Confira os resumos das novelas da semana (15/05 até 20/05)

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Marê se assusta ao surpreender Júlio em seu quarto, e Verônica alerta o filho para não confundir seus sentimentos pela moça. Gaspar pressiona Gilda para marcar o casamento dos dois. Tânia se irrita com a concessão de Luís às chantagens de Cândida. Luís pede para ficar na Irmandade. Gaspar e Érico contrariam uma ordem de Gilda no Grande Hotel. Marê comemora a permanência da creche para os filhos de funcionárias do hotel. Lucília procura por Orlando no hospital.

Terça – Lucília se insinua para Orlando, que fica constrangido com a presença da prima. Gilda e Júlio ficam intrigados ao saber que uma mulher procurou por Orlando. Lucília pressiona Orlando a cobrar dívida que tem com a família de Marê. Marê conhece Lucília, e Orlando pede à prima para guardar segredo sobre a história entre as duas famílias. Marcelino e Luís se entendem na Irmandade. Ione conta a Lucília sobre a rixa entre Gilda e Marê. Marê se oferece para um emprego com Gusmão. Lucília procura Gilda.

Quarta – Lucília oferece ajuda a Turíbio, e Gilda é simpática com a moça. Gusmão emprega Marê em sua loja de tecidos. Anselmo aluga uma casa em segredo e pede que Verônica o encontre no local. Gilda e Lucília se aliam contra Marê. Gaspar se irrita com a obsessão de Gilda por Orlando. Luís escapa da Irmandade para namorar Tânia e acaba esquecendo de pegar Marcelino na escola. Orlando discute com Lucília ao saber que ela se uniu a Gilda. Neiva encontra cartas endereçadas a Maria Eugênia e decide entregar para Marê. Frei João aconselha Orlando a contar a verdade sobre sua origem a Marê.

Quinta – Orlando teme que Marê não entenda o motivo pelo qual escondeu da amada a história de sua origem. Marcelino salva Luís da repreensão dos freis. Neiva entrega as cartas que encontrou para Marê, que constata serem de Virgílio Lopes, o antigo sócio de seu pai. Anselmo e Verônica se encontram em sua nova casa secreta. Orlando afirma a Lucília que contará a verdade para Marê. Lucília garante que lutará pela parte do hotel que é de sua família por direito. Marê revela a Orlando que sua mãe e Virgílio eram amantes. Érico flagra Verônica deixando a casa secreta após Anselmo. Orlando hesita em revelar sua identidade para Marê.

Sexta – Orlando desiste de contar a Marê que é filho de Virgílio Lopes. Érico afirma a Verônica que ela merece um amor melhor que o de Anselmo. Gilda teme estar apaixonada por Orlando. Orlando revela a Lucília que Maria Eugênia e Virgílio eram amantes, e confessa à prima que não conseguiu contar a verdade para Marê. Marcelino diz que ajudará Luís a manter seu segredo e namorar Tânia. Verônica ouve quando Júlio diz a Marê que não aceitaria se a mãe tivesse um caso. Ivan admira Lucília. Lucília se apresenta para Ítalo.

Sábado – Lucília sonda Ítalo sobre a história da cidade e descobre que Anselmo se tornou acionista do hotel após o rompimento de Leonel com Virgílio. Lucília conhece Ivan. Lucília afirma a Orlando que o primo deveria ficar com Gilda. Frei João termina a reconstrução da loja de Wanda. Orlando confessa a João que teme revelar seu segredo a Marê. Gusmão se insinua para Marê, que não percebe e apresenta Orlando como seu noivo. Marê garante a Frei Leão que não deseja mais ouvir o nome de Virgílio. Lucília anuncia a Orlando que decidiu ficar em São Jacinto.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Theo discute com Clara por causa do show de Lui. Jenifer tenta falar com Hugo. Wilma desconfia quando ouve Lui fazer uma declaração para Sol. Começa o show e todos se divertem. Theo assiste ao show com Clara pela TV. Alice e Yuri ficam com ciúmes de Vini. Com a ajuda de Ludmilla, Lui surpreende Sol durante o show, e Jenifer fica indignada. Ludmilla chama Kate para dançar no palco. Lui tenta conversar com Sol. Érika publica sua matéria reveladora, e Vitinho se desespera. Sol vai embora com Ben. Guiga pede dinheiro emprestado para Yuri. Lui descobre sobre o contrato que Wilma obrigou Sol a assinar.

Terça – Lui confronta Wilma. Jenifer pergunta para Sol sobre as consequências do contrato que ela assinou. Ben questiona Bruna sobre o estado de Sol. Lui repreende Vitinho. Clara se assusta com o comportamento de Theo ao falar sobre Sol. Helena não aceita que Clara fale sobre Theo durante a aula. Guiga reclama de Emílio para Lumiar. Jenifer questiona o Pastor Miguel sobre Hugo. Vitinho descobre que Ivy entregou Wilma para Anthony e Érika. Sol se aconselha com o Pastor Miguel. Guiga decide fazer um bazar e Yuri a ajuda. Sol tenta se explicar para Lui. Jenifer procura Hugo. Alice fala com Yuri sobre Vini. Lui impede Sol de pagar a multa pelo contrato e rompe com Wilma.

Quarta – Wilma se surpreende com a decisão de Lui. Guiga beija Yuri. Jenifer intercede por Hugo com Naldo. Lumiar recebe diversos buquês de flores de Theo. Simas descobre que Bia o traiu com Fred e termina o namoro. Hugo pede ajuda para Orfeu. Theo embriaga uma moça, parecida com Sol mais jovem, e a seduz. Jenifer e Hugo se beijam. Lui toma uma decisão, e faz uma reunião com a banda. Lumiar avisa a Theo que a nova audiência foi marcada. Theo provoca Sol, Ben e Jenifer ao chegar para a audiência.

Quinta – Jenifer é hostil com Theo. Guiga implora que Yuri a ajude a receber dinheiro por uma publicação. Rafa tenta ser solidário com Jenifer. Bela ajuda Guiga a gravar um vídeo dela com Yuri. Vini pede para conversar com Yuri. Clara tenta falar com Sol, que reage com hostilidade. Começa a audiência de paternidade de Jenifer. Theo pede para Clara assinar um novo contrato social. Ben revela a Sol que sabe o que Theo fez com ela no passado. Bia desabafa com Jenifer. Kate promove um encontro entre Rafa e Jenifer. Ben discute com Lumiar. Orfeu pede para Lumiar atender Geremias, um amigo de caráter duvidoso. Ben se aconselha com Mãe Ana. Theo se preocupa com Lumiar ao vê-la com Geremias. Vitinho arma em encontro com Maiara e Maraísa para animar Lui.

Sexta – Maiara e Maraísa passam o dia na mansão de Lui. Theo ameaça Orfeu. Sol implora que Bruna não conte para Jenifer o que Theo fez com ela. Jenifer pede perdão a Sol. Ben conversa com Simas sobre Theo. Sol hostiliza Theo ao ver o empresário na sua casa. Jenifer questiona a mãe sobre seu relacionamento com Ben e Theo. Rafa não gosta quando o pai pede para ele ajudá-lo a se aproximar de Jeni. Ben se preocupa quando Jenifer avisa que Theo esteve em sua casa. Lui decide ir para o Retiro de Fábio e convida Sol para ir junto. Ben conversa com a procuradora Valéria sobre o caso de Emílio. Yuri entrega o dinheiro da publicação para Guiga. As contas de Guiga são liberadas. Ben encontra Valéria em um restaurante. Geremias sofre um atentado no bar de Orfeu.

Sábado – Lumiar e Geremias são alvejados por tiros. Valéria avisa a Ben sobre o atentado envolvendo Lumiar. Guiga se desespera ao perceber que foi roubada por Emílio e tenta falar com seu advogado. Ben chega ao bar de Orfeu e encontra Lumiar ferida. Geremias tenta dar um recado para Lumiar sobre as provas que tem, mas é levado para cirurgia. Yuri incentiva Guiga a denunciar Emílio. Theo se desespera ao saber do atentado sofrido por Lumiar. Orfeu impede Theo de agredi-lo. Lui se despede da banda e de Wilma. Jenifer se encontra com Tatá no bar de Simas. Rafa convida Ben para posar para ele. Um falso enfermeiro entra no quarto de Geremias. Vitinho recebe uma grande proposta para a banda. Lumiar é informada sobre o agravamento do estado de Geremias.

Resumo: A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – Dimitri confronta a gangue Pedalzera. Trapaça diz que na trupe ninguém é chamado pelo nome e sim por apelidos, apresentando os amigos Muke, Chilique e Fê Dengosa. Na porta do Armazém Vila das Flores, Mariana e a família observam a inauguração do novo comércio do outro lado da praça. Fausto revela aos jornalistas que o ponto é uma rede de mercado, e aproveita para se divulgar. A família Monteiro se posiciona no evento; discreto, Romeu tenta se disfarçar para não ser reconhecido. Glaucia e Fred se exibem para a imprensa. Leandro anuncia que o novo empreendimento é um mercado, Monter Mercado, com tecnologia de ponta e sistema de compra digital. Mari fica nervosa por achar que Vera quer acabar com o Armazém. Para entrar na gangue, Pedalzera propõe desafios ao Dimitri. Mari fica desesperada com a concorrência; Vitor acha que isso vai valorizar o bairro. Fausto aproveita a oportunidade na inauguração e propõe que Leandro patrocine as peças teatrais dele. Mariana tenta entrar no evento do mercado se apresentando como imprensa, mas o segurança não libera. Glaucia facilita o acesso de Mariana, a grande rival da cunhada. Em confronto com Mariana, Vera fala que não quer a inimiga no local por ser uma criminosa. Mari rebate dizendo que foi presa injustamente e pergunta para Vera, o motivo de abrir um negócio na frente do Armazém se a queria tão longe. Glaucia grava um vídeo da briga para armar contra Vera. Julieta chega para afastar a mãe e Vera fica surpresa que Julieta, a menina que ela socorreu no acidente, é filha de Mariana. Fora do mercado, Julieta explica o contato que teve com Vera e Mari pede para ficar longe da família Monteiro. Téo e Patrick pensam em um plano para se vingar da família Monteiro. Ellen faz o álbum de família, pede para Telma foto do pai e pergunta para a mãe sobre a morte dele. Telma não gosta de tocar no assunto, mas explica que o pai de Ellen morreu em um acidente de carro. Glaucia lê as notícias com manchetes ruins para Leandro. Leandro afirma que os Campos estão se reunindo e que não vão parar por aí.

Terça – Em conversa com Fred, Glaucia fica feliz com a repercussão negativa do mercado e diz que não tem nada a perder, já que a família não gosta dela. Romeu se arruma para sair com Alex, Karen e Rosalina. Romeu passa o endereço errado para o motorista e vai parar, sem querer, no Lado Vila. Coincidentemente, Romeu encontra Julieta no jardim da fonte, eles batem um papo sobre a inauguração do Monter Mercado. Dimitri deseja colocar adesivo do Pedalzera na pracinha de Nath e Ellen. Vera compartilha com Bernardo que precisou abrir um comércio naquela região, porque os Campos tinham muita presença na praça e que a guerra entre as famílias só está começando. Julieta quer comprovar para Romeu que o Lado Vila é mais legal que o Lado Torre e leva o garoto para conhecer. Rosalina quer saber onde está Romeu e fala para o Alex que Romeu não gosta dela. Alex liga para Romeu e implora para ele ir ao encontro. Romeu e Julieta se despedem e prometem entre eles que a briga da família jamais será a deles. Patrick, Téo e Lívia aprontam no Monter Mercado; após o ato, Patrick fica com uma sensação ruim. Romeu encontra com amigos no boliche. Enzo assiste o jogo do Téo no CEC, por gostar de educação física, Enzo dá palpite ao treinador Hélio, que não gosta nada da atitude. Rosalina diz para Romeu que eles têm tudo a ver. Alex tira foto dos amigos no boliche e publica nas redes; Nando verifica e fica chateado que ele não foi chamado. Rosalina chama Romeu para jogar tênis no dia seguinte, Romeu solicita ajuda de Karen para afastar Rosalina. Pensando em uma nova parceria, Daniel diz a Mari que quer fazer um restaurante no Armazém. Telma demonstra estar com dificuldades com as contas bancárias. Julieta pergunta para Clara como foi a primeira vez que viu Hélio; ela conta que não foi amor à primeira vista e sim amizade à primeira vista.

Quarta – Vera pergunta dos projetos de Bernardo, ele explica que um cliente o chamou para orçar uma casa sustentável no Lado Vila; Vera questiona o motivo do marido não investir mais tempo na Holding da família. Nando quer andar com Romeu e a turma, mas Alex não gosta da presença do menino. Romeu treina tênis com Karen, Rosalina chega em seguida e as duas se alfinetam. Mari fica chateada já que Clara sempre educa Julieta e ela não é vista com o mesmo carinho pela filha. Na fachada do Monter Mercado, Vera nota cartazes difamando a empresa e suspeita que foi a Mariana. Juli pede uma solicitação de amizade para Romeu nas redes sociais. Karen vê o celular de Romeu e observa que Julieta pediu para seguir Romeu nas redes sociais. Vera vai até o Armazém e questiona Mariana e Amanda sobre o acontecimento na Monter Mercado; Mari fica incomodada e fala que ela está fazendo acusações injustas mais uma vez. Bassânio entra no Monter Mercado para comprar água e Pórcia o atende; Pórcia olha para Bassânio e ele acha que a jovem está o desprezando. No Armazém, Bassânio fala mal da concorrência para Mariana. Através das câmeras de segurança, a família Monteiro vê as imagens de Téo, Lívia e Patrick inserindo cartazes na fachada do mercado. Romeu diz ao amigo Alex que não gosta mais da Rosalina. Alex pergunta para Romeu se ele gosta de Juli, lembrando-lhe que ela é da família rival da dele. Fausto fala sobre patrocínio com Leandro e ele pede para resolver com Glaucia. Vera aborda Juli e seus amigos e discute sobre destruição na fachada do mercado; Amanda chega e pergunta o que está acontecendo.

Quinta – Juli diz aos amigos que os cartazes que implementaram no Monter Mercado podem piorar com a rivalidade da família. Mari chega na conversa e pergunta o que Vera está implicando com as crianças. Vera mostra orçamento para a limpeza na empresa. Dimitri arma emboscada contra Nath e Ellen e consegue colar adesivo do Peldazera no local de brincadeira das meninas. Téo, Lívia e Patrick sugerem limpar o comércio, mas Vera fala para eles modificarem o que fizeram com a orientação dela, colocando cartazes com mensagens positivas. Vitor visita o Monter Mercado, conhece Pórcia e gosta dela. Ian socorre Nath e Ellen. Patrick, Lívia e Téo alteram os cartazes em prol do Mercado. Alex encontra com Téo, Patrick e Lívia arrumando a bagunça que fizeram e provoca os rivais. Glaucia fica sem paciência ouvindo os planos de Fausto para seu investimento teatral. Dimitri diz a gangue Pedalzera que cumpriu o desafio. Amigos de Juli pedem perdão e reconhecem que prejudicaram ainda mais o conflito entre as famílias. Juli diz que não concorda com a briga entre as famílias, já que não foi só o bairro que se dividiu e sim as pessoas. Mais tarde, Julieta fica feliz que Romeu aceitou sua solicitação de amizade nas redes sociais; ela manda mensagem para encontrar com ele no jardim da fonte. Pedalzera decide deixar Dimitri entrar no grupo. Para conseguir sair com Julieta, Romeu mente para Vera e Bernardo afirmando que vai até a casa de Alex. Vera dificuldade Romeu sair de casa. Pedalzera mostra o esconderijo para Dimitri e dão um novo apelido para o novato: Rodinha. Julieta fica esperando na fonte e conhece Bassânio, que mora na barraca nesse mesmo jardim. Vera fica preocupada com as amizades de Romeu. Ellen fica chateada com Karen e Lívia tenta confortá-la; Lívia diz que desde que o papai morreu Karen ficou implicante. Mari e Amanda percebem a queda de clientes no Armazém. Bassânio tenta aconselhar Julieta sobre a espera por Romeu e eles viram grandes amigos. Patrick pede dicas para Téo e Lívia para conquistar Julieta. Romeu chega até a fonte e encontra Bassânio; ele explica que Julieta foi embora chateada do local.

Sexta – Exausta com as brigas das filhas, Telma vai até a casa de Daniel e pede apoio dele; ela janta com o pai de Juli. Clara e Hélio sugerem que Mari e Juli façam um piquenique para distraí-las; Juli pede para marcar posteriormente e Mari acha que a filha não quer passar o tempo com ela. Daniel conta para Telma que queria abrir um restaurante no Armazém e que Mari não gostou muito da ideia; Telma recomenda Daniel seguir em frente e pergunta se ele está na pista. Chateada com Romeu, Julieta bloqueia o garoto nas redes sociais; Romeu também faz o mesmo. Pórcia compartilha com Fausto que Vera está procurando novos projetos na Holding do Leandro. Glaucia pensa em lançar uma marca de moda na Monter. Vera diz para Bernardo que ele não sabe aproveitar a oportunidade que tem, mas Bernardo afirma que não se sente realizado na Holding. Telma entra no Monter Mercado e esconde o rosto para não deixar Mari e Amanda chateada, já que frequenta o comércio da concorrência. Vera compra um presente de aniversário para Rosalina e exige que Romeu a entregue. O cartão da Telma não passa no Monter Mercado. Pedalzera cerca Nath. Téo fala para Daniel que quer reservar uma mesa no restaurante dele para comemorar o aniversário de namoro com Lívia. Vitor repara em Telma saindo do Monter Mercado e descobre que Telma estava querendo se esconder de Mari e Amanda. Leandro reúne Bernardo e Glaucia para eles apresentarem novos projetos. Bernardo mostra um aplicativo sobre arquitetura e Glaucia debocha do irmão. Vitor conta para Mari e Amanda que viu Telma no Monter Mercado e diz que eles estão ficando para trás. Pedalzera nota Ian falando sozinho. Romeu entrega o presente para Rosalina e abraça a garota; Julieta passa do outro lado da rua e vê a cena.

Resumo: Poliana Moça

SBT – 21h30

Segunda – Jeff descobre que Luca foi preso e Otto promete ajudá-lo, já que o jovem colaborou para capturar Tânia. Renato fala sobre a comissão de formatura para a turma de Poliana. Todos os alunos concordam que Poliana é a melhor pessoa para representar a turma, menos Song e Helena. Nicholas avisa todos os funcionários da “Luc4Tech” que, a pedido do pai do Luca, vai comandar a empresa. Renato diz que vai fazer uma reunião para votação do representante. Helena não dá satisfação para os pais para onde foi depois da escola, Davi e Eugênia acreditam que ela está fazendo isso para provocar, por conta da proposta que Davi recebeu para mudar de cidade. Brenda e Raquel falam para o “Magabelo” que Gael rompeu o contrato e está fora do canal. Francisco encontra com Ruth em São Paulo. Helena vai para a casa da tia Claudia; Claudia tenta acalmar a sobrinha. Brenda se emociona com Antônio e Branca se divertindo juntos; a jovem quer saber sobre as experiências de pessoas casadas. Davi vai até a casa de Cláudia e Helena se recusa a voltar com o pai. Davi diz que não vai voltar para casa sem a filha. Helena declara que vai morar com a tia e que até criou um plano para se emancipar.

Terça – Após sair do canal do “Magabelo”, Gael é excluído do irmão Benício e dos amigos. Claudia aconselha o irmão Davi para estar mais presente na vida da família e respeitar o espaço dos filhos. Davi deixa a Helena dormir na Claudia, mas pontua que enquanto Helena depender dele, ela vai para onde ele quiser. Depois de ouvir os ensinamentos de Branca e Antônio, Brenda fala para Jeff que aceita casar com ele. Pensando melhor, André diz para Raquel que apoia os sonhos da namorada e depois conversam sobre o relacionamento à distância. Brenda expõe que quer um casamento no civil e só com a família e amigos. Dias se passam e ocorre a festa de casamento de Jeff e Brenda. Poliana pergunta a Luísa se ela pensa em se casar com Otto. Francisco vai visitar Ruth na escola, Renato chega no momento e confronta Francisco.

Quarta – Mario, Benício e Lorena ficam chateados com a saída de Gael do canal e continuam evitando o garoto. Renato se apresenta como ex-namorado de Ruth para Francisco. Francisco revela que ele e Ruth são mais que amigos. Nanci visita Waldisney na cadeia, ela fica triste que o amado vai ser transferido para o presídio e chora porque o contato vai ser menor. Waldisney expressa à Nanci que ela merece alguém melhor e pede para esquecê-lo. Na cadeia, Roger pede para Glória cuidar da Celeste, porque ela não tem culpa de nada. Otto liga Pinóquio novamente, conta que Tânia foi presa e agradece pela coragem no sequestro. Sobre virar um menino de verdade, Otto comenta com Pinóquio que só Deus pode dar vida, mas que fez algumas modificações no sistema dele. Violeta se despede do pai na cadeia e pergunta se ele a perdoa. Poliana diz para João que sentiu a falta dele no final de semana. Mario, Benício e Lorena reconhecem que foram duros com Gael e pedem perdão ao menino. Renato diz que Song liderou a votação para representante na comissão de formatura; colegas de sala desconfiam de sabotagem. O CLL é reinaugurado, Gleyce fica triste que nenhum morador foi até o local.

Quinta – Pronta para o mochilão, Raquel se despede de Brenda. Davi vai até a porta da escola e observa os filhos felizes com os amigos e entende o motivo deles não quererem ir embora da cidade. André muda de ideia de última hora e decide viajar com Raquel. Com a casa vazia, Jeff decide morar junto com Brenda. Gleyce é surpreendida pelos moradores da comunidade elogiando e ovacionando seu trabalho na porta da instituição. Francisco diz que deseja passar mais tempo com Ruth e a pede em namoro, ele fala que se deu bem logo de cara e que nenhuma experiência foi como essa; Ruth aceita. Helena continua desprezando o pai. Durval comenta com Formiga que pensa em fechar as portas da padaria. Glória recebe uma visita na mansão. LUC2 encontra com Tânia na cadeia.

Sexta – Poliana recebe um vídeo em anônimo da Song burlando a urna. Celeste é quem visita Glória, com medo, ela chora por não ter onde morar. Celeste diz a Glória que perdeu o emprego e que foi expulsa de casa pela dona do imóvel, após descobrirem que ela é filha de criminosos. LUC2 pede para Tânia o transformar em um menino de verdade, mas Tânia declara que para ela sair de lá, o androide deve procurar por Valdinéia. Otto se depara com Celeste na casa dele e fica bravo. Formiga diz para Durval que seria bom ele inovar no cardápio e comenta que deseja fazer um curso de gastronomia. Otto fica furioso com Glória por deixar Celeste entrar na mansão, já que ela é filha do Roger; Glória diz que jamais vai deixar a neta dela passar por sufoco. Otto rebate Glória, alegando que ela está cometendo o mesmo erro de confiança que tinha com Roger. Davi e Eugênia armam pegadinha do bem e dão um anel de formatura para Helena, anunciando que ela vai passar a formatura com os amigos. Formiga conversa com Otto e fala de um favor que ele está devendo ao garoto; Otto declara que vai pagar o curso de gastronomia para Formiga e pede para ele escolher a melhor faculdade. Glória conta para Otto que vai sair da casa dele e voltar para o apartamento com Celeste; Otto não deixa e propõe à Celeste morar na mansão. Otto impõe algumas condições: que Glória não incentive Celeste a se aproximar de Luísa e Polina e nem que saiba da vida pessoal dele.

Resumo: Terra e Paixão

Globo – 21h30

Segunda – Aline não acredita quando Daniel afirma que não foi ele quem lhe enviou as sementes. Jonatas diz a Aline que trabalhará à noite em suas terras para ajudá-la. Antônio avisa a Luigi que ficará de olho no rapaz. Andrade insiste em importunar Anely. Anely tenta convencer Lucinda a denunciar o marido por agressão. Irene aconselha Petra a voltar a trabalhar nas terras da família. Jonatas informa a Aline que a casa ficou pronta. Cristian esconde de Menah o bullying sofrido na escola. Tadeu avisa a Antônio que Aline perdeu a escritura das terras no incêndio. Ademir conta a Daniel que foi Caio quem forneceu as sementes para Aline. Enzo comunica a Antônio que alguém destruiu os cabos da Internet. Daniel afirma a Caio que sabe tudo sobre as sementes.

Terça – Caio diz a Daniel que quis ajudar Aline, consertando uma injustiça cometida por Antônio. Antônio manda Ramiro pegar a escritura das terras de Aline no cartório. Aline reage quando a funcionária do cartório lhe diz que não há nenhum registro de terras em nome de Samuel. Daniel conta a Aline que foi Caio quem comprou as sementes para ela. Angelina aconselha Lucinda a deixar Andrade. Antônio ateia fogo à escritura das terras de Aline. Anely se exibe para Tadeu na webcam. Kelvin alerta Anely de que ela foi vista por Silvia na tela do laptop de Tadeu. Petra conta a Luigi que o pai mandou Daniel investigá-lo. Cândida diz a Ademir que sabe de seu segredo. Aline procura Caio.

Quarta – Caio se arrepende da maneira como tratou Aline. Aline acusa Antônio de ter sumido com a escritura. Luigi beija Gladys, que fica sem jeito ao ser reconhecida pelo italiano como um de seus contatos em sites de relacionamento. Antônio promete ser grato a Luigi se o italiano convencer Petra a abandonar os remédios. Andrade promete a Lucinda que não vai mais agredi-la. Gladys diz a Graça que os brincos que ela ganhou de Irene eram de Agatha. Cândida sugere a Caio que dê um presente a Aline. Aline assina o contrato do empréstimo, e promete entregar a escritura a Franco assim que encontrar o documento. Anely aconselha Luigi a vender o relógio para pagar a pousada, exigindo comissão. Graça devolve os brincos a Irene. Caio e Irene trocam insultos, e Daniel briga com o irmão. Caio enfrenta Antônio, quando o pai pergunta se foi ele quem deu as sementes para Aline.

Quinta – Caio deixa claro a Antônio que ele tem direito à sucessão por ser o filho mais velho, e acusa Irene de influenciar o pai. Daniel liga para o primo de Luigi, sem saber que está sendo enganado pelo italiano. Luigi paga a Anely uma comissão pela venda do relógio. Anely se esconde para não ser vista por Tadeu. Luigi aceita a proposta de Antônio de fazer Petra largar os remédios em troca de um bom emprego. Antônio decide entregar a sucessão a Daniel e a Petra. Aline estranha a falta de água repentina em suas terras. Caio procura Rodrigo com a intenção de processar Antônio.

Sexta – Caio diz a Rodrigo que está disposto a enfrentar o pai. Luigi manda Laurita parar de receitar remédio para Petra. Cândida aconselha Caio a conversar com Daniel. Daniel observa que há canos submersos nas terras de Aline. Jurecê entrega a Aline a escritura de suas terras, que guardou a pedido de Samuel. Cristian diz a Lucinda que Rosa o protege na escola. Caio desabafa com Aline, dizendo que está orgulhoso de si. Caio avisa a Cândida que tem um plano para seu sucesso.

Sábado – Cândida diz a Caio que Antônio não o perdoará. Aline vai ao cartório e pede cópias autenticadas da escritura. Laurita resolve confiar em Luigi para ajudar Petra a abandonar a dependência de medicamentos. Gladys é enganada por Luigi. Marino elogia Lucinda. Aline desconfia de que alguma coisa esteja obstruindo a água que abastecem suas terras. Aline diz a Daniel que não concorda com briga de família por causa de herança. Odilon resolve dar aula para Lucinda com Marino. Graça segue a orientação de Irene e planeja simular uma gravidez para apressar o casamento com Daniel. Caio surpreende ao anunciar para a família que metade de tudo que é de Antônio pertence a ele.

