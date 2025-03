Confira os resumos das novelas da semana (17/03 a 22/03)

A- A+

Garota do Momento

Globo – 18h25

Segunda - Beatriz aceita o pedido de casamento de Beto. Iolanda confessa a Arlete que teme sua possível gravidez. Bia é levada para o hospital, e o médico diz que seu estado é grave. Glorinha aceita namorar Ulisses. Clarice incentiva Bia a esquecer Beto. Basílio garante que afastará Beatriz de Beto. Nelson tenta extorquir Edu. Todos se preparam para a final da Copa do Mundo. Bia agradece o cuidado de Ronaldo. Carlito flagra Marlene e Raimundo. Basílio propõe fugir com Beatriz do Brasil.



Terça - Beatriz rejeita a proposta de Basílio. Marlene lamenta a reação de Carlito ao encontrar Raimundo em sua casa. Iolanda decide deixar a cidade para ter seu filho. Raimundo revela aos filhos seu namoro com Marlene. Beto garante a Raimundo que se casará com Beatriz. Beatriz teme ser presa e prejudicar Beto. Zélia começa a trabalhar como secretária de Juliano. Sem saber, Topete acaba usando o gravador de Zélia e destruindo sua fita com as provas contra Juliano. Érico enfrenta Nelson. Glorinha sofre por não conseguir se entregar para Ulisses. Bia descobre passaportes falsos no escritório de Basílio.



Quarta - Bia deduz que Basílio e Beatriz planejam fugir do país. Amália sugere que Beatriz marque uma entrevista no programa de Alfredo, a fim de ajudar sua defesa. Zélia encontra os documentos que incriminam Juliano. Bia revela a Juliano que encontrou passaportes falsos em nome de Beatriz e Basílio. Lígia vê Raimundo com Marlene. Jacira acredita que Teresa esteja armando sua aproximação com Creiton. Ana Maria se surpreende com a decisão de Iolanda de deixar o estado. Beatriz concede sua entrevista na TV. Bia coloca os passaportes falsos no armário de Beatriz.



Quinta - Juliano parabeniza a ação de Bia. Alfredo e Amália consideram a entrevista de Beatriz um sucesso. Clarice afirma a Teresa que não confia mais em Beatriz. Jacira desconfia de Creiton. Ronaldo sugere que Lígia está com ciúmes de Raimundo. Juliano e Raimundo se enfrentam por conta de Marlene. Iolanda se incomoda ao ver Ulisses com Glorinha. Juliano denuncia os passaportes falsos de Basílio e Beatriz à polícia. Basílio descobre que os passaportes sumiram. Beatriz encontra os passaportes em seu armário, e o delegado exige que ela abra a porta.



Sexta - Beatriz consegue despistar o delegado. Zélia se enfurece com Topete ao perceber que ele destruiu sua gravação contra Juliano. Beatriz afirma a Basílio que enfrentará os Alencar. Beto acusa Bia de ter colocado os passaportes falsos nos pertences de Beatriz. Bia passa mal, e Maristela repreende Juliano por usar a menina. A agência de Raimundo vence um grande prêmio. Clarice paralisa ao assistir ao comercial do alvejante. Todos vaiam a presença de Beatriz na cerimônia de entrega do prêmio publicitário.



Sábado - Beto briga com um homem para defender Beatriz. Clarice tem uma nova memória de seu passado, mas despista Juliano. Ana Maria se irrita com os planos de Iolanda de vender a pensão e deixar o estado. Ulisses beija Glorinha. Alfredo noticia a Raimundo que, por conta da confusão de Beto e Beatriz, a agência terá de abrir mão do prêmio. Raimundo afirma que Beto destruiu sua empresa.



Volta por Cima

Globo – 19h40

Segunda - Madalena se surpreende com a revelação de Osmar sobre a paternidade do filho de Cacá. Jão marca uma reunião com a diretoria da Viação Estelar. Gerson pensa em como se livrar de seus irmãos. Marco decide tomar um território de Gerson. Gerson ordena que Zezito e seus outros capangas deem uma lição em Sebastian. Chico pede que Cacá pense em como se afastar de Violeta. Osmar sugere um novo projeto, e Violeta fica animada. Doralice retira a queixa contra Osmar. Zezito e os outros capangas capturam Sebastian. Madalena faz uma revelação para Jão.



Terça - Jão lamenta a revelação de Madalena. Sebastian é agredido por Zezito e os capangas, e Jô o leva ao hospital. Jão e Madalena tomam uma decisão. Violeta reclama de Osmar falar sobre Jão. Rique confirma a Beth que tem um namorado secreto. Joyce e Belisa se preocupam ao verem o estado de Sebastian. Gigi pensa em Bernardo. Sebastian pede para Joyce não sair de casa. Jão conversa com Neuza e Edson sobre o filho de Cacá. Jão se oferece para organizar o chá-revelação para o bebê de Cacá. Madalena pede para Osmar voltar para casa.



Quarta - Osmar se recusa a voltar para casa com Madalena. Gerson nega as acusações de Roxelle, e culpa Zezito pelo ocorrido. Osmar mente para Violeta sobre o motivo da visita de Madalena. Jão revela a Madalena sua ideia para desmascarar Cacá. Joyce se interessa pelo apartamento de Sidney. Gigi conta para Yuki que Gerson mandou baterem em Sebastian. Jão explana a situação sobre os salários dos funcionários para a diretoria. Sidney aluga seu apartamento para Joyce. Yuki e Sebastian ficam juntos. Chico vê Jão e Madalena juntos. Violeta exige que Cacá conte a verdade sobre a paternidade de seu bebê para Jão. Marco enfrenta Gerson.



Quinta - Marco ameaça Gerson. Cacá implora que Violeta deixe Jão organizar o chá-revelação. Joyce deixa a mansão, e Belisa lamenta. Madalena fica intrigada com um comentário que Chico faz sobre Cacá. Rodolfo repreende a briga entre Gerson e Marcos. Cacá não consegue contar a verdade para Ana Lúcia. Violeta pensa em assumir a criação de seu neto. Yuki enfrenta Gerson. Violeta ouve Osmar falando de Joyce para Jô. Tati escuta Jin contar para Doralice que sairá da Vila Cambucá e se irrita. Yuki decide se afastar de Sebastian. Violeta procura Joyce.



Sexta - Violeta tenta intimidar Joyce. Tati percebe que ficará sem o namorado e se entristece. Violeta manda Aquiles e Caçapa vigiarem Joyce. Jão conta para Madalena como foi a reunião com a diretoria da Viação Estelar. Silvia consola Yuki. Sebastian vai à nova casa de Joyce. Rosana segue Rique e descobre quem é o seu novo parceiro. Gerson se incomoda ao ver Marco falando em particular com um dos capangas da casa. Madalena consegue com Osmar a foto de Cacá com Baixinho. Chega o dia do chá-revelação. Gigi sugere que Roxelle peça vários presentes para Gerson. Cacá, Ana Lúcia, Violeta, Osmar, Edson, Rosana e Nando chegam para a festa. Jão prepara a surpresa.



Sábado - Vários convidados chegam para o evento. Roxelle pede para Gerson entrar na sociedade da lanchonete com Neuza. Gigi se preocupa com o embate entre Marco e Gerson. Jão inicia sua vingança. Cacá se enfurece ao ver que Madalena ajudou Jão com a festa. Violeta faz uma revelação no chá de bebé. Ruth desabafa sua raiva contra Rodolfo. Sebastian e Gigi conversam sobre Joyce. Marco paga um grupo de capangas. Cacá garante a Violeta que se vingará de Jão e Madalena. Gigi revela para Osmar que Violeta foi à casa de Joyce. Jão descobre que a diretoria da Viação Estelar não fará nada para resolver a denúncia feita por ele. Cacá ataca a loja de Madalena.



Beleza Fatal

Band – 20h30

Segunda - Lola agora é uma empresária rica, casada com Benjamin. Sofia descobre que Lola matou Cléo e decide lutar por justiça. Sofia muda de identidade e começa a arquitetar sua vingança contra a tia.



Terça - Após assumir outra personalidade, Sofia se aproxima de Carol, neta de Átila, como Júlia. Rog passa a abusar moralmente de sua esposa, Gisela, filha de Átila, que tem baixa autoestima. Sofia vai à clínica de Rog e inicia seu plano de retaliação.



Quarta - Sofia desvenda segredos na Casa do Sim e vaza um vídeo íntimo de Benjamin. Elvira confronta a moça, que prefere deixar a residência e alugar um apartamento a contar o que está planejando. Júlia se oferece para Carol para conter o escândalo na família Argento e é apresentada a Lola.



Quinta - Júlia consegue contornar a crise causada pela divulgação do material e é contratada pela dona da Lolaland. Desconfiada, Viviane investiga a vida da nova funcionária. Gabriel, agora policial, chega ao Rio de Janeiro. A volta de seu amor de infância deixa Sofia mexida.



Sexta - Elvira segue Sofia e fica sabendo de suas intenções para destruir Lola. Tomás e Andréa saem para jantar e se beijam. Viviane expõe as mentiras de Júlia e Lola confronta a mais recente colaboradora, perguntando quem é ela.



A Caverna Encantada

SBT – 21h05

Segunda - Após retirar o balanço da mãe de Anna da árvore, Lavínia o coloca embaixo do travesseiro de Anna para provocá-la. Gabriel pede ajuda aos meninos para distrair Norma, pegando o livro dela. Lavínia nega ser responsável por colocar o banco do balanço na cama de Anna. Shirley e Wanda procuram outro trabalho para complementar a renda. Norma pede que Gabriel e Pilar terminem o namoro. Gabriel pega emprestado o “Livro de Norminhas” com Lavínia.



Terça - Tonico coloca o pedaço do balanço na parede da biblioteca. Safira comenta com Dodô que o grupo Pequenotts é o passaporte para sua liberdade. Gabriel confronta Norma, dizendo que leu o “Livro de Normas” e que não há nenhuma regra que impeça namorar Pilar fora do colégio. Para arrecadar dinheiro, Shirley e Wanda oferecem a casa para Cristina, Thomas e Fafá usarem como estúdio musical. Gabriel conversa com os meninos e pede desculpas por tê-los usado para conseguir o livro de Norma. Anna, Benja, Jane e Nina ouvem um forte ruído vindo de fora da caverna e suspeitam de uma nova criatura.



Quarta - Durante a madrugada, na casa de Shirley e Wanda, Thomas comenta com Cristina sobre o desejo de fugir de Milagres. Isadora entrega um envelope com dinheiro para Norma, com o intuito de pagar as dívidas do colégio, mas Norma debocha da quantidade, que é insuficiente para cobrir a matrícula. César quer que Cristina volte a trabalhar no Bolhas & Bolhas. Em meio à guerra de papel, Felipe comenta com Rui que quer armar uma pegadinha contra Gabriel.



Quinta - Isadora, Anna e Manu procuram a origem dos barulhos misteriosos. Lavínia tenta agradar Norma, mas ela diz que já tem um novo aluno favorito, o Felipe, e pede que entregue o “Livro de Norminhas" a ele. Shirley avisa a Isadora que ela terá que sair do colégio Rosa dos Ventos. Lavínia reclama para Pilar que Norma tem alunos preferidos. Agora, é a vez de Goma abrigar Cristina, Thomas e Fafá em sua casa. A pedido de Felipe, Lucas e Binho armam uma pegadinha com feijão podre e Pilar acha que o cheiro vem de Gabriel.



Sexta - Pedro se aproxima de Isadora para acalmá-la. Lavínia pega o escafandro de Felipe para uma missão. Anna, Isadora e Manu descobrem um buraco na prateleira da biblioteca que leva à passagem da caverna; elas entram na gruta e encontram Lavínia. Lavínia quebra o vidro que envolve a flor mágica, e Anna sente uma dor. Isadora e Manu percebem que a flor simboliza a fé de Anna. Tonico se espanta ao ver o buraco na prateleira da biblioteca.



Mania de Você

Globo – 21h15

Segunda - Mércia avisa a Molina que ele está sendo alvo de uma armadilha. Molina consegue escapar. Magda avisa a Mércia que que pretende cancelar a compra do Albacoa. Leidi instala um aparelho de escuta na casa de Berta. Diana comenta com Bruna sobre sua preocupação com Hugo. Fátima segue o conselho de Nahum e decide ficar com Gael. Hugo pede que Bruna não conte a Diana sobre sua doença. Rodhes procura Luma para dizer que ainda a ama. Berta é sequestrada. Mavi consegue descobrir o iate de Molina, e surpreende o pai com sua presença.



Terça - Fátima fica desesperada ao saber por Milton que Berta foi sequestrada. Molina e Mavi lutam, e Molina dopa o filho. Berta, Leidi, e seus comparsas enganam Ísis. Mavi é resgatado por ocupantes de uma traineira. Sirlei acusa Ísis de ter sequestrado Berta. Cristiano agride Mavi. Luzia se separa de Edimilson. Mavi expulsa Mércia do resort. Molina acredita que convenceu Mércia a lhe entregar o quadro de arte e comenta com a amante com quem mantém outro relacionamento.



Quarta - Molina diz a Rebeca, sua amante, que se livrará de Mércia após recuperar o quadro. Tomás recebe uma ligação dos bandidos pedindo um alto resgate. Bruna acaba contando a Diana que Hugo está com os dias contados. Diana pede para Hugo refazer os exames. Viola acusa Mavi de estar investigando algo com Luma às escondidas. Luma e Mavi observam Mércia através de um drone. Mércia pega o quadro para levar a Molina, mas hesita. Mércia questiona Molina ao encontrar um guardanapo sujo de batom na casa alugada pelo empresário.



Quinta - Molina tenta despistar Mércia. Rebeca se hospeda no Albacoa. Mavi liga para a polícia para avisar o local onde Molina supostamente está. Luma observa o carro de Mércia pelo drone e avisa a Mavi que ela está indo para o Albacoa. Hugo faz novos exames. Mércia escreve um bilhete para Rebeca fingindo que é Molina. Cristiano deixa claro a Daniel que lutará por Michele. Luma observa Mércia pelo drone perto do Brisa e resolve ir a seu encontro. Mércia surpreende Rebeca e Molina.



Sexta - Mércia termina sua parceria com Molina. Luma decide seguir Mércia de carro. Ísis manda Leidi acabar com Berta. Sirlei reconhece o local do cativeiro de Berta. Michele e Cristiano reatam o namoro. Mércia confronta Luma, negando que esteja com o quadro de arte. Gael sugere a Luma que contrate um novo chef para o restaurante. Mércia diz a Mavi que se encontrou com Molina no Brisa, mas não sabe de seu paradeiro. Mavi consegue capturar a imagem de Molina, por meio das câmeras de segurança do restaurante. Pamonha, um dos sequestradores de Berta, é preso pela polícia. Mavi posta um vídeo na internet mostrando imagens de Molina e comunicando que o pai está vivo. Molina entra em pânico ao ver o vídeo de Mavi.



Sábado - Rebeca descobre que Molina tem uma mala repleta de dólares. Mavi conta a Luma que a Interpol emitiu um alerta internacional para a captura de Molina. Rebeca foge levando os dólares de Molina. Leidi e seus comparsas são flagrados pela polícia com Berta. Mércia se nega a ajudar Molina. Ísis se veste de camareira para fugir do Albacoa. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rebeca marca um encontro com Molina, a mando dos bandidos. Sirlei desconfia do jogo duplo de Leidi no sequestro de Berta. Ísis avisa a Leidi que pretende matar Berta. Molina chega ao encontro com Rebeca, sem saber que está sob a mira de uma arma.

