Confira os resumos das novelas da semana (15/06 a 20/06)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Belarmino ataca Viriato, que tenta explicar ao cangaceiro que é irmão gêmeo de Carrapato. Virgínia é admirada por todos durante o desfile do ateliê de Lúcia/Alika. Adônis anuncia a chegada do bando de Belarmino, e todos na cidade se desesperam.



Belarmino e seu bando fazem Viriato de refém, e o padre pensa em delatar o paradeiro de Carrapato. Tonho e Alika garantem que defenderão o ateliê dos cangaceiros. Jiboia invade o armazém de Miguel, e Fuad se atrapalha no confronto. Casemiro enfrenta Belarmino. Montanha sequestra Geralda. Jendal afirma a Chinua que não confia mais em Kênia. Tonho é atingido por um tiro e Alika se desespera.



Terça - Tonho desmaia, e Alika reza. Belarmino e seu bando deixam a cidade, levando Viriato e Geralda como reféns. Dona Menina descobre que Tonho está ferido. Onildo afirma que o estado de saúde de Tonho é grave.



Viriato revela a Geralda que é irmão de Carrapato. Belarmino obriga Geralda a cozinhar para seu bando. Belmira confronta Carrapato, e Ritinha se assusta. Adônis pressiona Didi sobre o destino do bando de Belarmino.



Virgínia comemora a destruição do ateliê. Sebastião cobra a promessa de Virgínia. Onildo consegue extrair a bala do peito de Tonho, mas afirma que o rapaz precisa ser transferido. Alika acompanha Tonho ao hospital.



Quarta - Onildo garante a Lúcia/Alika e Caetana que Tonho tem chances de sobreviver. Virgínia questiona Mirinho sobre sua relação com Tonho e seus sentimentos por Lúcia/Alika. Belmira ameaça entregar Carrapato para a polícia.



Fortunato afirma a Maria Helena que precisa resgatar Viriato e Geralda para recuperar sua reputação na cidade. Belmira e Ritinha contam a Sebastião que Carrapato é irmão gêmeo de Viriato. Niara apoia Alika, que teme perder Tonho.



Omar garante a Çinar que não desistirá de Alika. Carrapato resgata Viriato e Geralda, que delatam o bando de Belarmino. Kênia desconfia de que Dumi sabe onde está Alika. No hospital, Tonho delira e chama por Alika.



Quinta - Caetana estranha quando Tonho fala no nome de Alika, e Onildo deduz que se trata de Lúcia. Fortunato explica a Casemiro que fez um acordo com Carrapato, a fim de pegar o bando de Belarmino. Dumi afirma a Kênia que Alika é a única herdeira do trono de Batanga.



Caetana se desespera ao ser informada de que Tonho teve uma piora, e Lúcia/Alika a apoia. Kênia teme ser atacada caso os resistentes consigam destronar Jendal. Viriato questiona Sebastião sobre a contratação de Carrapato por ordem de Virgínia. Sebastião pressiona Virgínia a conseguir mais dinheiro para Carrapato. Fortunato e Casemiro rendem o bando de Belarmino. Kênia confronta Jendal.



Sexta - Jendal desconfia de que Kênia está sendo influenciada por alguém contra ele. Onildo constata que a febre de Tonho cedeu. Alika e Niara disfarçam quando Caetana comenta sobre Tonho ter chamado o nome da princesa.



Carrapato deixa Barro Preto. Salma se desespera com o estado de saúde de Tonho, e Fátima repreende a filha. Mirinho provoca Lúcia/Alika. Bartô procura Viriato com um pedido inusitado. Manoel beija Ana Maria e afirma que a pedirá em namoro para sua família.



Jendal deduz que Kênia continua seu romance com Dumi, e exige que Pascoal flagre a princesa. Onildo anuncia que Tonho passará por uma nova cirurgia. Mirinho sabota o medicamento de Tonho.



Sábado - Lúcia/Alika nota o comportamento de Mirinho. Marta repreende os ciúmes de Virgínia. Ana Maria comenta com Graça sobre seu namoro com Manoel. Manoel questiona Fortunato sobre a forma como trata Maria Helena. Fortunato alerta Manoel sobre seu namoro com Ana Maria.



Belmira insinua a Viriato que acredita que Geralda esteja apaixonada por Carrapato. Mirinho discute com Virgínia por conta de Lúcia/Alika. Tonho apresenta uma piora, e Onildo dobra a dose do remédio, sem saber que foi sabotado por Mirinho.



Niara agradece a Onildo por não ter revelado a verdadeira identidade de Alika. Jendal pressiona Kênia a participar do evento em que escolherá sua nova esposa. Onildo descobre que o medicamento de Tonho foi sabotado.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Não haverá exibição.



Terça - Alaorzinho confronta Zilá sobre seu romance com Ronei. João Raul deduz que Naiane tenha enviado o bilhete para Agrado em seu nome. Irene não gosta do comportamento evasivo de Walmir. Janete conversa com Alaorzinho sobre a vitória de Zilá no Grupo Amaral.



Adilson pressiona Walmir. Alaorzinho propõe uma parceria entre Alô Balada e o Zuzanete. Leandro pede um tempo para Agrado. Agrado decide cantar sua música com João Raul.



Quarta - Ronei aceita fazer a gravação da música de Agrado e João Raul usando estúdios diferentes para os dois. Zuzu incentiva Janete a abrir seu coração para Alaorzinho. Eva, Cinara e Esteban comemoram a presidência de Zilá no Grupo Amaral.



João Raul sofre ao pensar em quando conheceu Agrado. Irene confronta Walmir sobre o dinheiro furtado de sua loja. Agrado afirma que está disposta a deixar Bom Retorno com Leandro.



Quinta - Naiane e Alaorzinho se encontram. Adilson ameaça Walmir. Walmir descobre o segredo de Adilson. João Raul e Agrado se emocionam ao ouvir a versão final de sua música juntos. Leandro e Agrado terminam seu relacionamento. Adilson confessa seu segredo à população de Bom Retorno.



Walmir garante a Irene que conseguirá retomar o controle de sua vida. João Raul se incomoda com as mudanças que Naiane faz em sua casa. Alertado por Irene, João Raul acompanha Walmir em sua primeira reunião no grupo de reabilitação.



Sexta - Zilá conhece Amélie e se interessa em contratá-la. Naiane pede que Zilá pressione Ronei. Zilá revela a Naiane que ela e Ronei estão namorando. Eduarda e Leandro se encontram. Agrado e João Raul se emocionam ao ver o sucesso de sua canção.



Leandro aconselha Eduarda sobre sua carreira. Gael conta a Naiane sobre sua relação com Ana Castela. Bará convida Eva e Vânia para sair. Cinara aconselha Naiane a esquecer João Raul. Alaorzinho diz para Zilá que quer logo o divórcio.



Sábado - Palhares e Cinara identificam suas diferenças, e desabafam com Zeca e Nora, respectivamente. Eduarda pede a Agrado para incluir músicas solo no álbum. Influenciado pela infusão de ervas dada por Naiane, João Raul se apresenta com sensualidade no palco, e Agrado nota.

Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Cléber lembra a Pedro que ele pode defender Adriana como testemunha de acusação e garante que está preparado para atuar no caso. Adriana se surpreende quando Tom é anunciado como testemunha de acusação em seu julgamento.



Pedro defende Adriana em seu depoimento, deixando transparecer o que sente por ela. Pedro diz a Cléber que irá descobrir se o pai fez algo irregular. Elenice se sente mal diante de Otoniel ao saber que o marido prejudicou Adriana. Tom recebe dinheiro de Ademir, por ter seguido as instruções do advogado no depoimento. Pedro fica surpreso ao ser procurado por Dora.



Terça - Rosa e Elenice enfrentam Tom. Silvana procura Ademir para dizer que tem medo do que Pilar e Ulisses possam tramar contra Tiago. Bruna cede ao pedido de Tiago para dar uma chance aos dois. Cléber deixa claro a Brigitte que não quer nada com ela.



Adriana revela a Pedro que seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse corresponder ao amor do advogado. Otoniel defende Adriana das acusações de Pilar. Pedro critica os métodos usados por Ademir, e acusa o pai de ter comprado o depoimento de Tom.



Brigitte é retirada da sala do tribunal a pedido de Cléber. Diná põe flores no túmulo de Arthur e pede desculpas. Adriana é condenada a doze anos de prisão pela morte de Arthur. Pedro declara seu amor a Adriana e promete não desistir dela. Pedro e Adriana se beijam.



Quarta - Adriana pede ao avô para cuidar de Elisa e Maurício. Pedro e Cléber entram com o recurso de apelação contra a condenação de Adriana. Dora diz a Ademir que o marido ajudou a condenar uma inocente. Lyris aconselha Adriana a ficar longe de Nancy.



Adriana revela a Pedro que também o ama. Pedro diz a Ademir que não quer mais contato com o pai. Pilar surpreende Otoniel e sua família, expulsando todos da casa de Arthur.



Quinta - Otoniel decide deixar a casa de Arthur com a família. Maurício não deixa Elisa enfrentar Pilar, temendo pela saúde da mãe. Pedro confessa a Bruna que ama Adriana. Otoniel pega a pulseira de Adriana que estava no quarto de Heitor. Rosa oferece sua casa para Elisa e família.



Tiago oferece apoio a Bruna. Pilar arma para que ocorra um ataque na banca onde Otoniel trabalha. Silvana avisa a Ulisses que Pilar está de mudança para a casa de Arthur. Pedro sonda Tom sobre o quanto recebeu de Ademir para depor contra Adriana. O capanga de Pilar visita Adriana, ameaçando matar Pedro se a terapeuta não se afastar do advogado.



Sexta - Para salvar Pedro, Adriana termina com o advogado, dizendo que não o ama. Pilar se instala na casa de Arthur. Ademir orienta Tom a negar que foi subornado por ele. Ulisses e Silvana não aceitam que Pilar ocupe o imóvel de Arthur.



Elenice procura Pedro para falar de sua desconfiança de Tom. Bruna comenta com Gilda que tem esperanças de reatar com Pedro. Adriana deixa claro a Jandira que não quer problemas com as detentas.



Elenice consegue mandar o extrato da conta bancária de Tom para Pedro, com a comprovação do depósito de Ademir para o marido. Pilar coloca em dúvida a filiação de Tiago, a fim de tirá-lo da herança de Arthur. Adriana reage à abordagem de Zeni.



Sábado - Zeni ameaça Adriana. Pilar pensa em questionar a paternidade de Tiago através de Ademir. Brigitte esvazia os pneus do carro de Cléber. Ademir pergunta a Pedro se o filho irá denunciá-lo. Edvaldo e Rosa reclamam de Diná. Lyris elogia Adriana. Carmita tenta convencer Bruna a namorar Tiago. André diz a Pedro que antecipará sua volta ao Brasil para fazer uma surpresa a Ademir.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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