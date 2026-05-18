Confira os resumos das novelas da semana (18/05 a 23/05)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Pascoal aceita a proposta de Jendal para vigiar Dumi. Dumi alerta Akin, Omar e Ladisa sobre as desconfianças de Jendal. Alika comemora com Niara o artigo escrito por Nilo Peçanha sobre Batanga, e sente falta de Tonho. Diógenes concede o empréstimo a Mirinho, após a assinatura de um contrato assegurando o casamento do rapaz com Virgínia.



Niara sugere que Alika pode contar a verdade sobre sua identidade para Tonho. Omar confessa a Chinua que seu amor por Alika resiste. Com a ajuda dos rebeldes, Omar e Burak conseguem fugir. Pascoal informa a Jendal que há uma rebelião em curso, e que Dumi desapareceu.

Terça - Jendal ordena que Pascoal repreenda a rebelião. Chinua garante a Jendal que não sabe de Dumi. Mr. Campbell diz a Pascoal que reconheceu Akin como um dos líderes do movimento. Dumi se une a Ladisa e Akin como um rebelde popular.



Jendal se revolta ao saber que Omar fugiu, e nomeia Pascoal como novo chefe da Guarda Real. Omar planeja reencontrar Alika. Alika tem um sonho revelador com Tonho. Chega o dia do noivado de Mirinho e Virgínia. Fabrício e Mirinho celebram o início de seu investimento. Alika revela a Tonho que é a princesa de Batanga.



Quarta - Alika conta sua história para Tonho, que fica encantado ao saber que sua amada é uma princesa real. Todos se preparam para a festa de noivado de Mirinho e Virgínia em Barro Preto. Ana Maria se aproxima de Manoel. Sebastião lamenta o noivado de Mirinho e Virgínia. Niara afirma que confia em Tonho. Fabrício despista Mundica e foge durante a festa de noivado de Mirinho e Virgínia. Mr. Campbell alerta Jendal sobre o artigo de jornal escrito por Nilo Peçanha, e o rei deduz que Alika está no Brasil.



Quinta - Chinua tenta dissuadir Jendal de fazer sua busca por Alika no Brasil. Niara e Alika ficam satisfeitas com o comportamento de Tonho sobre seu segredo. Dona Menina apoia Tonho. Mundica alerta Mirinho sobre a fuga de Fabrício. Mirinho se desespera ao perceber que levou um golpe do ex-sócio.



Diógenes se desespera com a fuga de Fabrício, e Graça tenta acalmar o empresário. Tonho reflete sobre suas diferenças com Alika. Dumi se preocupa com a conclusão de Jendal sobre o paradeiro de Alika. Mirinho confessa a Casemiro que não conhecia Fabrício muito bem. Carrapato veste a batina de Viriato e se apresenta a Belmira. Jendal envia Malungo ao Brasil para buscar Alika.



Sexta - Malungo garante a Jendal que trará Alika de volta a Batanga. Todos estranham o comportamento de Viriato, sem perceber que se trata de Carrapato disfarçado. Miguel e Fátima repreendem a postura de Salma na festa de noivado, mas Fuad não se importa. Pascoal tem uma nova informação sobre o paradeiro de Dumi.



Dumi conta a Akin e Ladisa que escreveu para Alika. Caetana e Ciço se preocupam com os planos de Mundica. Mirinho, Casemiro e Diógenes prestam queixa a Fortunato contra Fabrício. Salma confessa a Alika/Lúcia que está tentando fazer com que Fuad desista do casamento. Pascoal flagra a reunião rebelde organizada por Dumi. Alika questiona se Tonho lutaria a seu lado para salvar Batanga.



Sábado - Tonho e Alika decidem viver seu amor e ver o que o futuro lhes reserva. Januário lamenta com Dona Menina sobre o interesse de Ana Maria por Manoel. Pascoal confronta Akin sobre o paradeiro de Dumi, que consegue escapar da Guarda Real. Belmira se preocupa com o comportamento de Viriato, sem saber que se trata de Carrapato.



Virgínia sofre com a distância de Mirinho. Sebastião vê quando Eugênia e Eustáquio chegam ao ateliê de Alika/Lúcia, e alerta Virgínia. Mr.Campbell expõe suas preocupações comerciais a Jendal após o artigo de Nilo Peçanha sobre Batanga. Todos em Barro Preto celebram a presença de Eugênia. Virgínia garante a Marta que se vingará de Alika/Lúcia.



Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Zilá e Naiane repreendem Alaorzinho por aceitar Agrado e Eduarda no festival. Janete se preocupa com o fato de Agrado abrir mão de parte da sua história a fim de esquecer João Raul. Naiane ameaça Cinara. Eduarda admira Leandro interagindo com Sol. Walmir conversa com João Raul sobre Naiane.



Gael elogia Naiane. Janete vê Alaorzinho com Alana. Naiane fica desconcertada com a proximidade com Gael. Eduarda surpreende Leandro ao pedir para parar de falar de seu casamento com Agrado.



Terça - Agenor se incomoda com o interesse de Malvino por Laurinha. A ideia de Iranildo para seu programa de rádio é um sucesso. Zuzu comenta com Alaorzinho que Janete viu algo de estranho envolvendo o empresário. Irene convoca Agrado e Janete para a inauguração de sua loja. Walmir é gentil com Agrado.



Naiane se desespera ao perceber que João Raul reconheceu algo de Diana em Agrado. Ronei garante a Zilá que eles controlarão os Amaral. João Raul vai atrás de Agrado, e Naiane pede ajuda a Gael para seguir o namorado.



Quarta - João Raul e Agrado acabam discutindo. Naiane e Leandro confrontam João Raul e Agrado sobre o encontro dos dois. Gael conforta Naiane. Walmir e Irene comemoram o sucesso de sua nova loja. Naiane se incomoda com seus pensamentos românticos sobre Gael.



Palhares se impressiona com a história contada por Iranildo em seu programa de rádio. Eduarda pressiona Agrado sobre seus reais sentimentos por Leandro. Eduarda concede uma entrevista para Iranildo. João Raul pede um tempo no relacionamento com Naiane. Naiane se envolve com Gael.



Quinta - Naiane fica desconcertada com Gael, e comenta com Esteban e Laurinha. Agrado explica a Janete, Eduarda e Zuzu que não está pronta para se casar com Leandro. Alana comenta com Janete sobre a paixão de Alaorzinho por uma mulher, sem saber que se trata da empresária. Eduarda se diverte com Sol. Alaorzinho dá dicas de negócio para Janete e Palhares.



Irene desconfia de que Gael esteja feliz por conta de Naiane. Talita provoca Naiane, e Ronei a orienta. Valéria passa mal, e Leandro ajuda Eduarda a levá-la para o hospital. João Raul sofre com a declaração de Agrado para Leandro. Valéria revela a Eduarda sobre sua doença. João Raul pede Naiane em casamento.



Sexta - João Raul e Naiane planejam a divulgação do pedido de casamento. Eduarda diz que apoiará Valéria em sua cirurgia. Zilá acredita que se reaproximará de Alaorzinho com o casamento de Naiane. Agrado se irrita com a declaração de João Raul para Naiane. Gael se decepciona ao saber que Naiane se casará com João Raul.



Eduarda se preocupa com os sentimentos de Leandro. Zilá prepara o jantar de noivado de Naiane e João Raul. Walmir se incomoda com o discurso de João Raul sobre Naiane. Eduarda se abre para Leandro.



Sábado - Leandro afirma estar surpreso com Eduarda. Em entrevista com Talita, Agrado declara que Eduarda é a irmã que nunca teve. João Raul se irrita quando ouve Agrado falar de seus sentimentos por Leandro. Walmir sonda Irene sobre o que deve fazer em relação a João Raul. Naiane pede que Gael esqueça o encontro dos dois.



Alaorzinho é sedutor com Janete. Bará alerta Ronei sobre Cinara. Leandro fica desconfortável ao guardar o segredo de Eduarda diante de Agrado. Cláudio questiona Walmir sobre os Jogadores Anônimos. Zilá e Ronei se beijam. Eduarda e Leandro se encontram.



Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Adriana demonstra preocupação com a chuva e pede ajuda a Carlos. Pedro questiona a ética de Ademir e não aceita o convite do pai para trabalharem juntos. Adriana é demitida da clínica. Cleber desconfia dos sentimentos de Pedro por Bruna. Pilar avisa a Ulisses que o advogado garantiu que Arthur ficará ciente do pedido de interdição.



Edvaldo tenta convencer Arthur de que a fisioterapia é importante para sua recuperação. Adriana se arrisca para ajudar sua família. Arthur afirma para Pilar que a irmã não terá mais acesso ao dinheiro dele. Adriana e Carlos se oferecem como voluntários para resgatar pessoas. Carmita procura Pedro para dizer que Bruna está grávida. Adriana fica desesperada ao ver Carlos e Alzira serem levados pela correnteza.



Terça - Adriana implora para o barqueiro resgatar seu marido. Rafael e Ingrid se preocupam ao saber que a mãe entrou com o pedido de interdição do tio. Ao perceber a felicidade de Pedro com a notícia da gravidez, Bruna embarca na mentira da mãe. Pedro se mobiliza como voluntário para ajudar os desabrigados, e conhece Elisa e sua família.



Arthur procura Pilar e ameaça cobrar as joias que emprestou à irmã. Adriana constata a morte de Carlos, e sua família a ampara. Durante o enterro de Carlos, Rosa conta a Adriana que seu patrão Arthur precisa de uma fisioterapeuta. Pedro encontra no chão a pulseira que Carlos deu a Adriana, e guarda consigo. Brigitte observa as imagens da microcâmera que instalou na casa de Pituxo. Ao andar por São Paulo, Adriana conhece Arthur por acaso ao ajudá-lo após um roubo.



Quarta - Arthur tem conflito com Adriana. Pedro promete explicar a Bruna quem é a dona da pulseira que ele encontrou. Dora fica pensativa quando Ademir comunica que André irá morar com eles. Adriana vai para a entrevista de emprego com Arthur, e os dois ficam surpresos ao se reconhecerem.



Arthur contrata Adriana como fisioterapeuta após discutirem. Arthur elogia o trabalho de Adriana, mas acaba a demitindo após um mal-entendido. Arthur toma conhecimento da situação de Adriana e vai até o abrigo procurar a fisioterapeuta. Otoniel confronta Arthur.



Quinta - Otoniel trata Arthur com hostilidade, mas Elisa pergunta se ele quer esperar Adriana chegar. Cleber nota que Pedro não conseguiu tirar Adriana da cabeça. Ademir aconselha Pilar a retirar o processo contra Arthur. Arthur oferece o emprego de volta a Adriana. Dora conta a Pedro que André está voltando para o Brasil. Pedro encontra Adriana e fica sabendo que ela e a família deixarão o abrigo.



Sexta - Adriana se emociona quando Pedro entrega a pulseira que ela havia perdido. Adriana se surpreende com Pilar, que surge na casa que Arthur emprestou para família da jovem, e questiona o que eles estão fazendo no local. Pilar é hostil com Adriana e acusa ela e a família de terem invadido a casa onde foi criada.



André fica contente ao saber que Pedro será pai. Ulisses, Pilar e Silvana decidem falar com Arthur sobre o irmão ter alojado a família de Adriana na casa em que eles moraram. Arthur discute com a família. Otoniel fica animado com a possibilidade de trabalhar em uma banca de flores.



Sábado - Carmita finge desmaio para Bruna perder a consulta com o obstetra. Um policial avisa a Otoniel que recebeu uma denúncia de invasão de domicílio. Ademir avisa a Arthur que o laudo do cliente atesta sanidade mental e que a audiência já foi marcada. Adriana descobre que Otoniel e Elisa foram à delegacia.



O delegado avisa a Otoniel e a Elisa que eles ficarão detidos até provarem que não são invasores. Elisa pede ajuda a Pedro. Arthur vai até a delegacia confirmar que a família de Adriana é hóspede da casa. Pituxo ameaça denunciar Brigitte à polícia ao descobrir a câmera que a ex-namorada instalou em sua casa.



Ademir reage ao receber no celular uma mensagem chamando-o de incompetente e ameaçando sua família. Pilar coloca um tranquilizante no suco de Arthur. Diná repreende Adriana por entrar em um dos quartos da casa. Arthur sente os efeitos do tranquilizante de Pilar durante a audiência e se confunde diante do juiz.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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