Confira os resumos das novelas da semana (15/12 a 20/12)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas "Êta Mundo Melhor", "Dona de Mim" e "Três Graças"
Resumo: Êta Mundo Melhor!
Globo – 18h25
Segunda - Túlio garante a Celso que não desistirá de Estela, e os dois acabam brigando. Quincas afirma a Sônia que mudará de vida e cuidará de seu filho com ela. Candinho e Dita comemoram sua felicidade em família, ao lado de Joaquim e Samir. Celso diz a Araújo que não aceitará a proposta da Baronesa/Sandra sobre a fábrica.
Margarida deduz que Sônia está grávida. Dita pede ajuda a Sandra para gravar seu disco na rádio de Ernesto. Tamires aprova as ideias de Cunegundes. Candinho conversa com Zulma sobre Samir. Araújo questiona Lúcio sobre seu comportamento com Haydée. Zulma jura vingança contra Candinho.
Terça - Lúcio afirma a Araújo que não é pai de Haydée. Cunegundes apresenta Quincas como o primeiro dançarino de seu estabelecimento. Jocasta e Francine preparam sua simpatia para atrair Quinzinho e Zé dos Porcos. Estela alerta Dita sobre a Baronesa/Sandra, e confessa à amiga que está apaixonada por Túlio.
Celso anuncia que marcou a data de seu casamento com Estela. Candinho leva Samir para visitar os túmulos de Anastácia e Filó. Ernesto chama Àdamo/Margarida para jantar. Dita conhece Lourival. Jocasta e Francine estranham o comportamento de Quinzinho e Zé dos Porcos. Baronesa/Sandra propõe comprar a mansão de Candinho. Zulma declara sua intenção de adotar Samir.
Quarta - Zulma explica a Flora por que deseja adotar Samir. Candinho acredita na bondade da Baronesa/Sandra. Ernesto se afeiçoa a Adamo, sem saber que se trata de Margarida. Manoela aconselha Lúcio a revelar a Haydée a verdade sobre sua história.
Estela pede para Túlio esquecê-la. Asdrúbal anuncia que investigará a origem do incêndio na fábrica. Quincas ouve quando Sônia diz a Olímpia que pode ser feliz com Lauro. Sônia aceita se casar com Lauro. Sandra/Baronesa afirma a Ernesto que Dita cantará em sua rádio.
Quinta - Ernesto cede à pressão de Sandra e permite que Dita cante na rádio. Anabela sofre na escola, e Estela a ajuda. Asdrúbal conclui que o incêndio na fábrica foi criminoso. Lourival se instala na pensão de Margarida. Estela comenta com Túlio que está tendo visões sobre o acidente. Candinho pensa em ajudar na reforma da Casa dos Anjos, mas se dá conta de que está sem recursos financeiros.
Celso e Araújo alertam Sandra e Olga sobre as investigações de Asdrúbal. Samir diz que gosta de Zulma. Asdrúbal ajuda Margarida a enganar Ernesto e Sandra. Durante o ensaio de seu casamento, Celso se declara para Estela, que o beija na frente de Túlio.
Sexta - Túlio decide se afastar de Estela. Sandra desconfia da identidade de Ivone/Asdrúbal. Tamires e Cunegundes convocam as mulheres para frequentar o dancing. Ivone/Asdrúbal e Adamo/Margarida se beijam, e Olímpia os vê. Picolé teme que Maria Pureza o tenha esquecido.
Simbá se revolta contra Ernesto. Sônia lamenta por Quincas, enquanto Lauro e Tobias a apoiam. Zulma pede ajuda financeira a Ernesto, que a obriga a falar com Sandra. Lourival garante que fará de Dita uma estrela nacional. Túlio pede demissão do hospital.
Sábado - Túlio afirma a Estela que não quer mais vê-la. Lúcio questiona Lourival sobre seu interesse em Dita. Simbá desabafa com Zulma. Araújo procura Olga para falar sobre o incêndio na fábrica, e a mulher o ameaça. Manoela conversa com Haydée sobre Lúcio.
Estela confessa a Dita que está confusa entre Celso e Túlio. Sandra propõe um acordo a Zulma. Zé dos Porcos pensa em deixar o sítio. Anabela passa mal, e Túlio a acolhe. Zenaide vê Margarida e Asdrúbal se beijando. Orientada por Sandra, Zulma sabota Dita, que teme não chegar a tempo de seu show na rádio.
Resumo: Dona de Mim
Globo – 19h40
Segunda - Hudson descobre que foi roubado por Demétrio, e Ellen se preocupa. Hudson e Ellen pedem que Igor mantenha a história de ser filho de Hudson. Rosa se emociona ao conhecer os bisnetos. Samuel avista Ellen, que afirma a Hudson ter sido reconhecida pelo filho de Abel.
Sofia vai com Leo e Samuel ao encontro de Padre Paulo, para refazer a foto que lembra sua mãe. Padre Paulo avisa a Ellen que Sofia está em sua igreja. Marlon sugere que Bárbara ajude Davi. Ellen reencontra Sofia.
Terça - Ellen e Sofia se emocionam com o reencontro. Leo e Samuel exigem explicações de Ellen. Todos se surpreendem com a notícia de que Ellen está viva. Ellen se confessa com Padre Paulo, e afirma amar Sofia. Danilo admira Filipa. Jeff apresenta Roberta a Ryan. Ellen apresenta Hudson à família Boaz, e explica sua história. Igor brinca com Sofia, e deixa escapar um segredo. Samuel e Leo desconfiam do caráter de Ellen e Hudson. Roberta faz uma proposta de trabalho a Ryan. Igor diz a Sofia e Leo que eles irão para Portugal.
Quarta - Leo questiona Ellen sobre a suposta ida para Portugal. Ayla comenta com Samuel que Leo está com ciúmes de Ellen. Bárbara tenta convencer Davi a treinar com ela e Rosa. Hudson e Ellen planejam colocar as mãos no dinheiro de Sofia. Leo e Samuel decidem investigar Ellen e Hudson. Igor deixa escapar para Sofia que não é filho de Hudson, e Leo questiona.
Quinta - Ellen e Igor despistam Sofia, e a mulher confronta as desconfianças de Leo. Kami sonha em ser famosa. Ryan compra uma nova televisão, e Lucas se preocupa. Hudson consulta Marilita sobre como se apossar do dinheiro de Sofia, e Ellen afirma que deseja se aproximar de sua filha de verdade.
Davi flagra Bárbara com Raí e se entristece. Igor ajuda Sofia a aprontar contra Vivian. Vivian anuncia a Samuel que Ellen e Hudson entraram com um pedido de guarda de Sofia. Leo acaba atingida pela pegadinha de Sofia e Igor.
Sexta - Leo repreende Igor e Sofia. Marilita orienta Hudson a ensaiar com Ellen uma história triste para a audiência com o Juiz. Vivian e Samuel contam a Leo que receberam uma intimação, e que Ellen pede a guarda de Sofia. Rosa diz que Davi precisa se apaixonar. Igor reclama da mudança de comportamento de Ellen. Hudson apresenta Marilita a Samuel e Davi. Hudson revela a Ellen que a fábrica está à beira da falência.
Sábado - Ellen afirma a Hudson que deseja ficar com Sofia mesmo sem acesso ao dinheiro da menina. Vivian se incomoda com a cumplicidade entre Leo e Samuel. Breno confessa a Ayla que beijou outra pessoa. Rosa leva Davi até o galpão para treinar com Bárbara. Vivian se irrita com Samuel ao falar de Leo. Sofia descobre que Ellen não está grávida, e a mulher pede segredo para a filha. Hudson, Ellen e Igor aplicam um golpe.
Resumo: Três Graças
Globo – 21h15
Segunda - Paulinho avisa para Juquinha e Jairo que houve um assalto na casa onde Gerluce trabalha. Raul reage ao ser acusado por Ferette e Arminda de ter comentado com alguém sobre a estátua. Arminda e Ferette negam para Paulinho que tenha ocorrido um assalto na casa, deixando o policial constrangido.
Ferette orienta Gerluce a manter a boca fechada sobre o que aconteceu. Gerluce confirma para Paulinho que foi feita como refém com Josefa, mas não contou nada para o policial porque ficou com receio de perder o emprego.
Terça - Zenilda diz a Ferette que sente orgulho do marido. Paulinho pergunta ao delegado Jairo se ele está com receio de abrir uma investigação por causa de Ferette. Feliciano mostra a Gerluce e Joaquim o desenho da aranha que comprova a autenticidade da estátua As Três Graças. Samira se nega a dar dinheiro para Joélly comprar o remédio da avó. Feliciano não encontra a aranha na estátua, e responde a Gerluce dizendo que a obra é falsa.
Quarta - Arminda acha curioso que o namorado de Gerluce seja o policial que foi interrogá-la sobre o suposto assalto que sofreu em casa. Ferette deixa Arminda apavorada ao afirmar que, caso alguém encontre os milhões que estão escondidos na estátua, ambos serão presos.
Jairo avisa a Paulinho que recebeu a ordem de não investigar o assalto na casa de Arminda. Gerluce é abordada por Claudia. Samira avisa a Lena e Herculano para não procurarem Joélly. Kasper estranha o interesse de Ferette por uma escultura de Giovanni Aragna.
Quinta - Lígia diz ao pastor Albérico que fará o possível para convencer Joélly a aceitar Jorginho. Arminda pensa em Joaquim. Ferette fala para Zenilda desistir de trabalhar, deixando-a pensativa.
Sexta - Lorena nota que a mãe está pensativa desde a última conversa que tiveram sobre Ferette. Xênica aceita se encontrar com Lorena. Arminda reclama de Raul. Paulinho questiona Gerluce sobre seu comportamento desde o assalto e pressiona a namorada a dizer o que está acontecendo.
Sábado - Gerluce confessa a Josefa que está com problemas. Juquinha comenta com Paulinho que acha estranha a atitude do delegado Jairo de impedir a investigação do assalto na casa de Arminda.
Joélly revela a Kellen que tem medo de Samira. Lena desobedece a Samira e se aproxima de Joélly. Zenilda faz perguntas a Xênica sobre Ferette. Xênica incentiva Zenilda a trabalhar. Gerluce afirma a Arminda que mantém a decisão sobre sua demissão.
José Maria pergunta a Lena o que ela faz na Chacrinha, ao se deparar com a mulher de Herculano entrando no consultório com Joélly. Rogério avisa a Cláudia que está chegando a hora de Arminda e Ferette terem o que merecem.
*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.