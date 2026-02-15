Confira os resumos das novelas da semana (16/02 a 21/02)
Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas "Êta Mundo Melhor", "Coração Acelerado" e "Três Graças"
ÊTA, MUNDO MELHOR!
Globo – 18h25
Segunda - Candinho parte para cima de Sandra, que consegue fugir. Dita teme ter perdido sua carreira. Estela, Túlio e Sabiá apresentam as provas contra Ernesto ao delegado. Estela apoia Dita. Celso insiste com Sandra para devolver Policarpo a Candinho. Zulma é reconhecida por mulher que queria adotá-la no passado, e Samir questiona a história. Zé dos Porcos tem um novo sonho com seu filho. Cunegundes e Quinzinho se desentendem sobre voltar para o sítio. Lourival conversa com Candinho sobre a carreira de Dita. Túlio repreende Celso por comprar um aparelho auditivo para Anabela. Estela confronta Zulma.
Terça - Estela afirma a Zulma que Samir voltará para Candinho. Lauro é ofendido por Ernesto durante o programa de Olímpia. Lourival ajuda Tobias a se defender de agressões no bar. Margarida e Manoela têm uma ideia para acabar com o programa de Olímpia. Túlio e Celso discutem novamente, e Estela se irrita. Asdrúbal revela a Quitéria e Candinho que tem uma irmã chamada Ivonete. Zulma visita Dita na cadeia. Cunegundes decide ficar em São Paulo. Sandra propõe aliança a Zulma. Ernesto pede para se reaproximar de Simbá. Anacleto e Jocasta anunciam que irão se casar. Lourival pensa em tornar Francine a nova Doris River. Dita confessa a Candinho sua tristeza em não poder mais cantar.
Quarta - Candinho promete libertar Dita da prisão. Francine aceita dublar Doris River para cumprir a turnê de Dita, e Lourival comunica seu plano à cantora. Zulma não aceita a proposta de aliança com Sandra. Túlio acredita que Estela o abandonará no altar. Samir conversa com Zulma sobre a infância dela. Candinho implora para que Lourival salve a carreira de Dita. Sandra pensa em fazer uma proposta a Candinho. Anabela se nega a usar o aparelho auditivo. Candinho procura Zulma.
Quinta - Candinho promete fazer a vontade de Zulma, caso ela tire Dita da prisão. Túlio desabafa com Tamires sobre seu medo de perder Estela. Lourival e Francine partem para o Rio de Janeiro para cumprir a turnê de Doris River. Ernesto garante a Padre Lucas que deseja se tornar uma pessoa melhor, e Candinho desconfia. As crianças têm uma ideia para facilitar sua adoção. Sônia e Manoela comemoram o sucesso de Quincas e Quinzinho. Ivonete chega à pensão de Manoela, e Asdrúbal se desespera. O delegado permite que Candinho passe a noite com Dita na cela. Celso diz a Estela que ainda a ama. Zulma procura Candinho.
Sexta - Zulma afirma a Candinho que libertará Dita se ele se casar com ela. Anabela se revolta contra o aparelho auditivo, e Estela se preocupa. Ernesto recusa a chantagem de Sandra a Celso e anuncia que adotará Simbá. O delegado se insinua a Quitéria. Asdrúbal garante a Candinho que Ivonete não é uma boa pessoa. Carmem aconselha Zulma a desistir de casar com Candinho. Manoela e Margarida se preocupam com a tristeza de Dita. Cunegundes prepara seu novo musical. Maria Pureza decide ir para São Paulo com Zé dos Porcos, Maria Divina e Picolé. Celso defende Policarpo, e Candinho agradece o primo. Lauro recebe Ivonete para trabalhar no hospital. Túlio decide se afastar de Estela. Dita desmaia na prisão.
Sábado - Túlio e Estela socorrem Dita na delegacia. Candinho recusa a chantagem de Zulma, e afirma a Samir que encontrará uma forma de resgatar o filho. Túlio diz a Estela que precisa tratar de seus traumas. Margarida, Manoela e Sônia lideram um protesto feminino contra o programa de Olímpia, que afirma às mulheres que deseja se transformar. Zulma vai à loja de Haydée encomendar um vestido de noiva. Candinho visita Dita no hospital. Olga ameaça a relação de Araújo e Haydée. Lauro recomenda que Túlio procure Ivonete. Candinho garante a Dita que ela voltará a cantar.
CORAÇÃO ACELERADO
Globo – 19h40
Segunda - Janete pede que Alaorzinho se afaste dela. Alaorzinho pede a separação a Zilá. Janete anuncia o início oficial de sua cooperativa. João Raul conhece Janete. Zilá convida Ronei para se hospedar na mansão, e Alaorzinho se irrita. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário.
Terça - Luan nota o interesse de Eduarda por Leandro. Zilá garante a Ronei que impedirá o fracasso do empresário. Alaorzinho descobre que a estrada de acesso a Bom Retorno está interditada, e que o show devido por Ronei não poderá acontecer. Agrado se prepara para contar para João Raul sobre o passado dos dois, mas a chegada de Walmir interrompe sua fala. João Raul desconfia do comportamento do pai, Agrado alerta sobre o vício dele em jogo. Ana Castela chega em Bom Retorno.
Quarta - Luan finge não saber tocar violão para se aproximar de Eduarda. Agrado encontra Leandro, que conta que vai para São Paulo para acompanhar cirurgia da sobrinha. João Raul desconfia das intenções de Leandro com Agrado. Alaorzinho tem uma ideia para manter o show no clube, e Ronei se desespera. Cinara consegue chamar a atenção de Alaor com seu perfil falso na rede de romance. João Raul recebe a visita de Ana Castela. No palco, João Raul faz uma surpresa para Agrado.
Quinta - Eduarda fica frustrada ao constatar que Leandro é apaixonado por Agrado. Janete aceita dançar com Palhares Leite para se livrar das investidas de Alaorzinho. Cinara seduz Alaor. Agrado e Janete fazem as pazes.
Sexta - Ronei pede ajuda a Talita para colocar Naiane na lista das “Brabas da Vez”. Agrado diz para Janete que vai revelar ser “Diana” para João Raul em sua noite de núpcias. Leandro parte de moto para São Paulo. Talita anuncia ao vivo que a cooperativa de Janete fará o vestido de noiva de Agrado. Zilá decide que precisa destruir a popularidade da cooperativa. Naiane se desespera ao ver que Agrado a superou em sucesso nas redes sociais. Giovana conversa com Naiane, e sugere de se aliarem para destruir Agrado.
Sábado - Alaor se prepara para encontrar Clara/Cinara, que dispensa o empresário. Alaor se aproxima de Zuzu. Giovana assedia João Raul, mas Agrado contorna a situação. Ronei garante a Naiane que Giovana atingirá Agrado. Eliomar reúne Zilá e Janete para uma conversa.
TRÊS GRAÇAS
Globo – 21h15
Segunda - Arminda discute com Rogério, e resolve pedir ajuda a Ferette. Cláudia informa a Zenilda os próximos passos do plano de Rogério contra Ferette e Arminda. Raul diz a Joélly que acha estranha a amizade da namorada com Lena. Raul conta a Gerluce e Lígia que Rogério o chamou para voltar a morar em sua casa. Arminda anuncia que irá morar com Ferette, e Leonardo declara guerra contra ela. Samira ameaça Lena e Herculano. Viviane descobre que Leonardo sabia sobre a falsificação dos medicamentos. Rogério brinda com seus aliados o plano para o fim de Ferette.
Terça - Rogério informa a seus aliados que a primeira missão é descobrir o local da casa da farinha. Claudia decide voltar a cuidar de Josefa. Viviane expulsa Leonardo de sua casa. Ferette se nega a contar a Arminda o seu plano para derrotar Rogério. Gerluce reconhece o rosto de Vicente, mas não se lembra de onde. Bagdá dá as orientações para Vandílson e Alemão abordarem Kasper e João Rubens. Kellen e Zé Maria declaram seu interesse um pelo outro. Paulinho chega à casa de Maggye, e Lucélia avisa a Bagdá sobre a presença do policial. Vandilson e Alemão orientam Kasper na direção do carro, deixando o marchand e João Rubens acuados.
Quarta - Paulinho e Juquinha avisam a Maggye que estão tentando rastrear o carro dos pais da jovem. Kasper e João Rubens anunciam que foram obrigados pelos bandidos a fazer transferências bancárias. Arminda avisa a Ferette que Helga trabalhará para ela. Gerluce se sente desconfortável quando Paulinho lhe pede para ser informante na casa de Rogério. Edilberto avisa a Samira que Lena está na Chacrinha. Zenilda anuncia a Ferette que dará entrada no divórcio, e exige todos os documentos da Fundação, ameaçando denunciar a fábrica de farinha. João Rubens desconfia de Kasper. Samira e Edilberto perseguem Lena e Joélly, enquanto em outro carro Jorginho e Raul também vão atrás das duas. O carro onde está Samira acaba provocando um acidente e deixando Lena desacordada. Joélly avisa a Samira que sua bolsa estourou.
Quinta - Samira e Edilberto levam Joélly para uma clínica clandestina, e deixam Lena no carro desacordada. Ferette manda Macedo fechar a fábrica de farinha até segunda ordem. Rogério orienta Gerluce sobre as informações que passarão para Paulinho. Jorginho se surpreende quando Raul lhe conta sobre o acordo com Samira. Júnior fica intrigado quando Kasper pergunta se ele já viu As Três Graças ao vivo. Leonardo leva Viviane à casa da farinha. Kasper invade o ferro-velho e tira fotos da escultura. Jorginho assusta Edilberto ao entrar na clínica e perguntar pela filha.
Sexta - Joélly chama por Gerluce. Jorginho e Samira se enfrentam. Raul avisa a Gerluce que a bolsa de Joélly estourou. Leonardo tenta se explicar para Viviane. O médico avisa a Gerluce, Jorginho, Raul e Paulinho que Joélly teve uma ruptura parcial da membrana e que terá de fazer o parto. Lucélia flagra Kasper saindo do ferro-velho, sem ser vista. Kasper sonda Júnior sobre o ferro-velho. Josefa avisa a Arminda que a neta da filha está nascendo. Gerluce avisa que a neta nasceu.
Sábado - Jorginho fica emocionado ao ouvir um choro de criança. Herculano tenta tranquilizar Lena. Samira avisa a Lena que a criança nasceu bem, e ameaça não entregar o bebê caso ela apareça na clínica. Jorginho finge passar mal e aproveita a distração de Edilberto para desarmá-lo. Pastor Albérico acalma Lígia. Raul se desespera ao não poder ver a filha. Arminda pensa em pegar a neta. Samira ataca Jorginho. A enfermeira entrega a filha de Joélly para Samira. Joélly desperta a tempo de ver o rosto da filha.
