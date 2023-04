Confira os resumos das novelas da semana (17/04 até 23/04)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Marê se mobiliza com a história da perda do bebê de Gilda. Verônica incentiva Júlio a namorar Sônia. Orlando diz a Lucília que ainda não contou a verdade sobre ele para Marê. Turíbio reclama de Odilon insistir em ir para o Rio de Janeiro. Marê conta para Orlando sobre Gilda. Gaspar avisa a Gilda que o funcionário do cartório, que faria um serviço para ela, morreu. Frei Tomé ensina Marcelino a pegar um saci. Júlio vê Marê e Orlando se beijando. Anselmo foge da casa de Verônica quando Júlio chega. Justino se entristece ao ver Sônia e Júlio se beijando. Marcelino reza para Marê e Orlando. Marê e Orlando têm o mesmo sonho.



Terça – Marê e Orlando acordam no meio da noite entristecidos. Antônio não gosta de ver Júlio namorando Sônia. Marcelino pede para trazer os amigos para procurar o saci. Odilon tem alta do hospital. Orlando aluga a antiga casa de sua família. Verônica tenta convencer Elza a fugir com Odilon. Aparecida aconselha Sônia. Ítalo estranha o questionamento de Orlando sobre Virgílio Lopes. Júlio convida Sônia para almoçar. Gaspar se insinua para Mirtes, a funcionária do cartório. Marcelino leva os amigos para caçarem saci. Turíbio ameaça Elza, sem que Fabiano veja. Sônia questiona Júlio sobre seus sentimentos. Marê critica Orlando por alugar a casa de Virgílio Lopes.

Quarta – Marê discute com Orlando. Júlio é verdadeiro com Sônia, e os dois se beijam. A cabra Sofia pega o boneco do saci de Marcelino, sem que ninguém veja. Sônia estranha o comentário que Gilda faz quando ela a enfrenta. Marê comenta com Júlio sobre sua desconfiança com a demora de Gaspar para voltar de Belo Horizonte. Gaspar seduz Mirtes. Orlando desabafa com Frei João sobre seu pai. Marê flagra Gilda falando com Gaspar ao telefone e comenta com Érico. Frei Tomé finge ser o saci para as crianças. Marcelino se preocupa quando não encontra seu boneco de saci. Frei João incentiva Orlando a contar a verdade para Marê. Mirtes cobra para entregar a Gaspar o documento que ele pediu.



Quinta – Gaspar pede a Gilda a quantia exigida por Mirtes. Marcelino não consegue prestar atenção à aula. Gilda exige que o promotor Sílvio arrume a quantia pedida por Mirtes. Padre Diógenes questiona Frei Tomé sobre o boneco de saci de Marcelino. Odilon conta seu plano de fuga para Verônica. Wanda encontra o pagamento que Sílvio recebeu de Gilda. Frei João inicia a reforma na casa de Orlando. Gilda se insinua para Orlando e Marê fica enciumada. Fabiano estranha ao ver Elza trancada em casa e questiona Turíbio. Marcelino reza com Frei Leão para encontrar seu boneco saci. Orlando fica tenso quando Marê o questiona sobre a relação entre Virgílio e seu pai.



Sexta – Orlando desconversa e beija Marê. Elza desmaia quando Fabiano flagra uma conversa sua com Verônica. Gaspar recebe o dinheiro enviado por Gilda e avisa à cúmplice no Grande Hotel. Orlando atende Elza no hospital. Turíbio revela a Fabiano sobre a carta anônima que recebeu. Odilon visita Elza no hospital e combina a fuga com ela. Anselmo vai à casa de Verônica. Júlio leva Sônia ao cinema. Gaspar paga Mirtes e pega o documento com ela. Frei Leão encontra o boneco de saci de Marcelino. Elza vai para casa com Fabiano. Marê tem uma ideia e vai ao encontro de Orlando. Gilda se faz de vítima para Cândida. Fabiano pergunta se Elza tem um amante. Os padres recebem uma carta do palhaço Benjamim. Marê decide dar uma chance para Orlando.

Sábado – Orlando e Marê se beijam. Elza repreende Fabiano. Frei Leão lê a carta do palhaço Benjamim com os padres e conta para Marcelino. Sônia afirma que fará Júlio se apaixonar por ela. Frei Leão conforta Marcelino. Sônia destrata Justino. Marcelino fala com Frei Leão que quer encontrar sua mãe. Chega o dia da missa em homenagem a Ângelo. Júlio se preocupa com Sônia durante a missa. Verônica marca com o motorista para esperar Odilon e Elza. Odilon não deixa Turíbio falar mal de Elza. Fabiano vai embora. Marcelino abraça Marê. Turíbio desconfia de Odilon e se encaminha para casa. Odilon arromba a porta para libertar Elza. Orlando e Marê convidam Marcelino para um piquenique. Gilda beija Gaspar e Érico observa os dois.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Lumiar se lembra de Ben e se afasta de Theo. Jenifer afirma que não fará um exame de DNA, e Sol reage aliviada. Rafa se incomoda com a obsessão de Theo em querer ser o pai de Jenifer. Ben cogita a ideia de morar em Piedade. Os alunos organizam o ICAES para os Jogos Jurídicos. Ricardo percebe o desentendimento entre Lumiar e Bem, e tenta se aproximar da ex-namorada. Ben lembra de quando sofreu racismo. Kate se emociona com a foto que Rafa faz dela. O time de Jenifer ganha do time de Ricardo. Fred se anima com o progresso de Rafa e comemora com Kate. O muro do ICAES amanhece pichado com ofensas racistas, e Ben e os alunos se revoltam.



Terça – Ben vai com outros professores falar com o reitor do ICAES. Theo ajuda Lumiar a organizar os objetos de Ben. Os alunos se unem e pintam o muro da faculdade. Lumiar cede às investidas de Theo. Clara se insinua para Helena. Ben vai à delegacia. Os alunos decidem fazer uma manifestação no ICAES contra o crime de racismo. Sol e Lui tentam se conhecer melhor. Guiga se incomoda ao ver Fred conversando com Bela. Vini tenta beijar Yuri. Marlene vê Sol e Lui juntos e se afasta com Duda e Neide. Fred e Bela se beijam. Guiga tenta desabafar com Yuri. Marlene exige explicações de Sol sobre Lui.

Quarta – Sol não consegue se explicar para Marlene. Jenifer e Tatá passam a noite juntos. Ben avisa aos alunos que o vídeo da câmera de vigilância do ICAES já está com a polícia e todos comemoram. Kate estranha o comportamento de Jenifer. Ben e Lumiar discutem com Ricardo ao descobrirem que ele defenderá o aluno que pichou o Icaes. Jenifer conta para Kate que se arrependeu de ter passado a noite com Tatá. Clara ouve Rafa falar com Kate e fica animada. Ben decide alugar o quarto na casa de Bruna. Os pais de Tatá, Isabel e Leonardo, vão almoçar com a família de Jenifer. Hugo observa Rafa chegar à casa de Kate. Jenifer questiona Tatá sobre sua bolsa de estudos.

Quinta – Tatá tenta se aproximar de Jenifer, que o repele. Leonardo e Isabel questionam o filho sobre o comportamento da namorada. Kate repreende Jenifer por procurar um motivo para brigar com Tatá. Rafa prepara Clara para fotografá-la, mas Theo atrapalha os dois. Lumiar se entristece ao saber que Ben irá morar em Piedade. Jenifer discute com Tatá. Lumiar avisa a Theo que precisa preparar as testemunhas para a audiência de paternidade. Bela ajuda Fred a gravar seu pedido de desculpas para Guiga. Lumiar fala para Ben que planeja vender o apartamento deles. Sol avisa que Ben pode chamar Vitinho para testemunhar na audiência de paternidade. Lui fica inseguro ao ver Sol chegar com Ben à mansão. Lui e Sol namoram escondidos. Vitinho insinua que Ben e Sol estão juntos, e Lui fica arrasado.



Sexta – Vitinho tenta explicar o desespero de Lui para Wilma. Sol marca de se encontrar com Ben para falar sobre a audiência. Jenifer decide ir à escola que Tatá estudou. Ben simula o interrogatório com Sol e se emociona com seu relato. Wilma decide processar Érika. Sol se desespera quando Ben a questiona sobre Theo. Lui é hostil com Sol quando ela chega para o ensaio. Lumiar entrevista Simas e fica abalada com o depoimento dele sobre Ben e Sol. Jenifer não consegue se entender com Tatá. Yuri descobre que Guiga fez uma postagem sem o seu consentimento. Sol discute com Lui. Ben conversa com Wilma sobre o processo contra Érika. Ben se surpreende com Sol e Lui juntos.



Sábado – Sol e Lui pedem para Ben não contar que os viu juntos. Yuri tira satisfações com Guiga. A diretora da escola de Tatá não passa as informações do rapaz para Jenifer. Guiga se desculpa com Yuri. Bruna ajuda Marlene. Duda convida Ben para ir a sua apresentação. Sol sorri ao ver Ben conversar com Jenifer. Theo se oferece para comprar o apartamento de Lumiar. Wilma publica seu vídeo de resposta na página de Érika e todos se emocionam. Yuri decide denunciar Tatá ao descobrir que ele fraudou a bolsa no ICAES e Jenifer pede para conversar com o namorado. Lui se oferece para ir à apresentação de Duda com Sol. Wilma se incomoda ao saber que ela e a banda terão que passar a noite no refúgio de Fábio. Jenifer confronta Tatá.

Resumo: Poliana Moça

SBT – 20h30

Segunda – Na estrada que corta o sertão, João avista Poliana e a família e vai ao encontro deles. Lorena fala para Durval que queria fazer cirurgia plástica. Glória se depara com LUC2 e não desconfia ser outro androide. Brenda e Raquel notam que o androide sumiu da “Luc4Tech”. Pedro não quer fazer exame de DNA. Bento fica preocupado que Ruth não dá sinal de vida. Renato dá em cima de Edite. Raquel e Brenda avisam a Luca que o androide sumiu. Davi solicita a Zezinho esperar mais tempo para o teste DNA. Celeste e Luca acham que Pinóquio está por trás do sumiço do LUC2. Na mansão de Otto, LUC2 vai ao laboratório e Pinóquio tira a cópia dele do local. LUC2 remove Sara do armário e a robô também não desconfia que ele é um androide diferente.

Terça – Sara descobre que tem dois androides na casa. Pinóquio conta para o LUC2 que ele vai ter de ir para a casa de máquinas da escola. Brenda e Raquel falam para Jeff que o androide desapareceu da Luc4Tech. Durval e Cláudia conversam com Lorena sobre cirurgia. Poliana e João dançam forró no Ceará. Um policial convida Ruth para dançar e ela aceita. Através da tecnologia do laboratório, Pinóquio consegue levar LUC2 até a casa de máquinas, mas Sara corta a internet e a comunicação entre os androides é interrompida. Sara fala para Pinóquio que vai entregá-lo a Otto. Otto e Luísa dançam coladinhos e um beijo acontece.

Quarta – Ruth diz ao policial que não tem marido e que é solteira. Poliana e família vão para o aeroporto. Pinóquio danifica o sistema da Sara para mantê-la em silêncio. Otto volta para casa e nota Sara com um comportamento estranho. Lorena vai com capuz para escola para não mostrar o rosto e se maquia escondida no banheiro. Yupechlo vai à casa de máquinas e questiona a presença de LUC2 no local. Luca acusa Brenda e Raquel sobre o desaparecimento do androide e as amigas se ofendem. Luísa conta para as amigas que beijou Otto. Otto faz uma proposta de emprego para Sérgio.

Quinta – Poliana descobre que Pinóquio prejudicou o sistema da Sara. Sérgio também recebe proposta de trabalho de outra empresa. Após ser consertada, Sara mostra imagens de Pinóquio furtando LUC2. Pinóquio fala para Poliana que só furtou LUC2 por pena de uma vida sem liberdade. Otto e Luísa tentam dialogar sobre o acontecimento no Ceará, mas são interrompidos pela notícia do Pinóquio. Otto e Jeff vão atrás do LUC2 na Ruth Goulart. Otto percebe que está sendo seguido e dirige em ritmo de fuga. Glória diz a Luísa que pensa em se aproximar de Celeste. Cobra não aceita conversar com Gleyce e uma grande disputa de ameaças se inicia.

Sexta – Brenda e Raquel desejam sair da Luc4Tech pelas grosserias de Luca, mas ele pede desculpas e implora que elas fiquem. Otto despista os perseguidores. Na Escola Ruth Goulart, Otto e Jefferson procuram por LUC2, assim como as crianças do Yupechlo. Otto encontra LUC2 e o alarme dispara. Luca recebe a notificação do alarme. Um capanga de Cobra nota Otto saindo com o androide da escola. Sérgio pede a ajuda de Joana para decidir sobre o emprego e ele chega a um veredito. Notando o vício na vaidade, Durval recolhe toda a maquiagem de Lorena.

Resumo: Travessia

Globo – 21h15

Segunda – Chiara apresenta Júlia a Vera, como sendo a amiga grávida que pretende dar a criança para adoção. Ari repreende Núbia por ter dado o dinheiro da venda da loja para Guerra. Laís prende Theo em casa sem computador. Isa descobre que Karina está se machucando. Cidália discute com Ari, que troca socos com Guerra. Guerra avisa a Dina que comprará um imóvel em seu nome. Moretti revela a Stenio que está sendo ameaçado. Desesperado para sair de casa, Theo acaba deixando uma vela cair e incendeia parte do seu quarto. Monteiro arromba a porta do quarto de Theo, enquanto o fogo se alastra.



Terça – Isa apaga o fogo com o extintor. Stenio aconselha Moretti a procurar a polícia. Chiara fica incomodada quando Júlia envia para Vera o exame com as imagens do ultrassom. Ari pergunta a Gil se ele está do lado de Guerra, e decide levar as folhas assinadas pelo empresário para sua casa. Bia se incomoda com o interesse de Oto em ajudar Brisa. Laís se recusa a pegar a causa de Moretti. Karina impede que Isa dê o telefone para o pedófilo disfarçado de Bruna. Brisa visita Tonho. Ari tem lembranças da vida com Brisa em Mandacaru. Theo aceita a internação domiciliar. Helô avisa a Stenio para redobrar a atenção com Pilar. Rudá reage ao ouvir Brisa afirmar que acabaram com sua vida ao usar sua foto no cartaz de identificação de uma sequestradora.



Quarta – Rudá fica atordoado ao perceber que é o responsável por Brisa estar sendo acusada de sequestradora, e tenta achar o cartaz original que foi manipulado por ele. Guerra perde a paciência e agride Ari, diante da recusa do filho de Núbia em assinar um contrato da empresa. Oto identifica que o cartaz com a foto de Brisa é uma montagem e avisa a Laís. Júlia está preocupada com o fato de Vera querer acompanhar sua gravidez e comenta com Chiara. Ari pede para Leonor a relação de imóveis da empresa para se mudar e acaba vendo uma identificação em um deles com o nome de Chiara. Helô comenta com Creusa que descobrirá quem fez a manipulação no cartaz. Bia pergunta a Oto se ele se arrependeu de estar com ela.



Quinta – Oto afirma a Bia que deseja seguir com o casamento. Cotinha sente que Rudá está diferente. Ari conta a Núbia que Chiara se mudará do apartamento de Guerra. Adalgisa avisa a Núbia que a venda que era da amiga foi comprada por uma mulher do Rio. Guerra pede ao advogado que passe para Núbia a venda que comprou em nome de Dina. Bia avisa a Oto que não remarcará o casamento e que decidiu voltar para o Rio. Chiara entrega a Júlia duas barrigas falsas de grávida. Isa conta a Marineide que Karina está se cortando. Moretti tenta comprar o silêncio de Zezinho sobre sua participação no atentado contra Guerra. Zezinho diz a Helô que foi Ari quem mandou colocar a bomba no carro de Guerra. Helô decide pela prisão preventiva de Ari.



Sexta – Stenio deduz que Moretti pagou a Zezinho para culpar Ari. Isa avisa a Laís que mandou uma carta para a produção de uma série com Bruna Shuller, contando que a suposta atriz está promovendo testes pela internet. Helô dá ordem de prisão a Ari. Núbia fica sabendo da prisão do filho. Ari liga para Gil e pede ao amigo para tirar as folhas assinadas do esconderijo. Oto diz a Bia que não quer perdê-la. Júlia conta a Chiara que Guida sabe sobre a barriga falsa. Rudá reage ao saber que um menino será acusado do cartaz falso com a foto de Brisa. Rudá confessa ao delegado que foi ele quem colocou a foto de Brisa no cartaz.



Sábado – Oto acolhe Rudá. Rudá conta que Stenio viu a foto quando ele colocou no cartaz. Oto ajuda Rudá a comunicar para a família que foi ele quem colocou o rosto de Brisa no cartaz. Os policiais encontram as folhas assinadas por Guerra no apart de Ari. Chiara comunica a Júlia que a amiga é quem vai assinar o contrato de aluguel do seu apartamento. Ari diz a Gil que o amigo o prejudicou. Guerra pede a Chiara para esquecer a mudança. Pilar e seus comparsas batem no carro estacionado de Stenio, para forçar Helô e o advogado a descerem do prédio e serem recebidos por explosões de bombas.

