Confira os resumos das novelas da semana (18/03 até 23/03)

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Giovanni acusa Cris de querer aplicar um golpe. Jonas finge cumplicidade com Fagundes. Natália aconselha Pedro a lutar por Taís. Érica e Polvilho incentivam Renée a aceitar abrir uma loja de sonhos em um shopping. Natália insiste para Carol ficar no Brasil. Giovanni decide deixar a mansão. Roberto descobre que está sendo vigiado. Rico questiona o amor de Taís por Átila. Cris confessa a todos que nunca esteve grávida.

Terça – Cris revela que Helena foi sua cúmplice em todas as armações. Giovanni, Marcos e Sérgio confrontam Helena. Pedro pede uma nova chance a Taís. Roberto acusa Aramis de vigiá-lo e o demite. Jonas finge apoiar Helena. Wagner volta para casa e Renée e a família comemoram. Ísis sugere que Marlene procure Tony para verificar a autenticidade do vídeo de Jonas. Carol reflete sobre sua relação com Natália. Giovanni procura Ísis.

Quarta – Giovanni e Ísis reatam. Érica confessa a Renée sua paixão por Rico e ganha o apoio da irmã. Pedro desabafa com Natália. Giovanni comunica a Helena que formará uma família com Ísis. Roberto provoca Lara. Érica procura Rico, mas encontra Lia. Pedro procura ajuda para controlar seus ciúmes. Marcos denuncia o desaparecimento de Míriam para Rico. O delegado informa a Ísis e Carlinhos que Fagundes foi identificado como causador do incêndio no abrigo.

Quinta – Sérgio orienta Fagundes a fugir. Rico inicia a investigação sobre o paradeiro de Míriam. Carol desabafa com Marcos sobre o abandono de sua mãe. Pedro garante a Taís que mudará. Marcos entra em contato com a mãe de Carol. Renée se prepara para a inauguração de sua loja. Edu descobre que Rico é irmão de Lia. Lara alerta Vilma sobre Roberto. Mário procura Petrúcio, mas descobre que ele foi libertado. Roberto arma para incriminar Taís na morte de Átila. Marlene rastreia o celular de Jonas e chega à casa da serra.

Sexta – Marlene encontra Jonas. Sérgio questiona Helena sobre suas saídas da clínica. Fagundes rende Marlene. Adriana estranha a ausência de Marlene em casa. Natália aconselha Carol sobre sua mãe. Giovanni afirma que não terá contato com Cris no trabalho. Roberto comemora o sucesso de seu plano contra Taís. Jonas pede que Helena liberte Marlene. Adriana rastreia o celular de Marlene. Petrúcio afirma que irá morar com Roberto.

Sábado – Roberto se revolta com a presença de Petrúcio. Adriana pede ajuda a Giovanni para ir até a casa da serra. Helena decide deixar a clínica e Lígia estranha. Fagundes ameaça Marlene e Jonas. Um policial vai à casa de Sérgio perguntar por Míriam. Renée aconselha Érica a conversar com Rico. Lara diz a Renée que retomará a briga pela guarda de Vic. Taís é presa pelo assassinato de Átila. Giovanni e Adriana veem quando Helena passa de carro com Jonas.



FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15

Segunda – Plutão e Vênus assustam Júpiter e Andrômeda. Electra vai embora impactada com a descoberta e Luca vai atrás dela. Lupita se ilumina ao saber que Júpiter será seu vizinho. Jéssica questiona Luca sobre seus sentimentos por Electra. Murilo consola Electra. Vênus recebe uma ligação ameaçadora, mas não dá importância. Tom prepara uma surpresa para Vênus na Fundação. Vênus recebe outra ligação ameaçadora. Vênus sofre um atentado e Tom se desespera.

Terça – Vênus é levada por um agiota. Andrômeda, Júpiter, Plutão e Electra se divertem limpando o casarão. Tom consegue salvar Vênus e o agiota acaba preso. Hans pensa em chamar Lupita para ser sua espiã. Chicão, irmão de Guto, chega à pensão do pai de Mila. Júpiter foge de Lupita. Tom convida Vênus para sair e promove uma surpresa para ela. Brenda diz a Paulina que tem uma ideia para separar Tom de Vênus. Mila procura Lupita. Tom pede Vênus em namoro.

Quarta – Vênus aceita o pedido de Tom. Mila explica a Lupita a condição para que ela volte a trabalhar na Mancini Music. Paulina ingere remédios escondida de Brenda. Júpiter mente para Elisa. Mila engana Lupita. Chicão conhece Andrômeda na rua, e os dois se enfrentam. Murilo repreende Luca por questioná-lo sobre Electra. Jéssica garante a Chantal que Electra voltará para a cadeia. Andrômeda chega em casa e não vê Chicão falando com Plutão. Catarina pede que Vênus convoque os irmãos para uma reunião. Chicão salva a vida de Andrômeda.

Quinta – Andrômeda e Chicão brigam, mas se encantam um pelo outro. Vênus fica intrigada com a frieza de Catarina ao falar de Frida. Hans conhece Lupita. Chicão exige que Andrômeda se desculpe com ele. Os netos de Frida conhecem a Galeria Mancini, onde irão trabalhar. Tom convida Vênus para uma viagem. Electra pensa em procurar Jéssica. Hans avisa aos primos que pretende ajudá-los e apresenta Lupita a eles. Tom se surpreende com a mudança de Paulina com os filhos para a casa de seus pais. Electra confronta Jéssica.

Sexta – Electra tenta tirar satisfações com Jéssica. Júpiter expulsa Lupita e Hans do casarão. Jéssica pede para Luca chamar a polícia para prender Electra. Brenda tenta tranquilizar Paulina. Luca impede a prisão de Electra, e Jéssica fica furiosa. Lupita se lamenta com Chantal. Jéssica tenta manipular Luca contra Electra. Vênus exige que Andrômeda e Júpiter se desculpem com Chicão e Lupita, respectivamente. Chicão e Andrômeda pensam um no outro. Guto não consegue se declarar para Lupita. Vênus e Tom viajam.

Sábado – Vênus e Tom passam a noite no chalé. Júpiter procura Lupita. Guto descobre que Lupita é apaixonada por Júpiter. Tom mostra vídeos de seus filhos para Vênus. Nanda incentiva Electra a esquecer Luca. Murilo avisa a Electra que Luca estará na faculdade de Medicina. Catarina entrega a Júpiter e Andrômeda cartões com o dinheiro para usarem na reforma da Galeria Mancini. Andrômeda pede para falar com Chicão. Luca defende Electra dos alunos na faculdade de Medicina.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Vitor reforça para Glaucia que ele é uma ameaça se ela não pagar o que prometeu: um apartamento. Dimitri, Ellen, Ian e Nath recuperam o último livro de Shakespeare. Mauro percebe que Laura está fazendo de tudo para reconquistá-lo. Com Daniel ao lado, Telma joga na cara de Mariana e Amanda que está namorando o cozinheiro. Em conversa com Bernardo, Leandro aceita conhecer Téo. Fausto fala para Pórcia que a vida dele vai melhorar se as crianças devolverem os livros ao Mundo da Imaginação, mas ela fica preocupada de atingir a relação dela com Bassânio. Vitor revela a Hélio e Clara que vai sair de casa.

Terça – Téo visita Leandro na Monter Holding e conhece melhor o avô. Clara chora com a notícia da saída de Vitor de sua casa. Com os livros em mãos, Dimitri, Ellen, Ian, Nath, Romeu e Julieta entram no Mundo da Imaginação, mas os livros não passam no portal e a gangue Pedalzera recolhe as obras deixadas pelo grupo. Faustinho, a criança interior de Fausto e que vive no Mundo da Imaginação, explica às crianças que só quem removeu os livros do Mundo da Imaginação pode devolvê-los. Laura conversa com Mariana e desabafa a angústia de ficar tanto tempo longe dos filhos e de Mauro. Amanda é firme com Téo, alegando que ele não é um Monteiro.

Quarta – Mini diz para Telma que acha que Daniel ainda gosta de Mariana. Os jovens do Lado Vila e Lado Torre deixam as diferenças de lado e começam uma interação. Rosalina liga para Vera e diz que Romeu está com Julieta no Monter Mercado. Vera chega e flagra Romeu cantando no karaokê com Téo. Glaucia e Fred falam que querem dar um apartamento a Vitor Campos, por todo serviço prestado à família, e Leandro aceita. A gangue Pedalzera faz um acordo com Fausto: os livros em troca de um dia inteiro no condomínio Residencial Verona.

Quinta – Pedalzera apronta no condomínio. Telma ajuda Laura a encontrar a academia de Mauro. Sem Telma perceber, Laura tira foto da mulher. Após insistência, Mauro deixa Laura treinar na academia. Mariana chega na academia e encontra os dois treinando juntos. Bernardo leva os dois filhos para almoçar e socializar. Bassânio falta ao restaurante e Telma oferece ajuda para Daniel. Na luta, Laura ganha de Mariana. Laura provoca Mariana dando um beijinho em Mauro. A gangue Pedalzera consegue invadir a casa de Ian.

Sexta – Glaucia entrega a chave do novo apartamento para Vitor. Fausto muda de ideia e avisa Dimitri, Ellen, Ian e Nath que não quer devolver os livros ao Mundo da Imaginação, já que ninguém na realidade atual conhece Shakespeare e ele pode ficar famoso com as obras do escritor. Vitor visita os pais e fala que o novo apartamento é no Residencial Verona. Hélio fica bravo por ser no Lado Torre. Leandro e Bernardo ensinam Téo a jogar tênis. Laura tira uma foto com Lívia e a descreve no celular.



RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – Lu encoraja Zinha a dar aula sobre jupará para seus alunos. João Pedro e Sandra se sentem atraídos um pelo outro. Neno cobra de Teca a aliança entre eles e Pitoco. Zinha sente vergonha e Lu a acolhe. Teca sente culpa por não se abrir com Buba. Eriberto não conta a Venâncio que está namorando Eliana. Dona Patroa fica horrorizada com as palavras de Sandra, que joga umas verdades para a mãe. José Inocêncio repreende Zé Bento pela falta de interesse nos negócios e só aparecer para vender a parte da produção de cacau da fazenda cuidada por João Pedro. Damião não gosta de ver Ritinha conversando com Augusto. Egídio se espanta ao ser abordado por Zé Bento no armazém de cacau.

Terça – Bento e Egídio demonstram vontade de fazer negócio. Padre Santo alerta Pastor Lívio para as falas críticas dirigidas a Egídio durante o almoço com a família. Bento oferece vender a safra de cacau para Egídio. Kika fica perplexa quando Bento lhe presenteia com um carro zero. José Inocêncio descobre sobre o processo que pode impedir Augusto de exercer sua profissão de médico. Venâncio comunica a Buba que vendeu sua parte da agência e que pensa em investir nas terras que herdou. Egídio força Joaninha a ir com os filhos para a sede de sua fazenda. Augusto avisa ao pai que doará suas terras para João Pedro.

Quarta – José Inocêncio fica arrasado com a decisão de Augusto. Inácia tem maus pressentimentos após um sonho. Kika se decepciona com Bento. José Inocêncio diz a Mariana que João Pedro o roubou. João Pedro garante a Deocleciano que irá embora, caso o pai não peça desculpas. Sandra fica revoltada ao saber por João Pedro que o pai o acusou de ladrão. João Pedro e Sandra ficam juntos. Morena fica aflita quando Inácia lhe conta que teve outro sonho em que João Pedro matava o pai. João Pedro enfrenta José Inocêncio.

Quinta – José Inocêncio ofende João Pedro e manda o filho sair de casa. Sandra percebe a forma com que a mãe trata Joana, e não gosta do que vê. Sandra faz questão de esclarecer a funcionária sobre seus direitos. Venâncio flagra Pitoco e Neno em sua casa. Kika aconselha Eliana a encarar a separação, sem vingança. José Inocêncio fica perplexo quando Deocleciano comunica que está deixando o patrão para trabalhar com João Pedro. Venâncio e Buba se desentendem. José Inocêncio manda Damião espionar o que João Pedro está falando aos funcionários. Inácia acusa José Inocêncio de forçar os filhos a ser o que eles não são, e deixa a entender que João Pedro é o único deles que não se deixa ser sufocado pelo pai. Venâncio flagra Eliana com Eriberto.

Sexta – Venâncio avisa a Eliana que decidirá o divórcio do casal na justiça. Buba se surpreende ao notar que Teca não está em casa. Pitoco e Neno se sentem aliviados quando Teca leva comida para eles. Damião fica surpreso quando José Inocêncio diz que quer ver João Pedro prosperar. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana, apostando no neto que Buba lhe dará. Morena visita o túmulo de seu filho pela primeira vez. Sandra e João Pedro passam o dia juntos na cachoeira. João Pedro não gosta de ouvir Sandra falar mal de José Inocêncio. Augusto diz a Venâncio que o filho do irmão e de Buba é a única esperança de José Inocêncio ser feliz.

Sábado – Sandra vai à casa de Joana para saber se o pai está assediando a mulher de Tião Galinha. Rachid reaparece depois de muitos anos e para na venda de Norberto pedindo um lugar para descansar. Augusto revela a José Inocêncio que é estéril. Norberto fica entusiasmado ao saber que Rachid é o libanês quem salvou a vida de José Inocêncio na primeira tocaia. José Inocêncio comemora o reencontro com Rachid e o leva para sua casa. Os dois se emocionam. João Pedro e Sandra se encontram novamente. Morena teme a possibilidade de Egídio descobrir sobre os encontros de João Pedro com Sandra.



