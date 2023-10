Confira os resumos das novelas da semana (16/10 até 21/10)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Adriana aconselha Ísis a conversar com Giovanni sobre o resultado do exame de DNA. Jonas flagra Sérgio discutindo com Miriam, mas os dois disfarçam. Míriam conta a Jonas que conheceu Sérgio no parto de Giovanni. Ísis beija Giovanni, confirmando que os dois não são irmãos. Yeda assessora Taís. Pedro se interessa por Taís. Helena pede que Sérgio a ajude a salvar seu casamento. Tony sonda Yeda sobre Ísis. Cris se irrita por não conseguir falar com Giovanni. Natália afirma ser amiga de Carol. Giovanni apresenta Ísis como sua namorada, e Helena se desespera.

Terça – Helena e Ísis discutem, e Giovanni se irrita com a mãe. Cris confronta Ísis. Giovanni revela a Jonas que Ísis desconfiou ser sua filha. Yeda comenta com Cris sobre o interesse de Tony por Ísis. Renée fica intrigada com a mudança de comportamento de Edu. Mimi alerta Taís que Vanusa a está sabotando. Lara decide voltar a advogar. Jonas conversa com Adriana sobre Ísis. Míriam enfrenta Sérgio e ameaça revelar para Helena e Jonas a verdade sobre o nascimento de Giovanni.

Quarta – Míriam chantageia Sérgio. Renée questiona Tony sobre a mudança de comportamento de Edu. Todos se preparam para o almoço na casa de Lara. Convencida por Cris, Helena decide acompanhar Jonas ao evento. Helena pede desculpas para Ísis na frente de Giovanni. Yeda conta a Ísis que Tony está interessado nela. Míriam pede dinheiro a Sérgio para manter o segredo dele. Jonas garante a Pedro que irá se separar de Helena. Cris se une a Tony para afastar Ísis de Giovanni.

Quinta – Cris e Tony armam um plano para separar Ísis e Giovanni. Natália fica nervosa ao ver, na mão de Yeda, um anel que estava com Bruno no dia de sua morte. Mário desconfia de uma ligação que Nice recebe. Natália revela a Taís que Pedro já saiu com Carol. Cris e Tony se aproximam de Giovanni e Ísis. Renée confronta Helena. Taís conversa com Carol sobre Pedro. Lara surpreende a todos no escritório ao chegar para seu primeiro dia de trabalho.

Sexta – Renée garante a Tony e Vic que viu Wagner observando-os. Taís aceita se encontrar novamente com Pedro. Roberto pede ajuda a Vilma para manipular Lara. Pedro declara seu amor por Taís, e os dois se beijam. Carol se interessa por Ulisses, e Wanda acredita que o rapaz é gay. Natália se surpreende ao saber que Pedro está namorando Taís. Cris e Tony decidem fingir que estão namorando. Jonas conta a Giovanni sobre a armação de Helena e Sérgio.

Sábado – Jonas confronta Sérgio e Helena. Yeda comenta com Aramis que ficou chateada com a aproximação entre Cris e Tony. Jonas sai de casa. Ísis conforta o Giovanni. Jonas procura Adriana. Chantageado por Míriam, Sérgio avisa a Helena que a enfermeira permanecerá em sua casa. Roberto se surpreende com o bom desempenho de Lara no trabalho. Cris dá dicas de como usar as redes sociais para Taís. Carol e Natália discutem por conta de Bruno. Natália sofre um acidente de carro.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Bebel pergunta a Maria Navalha se César é o pai de Luna. Miguel se incomoda quando Luna diz que acompanhará Jefinho ao programa de TV. Rui incentiva Olívia a ir até a casa de Nero. Cata Ouro faz um desenho da Dama de Ouro com um bebê no colo e Cecília se surpreende. Preciosa exige que Heitor consiga o dinheiro para negociar com Merreca. Pascoal manda o empresário avisá-lo onde ficam as passagens e compartimentos secretos da Fuzuê. Maria Navalha confidencia a Rejane sobre seu encontro com Bebel. Bebel teme que Preciosa descubra que Luna é sua irmã. Cecília mostra para Barreto os novos desenhos de Cata Ouro. Durante o programa de TV, Jefinho se atrapalha com as câmeras e para de cantar.

Terça – Ainda no programa de TV, Jefinho se declara para Luna e ganha uma nova chance de cantar. Miguel se irrita com o que vê na TV e Olívia contém a satisfação. Miguel se irrita com a repercussão da união de Luna e Jefinho. Tonico Valverde, um empresário de cantores sertanejos procura Jefinho. Pascoal exige ser sócio da joalheria de Preciosa. Cecília convida Barreto para jantar. Jefinho é ovacionado pelos amigos no Beco do Gambá. Luna vê Miguel e Olívia na casa de Nero. Francisco se encontra com Soraya. Miguel procura Luna e os dois discutem. Gláucia ataca um grupo de fãs de Jefinho. Maria Navalha pede a Lampião para dizer a Luna que é seu pai. Preciosa se anima para encontrar Merreca.

Quarta – Pascoal se prepara para o encontro de Preciosa com Merreca. Lampião afirma a Maria Navalha que não mentirá para Luna. Kirida se surpreende ao descobrir que Otávio Augusto gosta de Rejane. Rejane confessa a Lampião que seu show no Beco do Gambá foi uma farsa. Luna convence a mãe a contar para Barreto que Merreca venderá a cruz de ouro. Merreca conta para Soraya onde será seu encontro com Preciosa. Tonico Valverde sugere que Jefinho e Luna cantem juntos. Miguel aceita o conselho de Nero. Cláudio procura Cata Ouro. Bebel leva Bernardo para conhecer a Fuzuê e Nero fica animado. Soraya conta para Luna que Merreca se encontrará com Preciosa na igreja.

Quinta – Luna vai à igreja salvar Preciosa. Heitor se incomoda com a proximidade de Pascoal com a esposa. Cláudio confirma com Cata Ouro que a Dama de Ouro tinha uma herdeira. Maria Navalha avisa a Barreto sobre a negociação de Merreca. Miguel estranha ao ver Preciosa na igreja. Maria Navalha leva Barreto ao esconderijo de Merreca. Cláudio acredita que exista um guardião do tesouro na Fuzuê. Luna alerta Preciosa sobre a armadilha de Merreca. Bebel incentiva Nero a buscar a verdade sobre o tesouro. Cláudio e Cecília trocam descobertas sobre a Dama de Ouro. Luna e Miguel tentam convencer Preciosa a sair da igreja. Barreto persegue os capangas de Merreca. Merreca chega à igreja.

Sexta – Luna e Miguel se escondem e observam a conversa entre Preciosa e Merreca. Barreto localiza o paradeiro de Merreca e Maria Navalha fica apreensiva. Lampião sugere fazer uma festa na praça com um show de Jefinho. Heitor invade a igreja. Luna salva Preciosa de Merreca. Lampião sugere que Edgar crie um perfil para Gláucia em um aplicativo de namoro. Conceição, que é uma antiga amiga de Gláucia, a procura. Maria Navalha se preocupa com a falta de notícias da filha. Luna e Preciosa discutem. Barreto prende Pascoal e Merreca. Miguel e Luna prestam depoimento na delegacia. Preciosa é presa.

Sábado – Preciosa culpa Luna por sua prisão. Pascoal comenta com Heitor que Miguel pode ser um problema em sua busca pelo tesouro. Cláudio conta suas descobertas sobre o tesouro para Miguel. Preciosa e Pascoal são fichados na delegacia. Barreto interroga Pascoal sobre seu envolvimento com César. Preciosa se enfurece ao saber que Bebel levou Bernardo à Fuzuê. Luna pensa em Miguel e Jefinho. Bebel se encontra com Maria Navalha no Beco do Gambá. Preciosa planeja se vingar de Luna. Olívia diz a Miguel que voltará para Portugal. Jefinho e Luna se aproximam.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Leandro vê um vídeo na internet de Nando e Romeu falando sobre a importância do CEC. Alex pede desculpa a Julieta por ofender Hélio. Nando revela à Ellen, Ian e Nath que Dimitri faz aniversário e todo mundo esqueceu. Hélio revela à família que Leandro Monteiro quitou as dívidas do CEC. Leandro aparece no CEC para conversar com Hélio e esclarece que a instituição precisa de um gestor e não um treinador esportivo. Leandro declara que a subprefeitura pediu para que Hélio continuasse, não por mérito próprio, mas pelos vídeos que as crianças fizeram elogiando o CEC. Dimitri ganha uma festa surpresa no Armazém. Leandro fala para Hélio que não pode mandá-lo embora, mas que ele pode pedir as contas. Alex fala para Telma que Mauro teve várias namoradas e que não ficou muito tempo com elas.

Terça – Pórcia escreve no diário sobre o sentimento que tem por Bassânio e também menciona sobre o beijo com Vitor. Romeu revela à família que o avô salvou o CEC e todos ficam impressionados. Hélio chora ao ver os vídeos dos alunos ajudando o CEC. Glaucia elogia o pai pela conquista. Bernardo sabe que Leandro só quer o terreno. Romeu pergunta se é verdade sobre a ambição dele. Telma pergunta para Mauro quantas namoradas ele já teve. Leandro dá um colar com um pingente de chave para Dimitri e fala que pertencia a Flavia Monteiro. Leandro fala para Enzo que ele vai ser a ponte entre a Monter e o CEC e que vai aumentar o salário dele na parte administrativa. Enzo diz que a ideia de trabalhar no CEC era por amor à área esportiva, mas Leandro declara que precisa dele como contador.

Quarta – Vitor beija Pórcia na frente de Bassânio. Pórcia quer saber de Vitor o que está rolando entre eles. Amanda pede para Julieta entregar comida no Lado Torre. Telma fica com ciúmes de Mauro conversando com Domitila e dá um beijo e cita apelidos carinhosos. Mauro pede para Telma não fazer mais isso no ambiente de trabalho. Julieta entrega comida no Residencial Verona e Karen e Alex a flagram. Mauro pede para Mariana pegar leve na aula experimental de Domitila. Julieta vira gandula do jogo de tênis de Romeu como prenda. As crianças do Lado Vila invadem a quadra do Residencial Verona e afirmam que os rivais não podem dar castigo sem o consenso deles.

Quinta – Mariana confessa a Daniel que tem ciúme dele com Domitila, mas ciúme de amigo. Clara tenta identificar quem é o escritor misterioso que manda cartas românticas. Bassânio flagra Vitor xavecando outra mulher. Mariana apresenta Simão para Amanda e Daniel, mas Amanda não vai com a cara dele. Simão revela a Mariana que também já foi preso, mas que teve parcela de culpa. Simão explica que clientes investiram com ele e ele perdeu dinheiro. Enquanto os amigos de Julieta estão reunidos na casa dela, a garota vai até seu quarto para atender uma ligação de Romeu. Patrick escuta. Dimitri percebe que perdeu o colar da avó. Simão e Mariana ficam cara a cara para um beijo. Domitila beija Daniel.

Sexta – Alex admite para Lívia que gosta dela. Enzo avisa a Hélio que ficará à frente do CEC por ordem de Leandro. Bassânio quer saber de Pórcia se ela gosta mesmo de Vitor e diz que ele não é confiável. Fausto encontra o diário da Pórcia. Simão visita a Monter Holding e se apresenta para Glaucia e Fred como investidor no ramo da tecnologia. Domitila faz uma terceira crítica do Armazém, desta vez, positiva. Daniel não acha a avaliação justa. Simão propõe um aplicativo para o CEC. Simão fecha negócio com Glaucia e Fred. Julieta vai atrás de Romeu no Boulevard Verona. Karen aparece e Romeu ajuda Julieta a se esconder.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Marino nega que seja pai do filho de Graça, e justifica a Irene sua presença no quarto de Danielzinho dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. Graça diz a Marino que desconfia de Agatha. Rodrigo avisa a Aline e a Caio que o Juiz acatou a liminar para Antônio e Irene paralisarem a sondagem dos diamantes em suas terras. Gladys diz a Tadeu que deseja participar do projeto pro site Rainha Delícia. João foge de casa para dormir com Caio. Enzo e Berenice pensam em dar um golpe em Tadeu e Gladys. Irene pede ajuda a Silvério para fazer um teste de DNA no neto.

Terça – Antônio não cumpre as ordens do Oficial de Justiça e manda Vinícius continuar com o trabalho de exploração nas terras. Gladys desconfia de que Agatha possa estar querendo atingir Irene usando Danielzinho. Marino dá ordem de prisão a Antônio. Silvério entrega a Irene o kit para coleta da amostra de DNA. Aline enfrenta Antônio na delegacia. Hélio visita Petra na clínica. Antônio ameaça Marino, dizendo que o delegado assinou a própria sentença ao prendê-lo. Irene conclui que Danielzinho não é seu neto e manda Graça deixar sua casa com o filho.

Quarta – Marino conta a Lucinda que Antônio o ameaçou. Aline deixa Caio arrasado ao terminar a relação dos dois definitivamente. Irene conta a Antônio que Marino é pai do filho de Graça. Antônio insulta Graça. Caio pede ajuda a Jurecê. Jonatas promete apoiar Aline. Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, dizendo que acabará com a vida do delegado. Irene avisa a Agatha que se livrará dela. Kelvin observa Ramiro dar um saco de dinheiro para Sidney.

Quinta – Agatha deixa claro a Irene que também é perigosa. Kelvin pergunta a Ramiro se ele está acobertando o assassino de Daniel. Anely é demitida do novo emprego. Caio fica espantado ao saber por Flor que Danielzinho é filho de Marino. Antônio pede ajuda a Silvério para acabar com a carreira de Marino. Caio pede satisfações a Graça. Irene visita o túmulo de Daniel. Ramiro diz a Kelvin que, para protegê-lo, não pode contar nada sobre Sidney. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney. Irene pede perdão a Daniel, afirmando que era Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente.

Sexta – Antônio culpa Aline pela maldição de sua família. Caio avisa a Aline que não vai mais procurá-la. Silvério informa a Antônio que associação com tráfico de drogas seria o pior dos cenários para acabar com a carreira de Marino. Agatha garante a Angelina que ninguém irá impedi-la de ocupar o lugar de Irene. Luigi fala com alguém ao celular, avisando para não procurá-lo. Antônio planeja contratar Setembrino, para armar uma cilada contra Marino. Jonatas comenta com Gentil sobre seu interesse por Graça. Irene pergunta a Vinícius se ele mataria alguém por ela. Setembrino entra no quarto de Marino e planta armas e drogas no local.

Sábado – Setembrino disfarça, ao sair do quarto de Marino, e encontra Caio no corredor da pousada. Rodrigo avisa a Aline, Caio, Jonatas e Jussara que todos vão receber uma intimação para a audiência relativa ao processo movido contra Irene e Vinícius. Luigi conta a Anely que Antônio pensa em torná-lo seu sucessor. Marino é acusado de associação com o tráfico de drogas e armas, e afirma aos policiais que está sendo alvo de uma armação. Marino é afastado do cargo. Irene propõe dar dinheiro a Graça, em troca de Danielzinho. Antônio pede a Ramiro que arrume alguém para tirar a vida de Aline.

