Confira os resumos das novelas da semana (15/9 até 20/9)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor", "Dona de Mim" e "Vale Tudo"
Resumo: Êta Mundo Melhor
Globo – 18h25
Segunda - Flávia explica para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal por um curto período de tempo. Samir e Jasmin desconfiam quando Marilda e Aderbal falam sobre o suposto sítio. Na Europa, Sandra conhece Inês e decide que ela será sua cúmplice no casamento com o Barão. Candinho pede ajuda a Sabiá para encontrar Samir. Paixão confidencia a Lúcio que está sofrendo de uma doença cardíaca durante o aniversário do dono da rádio. Medeia e Maria Divina escondem a esmeralda de Cunegundes. Estela diz a Celso que deseja visitar Ernesto. Perdidos após o acidente, Asdrúbal e Picolé acreditam ter visto Samir dentro de um carro. Candinho afirma que encontrará Samir.
Terça - Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin. Estela e Celso se desentendem por conta de Ernesto. As crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho para salvar Samir e Jasmin. Aderbal e Marilda anunciam a Samir e Jasmin que os venderão para um homem. Jasmin consegue fugir e avisa a Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos que Samir está em perigo. Cunegundes tem uma nova visão com Pedro II. Candinho, Zulma e Aladin seguem sua busca por Samir e Jasmin.
Quarta - Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin. Samir teme as atitudes de Marilda e Aderbal, e clama por Candinho. Estela visita Ernesto na delegacia. Samir ouve a voz de Asdrúbal e implora que o professor o salve. Haydée sofre com a frieza de Lúcio. Policarpo guia Candinho na busca por Samir. Carneiro anuncia que Cunegundes deve ser internada. Sandra ignora o Barão e pede ajuda a Inês. Ernesto provoca Celso falando de Estela. Marilda e Aderbal trancam Asdrúbal, Picolé, Zé dos Porcos e Jasmin com Samir no galpão.
Quinta - Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Ernesto provoca Celso, e o delegado afirma que ele será transferido. Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará. Tobias se incomoda quando Lauro leva Sônia para comprar vestidos. Simbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Celso discute com Estela e acaba terminando o relacionamento dos dois. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.
Sexta - Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão. Quinzinho encontra o papel que Pedro II deu a Cunegundes e desfalece ao saber que a esposa foi levada por Carneiro. Candinho consegue salvar os amigos. Rogério anuncia a Dita que não poderá mais contratá-la na rádio. Dita confronta Olímpia, que exige que Margarida expulse Dita da pensão. Estela e Anabela sofrem por Celso e Aladin. Zulma se preocupa com a proximidade entre Candinho e Samir. Cunegundes se desespera ao encontrar Quinzinho desacordado.
Sábado - Quinzinho desperta e afirma a Carneiro que não permite a internação de Cunegundes. Sabiá denuncia Marilda, Aderbal e seu chefe por rapto de crianças, e os três são presos. Simbá inventa para Aladin que Anabela não quer mais saber dele. Margarida avisa a Dita que ela terá que sair da pensão. Quitéria conta a Candinho que Dita se incomodou com a proximidade dele com Zulma. Quinzinho revela a Cunegundes que encontrou o mapa das esmeraldas, e Asdrúbal surpreende os dois. Estela conhece Carmem. Lúcio confessa a Margarida que Haydée acredita ser sua filha. Sandra e Inês planejam se livrar do Barão. Tobias pede que Francine fique de olho em Sônia. Dita aceita morar com Candinho.
Resumo: Dona de Mim
Globo – 19h40
Segunda - Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado. Bárbara afirma que voltou ao Brasil para ficar. Marlon garante a Bárbara que está envolvido com Kami. Com a ajuda de Yara, Leo apresenta a Samuel sua ideia para a nova coleção de roupas customizadas. Peter sugere que ele e Nina se ajudem. Bárbara convida Ryan para sair. Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan.
Terça - Marlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara. Ryan e Bárbara se beijam. Bárbara provoca Leo. Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.
Quarta - Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla. Jaques faz uma revelação a Davi. Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Tânia confronta Jaques sobre a manipulação com Davi. Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara.
Quinta - Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil. Filipa comemora sua suposta mudança para São Cristóvão. Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer. Jaques pede ajuda a Ricardo para interditar Rosa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador. Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo enfrenta Jaques e é demitida da fábrica.
Sexta - Leo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.
Sábado - Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa.
Resumo: Vale Tudo
Globo – 21h15
Segunda - Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Estéban. Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio. Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Leila e Marco Aurélio se casam. Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. Marco Aurélio sofre um atentado e é acudido por Leila.
Terça - Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai e César estranha a atitude da mulher. Marco Aurélio é levado para o hospital. Marco Aurélio afirma a Leila que Odete está por trás do atentado que sofreu. Leila avisa ao marido que ele andará com segurança. Mário Sérgio escuta a conversa entre Odete e Freitas, registrada em seu celular. Celina fica mal quando Estéban lhe diz que precisa de um tempo. Ivan fica desesperado com a recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio para liberar sua indenização. Leila conta a Marco Aurélio que, quando esteve na TCA, estranhou o clima entre Freitas e Odete.
Quarta - Leila e Marco Aurélio conversam sobre a desconfiança de Freitas e Mário Sérgio. César grava a conversa de Odete com pessoas suspeitas. Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã. Maria de Fátima manda flores para Celina fingindo ser Olavo. Marco Aurélio recebe alta e resolve ir à TCA humilhar Freitas. Olavo e Celina ficam juntos. Marco Aurélio diz a Leila que deseja se vingar. Celina recebe flores de Estéban. Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao dizer que conseguiu empréstimo com o RH da empresa. Jarbas nota a tristeza de Consuêlo. Eunice conta para a família que recebeu uma proposta da estilista de Milão. Aldeíde conta a André que é sua patrocinadora. Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete.
Quinta - André fica indignado com a mentira de Aldeíde e resolve deixá-la. Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos. André avisa que desistirá do campeonato. Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo. Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.
Sexta - Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Pensando na presidência da TCA, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal. Celina e Estéban fazem as pazes. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.
Sábado - Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.
