina revela a Marino quem empurrou Agatha da escada. Angelina pede perdão a Caio. Marino prende Angelina. Magalhães avisa a Marino que prenderam o suspeito de ter atirado em Lucinda. O matador confessa a Marino que foi Antônio quem mandou matar Lucinda.

Terça – Marta dá alta para Ramiro. Vinícius aceita ajudar Aline e Caio na extração dos diamantes. Caio aconselha Vinícius a tomar cuidado com Irene. Antônio e seus capangas são surpreendidos por Marino, que dá voz de prisão a ele. Jonatas conta a Graça que Marino reunirá algumas pessoas na delegacia para contar como Agatha morreu. Gentil visita Angelina na cadeia e promete que não contará a verdade sobre o crime. Aline e Caio comemoram a prisão de Antônio. Natercinho flagra Anely e Luigi juntos. Graça se desespera ao perceber que Irene levou Danielzinho. Antônio manda Silvério armar sua fuga da prisão. Vinícius finge estar receptivo a Irene quando ela o surpreende no rio. Vinícius se assusta ao ouvir de Irene que ele e Danielzinho serão sua família.

Quarta – Marino fica sabendo por Jurecê que Vinícius está com Irene. Silvério sente medo ao ser ameaçado por Antônio e acaba pedindo ao Barão para armar a fuga do cliente. Vinícius aproveita a ausência de Irene e consegue avisar para Marino onde ele e Danielzinho estão. Anely decide romper com Natercinho e ficar com Luigi. Marino surpreende Irene na saída do hotel e lhe dá voz de prisão. Irene se nega a entregar Danielzinho. Caio visita Antônio na cadeia e confronta o pai. Passam-se alguns meses. Silvério avisa a Antônio que está tudo organizado para a sua fuga. Cristian conversa com Lucinda, ainda em coma, no dia do seu aniversário.

Quinta – A emissora não divulgará o resumo do penúltimo capítulo.

Sexta – A emissora não divulgará o resumo do último capítulo.

Sábado – Reprise do último capítulo.

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também

Luto Morre poeta russo dissidente Lev Rubinstein