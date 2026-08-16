Confira os resumos das novelas da semana (17/08 a 22/08)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h

Segunda - Alika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho. Adalgisa se insinua para Mirinho e Marta e Virgínia percebem. Virgínia finge naturalidade diante de Adalgisa e Mirinho e Marta se surpreende. Viriato alerta Bartô para desistir das artimanhas para transformar Veneranda em santa.

Marta confronta Diógenes e diz que o marido parece estar com medo de Virgínia. Alika desabafa com Niara sobre ter lutas diferentes de Tonho. Binta orienta como Kênia deve se vestir para o jantar e Jendal estranha a aparência da filha.



Terça - Jendal aprova o novo visual recatado de Kênia e elogia Binta. Omar percebe o interesse de Onildo por Niara. Tonho ajuda Nilo e sua família e Alika se emociona com a atitude do amado.



Adalgisa parte após desenhar o vestido de Virgínia e a vê conversando com Sebastião. Sebastião diz a Virgínia que Niara e Alika estão prestes a partir para a Turquia. Bartô se anima com a chegada de romeiros a Barro Preto em busca do milagre de Veneranda. Viriato espanta os romeiros. Adalgisa provoca Mirinho e Virgínia humilha a modista.



Quarta - Virgínia garante que Mirinho será seu marido. Kênia reclama de Binta com Chinua. Chinua confronta Pascoal. Campbell e Binta se estranham e Jendal nota. Niara se preocupa com a demora de Alika em voltar do engenho.



Omar sofre ao ver Tonho e Alika muito próximos, trabalhando juntos em suas terras. Alika ajuda Rosa e Tonho admira a amada. Ana Maria se diverte com Manoel e Caetana comemora. Salma sofre com a proximidade de sua união com Fuad.



José aconselha Alika a pensar melhor sobre sua relação com Tonho, a fim de proteger sua missão em Batanga. Jendal se prepara para oficializar o casamento com Binta. Sebastião tira uma foto de Alika.



Quinta - Alika deduz que alguém tirou uma foto dela e Tonho acredita que foi uma coincidência. Viriato descobre uma carta da mãe de Ritinha entre os pertences de Belmira. Salma desconfia de Fuad, que olha com interesse para Belmira.



Dôra e Bartô recebem Carmen e Murilo na festa das bodas de Marta e Diógenes. Carmen se interessa por Adônis e Geralda não gosta. Fortunato agride Maria Helena ao perceber a presença de Murilo e Manoel se desespera.



Fortunato tranca Maria Helena em seu quarto e Manoel e Dôra a ajudam. Sebastião garante a Virgínia que conseguiu a foto de Alika. Kênia tenta enviar suas joias aos rebeldes, mas Pascoal intercepta o esquema. Omar se declara para Alika e a beija.



Sexta - Alika se revolta contra Omar e afirma que não se submeterá a ele em troca de sua ajuda. Tem início a cerimônia de casamento de Jendal e Binta. Maria Helena volta para a festa de Marta e Diógenes e Murilo lhe dedica uma canção. Manoel sofre com a decisão da mãe. Graça desconfia da proximidade entre Maria Helena e Murilo.



Sebastião acerta com o fotógrafo o registro feito de Alika. Pascoal intercepta a fuga de Kênia após o casamento do pai e Dumi, mesmo ferido pelos soldados, consegue escapar. Viriato confronta Belmira sobre a história de Ritinha. Geralda flagra Adônis com Carmen. Murilo e Maria Helena se beijam. Manoel cuida de Fortunato. Durante sua fuga, Dumi acaba desmaiando.



Sábado - Akin e Ladisa se preocupam com a demora de Dumi. Pascoal entrega Kênia para Jendal, que volta a castigar a filha, trancando-a em seu quarto. Murilo convida Maria Helena para fugir com ele. Fortunato descobre que Maria Helena conseguiu se libertar de seus aposentos. Omar desabafa com Onildo e pede perdão a Alika.



Maria Helena se despede de Manoel e afirma que viajará com Murilo. Fortunato vê Maria Helena partindo com Murilo. Tonho não gosta de ver Omar com Alika. Akin encontra a camisa de Dumi. Sebastião diz a Virgínia que em breve estará com a foto de Alika.

Resumo: Por Você

Globo – Faixa das 19h

Segunda - Bela promete a Juli que buscará Samuca na escola, mas, ao passar no mercado, precisa atender uma grávida que está prestes a dar à luz no local. Vanessa se irrita por Bela querer internar a grávida em seu hospital particular, mas Pérola apoia a obstetra. Peixe enfatiza a ausência de Bela na convivência com ele e seus irmãos.



Pérola discute com Vanessa sobre a passagem da presidência do hospital para ela. A herdeira comenta com sua assistente, Giovana, que pensa em demitir Bela. Peixe vai com Dalila para a escola, enquanto Iara e Juarez convidam Juli para jantar.



Gabriel lembra de quando era noivo de Bela. Bela vai buscar seu carro no departamento de trânsito e Juli faz companhia à amiga. Vanessa se desentende com Gabriel. Juarez causa um acidente de carro e foge sem prestar socorro. Bela e Juli capotam o carro após uma batida e a técnica de enfermagem fica em estado grave. Juarez se culpa por ter fugido do local do acidente. Juli faz Bela prometer que cuidará de seus filhos.



Terça - Bela se desespera com a morte de Juli. Lucas é avisado sobre o estado da mãe de Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca e os leva para o hospital. Os quatro irmãos descobrem que Juli faleceu. Peixe se revolta contra Bela. A obstetra conhece Lucas, que a conforta após a morte de Juli. Leandra sofre com a falta de atenção de Vanessa e Gabriel apoia a filha.



Vanessa prepara a inauguração de sua nova ala no hospital. Toy se encanta com Leandra. Bela pede ajuda a Gabriel para encontrar o responsável pelo acidente. Juarez se martiriza por ter fugido após o acidente. Pérola, Gabriel e Giovana insistem que Vanessa cancele o evento de inauguração por conta da morte de Juli. Peixe se responsabiliza pelos irmãos e nega a ajuda de Bela. A obstetra conta a Iara sobre a morte de Juli. Bela confronta Peixe e anuncia que ela cuidará dele e de seus irmãos.



Quarta - Dulce estranha ao chegar à casa de Bela e ver as crianças de Juli. Bela se dá conta da responsabilidade que assumiu ao prometer cuidar dos filhos da amiga. Juarez conclui que ele é o responsável pela morte de Juli e se desespera. Dalva e Neiva suspiram por Ricardo. Toy confessa a Próspero que está fascinado com Leandra. Vitor e Leandra se dão as mãos no hospital.



Gabriel ajuda Bela a cuidar das crianças. Peixe decide voltar para casa, mas seus irmãos ficam com Bela. Vanessa sente ciúme da atenção de Gabriel com Bela. Vanessa descobre uma mensagem suspeita de Pérola para Gabriel. Lucas apoia Bela. Dalila afirma que não abandonará Peixe. Bela vai à casa de Iara e garante a Juarez que encontrará o assassino de Juli.



Quinta - Bela comenta com Iara sobre o estado abatido de Juarez. A médica tenta organizar seu dia a dia com as crianças e Glorinha a apoia. Peixe volta para a casa de Bela, que leva as crianças para a escola. Vanessa incentiva uma paciente a reclamar de Bela na ouvidoria do hospital.



Juarez decide não revelar seu envolvimento no acidente com Juli para a mulher e a filha. Samuca sofre na escola e Ítalo o ajuda. Bela se emociona com o apoio de Gabriel. Próspero e Clemente discutem e Toy os interrompe. Vanessa ouve a conversa de Gabriel com Pérola, que afirma que a obstetra é a pessoa certa para assumir a presidência do hospital.



Sexta - Vanessa fica furiosa com Bela e a destrata. Pérola anuncia a Bela que tem planos para ela no hospital. Vanessa lembra de como perdeu seu filho no passado e acusa a obstetra. Bela conversa com Gabriel sobre os filhos de Juli.



Zé faz uma negociação com Juarez. Ítalo sofre durante suas aulas de judô e sente falta da mãe. Dalila investe em suas redes sociais. Dulce pede demissão a Bela. Lucas alerta a obstetra sobre o comportamento de Peixe na escola. Leandra pede atenção a Vanessa. Bela faz um acordo com Peixe. Bela e Lucas se beijam.



Sábado - Bela diz a Lucas que não está em um bom momento para se envolver com alguém. Vanessa anuncia a Pérola e Gabriel que pensa em vender o hospital para Junqueira. Leandra acompanha Bela durante um parto. Peixe esquece a chave da casa de Bela e decide ir até o hospital com seus irmãos. Vanessa inaugura sua ala especial no hospital e provoca Bela.



Bela leva as crianças ao shopping e todos se lembram de Juli. Dalila compra um novo vestido e Iara alerta a filha para os gastos. Bela percebe a mudança no humor de Peixe. Vanessa destrata Gabriel, que acaba saindo de casa. Transtornada, Vanessa denuncia Bela ao Conselho Tutelar por abrigar quatro órfãos ilegalmente. Uma representante legal do Conselho comunica a Bela que terá de levar as crianças a um abrigo.

Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h

Segunda - Dora sente-se culpada e pede para André ir embora. Otoniel conta a Adriana e a Mau Mau sobre Francesca. Adriana manda Iuri procurar o anel de Arthur. Pilar humilha Brigitte diante de Bia. Nancy nota a aproximação de Lyris com Ulisses ao ouvir a amiga falar do irmão de Arthur.



Edvaldo flagra Iuri no quarto de Diná com o anel de Arthur e Iuri se vê obrigado a contar que é infiltrado de Adriana. Adriana encontra uma pista no anel de Arthur. Pilar descobre que Brigitte mandou o vídeo gravado por Edvaldo do desfile de Iuri para suas amigas.

Pilar expulsa Brigitte de casa. Pedro pergunta a Ademir se ele pagou o perito do processo de Adriana para fraudar o laudo. Adriana descobre que Arthur deixou joias valiosas e barras de ouro em seu nome em um cofre no banco.



Terça - Adriana conclui que Arthur intuía que algo de ruim pudesse acontecer a ele. Ingrid e Rafael repreendem a mãe por ter expulsado Brigitte de casa. Elisa sente que Adriana e Mau Mau estão escondendo algo. Brigitte pede hospedagem na casa de Ulisses e Fábia.



Iuri diz a Adriana que vai ajudá-la a transformar a fortuna deixada por Arthur em dinheiro, sem que a família Brandão descubra. Nancy descobre sobre a fortuna deixada para Adriana. Iuri é seduzido por Ingrid. Diná conta a Pilar que Brigitte está hospedada na casa de Ulisses.



Fábia comete um descuido ao falar com Carmita sobre o golpe que a amiga levou, perto de Bruna. Ademir convida Cléber para trabalhar com ele. Adriana descobre em anotações de Pedro que é possível que o laudo pericial do seu caso tenha sido fraudado para incriminá-la.



Quarta - Adriana agradece a Pedro por não ter desistido dos dois. Cléber não aceita trabalhar com Ademir. Bruna e Carmita ficam surpresas quando Ademir decide quitar sua dívida bancária. Elisa fala para Otoniel se aconselhar sobre seu dom espiritual.



Pedro discute com Cléber. Ademir diz a Luan que precisa pensar em uma maneira de enfraquecer Pedro. Silvana fica surpresa ao receber flores de Laurentino. Brigitte convoca Nicolau para ir com ela ao aniversário de Silvana. Mirtes orienta Camilo no que dizer a Nancy, a fim de convencer a mãe do menino a não ir à escola dele. Adriana autoriza Iuri a vender as joias para o comprador que conseguiu. Pilar e Brigitte se encaram na festa de aniversário de Silvana.



Quinta - Pilar destrata Brigitte na frente de toda a família. Adriana comenta com Mau Mau sobre sua preocupação com a venda das joias. Nicolau responde às ofensas de Pilar. Ingrid deixa a festa de Silvana, vai para a joalheria com Iuri e os dois acabam ficando juntos.



Mau Mau encontra Felipe. Joel não acredita na história que Otoniel lhe conta de como conheceu Francesca, mas reconhece o afeto dele. Elisa pede a Enéas para não comentar com Otoniel que os dois estão se encontrando. César fica preocupado com Brigitte. Adriana e Mau Mau presenciam César sofrendo um assalto.



Sexta - Adriana ajuda César após o assalto e ele decide marcar sessões de fisioterapia com a moça. Pedro e Ademir discutem na presença de Bruna e Carmita. Silvana propõe a Tiago que ambos se aproximem de Ulisses, a fim de que o filho recupere a presidência da joalheria. Ulisses conta a Ingrid que Pilar se casou com o pai de Brigitte por interesse.

Adriana diz a Mau Mau que tem medo de que Pedro a julgue por causa do plano de vingança. Otoniel comenta com Elisa que Joel não acreditou na sua história com Francesca. Carmita agradece a Ademir por quitar sua dívida com o banco. Adriana registra quando Pedro comenta que André e Dora se amam. Adriana mente para Pedro e vai com Iuri ao encontro do comprador das joias.



Sábado - Pedro decide esperar Adriana na casa dela para descobrir o motivo de sua mentira. Adriana vende as joias para um sheik. Adriana conta a Pedro e à família sobre a herança que recebeu de Arthur e recebe o apoio do namorado ao comunicar o plano de vingança. Carmita conta a Tiago que Bruna irá se separar de Pedro. Adriana prevê que Bruna possa usar sua doença para evitar a separação. André avisa a Dora que saiu a data do julgamento de Ademir. Dora e André se beijam. Pedro fica surpreso com a visita de Pilar. Adriana procura Bruna.

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