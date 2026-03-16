Confira os resumos das novelas da semana (16/03 a 21/03)
Fique por dentro do que vai acontecer na estreia de "A Nobreza do Amor" e nos capítulos da semana de "Coração Acelerado" e "Três Graças"
Resumo: A Nobreza do Amor
Globo – Faixa das 18h
Segunda - Lumumba conquista a liberdade de Batanga, e é coroado rei Cayman II. Caetana dá à luz Tonho, e Dona Menina afirma que o bebê é um predestinado. Nasce Alika, filha de Niara e Cayman. Jendal planeja tomar o trono de Cayman.
José pede permissão ao prefeito Bartô para seguir suas pesquisas científicas. Bartô, Casemiro e Graça desconfiam das intenções de José. Orientados por Jendal, Cayman e Niara fazem um acordo com Mr. Shields.
Oruka prevê que o rei Cayman será traído, e Batanga cairá em desgraça. Jendal se oferece para se casar com Alika e proteger o reino. Há uma passagem de tempo, e Alika agora é uma mulher. Ela desconfia da relação de Jendal com os ingleses.
Alika sonha com um homem que a livrará do casamento com Jendal. Tonho comemora seu novo trabalho com Casemiro. Alika desfaz o acordo com Jendal.
Leia também
• 'Três Graças': Pais de Juquinha entram na novela; saiba quem vai interpretar o casal
• Sergio Guizé se despede do lúdico Candinho, de ''Êta Mundo Melhor'': ''fazer novela não é fácil''
• "A Nobreza do Amor": por que Globo trocou Pernambuco por Rio Grande do Norte em nova novela das 18h?
Terça - Jendal lembra Cayman sobre a profecia do oráculo, e apela para que o rei não descumpra a promessa de lhe dar a mão de Alika em casamento. Alika afirma que Jendal não é o homem que a protegerá da suposta desgraça de seu reino.
Jendal garante a Kênia que será o rei de Batanga. Omar corteja Alika. Cayman decide fazer um acordo com Paxá Soliman. Jendal sugere que Mr. Campbell o apoie em um golpe contra Cayman. José comenta com Teresa que sente saudades de Batanga. Mirinho chega a Barro
Preto durante um evento oficial da prefeitura.
Omar beija Alika. Niara sugere a Cayman que Jendal pode traí-lo. Mirinho destrata Tonho. Virgínia desconfia quando Mirinho diz que perdeu suas alianças. Mirinho revela a Casemiro que deseja se mudar para Recife. Jendal e os ingleses atacam o reino de Cayman.
Quarta - Chinua recomenda que Cayman fuja com sua família. Casemiro se revolta contra Mirinho, e Ana Maria tenta acalmar o pai. Jendal rende Cayman e o prende junto a Niara e Alika, tomando o trono de Batanga. Mirinho promete levar Mundica a Recife.
Casemiro desabafa com Tonho sobre Mirinho. Mirinho presenteia Virgínia. Jendal ordena que Cayman e sua família sejam executados. Dumi pede perdão a Jendal e jura fidelidade ao novo rei em troca de sua vida. Alika tem um sonho com o guerreiro que a salvará.
Tonho conversa com Mirinho sobre as terras de Casemiro. Jendal declara que poupará a vida de Cayman e Niara, se Alika se casar com ele.
Quinta - Alika aceita se casar com Jendal para salvar a vida de sua família. Mirinho sonda Virgínia sobre a possibilidade de seu pai investir em seu novo negócio. Sebastião lamenta com Onildo que Virgínia só tenha olhos para Mirinho.
Alika garante a Chinua que irá depor Jendal. Cayman comenta com Niara que seu irmão Zambi nunca confiou em Jendal. Chinua confidencia a Omar que Alika está sendo obrigada a se casar com Jendal. Mirinho exige que Tonho não atrapalhe seus planos para o novo negócio. Omar planeja a fuga de Alika, Cayman e Niara do reino de Jendal.
Sexta - Cayman sofre um acidente durante a fuga e não resiste. Antes de morrer, Cayman pede a Omar que ajude Niara e Alika a chegar ao Brasil. Niara explica a Alika que seu tio Zambi se casou com uma brasileira.
Jendal vai atrás de Alika com seus soldados, e encontra o corpo de Cayman. Alika e Niara conseguem embarcar para o Brasil. Alika promete que irá recuperar o trono de Batanga. Bartô aprova o trabalho de José. Chinua e Dumi acodem Omar. Mirinho reclama da proximidade entre Tonho e Casemiro. Alika e Niara chegam ao Brasil. Tonho conhece Alika.
Sábado - Tonho e Alika se estranham. Caetana flagra Mundica e Mirinho se beijando. Tonho afirma a Niara e Alika que conhece José, e se oferece para levá-las a Barro Preto. Kênia se insinua para Dumi.
Mirinho se encanta com Alika, e Virgínia fica indignada com o noivo. Caetana desconfia quando Ciço conta sobre a carona que Tonho deu para as parentes de José. Niara e Alika se apresentam a José, que se emociona ao rever a família de Batanga.
Resumo: Coração Acelerado
Globo – Faixa das 19h
Segunda - Alaorzinho vê quando Janete beija Palhares. Zeca conta que não denunciou Eduarda. Palhares homenageia Janete na rádio. Cinara tenta alertar Zilá sobre Marcela e pede para ser seu braço direito.
Eduarda tenta convencer Agrado a contar para João Raul sobre o passado dos dois. Luan questiona João Raul sobre seus sentimentos por Agrado. Naiane encontra Eduarda na casa de João. Durante discussão, Eduarda acaba revelando a Naiane que Agrado é Diana.
Terça - Eduarda despista Naiane. Rosalva usa o preparo de Nora no suco de Cinara, e encontra o livro de ervas. Naiane sonda Ronei e Walmir sobre a possibilidade de Agrado ser Diana. Zilá deduz que a medalha que João Raul guardou era de Cecília.
Cinara tem um sonho com Nora e descobre que o livro de ervas sumiu. Rosalva decide ficar um tempo com o livro de ervas antes de devolver para Nora. Naiane se desespera com a possibilidade de Agrado ser Diana. Walmir busca a medalha guardada por João Raul. Zilá tem uma ideia para aproximar Naiane de João Raul.
Quarta - Esteban decide produzir uma nova coleção assinada pelo Benedito. Zilá explica seu plano a Cinara, Naiane e Ronei. Marcela estranha quando Alaor e Zuzu ficam constrangidos um na frente do outro.
Zilá inventa para Naiane que Janete tirou a vida de Jean Carlos em um acidente. Irene registra a mudança de comportamento de Leocádia, e Rosalva se culpa. Naiane procura Agrado.
Quinta - Naiane chantageia Agrado. Janete desconfia de que há algo de errado com a filha. Agrado desabafa com Zuzu sobre a chantagem de Naiane, e afirma à madrinha que Janete não pode saber. Bara percebe que Ronei está sofrendo por Zilá.
João Raul desabafa com Luan. Agrado cede à chantagem de Naiane. Nora desconfia do comportamento de Leocádia. Orientada por Zuzu, Eduarda confessa a Agrado que foi ela quem revelou seu segredo para Naiane.
Sexta - Agrado pede um tempo a Eduarda. Cinara fica magoada com Alaor ao perceber que ele retirou o quadro de Branca da parede. Naiane comemora com Zilá o sucesso de seu plano de se passar por Diana no lugar de Agrado.
Zuzu conversa com Alaor. Luan insiste em ajudar Eduarda, que diz que precisa se afastar por um tempo. Janete e Palhares namoram. Agrado vai à casa de João Raul.
Sábado - Agrado devolve o anel de João Raul, e os dois discutem novamente. Naiane vibra com as ações de Ronei para aproximá-la de João Raul. Agrado e Zuzu veem João Raul com Naiane. Zuzu conhece Malvino.
Agrado encontra Eduarda trabalhando em um bar. Ronei se insinua para Zilá. Rosalva decide fazer outro chá para influenciar Leocádia. Ronei tem uma ideia de como convencer João Raul a acreditar que Naiane é a garota de seu passado.
Resumo: Três Graças
Globo – Faixa das 21h
Segunda - Josefa avisa a Arminda que não quer mais vê-la. Amintas dá o seu depoimento à polícia sobre como ajudou Rogério. Leonardo aparece embriagado na delegacia, em busca de Viviane. Josefa fica estarrecida ao saber por Gerluce que a cuidadora foi responsável pelo roubo das Três Graças.
Arminda e Ferette recebem convite para evento na galeria de Kasper e João Rubens. Zenilda entrega a Jairo o documento onde o Estado reconhece que Rogério está vivo. Zenilda consegue tirar Viviane da prisão. Gerluce fica apavorada ao saber do sumiço das Três Graças do ferro-velho.
Terça - Gerluce fica irada com Joaquim, e é contida por Viviane. Marisa diz a Ferette que encontraram fotos no celular de Viviane, e uma delas mostra Joaquim e Misael junto à escultura das Três Graças.
Arminda manda Marisa plantar uma prova contra Gerluce, mas a delegada diz que precisa ir com calma. Ferette e Arminda mandam Vicente matar Paulinho e Gerluce. Lucélia ironiza Bagdá. Gerluce esconde em sua casa o dinheiro que estava na escultura.
Vicente observa Paulinho e Gerluce. Bagdá se disfarça de garçom na sua exposição. Paulinho faz uma surpresa para Gerluce. Kasper surpreende a todos, em particular João Rubens, Juquinha, Rogério, Ferette e Arminda, ao revelar a escultura As Três Graças na vernissage de Bagdá.
Quarta - Kasper deixa claro a Ferette que sabe que o dono da escultura é Rogério. Vicente erra a mira ao atirar em Paulinho e Gerluce, e consegue fugir do local. Paulinho conta a Juquinha que atiraram contra ele e Gerluce.
Consuelo deduz que foi Bagdá quem pegou a escultura do ferro-velho. Juquinha prende Kasper e João Rubens. Rogério se apresenta como proprietário legal da escultura, no momento em que Arminda tenta se colocar como a dona da obra. Zenilda impede Gerluce de se entregar à polícia.
João Rubens acusa Kasper de ter colocado em risco seu casamento e a felicidade de Maggye. Paulinho acredita que Ferette seja o responsável pelo atentado que sofreu com Gerluce. Paulinho pergunta a Gerluce quem avisou à namorada que a estátua estava sendo exposta na galeria.
Quinta - Gerluce afirma ter segredos, e Paulinho ameaça terminar o namoro se a namorada não lhe contar toda a verdade. Bagdá se sente enganado por Kasper. Bagdá conta a Vandílson como pegou As Três Graças do ferro-velho.
Kasper foge das perguntas de Paulinho, mas inocenta João Rubens. Ferette orienta Macedo a atacar Paulinho. Lígia acusa Joaquim de estar incriminando Gerluce. Paulinho consegue identificar o carro da pessoa que atirou contra ele e Gerluce, além da rota percorrida pelo criminoso no dia do atentado.
Sexta - Paulinho conclui que Ferette mandou matá-lo. Jairo avisa a Paulinho que Kasper e João Rubens foram liberados. Juquinha e Lorena decidem morar juntas. Vandílson avisa a Lucélia que Bagdá roubou a escultura a pedido de Kasper.
Lucélia manda a foto que incrimina Kasper para a polícia e para Ferette. Kasper se surpreende quando João Rubens comunica que não quer mais manter seu casamento. Ferette avisa a Arminda que forçará Gerluce a lhe entregar o dinheiro que estava camuflado na escultura.
Paulinho pergunta a Joaquim de que forma As Três Graças foram parar em seu ferro-velho.
Sábado - Joaquim mente para Paulinho, afirmando que roubou a escultura a mando de Arminda. Ferette tem a impressão de que Arminda está defendendo Joaquim. Ferette ordena que Macedo leve Gerluce até ele.
Paulinho instala um aparelho de escuta na mesa do ferro-velho. Gerluce acaba associando o rosto de Vicente ao retrato-falado do assassino do pai de Paulinho. João Rubens pede o divórcio para Kasper. Gerluce se apavora com a ameaça de Ferette contra sua família.
*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.