Confira os resumos das novelas da semana (15/04 até 20/04)

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15

Segunda – Marcelo e Quinota se admiram por mensagens no celular. Artur alerta Marcelo sobre o povo do sertão. Disfarçada de garimpeiro, Zefa Leonel reage ao desrespeito de um colega, observada por Primo Cícero. Quinota, Benvinda e Margaridinha levam o farnel para Zefa. Jordão reconhece Zefa e pede perdão por tê-la tratado mal. Zefa assusta Seu Tico Leonel e Nastácio, repreendendo o fato de os homens estarem dormindo durante o dia. Tia Salete e Zé Beltino capturam Jordão, que espreitava a casa dos Leonel. Zefa serve comida a Jordão. Artur comenta com Marcelo que ele precisa trabalhar. Ariosto destrata Artur. Marcelo e Quinota se encontram e são flagrados por Zefa.

Terça – Zefa Leonel ameaça capar Marcelo, que consegue fugir. Dona Manuela briga com Ariosto por conta de Artur e Marcelo. Tia Salete repreende o comportamento de Quinota. Todos ouvem um tiro ser disparado e questionam se Zefa Leonel atentou contra Marcelo. Quinota garante a Zefa Leonel que gosta de Marcelo, e a mãe afirma que, caso o rapaz retorne, aceitará o namoro dos dois. Marcelo é expulso do cabaré por Deodora, que cobra a dívida do rapaz de Artur. Zé Beltino se revolta ao saber que Marcelo esteve com Quinota e atira contra o homem. Tia Salete e Juquinha procuram Padre Zezo para falar sobre uma morte.

Quarta – Padre Zezo se espanta com a revelação de Tia Salete e Juquinha. Marcelo desperta do susto e afirma à família Leonel que teve uma visão e que deve se casar com Quinota. Padre Zezo visita o prefeito Sabá Bodó e sua esposa Nivalda. Nastácio admira Esperança. Marcelo pede a mão de Quinota em casamento. Zé Beltino acredita que Marcelo conversou com Nossa Senhora. Zefa Leonel expulsa Marcelo de sua casa e proíbe Quinota de sair. Zefa Leonel constata que Quinota fugiu.

Quinta – Aldenor alerta que Quinota levou o jegue da família, e Zefa Leonel deduz que a filha tenha ido para a cidade atrás de Marcelo. Padre Zezo exige que Sabá seja honesto com o povo de Lapão da Beirada. Caridade provoca um incidente com Artur, e Tobias se desculpa. Vespertino cobra a dívida de Marcelo. Quinota salva Guilherme Tell de um acidente. Benvinda flagra Nastácio e Esperança aos beijos. Quinota encontra Marcelo, mas foge dele depois de um mal-entendido. Tobias detém Quinota e convoca Floro Borromeu. Zefa Leonel avista Marcelo. Floro dá voz de prisão a Quinota.

Sexta – Quinota é presa e implora por sua liberdade. Zefa Leonel confronta Marcelo sobre o paradeiro de Quinota. Artur se preocupa com a saúde de Dona Manuela. Ariosto afirma que Dona Manuela está mal por culpa de Artur, e acusa o filho de ser um intruso em suas vidas. Zefa Leonel acaba detida por desacato e encontra Quinota. Marcelo vai a delegacia e aproveita para pedir novamente a mão de Quinota em casamento para Zefa Leonel. A família se preocupa com a demora de Zefa Leonel e Quinota. Primo Cícero flagra Esperança beijando Nastácio. Quinota se rebela contra Zefa Leonel e diz que deseja ficar com Marcelo. Artur salva Quinota de um assalto.

Sábado – Artur e Quinota se admiram. Esperança despista Primo Cícero e o instiga contra Caridade. Zefa Leonel conhece Padre Zezo, e acaba pernoitando na casa paroquial. Quinota se recusa a voltar para casa, e Artur oferece abrigo no hotel em que está hospedado. Artur e Quinota conversam. O burrico Estrela chega sozinho ao rancho, e Zé Beltino desconfia. Zé Beltino chega à cidade e parte para cima de Artur ao vê-lo com Quinota, mas a moça interrompe a ação do irmão. Marcelo é expulso do cabaré por Deodora. Marcelo descobre que Quinota está hospedada no hotel e invade seu quarto.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15

Segunda – Ramón deixa Pudim e Laurinha com Vênus. Paulina afirma a Brenda que não tem como seu plano dar errado. Lupita acorda, e Júpiter fica aliviado. Hans exige uma condição para aceitar a proposta de Jéssica. Andrômeda e Chicão buscam atendimento para soltar a resina. Odair observa Vênus e os filhos de Paulina e Tom. Jéssica finge para Luca estar interessada em reatar a amizade com Electra. Lupita pensa em se declarar para Júpiter. Tom avisa a Vênus que se encontrará com ela. Odair captura Pudim.

Terça – Odair sai com Pudim, sem que Vênus veja. Lupita observa Júpiter se insinuar para uma moça na feira e desiste de se declarar. Mila grava Hans contando sobre seu plano com Jéssica contra Electra. Vênus se desespera com o sumiço de Pudim. Paulina orienta Odair. Andrômeda sente ciúmes de Chicão com Sheila. Tom avisa à polícia sobre o desaparecimento do filho. Pudim irrita Odair enquanto ele dirige. Paulina responsabiliza Vênus pelo sumiço do filho.

Quarta – Tom tenta acalmar Paulina. Pudim é encontrado. Brenda culpa Paulina pelo que aconteceu com o neto. Andrômeda tem uma ideia para atrapalhar o jantar entre Chicão e Sheila, e pede ajuda a Júpiter. Guto teme que Lupita se afaste dele. Plutão tenta ajudar Nicole. Paulina repreende Odair. Jéssica tenta se reaproximar de Electra.

Quinta – Jéssica pede perdão a Electra. Paulina exige que Tom mantenha Vênus afastada de seus filhos. Lupita ouve uma conversa de Elisa sobre Júpiter. Kleberson acompanha Andrômeda ao restaurante onde Chicão está com Sheila. Hans mostra Electra para as moças que aplicarão o golpe nela. Catarina tenta convencer Vênus a desistir de investigar a morte de Pedro. Plutão comenta com Vênus que Júpiter tem conseguido dinheiro de forma misteriosa. Chicão parte para cima de Andrômeda e Kleberson. As moças contratadas por Hans provocam Electra no bar.

Sexta – Uma pessoa filma, sem ser vista, a discussão das moças com Electra. Sheila briga com Andrômeda. Vênus e Plutão fingem para Andrômeda e Júpiter que desistirão da missão. Tom se preocupa com a saúde de Ramón. Júpiter se prepara para seu encontro misterioso, e Lupita fica chateada. Max tenta impedir Plutão de levar Nicole até Tom. Vênus avisa a Tom que irá procurar Nilton por conta própria. Catarina marca uma reunião com Leda, Lulu e Nanda. A polícia intima Electra a ir à delegacia.

Sábado – Electra é levada para a delegacia, e Andrômeda fica nervosa. Nicole enfrenta Max e sai com Plutão. Tom se preocupa com a ida de Vênus até a casa de Nilton. Lulu e Nanda questionam o motivo de Catarina querer impedir a investigação de Vênus. Andrômeda avisa a Murilo sobre Electra. Nilton destrata Vênus. Mila ajuda Guto com Leda. Jéssica agradece a Hans pelo sucesso do plano contra a rival. Hans se enfurece com Mila. O delegado decide prender Electra.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Dimitri, Ellen, Ian e Nath entram com Romeu, Julieta e Fausto no Mundo da Imaginação para completar a sexta missão do “Caminho Dourado das Sete Missões”, além de devolver os livros de Shakespeare. Vera e Bernardo informam a Gláucia que Leandro sofreu outro infarto. Fê Dengosa invade o Armazém enquanto Chilique fica na vigia. Fê Dengosa passa mal por conta do veneno que foi passado na loja. No esconderijo, Fê Dengosa desmaia e Chilique pede ajuda para Dona Branca. Glaucia chora ao ver o pai entubado e diz que ele precisa viver. Fausto encontra com Faustinho, sua criança interior que ficou presa no Mundo da Imaginação.

Terça – No Mundo da Imaginação, as crianças enfrentam a rainha do reino, que prende todos. Branca leva Fê Dengosa ao hospital com Chilique. O médico informa Branca que Fê Dengosa teve intoxicação e precisa ficar em observação em casa. Branca leva Chilique e Fê Dengosa para dormir uma noite na residência de Clara. Laura compra um tênis que Alex não gosta e ele é grosso com a mãe. Vera fala para Bernardo que não é o momento para pensar em separação. Glaucia ordena Enzo a passar a parte financeira da Monter Holding para ela e afirma que está tirando ele da função.

Quarta – Na casa de Clara, Fê Dengosa finalmente toma banho. Mini acha que Telma é a admiradora secreta dele e Telma acha que Fred é o dela. Alex fala para Lívia que ele cuida mais da mãe do que o contrário e que não tem paciência com a perda de memória dela. Laura chora e comenta com Mauro que sente que só está atrapalhando os filhos. As crianças vencem a rainha e completam a missão no Mundo da Imaginação. De volta à realidade, Fausto acredita que estava sonhando. Téo fala para Amanda levá-lo ao hospital para ver o avô.

Quinta – Téo chora ao ver o avô em estado grave. Glaucia diz a Téo que ele nunca será um Monteiro. Enzo fala para Amanda que tem certeza de que Glaucia está armando algo para ter o dinheiro do pai. Dimitri, Ellen, Ian e Nath contam as aventuras deles para Leon. Muke e Trapaça descobrem que Chilique e Fê Dengosa estão na casa de Clara. Romeu visita o avô no hospital. Hélio também encontra com Leandro e fica preocupado. Vera e Bernardo falam para Glaucia que eles vão ficar de olho nela e que ela deve prestar contas a eles.

Sexta – Muke e Trapaça entram pela janela do quarto de Julieta e confrontam Chilique e Fê Dengosa. Muke e Trapaça querem levar os dois de volta, mas eles se recusam. Julieta cobra Rosalina por tentar prejudicar a relação dela com Lívia. Vitor fala para Glaucia que quer trabalhar com ela na Monter Holding. Na véspera do campeonato, Alex, Julieta, Nando, Téo e Sofia pedem ajuda a Hélio para treiná-los. Karen admite para Telma que tentou atrapalhar o relacionamento dela com Daniel. Trapaça e Muke arrastam Chilique e Fê Dengosa de volta para o esconderijo. Fred cobra as crianças por treinar com Hélio fora do CEC.

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – José Inocêncio estranha as atitudes de Mariana. Joana agradece a Dona Patroa pelo tratamento com sua família. José Inocêncio rejeita Mariana ao vê-la vestida com a camisola de Maria Santa. Norberto se surpreende com a volta de Sandra para o vilarejo. Lu elogia o novo visual de Zinha. Rachid comunica a Sandra que agora ele é o dono da casa que era de Jacutinga e a convida para abrirem um negócio juntos. Norberto fica apreensivo com a decisão de Sandra, que intenciona retomar as atividades da casa de Jacutinga. Eliana procura Damião e reclama que ele a está evitando. Mariana coloca a manta de Maria Santa e diz a José Inocêncio que é a ex-mulher.

Terça – José Inocêncio diz a Mariana que quer conviver com a mulher do jeito como a conheceu. Joana ameaça Egídio e acaba contando ao coronel que Sandra está na casa que era de Jacutinga. José Inocêncio confidencia a Augusto que se preocupa com a segurança de Norberto e Rachid depois que eles se juntaram a Sandra na abertura da casa. João Pedro questiona Sandra sobre a real intenção com o novo negócio. Morena se comove ao contar para Lu sobre a vida na casa de Jacutinga. Rachid resolve morar na casa com Sandra, mas não esconde sua preocupação. Sandra revê Dona Patroa.

Quarta – Dona Patroa implora para Sandra não afrontar o pai e retornar a Salvador. Buba diz a Venâncio que ele precisa aceitá-la para que os dois consigam levar o relacionamento adiante. Dona Patroa fica incrédula quando Sandra lhe convida para morar com ela. Venâncio pede a Buba que espere a criança de Teca nascer para contar a verdade a José Inocêncio. José Inocêncio deduz que Eliana está tendo um caso com Damião. Eliana faz suposições sobre a gravidez de Buba para José Inocêncio, que decide viajar para o Rio de Janeiro para uma visita ao casal. Venâncio sugere que Buba use uma barriga falsa. João Pedro se sente culpado por Sandra ter rompido com a família. Egídio aparece na casa de Sandra e confronta a filha na frente de João Pedro e Augusto.

Quinta – Sandra, João Pedro e Augusto enfrentam Egídio. José Inocêncio celebra a gravidez de Buba. Inácia critica a atitude de João Pedro e Augusto por terem ameaçado Egídio. José Inocêncio orienta Venâncio em como agir com Eliana, e conta que a ex-mulher do filho estava tendo um caso com Damião. Eliana revela a Kika que está apaixonada por Damião. Buba se sente mal por usar a falsa barriga e por mentir para José Inocêncio. José Inocêncio pede a Venâncio que confisque o apartamento de Eliana. João Pedro conta a Deocleciano que mandou Damião conter Egídio caso o coronel ameaçasse Sandra. Damião aparece no momento em que Egídio está na casa de Sandra e o ameaça.

Sexta – Buba e Venâncio discutem sobre a farsa da gravidez. Egídio pensa em tomar providências, ao saber por Marçal que Augusto esteve com Pastor Lívio no acampamento dos trabalhadores assentados. Lu diz a João Pedro que tem medo de que ele seja vítima de uma tocaia. Buba deixa claro para José Venâncio que não quer mais enganar ninguém, e ameaça se separar do publicitário. José Inocêncio externa sua preocupação a Rachid com a reação de Egídio à reabertura da casa de Jacutinga. Buba garante a Teca que, mesmo não assumindo a criança, dará todo suporte a ela. Venâncio contraria Buba e avisa que levará o filho de Teca para José Inocêncio.

Sábado – Dona Patroa conversa sobre seus problemas com Pastor Lívio. Teca diz a Buba que não sabe como, mas já conhecia José Inocêncio antes de ver o quadro com o seu retrato. José Inocêncio fica sabendo que Rachid foi casado com Marianinha, irmã mais velha de Maria Santa. Buba expulsa Venâncio de casa e exige que ele conte a verdade para José Inocêncio. Venâncio manda que Eliana deixe seu apartamento. Joana avisa a Tião que não quer mais a galinha dentro de casa. Rachid se nega a entregar a José Inocêncio a carta escrita por Marianinha para Maria Santa. Buba conta a Venâncio que Teca fugiu. Egídio planeja agir contra a família de José Inocêncio.

