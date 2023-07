Confira os resumos das novelas da semana (17/07 até 22/07)

A- A+

Amor Perfeito

Globo – 18h15



Segunda – Marcelino fica inconsolável com a briga de Marê e Orlando. Gilmar fornece o prontuário de Marcelino no hospital a Edvaldo. Gaspar garante a Anselmo que não quer mais saber de Gilda. Orlando confronta Albuquerque e afirma que a morte de Lucília não ficará sem respostas, e procura a ajuda de Júlio e Érico. Gilda e Edvaldo planejam encontrar Rosa para comprar a guarda de Marcelino. Marê termina o relacionamento com Orlando. Sônia confessa a Júlio que teme que ele volte a sonhar com Marê. Edvaldo localiza Rosa, e Gilda comemora.



Terça – Gilda vibra com a possibilidade de encontrar Rosa. Gaspar provoca Gilda e a convoca para sua posse como secretário do Turismo. Darlene afirma a Frei João que não aceitará a aproximação de Gaspar. Orlando revela a João que Gilda é a assassina de Leonel. Frei Severo recebe uma nova intimação de Gilda, solicitando a guarda de Marcelino. Gilda ouve a conversa de Sônia e Justino e descobre que o filho de Marê pode estar vivo. Edvaldo encontra Rosa.



Quarta – Rosa afirma a Edvaldo que nunca deixou uma criança na Irmandade. Júlio revela que Gilda acusa Frei Severo de negligência com Marcelino, a partir do acidente com o escorpião. Ítalo repreende Gilmar por ter fornecido o prontuário de Marcelino a Edvaldo. Turíbio comenta com Ivan suas intenções com Tânia. Marcelino tenta unir Marê e Orlando novamente. Adélia se surpreende ao pensar em Ivan. Clara diz que gostaria que Frei João fosse seu pai. Edvaldo conta a Gilda sobre seu encontro com Rosa, e a vilã deduz que Marcelino é o filho de Marê e Orlando.



Quinta – Gilda ganha a guarda de Marcelino e vibra com a vingança contra Marê. Todos na Irmandade se desesperam com a partida de Marcelino. A foto de Tânia é publicada na capa da Gazeta, e Popó se irrita com Turíbio. Marê descobre que Gilda ficará com a tutela de Marcelino e corre ao encontro do menino. Rita admira Gilda, e Neiva fica abalada. Todos na cidade comentam sobre a adoção de Marcelino por Gilda. Gilda delira e planeja seu futuro casamento com Orlando.



Sexta – Marê, Orlando e os religiosos se reúnem para conversar com Marcelino, mas Manoel irrompe a Irmandade afirmando que não deixará Gilda ficar com o amigo. Marcelino implora para não deixar a Irmandade. Orlando confronta e ameaça Gilda. Lívia questiona Albuquerque sobre o pai biológico de Tobias, e o delegado desconversa. Leonor e Celeste acolhem Valente, um ex-preso político. Valente olha para a foto da esposa e promete encontrar o filho dos dois. Anselmo e Cândida cobram de Gaspar que tenha uma companheira. Marcelino conversa com Jesus, e é flagrado por Frei Severo.



Sábado – Marcelino jura que Jesus estava conversando com ele, mas Frei Severo repreende o menino por estar sozinho no sótão. Todos na Irmandade relembram a chegada e o crescimento de Marcelino. As crianças se revoltam com o fato de Marcelino ter de ficar com Gilda. Marcelino se muda para a casa de Gilda, e Neiva afirma que o protegerá. Valente conhece Tobias e deduz que seja o seu filho Samuel. Verônica se preocupa com o comportamento de Júlio em relação a Marê. Marcelino se recusa a interagir com Gilda, que ameaça o menino para Rita.



Vai na Fé

Globo – 19h15



Segunda – Kate e Rafa mandam mais mensagens para Theo, que decide avisar à polícia. Dora se emociona ao ver Guiga. Wilma e Fábio iniciam o espetáculo para Dora. Lui canta no palco com Lumiar. Rafa não deixa Kate desistir do plano. Lui e Lumiar ficam juntos. Theo acerta o pagamento do resgate. Eduardo canta uma música para Jenifer na igreja, e Hugo decide voltar para o terreno baldio onde dormia. Lui é surpreendido por Lulu Santos, e todos se emocionam. Hugo se preocupa ao ver que Kate e Rafa forjaram um sequestro. Theo chega para pagar o resgate. Hugo, Kate e Rafa se desesperam com a presença da polícia ao redor do terreno baldio.



Terça – Rafa tenta afastar os policiais para salvar Kate e Hugo. Bruna reclama de Jairo para Sol. Lulu Santos aconselha Lui a voltar a cantar. Joel se declara para Bruna. Um dos policiais atira, Hugo é baleado e Kate é presa. Rafa tenta ir à delegacia, mas tem uma crise. Lui observa Lumiar se despedir de Ben. Theo conta para Clara que Kate sequestrou Rafa com a ajuda de Hugo. Sol tenta acalmar Bruna. Theo tenta incriminar Kate em seu depoimento à delegada. Ben fala com a filha de Bruna e descobre que Hugo está no hospital. Theo manda Érika escrever sobre o falso sequestro do filho. Clara não deixa Rafa ir com Ben à delegacia.



Quarta – Ben tenta explicar o que aconteceu para Clara. Sol conforta Bruna. Anthony recrimina Érika. Rafa pede para ir com Ben à delegacia ajudar Kate. Wilma se despede de Dora e Fábio. Rafa enfrenta Clara. Jenifer se desespera ao saber que Hugo foi baleado. Dora pede para Lui organizar um bloco de carnaval. Jenifer pede para ir com o pastor Miguel visitar Hugo no hospital. Theo ofende Clara, que o expulsa de sua casa. Rafa inocenta Kate. Hugo ouve Jenifer se declarar para ele. Bruna ataca uma jornalista na porta da delegacia. Theo reclama de Érika. Jenifer e os amigos vão à audiência de custódia de Kate. Guiga pede para ficar mais tempo com Yuri em Lumiar. Theo exige que Kate permaneça presa. Kate chora durante a audiência de custódia.



Quinta – Kate consegue se acalmar, e Ben faz sua defesa. Bruna vibra com a liberdade da filha. Hugo tenta se reaproximar de Jenifer. Kate posta uma foto com Rafa e Theo fica furioso. Jenifer fala para Eduardo que ficou mexida de ver Hugo no hospital. Joel e Jairo disputam a atenção de Bruna. Theo e Ben discutem. Sol estranha o comportamento de Wilma. Guiga tensiona com uma mensagem que Vini manda para Yuri. Dora e Fábio veem Lui e Lumiar juntos. Doutor Mauri tenta tranquilizar Fábio. Dora morre. Com a ajuda de todos, Lui faz a festa de Carnaval para Dora.



Sexta – Fábio derrama as cinzas de Dora no jardim em uma cerimônia para todos os amigos. Lumiar toma uma decisão e comenta com Ben, que a apoia. Lui conforta Lumiar. Algumas semanas se passam. Guiga muda o nome escolhido pelos fãs para o seu bebê. Fábio insiste para Lui e Lumiar voltarem para o Rio de Janeiro. Wilma sugere que Sol grave seu clipe na praça de Piedade. Lumiar se despede de seus alunos. Érika pensa em como prejudicar Sol. Jenifer pede para Hugo pintar um desenho no clipe de Sol. Theo seduz Érika. Bruna fecha um contrato para o fornecimento das quentinhas. Hugo avisa a Eduardo que lutará por Jenifer. Sol fala animada com os fãs e alunos na gravação do clipe.



Sábado – Sol apresenta todos que estão ajudando no clipe. Theo chega com Érika ao local de gravação. Theo provoca Ben, que o agride. Joel cobra uma resposta de Bruna. Todos aplaudem o discurso de Sol. Jenifer não se conforma com a impunidade de Theo. Clara é convidada para trabalhar em São Paulo como modelo. Eduardo percebe Hugo olhando para Jenifer. Marlene aconselha Bruna. Theo faz um depoimento atacando Ben. Jenifer pede para Hugo ajudá-la a falar com Orfeu. Lui liga para Lumiar, que fica animada. Ben pede para Lumiar representá-lo no caso novo do escritório. Jenifer consegue falar com Orfeu e o questiona sobre as falcatruas de Theo.



A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30



Segunda – Em conversa com Glaucia, Vitor diz que admira a família Monteiro e reforça que deseja andar com os vencedores. Vitor fala para Glaucia que ela ganharia muito com o rapaz que conhece tudo sobre o principal concorrente dela. Mariana e Amanda convidam Bassânio para trabalhar no Armazém e ele aceita. Romeu finalmente consegue encontrar Julieta, que fica feliz e o abraça. Patrick esbarra com Romeu e Julieta em um momento de carinho e questiona. Sabendo que Patrick gosta de Julieta, Karen propõe um plano com o rival para separar Romeu e Julieta. Pórcia encontra pipocas, milhos e embalagens na casa dela e entende que o pai, Fausto, pegou o carrinho e as coisas de Bassânio. Romeu e Julieta se encontram na fonte abandonada e, surpreendentemente, os amigos do Lado Vila e Lado Torre aparecem, cercando e pressionando os dois.



Terça – Os amigos do Lado Vila e Lado Torre chamam Julieta e Romeu de traidores, mas Julieta acorda e nota que tudo não passava de um sonho. Pórcia encontra com Bassânio e comenta que acha que o pai pegou o carrinho dele. Julieta encontra com os amigos e resolve contar que se aproximou de Romeu e virou amiga dele, mas Lívia fica chateada. Vitor esbarra com Bassânio e descobre que ele é o novo funcionário do Armazém. Romeu decide revelar aos colegas do Lado Torre que é amigo da Julieta e Rosalina finalmente entende o motivo de fingir um namoro com ela. Vera pergunta a Glaucia a razão dela contratar Vitor, irmão da sequestradora de Romeu.



Quarta – Glaucia diz a Vera que tem estratégia por trás da contratação de Vitor, já que ele sabe tudo sobre a concorrência. Clara narra a Julieta como era a relação dela, Hélio, Leandro e Fausto quando crianças. Mariana aceita montar o restaurante de Daniel no Armazém. Lívia fica chateada com Julieta e Karen alega que sabia da amizade de Romeu e Julieta, já que Romeu confia nela. Alex diz para Romeu que conversou com o grupo e que todos o perdoam, mas ele precisa largar a amizade com Julieta. Vitor admira Pórcia e pensa na melhor forma de conquistá-la. No CEC, as crianças do Lado Torre mandam Julieta se afastar de Romeu. Ela rebate dizendo que a rivalidade não faz sentido e Alex responde que a família Campos já prejudicou muito a família Monteiro.



Quinta – Romeu e Julieta decidem interromper a amizade e seguir rumos diferentes. Julieta pede desculpa aos amigos e diz que já rompeu relação com o garoto. Romeu também conta aos amigos que se afastou de Julieta. Karen e Patrick se encontram na sorveteria e comemoram o sucesso da separação de Romeu e Julieta. Amanda, Mariana, Daniel e Bassânio celebram o início de um projeto no Armazém e Telma chega e pergunta o que é. Bassânio conta para Pórcia que as chefes são ótimas e que está se saindo melhor que Vitor. Hélio declara que é inaceitável Vitor trabalhar com os inimigos e morar embaixo do seu teto. Vitor pergunta se o pai o está expulsando de casa.



Sexta – Clara acalma os ânimos entre Hélio e Vitor. Lívia e Alex pedem delivery, mas os pedidos vêm trocados e Mauro e Telma se encontram para destrocar as sacolas. Telma questiona Mauro sobre sua esposa. Juli e Romeu recebem cartas citando que o segredo deles não vai durar por muito tempo. Telma pergunta sobre a mãe de Alex a Karen, mas a filha comenta que Alex não gosta de falar sobre o assunto e que ela sofreu um acidente, mas nunca encontraram o corpo. Com dor nas costas, Fausto faz drama para Pórcia cuidar dele. Vera contrata um novo preparador físico para os treinos de Romeu. Leandro entra na Monter e Vitor arruma sua postura. Leandro pergunta o que Vitor quer na empresa dele.



Terra e Paixão

Globo – 21h15



Segunda – Aline não aceita dinheiro de Caio. Jussara aconselha Aline a lutar por Caio. Anely se prontifica a ajudar Irene contra Berenice. Ademir diz a Flor que prefere colocar Rosa em um convento a deixar a filha com a mãe. Irene contrata Rodrigo para retirar Berenice do bar. Aline flagra Gladys com Enzo e ameaça contar para Tadeu caso a diretora da escola não a readmita como professora. A mando de Irene, Kelvin entrega a Rodrigo o papel com as anotações de Cândida. Rodrigo acompanha um oficial de justiça para entregar a ordem de despejo a Berenice. Aline pergunta a Antônio o motivo de o produtor ter contratado um geólogo para investigar suas terras.



Terça – Aline demonstra não acreditar que Antônio tenha contratado o geólogo por causa da água. Tadeu manda Gladys demitir Aline. Luana assume o bar e contrata Berenice como faxineira. Gladys demite Aline. Marino diz a Caio que Agatha pode estar viva. Aline aceita o empréstimo de Caio com promissórias. Ramiro conta a Irene que Caio ajudará Aline a pagar a dívida. Irene manda Enzo hackear a conta bancária de Caio. Lucinda se defende de Andrade com um golpe de Krav Magá. Enzo entra na conta de Caio e desvia o dinheiro com que ele ajudaria Aline. Aline se sente enganada por Caio ao verificar que o depósito não foi realizado.



Quarta – Caio descobre que o dinheiro saiu da conta para um orfanato. Silvério diz a Antônio que não tem provas de que Berenice seja parente de Cândida. Irene agradece a Silvério por estar lhe ajudando. Andrade ameaça Lucinda. Irene faz um pacto com Aline: a professora fica afastada de Caio, enquanto a mulher de Antônio descobre o real interesse do marido em suas terras. Aline acusa Antônio de mentiroso ao cobrar do produtor o dinheiro da água.



Quinta – Antônio entrega o dinheiro a Aline. Jussara tenta convencer Aline a namorar Jonatas. Anely incentiva Luigi a desviar dinheiro da fazenda e roubar as joias de Petra. Irene sugere a Antônio usar os remédios de Petra para acabar com Aline. Ramiro avisa a Kelvin que não poderá mais vê-lo por causa de sua noiva. Jonatas e Nina se encontram. Caio se declara a Aline. Rodrigo avisa a Berenice que descobriu que o sobrinho de Cândida não teve nenhuma filha com o nome igual ao dela. Irene coloca o remédio de Petra em uma taça com champanhe e oferece a Aline.



Sexta – Aline recusa a bebida de Irene. Jussara nota um pó branco na taça que era destinada a Aline. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo, e afirma que o mistério que tem em suas terras é da riqueza. Ramiro conta a Antônio que sua noiva trabalhará como cozinheira na pousada. Luigi e Irene buscam Petra na clínica. Flor aceita ir para casa de Ademir com Rosa como funcionária, deixando claro que não se envolverá com ele. Munda decide não se casar mais com Ramiro. Antônio manda Franco impedir que Caio use suas aplicações para emprestar dinheiro a Aline. Caio pergunta a Irene se ela tentou envenenar Aline.



Sábado – Caio ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline. Graça conta a Gladys e a Tadeu que Irene quer tirar a sucessão de Caio para dar a Petra. Gentil alerta Jonatas para o perigo que é a aproximação de Irene com Aline. Rodrigo diz a Caio que não existe nenhuma prova de que Agatha morreu, apesar de Antônio afirmar que enterrou a ex-mulher. Ramiro pede dinheiro a Kelvin para se livrar de Munda. Munda guarda o dinheiro que recebeu de Ramiro no cofre da pousada. Luigi e Anely roubam o dinheiro de Munda. Ramiro se prepara para atropelar Aline.



Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



