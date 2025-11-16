A- A+

Novelas Confira os resumos das novelas da semana (17/11 a 22/11) Fique por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas "Êta Mundo Melhor", "Dona de Mim" e "Três Graças"

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25

Segunda - Asdrúbal impede Candinho de contar a Dita sobre a suposta gravidez de Zulma. Zulma diz a Manoela que espera um bebê de Candinho. Ernesto se assusta com o comportamento de Sandra. Adália se atrasa para a apresentação com Dita, e Candinho distrai a plateia para acalmar a amada. Zé dos Porcos e Maria Divina ficam em dúvida sobre seu casamento.



As crianças comemoram o retorno de Zenaide à Casa dos Anjos. Estela desconfia da Baronesa Deschamps, e fica surpresa ao ver Ernesto a seu lado. Dita sobe ao palco sozinha para se apresentar, e acaba vaiada pelo público.

Terça - Dita canta e é ovacionada pela plateia. Adália comemora o sucesso de Dita. Estela estranha o interesse da Baronesa Deschamps por ela. Estela passa mal, e Túlio a acompanha até em casa. Zulma pensa em como montar uma falsa barriga de grávida.



Celso se preocupa com a desconfiança de Estela com a Baronesa. Asdrúbal e Manoela temem a reação de Dita ao saber da suposta gravidez de Zulma. Durante a aula de Estela, Samir revela que Zulma espera um bebê de Candinho, e Joaquim se surpreende. Candinho afirma que precisa ter uma conversa com Dita.

Quarta - Dita afirma a Candinho que Zulma está mentindo sobre a gravidez. Ernesto conta a Sandra que Celso o confrontou sobre Estela. Zulma exige que Candinho se case com ela. Dita pede ajuda a Estela para confirma a veracidade da gravidez de Zulma. Sônia confessa a Lauro que o pai de seu bebê é Quincas. Padre Lucas afasta Quincas do sacerdócio. Olga descobre que Sandra está viva.



Zulma exige que Zenaide encontre uma forma de provar sua gravidez. Lúcio se aproxima de Manoela. Zenaide tenta subornar uma mulher grávida para conseguir uma amostra de sua urina, e Asdrúbal chega na hora. Olga revela as falcatruas de Araújo e Celso para Ernesto e Sandra. Sandra pensa em destruir a fábrica.

Quinta - Sandra, Ernesto e Olga formam uma aliança. Zenaide despista Asdrúbal. Zulma troca sua amostra de urina com a de Sônia. Manoela sonda Margarida sobre seus sentimentos por Lúcio. Lúcio anuncia que Dita gravará um disco, e todos comemoram. Quitéria entrega a Haydée o diário de sua mãe. Estela permite que Carmem cuide de Anabela por uma noite.



Tobias comenta com Lauro que gostaria de cuidar do filho de Sônia. Margarida pensa em revelar a Lúcio que ela é Adamo Angel. Estela confronta Sandra e Ernesto. Zé dos Porcos e Maria Divina se interessam, respectivamente, por Francine e Sabiá. Candinho prepara uma festa na fábrica em homenagem a Júnior. Celso encontra Olga na fábrica e a questiona. Candinho e Dita veem Ernesto com Sandra num restaurante.

Sexta - Ernesto impede que Candinho se aproxime de Sandra. Celso desconfia das desculpas de Olga para estar na fábrica. Começa o concurso no dancing, e Túlio e Estela dançam juntos. Lúcio confidencia a Margarida/Adamo que está apaixonado por Manoela. Celso sente ciúmes de Túlio com Estela. Olga revela a Ernesto e Sandra que a fábrica ainda não pagou o seguro incêndio. Manoela lamenta a tristeza de Margarida.



Quincas emociona Sônia. Carmem faz uma previsão para Anabela. Estela, Túlio, Tamires e Celso são os finalistas do concurso de dança. Dita canta para Candinho.

Sábado - Estela e Túlio vencem o concurso de dança. Zé dos Porcos confessa a Francine que não sabe se deseja casar com Maria Divina. Sabiá se declara para Maria Divina, que o beija. Tamires incentiva Túlio a lutar por Estela. Haydée teme ler o diário de sua mãe, e Araújo a encoraja. Carmem conta para Estela a previsão que fez para Anabela.



Celso hesita em participar da festa de Candinho para Júnior, ao saber que Samir estará presente. Araújo teme que Olga faça uma retaliação contra a fábrica. Anabela passa mal enquanto Estela prova seu vestido de noiva. Ernesto ameaça a autonomia de Lúcio na rádio. Margarida conversa com Manoela sobre Lúcio. Túlio afirma a Celso que não desistirá de Estela. Cunegundes encontra uma esmeralda. Sandra teme ser reconhecida por Candinho.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40

Segunda - Danilo afirma a Filipa que Jaques só age por interesse. Tânia esquece seu celular na antiga casa de Jaques, e engana Sônia e Kazue. Samuel pede ajuda a Ayla para encontrar uma nova babá para Sofia. Jaques ameaça Danilo. Nina briga com Filipa por causa de Danilo. Filipa sonda Samuel sobre suas desconfianças em relação a Jaques.



Ryan conta que pediu Kami em casamento, e Jussara se incomoda. Leo sugere que Filipa dê o troco em Jaques. Ryan e Marlon discutem. No ringue, Marlon tem uma lembrança de Dinho e reage contra Lucas. Filipa oferece sopa a Jaques.

Terça - Jaques recusa a sopa de Filipa. Lucas é ríspido com Marlon, e diz que Jeff não quer saber dele. Alan sonda Bárbara sobre o estado de Marlon. Filipa pede ajuda a Danilo para colocar seu plano contra Jaques em prática. Jussara conversa com Alan sobre Marlon, e pede segredo ao namorado. Jaques dorme após comer a comida com os remédios, e Filipa avisa a Leo. Filipa questiona Danilo sobre a morte de Abel. Jaques desperta ao lado de Filipa.

Quarta - Filipa finge para Jaques que os dois passaram a noite juntos. Bárbara dispensa Davi. Samuel lamenta seu afastamento de Leo. Marlon desabafa com Leo, que fica penalizada com o estado do policial. Alan alerta Ryan sobre seu comportamento. Filipa conta a Leo que Jaques está com o celular de Ricardo. Marlon é convocado para uma ação policial.



Filipa e Leo contratam Érica como nova babá de Sofia. Alan e Pompeu elogiam Marlon por seu comportamento durante ação policial. Filipa e Leo chegam ao hospital para visitar Ricardo, e são observadas por Tânia.

Quinta - Tânia ouve quando Filipa confessa a Leo que duvida da possibilidade de Jaques ter tirado a vida de Abel. Ayla questiona Samuel sobre as decisões da fábrica. Kami nota o interesse de Lírio em Pam. Sofia comenta com Filipa que Rosa poderia levar suas receitas para a televisão. Mauro alerta Jaques sobre a visita de Leo e Filipa a Ricardo.



Marlon lida com seu estado emocional. Pam beija Lírio. Filipa oferece bebida a Jaques, e acaba se irritando quando ele afirma que é o dono de tudo que foi de Abel. A pedido de Jussara, Leo conversa com Marlon.

Sexta - Leo convence Marlon a pedir ajuda sobre seu estado de saúde mental. Jeff segue rejeitando Marlon. Marlon fala com Rangel que precisa se cuidar. Jaques desconfia das atitudes de Filipa. Samuel anuncia que a Receita Federal fiscalizará a Boaz, sobre os processos conduzidos por Patrícia. Filipa comenta com Danilo seus planos para desmascarar Jaques. Sol pede para usar as peças da marca de Leo em seu próximo clipe. Marlon se consulta com Célia, e Alan e Pompeu o recriminam. Jaques participa da aula de teatro de Filipa, que o provoca. Marlon beija Leo.

Sábado - Leo fica envolvida, mas recua. Sol admira Leo e Marlon juntos, e registra os dois em uma foto. Filipa visita Ricardo com Jaques, que sente o perfume de Tânia no hospital. Marlon e Leo se beijam novamente, e o policial afirma que torcerá pela reaproximação dos dois. Jussara se revolta contra Leo. Samuel vê a foto de Marlon com Leo, e se aconselha com Davi. Sofia vai passar as férias na casa de Leo. Samuel vê Marlon e Leo juntos.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15

Segunda - Lígia comenta com Kellen que está preocupada com a possibilidade de Joélly tomar uma má decisão. Joélly não aceita a proposta de Samira, apesar do esforço de Raul. Bagdá e seu bando capturam Raul, observados por Samira e Joélly. Samira diz a Joélly que tem o dinheiro para libertar Raul.

Samira pressiona Joélly em favor da vida de Raul. Samira dá o dinheiro a Bagdá em troca de salvar a vida de Raul. Joélly se nega a falar com Raul. Lígia avisa a Gerluce que Jorginho sairá da prisão. Gerluce reage mal ao saber que Jorginho deixará a prisão e promete acabar com ele antes que chegue perto de Joélly. Arminda se incomoda quando Raul demonstra interesse em saber o que a mãe esconde no quarto. Ferette manda Macedo investigar sobre a relação de Paulinho e Gerluce.

Terça - Gerluce demonstra ao pastor Albérico que sente repulsa por Jorginho, e manda um recado para o pai de Joélly, prometendo que não responderá por si caso ele resolva se aproximar da filha. Joélly confessa a Kellen que errou para ajudar Raul. Josefa insiste em questionar a morte de Rogério para Arminda. Gerluce nota que os remédios que Viviane comprou estão fazendo efeito em Lígia.



Claudia acalma Josefa, depois que a mãe de Arminda recebe uma suposta visita de Rogério. Kellen pergunta a Albérico se ele já pensou na reação de Gerluce quando souber que o pai abrigará Jorginho na igreja. Gerluce explica a Misael, Júnior e Joaquim o motivo pelo qual os convocou para encontrar com ela na farmácia.

Quarta - Júnior se incomoda com a proposta de Gerluce e Viviane tenta convencê-lo a participar do plano plano para ajudar os doentes da Chacrinha. Ferette e Lorena discutem e Zenilda tenta apaziguar. Gerluce é flagrada por Arminda ao descartar um guardanapo com os remédios de Josefa. Josefa e Gerluce provocam Arminda. Raul ameaça fazer um escândalo na porta da casa de Joélly se ela não quiser encontrá-lo na igreja.



Joélly culpa Raul por ter precisado aceitar a proposta de Samira. Pastor Albérico garante a Joélly que tudo se resolverá, e promete não contar a Gerluce que o pai do filho da jovem é Raul. Kellen não conta a Joélly qual o assunto que o pastor quer conversar com Gerluce. Jorginho avisa ao pastor Albérico que seu alvará de soltura saiu.

Quinta - Samira mostra uma foto de Joélly a Herculano e Lena. Jorginho deixa a prisão e se recorda de quando era o líder da Chacrinha. Gerluce desmaia ao se deparar com Jorginho. Gerluce esconde de Lígia, Joélly e Paulinho que viu Jorginho Ninja.



Claudia fica apavorada quando Josefa lhe afirma que Arminda e Ferette têm um caso. Kasper avisa a João Rubens que o Comendador quer ver a gravura do palhaço. Viviane reage ao saber que Gerluce viu Jorginho e aconselha a amiga a ser forte. Leonardo tenta uma aproximação maior de Viviane.

Sexta - João Rubens diz a Kasper que a gravura sumiu, e Lucélia sugere que Júnior possa ter roubado a peça. Lucélia inventa para o comendador que a gravura está no cofre do banco. Célio observa Arminda no quarto da escultura. Josefa e Arminda discutem. Raul enfrenta Arminda e entra no quarto das Três Graças. Lorena comenta com Zenilda que Júnior precisará de um advogado, e sugere que a mãe pegue a causa.



Júnior se desespera ao encontrar em sua mochila a gravura do palhaço. Maggye se sente culpada sabendo que os pais não vão mais querer os serviços de Júnior. O comendador compra a gravura de Kasper e João Rubens. Júnior procura Gerluce para dizer que aceita participar de seu plano para ajudar os doentes da Chacrinha. Joélly escuta o pastor dizer a Gerluce que deseja falar sobre o pai de sua filha.

Sábado - Gerluce diz ao pastor que sua filha não tem pai. Joélly discute com Gerluce dizendo que tem o direito de conhecer seu pai. Leonardo tenta convencer Viviane a acreditar que seus interesses pela farmacêutica são sérios. Arminda conta a Ferette que Claudia fez perguntas a Josefa que os comprometem.



Maggye e Lucélia discutem por causa de Júnior. Viviane pede conselho a Gerluce sobre Leonardo. Josefa e Raul defendem Gerluce de Arminda, que insiste em humilhar a funcionária. Lena mostra a Samira que seguiu seu conselho ao colocar uma barriga falsa de gravidez. Juquinha leva Gerluce para casa, a pedido de Paulinho. Gerluce deixa Joaquim, Misael, Júnior e Viviane pasmos ao dizer que terão de adiar a discussão sobre o plano para ajudar os doentes da Chacrinha.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.



