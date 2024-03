Confira os resumos das novelas da semana (25/03 até 30/03)

A- A+

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Giovanni e Adriana seguem o carro de Helena. Marlene tenta se defender de Fagundes. A polícia chega para socorrer Marlene, mas Fagundes consegue fugir. Adriana resgata Jonas. Todos se encaminham para a delegacia. Lara consegue que Taís cumpra prisão preventiva em casa. Roberto garante a Sérgio que Helena não será presa. Taís lembra de uma cena suspeita na Helàne, que pode ter ajudado em sua incriminação. Helena passa a noite na delegacia. Jonas e Adriana reatam. Ester chega à casa de Carol.

Terça – Carol resiste à presença de Ester, que tenta se conectar com a filha. Roberto consegue libertar Helena, mas Sérgio alerta a filha que o cerco contra ela está se fechando. Lara orienta Cris a dizer a verdade em seu depoimento no caso do incêndio. Mário descobre que Itamar deixou o posto de gasolina após fornecer as supostas provas contra Taís. Marcos e Natália conhecem Ester. Rico esclarece para Érica sua relação com Lia. Cris é condenada.

Quarta – O juiz determina que Cris cumpra sua pena por meio de serviços comunitários e Ísis se revolta. Wagner pede Renée em casamento. Ester e Natália planejam uma festa surpresa de aniversário para Carol. Jonas e Adriana confirmam que Fagundes foi o bandido que o raptou. Mário comenta com Lara que desconfia que Roberto tenha incriminado Petrúcio pela morte de sua mãe. Giovanni e Adriana confrontam Helena. O corpo de Míriam é encontrado.

Quinta – Renée e Wagner anunciam seu casamento para a família. Márcia e Renée se preparam para a audiência de guarda de Vic. Na frente de Sérgio e Helena, Rico anuncia a Marcos que encontrou Míriam e que abrirá um inquérito sobre seu assassinato. Ester nota o amor de Natália por Carol. Giovanni demite Cris da Helàne. Sérgio diz a Helena que ambos precisarão fugir do país. Durante a audiência, Renée e Márcia declaram aceitar compartilhar a guarda de Vic.

Sexta – Renée, Márcia e Vic comemoram a decisão de viver em paz. Carol confronta Ester. Mário pede Lara em casamento. Helena se recusa a fugir com Sérgio, que se preocupa com a filha. Rico declara Helena suspeita do assassinato de Míriam. Nice ouve uma ligação de Roberto e descobre o paradeiro de Itamar. Helena expulsa Marcos de sua casa. Renée inaugura sua loja. Carmen flagra Aramis e Yeda. Carol confessa a Natália que não consegue perdoar Ester. Os agiotas cobram a dívida de Wagner.

Sábado – Os agiotas exigem que Wagner lhes pague o que deve e Tony vê a cena. Mário e Natália combinam de voltar à casa da serra para encontrar mais pistas sobre o suposto assassinato de Bruno. Apoiado por Tony, Wagner confessa à família que foi procurado pelos agiotas e todos decidem denunciar o caso à polícia. Marcos volta para a casa de Pedro e Natália. Carol se entende com Ester. As amigas se unem na casa da serra para fazer uma reconstituição do dia da morte de Bruno.



FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15

Segunda – Electra agradece a atitude de Luca. Andrômeda se desculpa com Chicão. Júpiter usa parte do dinheiro do cartão que pegou com Catarina. Guto tenta alertar Lupita contra Júpiter. Luca e Electra passeiam em um parque. Plutão se interessa por Nicole. Vênus critica Catarina por dar o cartão com o dinheiro para a reforma da galeria para Júpiter e Andrômeda. Vênus se surpreende com a compra feita pelos irmãos.

Terça – Electra pede para Luca acreditar em sua inocência. Jéssica descobre que Luca defendeu Electra na faculdade. Vênus exige que Andrômeda e Júpiter devolvam o que compraram e recuperem o dinheiro. Luca conversa com Tom sobre Electra. Electra pede para Murilo ajudá-la a provar sua inocência. Vênus tem um pesadelo com o acidente que tirou a vida de seu pai. Lupita ouve Elisa debochar de sua foto para Júpiter. Luca termina o namoro com Jéssica.

Quarta – Luca conta para Jéssica sobre seu reencontro com Electra. Electra diz a Vênus que investigará seu caso para provar sua inocência. Lupita fica arrasada com os comentários maldosos de Elisa e Júpiter sobre sua aparência. Alguns dias se passam. Tom avisa a Vênus que procurará Paulina. Paulina manipula os filhos contra Tom. Plutão confunde Max, namorado de Nicole, com um bandido, causando um conflito entre os três. Andrômeda desmaia na kombi de Chicão. Jéssica pede para Chantal espionar Luca. Murilo exige que Luca se afaste de Electra. Tom conta a Paulina que está namorando Vênus.

Quinta – Paulina tenta se controlar na frente de Tom, e ingere seus medicamentos. Electra não acredita na suposição de Vênus. Luca estranha o comportamento de Murilo. Chicão consegue reanimar Andrômeda, que se enfurece ao saber sobre o show de seus bailarinos. Leda não gosta de ver uma foto de Pedro na mesa de Hans, e Mila e Catarina registram. Júpiter pede a ajuda de Lupita para levar Elisa a um restaurante chique. Nicole elogia Plutão, e Max não gosta. Vênus leva Tom para conhecer a Galeria Mancini. Lulu leva seu fã-clube para atrapalhar o show dos bailarinos de Andrômeda. Vênus descobre que seu pai recebeu ameaças pouco antes de sua morte.

Sexta – Vênus garante a Tom que investigará a morte de Pedro. Guto percebe que Chicão gosta de Andrômeda. Haroldinho e Kleberson se apavoram quando veem Andrômeda em seu show. Vênus relembra de quando seu pai morreu, e Tom a consola. Murilo e Electra analisam os autos do processo contra ela. Jéssica tenta manipular Luca. Lupita segue o plano de Júpiter no restaurante e acaba presa.

Sábado – Júpiter não consegue ajudar Lupita. Electra pensa em conversar com uma das testemunhas de seu julgamento. Catarina e Hans reclamam do comportamento de Electra e Plutão. Chantal se assusta com a reação de Jéssica. Lupita é levada para a delegacia. Tom estranha quando Ramón tem um esquecimento durante uma conversa. Murilo descobre o paradeiro de Lupita e avisa a Júpiter. Brenda obriga Chantal a ajudar Paulina. Jéssica sugere que Murilo se declare para Electra. Luca e Electra se encontram. Vênus cai na armadilha de Brenda e Paulina para separá-la de Tom.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Até o fechamento desta edição, o SBT não liberou o resumo dos capítulos desta semana.

RENASCER

Globo – 21h15

Segunda – Augusto fica chateado quando o pai o critica na frente de Rachid. Morena revela a Lu que gostaria que a professora e João Pedro tivessem um romance. Sandra confessa à mãe que está apaixonada por João Pedro. Venâncio decide procurar Teca. Inácia alerta José Inocêncio para ter cuidado com Rachid. Pastor Lívio dirige o jipe com Padre Santo no carona e nota que ele faleceu. José Inocêncio fica desolado com a morte de Padre Santo. Deocleciano se preocupa com a aproximação de João Pedro e Sandra. João Pedro apresenta Sandra a Morena. Pastor Lívio se emociona com a homenagem a Padre Santo feita pelos assentados.

Terça – Pastor Lívio afirma que permanecerá na região para ajudar os assentados. Venâncio estranha a cooperação de Eliana para encontrar Teca. Teca flagra Venâncio e Eliana juntos. Egídio pressente que Dona Patroa esteja lhe escondendo algo. Rachid mostra interesse em comprar a venda de Norberto. Eliana diz a Venâncio que eles podem dar o neto que José Inocêncio tanto quer. Teca avisa a Venâncio que volta para casa se ele parar de enganar Buba. Buba agradece a Venâncio por ter trazido Teca de volta para casa. José Inocêncio fica furioso quando Deocleciano conta que João Pedro tem um relacionamento com Sandra.

Quarta – Inácia percebe que Mariana não gosta de saber que João Pedro e Sandra estão juntos. João Pedro confessa a Zinha que nunca deixou de pensar em Mariana. José Inocêncio sonha com Maria Santa. Augusto fica apavorado ao ser flagrado por Damião conversando com Ritinha. Kika se surpreende ao ser abordada por um policial por causa da documentação do carro que Bento lhe deu. Inácia acredita que Mariana é a terceira tocaia de Belarmino contra Inocêncio. Dona Patroa conta a Egídio que a filha do casal está com João Pedro. Kika termina a relação com Bento. João Pedro vê a fúria nos olhos de Egídio ao deixar Sandra em casa.

Quinta – João Pedro confronta Egídio. Egídio tranca a filha no quarto. João Pedro se surpreende ao encontrar Mariana tomando banho de cachoeira. Sandra foge da fazenda do pai e vai para casa de João Pedro. João Pedro beija Sandra, mas pensa em Mariana. Egídio acusa José Inocêncio de ter matado Firmino e o coronel Belarmino. Inácia alerta Mariana sobre seu comportamento com João Pedro. Morena defende João Pedro quando José Inocêncio reclama do filho. Damião comenta com Deocleciano e Zinha que sentiu cheiro de morte na conversa de José Inocêncio com Egídio.

Sexta – João Pedro garante a José Inocêncio que não precisa de seu consentimento para se casar com Sandra. Pastor Lívio comunica a Egídio que pretende honrar a luta de Padre Santo. João Pedro enfrenta Egídio para defender Sandra. Augusto se afasta de Ritinha, por temer alguma atitude de Damião. José Inocêncio reclama dos filhos para Rachid. Egídio anuncia a Sandra que ela não tem mais pai. Morena diz a Sandra que João Pedro está pagando um alto preço para estar ao lado da jovem. José Inocêncio pede desculpas a João Pedro por tê-lo acusado de ladrão. Mariana fica satisfeita ao ouvir José Inocêncio dizer a João Pedro que deseja que o filho mande Sandra embora.

Sábado – João Pedro diz a José Inocêncio que Sandra não é assunto dele. Venâncio conta a Buba que Eliana o ajudou a encontrar Teca e confessa que se deixou envolver pela ex-mulher. Kika aconselha Eliana a esquecer Venâncio. Pastor Lívio comenta com Joana que estranhou o fato de Dona Patroa a ter colocado para fora de casa. Rachid pergunta a José Inocêncio se não seria um mau negócio Egídio morrer, após o casamento de Sandra e João Pedro. Damião teme que Ritinha esteja flertando com Augusto. Kika conta a Venâncio que Eliana foi para Ilhéus. Damião avisa a José Inocêncio que a nora do patrão chegou e veio lhe fazer uma visita.

