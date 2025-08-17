Confira os resumos das novelas da semana (18/08 até 23/08)

A- A+

Resumo: A Caverna Encantada

SBT – 17h

Segunda – Fafá garante a Goma que vai ajudá-lo a reconquistar Norma. Cristina pede o emprego de volta para César, mas ele nega, sem hesitar. Felipe decide ajudar Cristina a montar um currículo convincente. Binho e Benjamin raptam Moleza do quarto das meninas. Lavínia encontra a caixa com as coisas do Paulo e transforma a caverna em um santuário de lembranças, mas Anna não gosta da surpresa. Fafá entrega balas do Goma Behr como presente para Norma, que joga tudo no lixo. Moisés descobre que Tonico e Dalete vão se casar e fica feliz por finalmente poder chamá-lo de pai.

Terça – Elisa percebe que César está diferente, agora sério, disciplinado, quase irreconhecível. Cristina tenta uma vaga no jornal “Notícias Milagrosas”. Inconformados com Pedro, os Luíses decidem procurá-lo. Fafá intensifica o treinamento de Goma com exercícios físicos: a missão é impressionar Norma. Flora propõe a Lavínia uma aliança com ela e Norma: juntas, seriam imbatíveis. Norma, desesperada por açúcar, recorre a um disfarce inusitado para roubar balas do Goma Behr. A caverna se transforma na base das Lúcias, o novo clubinho secreto das meninas.

Quarta – Sem avisar Norma, Pilar oferece um emprego para Cristina no colégio. Lavínia revela a Anna que comprou uma passagem para a amiga ir até Peruaçu em busca de Paulo, mas Anna se mostra desanimada e sem esperança de encontrar o pai. No dia do vestibular de Carvard, Elisa chega correndo, mas o portão se fecha bem na sua frente, até que Wanda intervém. Cristina desabafa com Thomas e Betina: sente falta da união do trio e propõe que retomem a amizade de antes. Norma comenta com Dalete que, se ela se casar com Tonico, vai ser o fim do mundo.

Quinta – Lavínia tem um sonho com Paulo: ele pede ajuda para que Anna o encontre em Peruaçu, junto do missionário Mateus. Decidida, Lavínia também compra passagens para ela, Manu e Isadora. Pouco depois, Mateus aparece no Colégio Interno Rosa dos Ventos e garante a Pilar e Gabriel que cuidará das meninas em Peruaçu e revela que tem uma equipe de resgate pronta. Lavínia comenta que Norma liberou a viagem, lembrando que todos os alunos têm direito a uma por ano. Enquanto isso, os meninos preparam um presente especial para Anna.

Sexta – Norma entra em um aplicativo de relacionamentos e Goma descobre. Norma contrata oficialmente Cristina como assistente, sem sequer fazer uma entrevista. Dalete e Tonico finalmente se casam na igreja, e Moisés acompanha emocionado. André prepara um presente para Anna, enquanto os meninos provocam. Norma faz uma confissão a Flora: ela tem um plano secreto para observar as meninas durante a viagem e para isso vai convocar uma antiga amiga de tramoias.



Resumo: Êta Mundo Melhor

Globo – 18h25



Segunda - Clóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita. Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, e Quinzinho diz que acompanhará o filho. Francine, Tamires e Ernesto planejam enganar o Comendador. Estela convence Dirce a dar uma nova chance para as aulas das crianças órfãs. Simbá questiona Zulma sobre Samir e Candinho. Estela e Dita se aproximam. Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Cunegundes chega a São Paulo. Candinho confronta Celso.



Terça - Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas. Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Candinho obriga Celso a pedir desculpas para Samir. Quinzinho diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas. Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita. Quincas é demitido do dancing. Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela.



Quarta - Celso acode Estela e Anabela. Candinho aparece para ver a apresentação de Dita no concurso de rainha do rádio. Cunegundes confronta Quinzinho e Francine se irrita. Sabiá investiga sobre o ocorrido na noite em que foi dopado. Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto. Cunegundes garante que irá se separar de Quinzinho. Dita e Candinho se reaproximam. Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho.



Quinta - Dita se irrita com a afirmação de Zulma, que deixa Candinho confuso. Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina. Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa. Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.



Sexta - Estela questiona Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá. Samir garante a Candinho que os biscoitos de sua fábrica estão ruins. Araújo e Celso enfrentam uma multidão de pessoas revoltadas com os biscoitos de má qualidade. Estela procura Zulma para falar sobre Simbá. Zulma ameaça mandar Simbá para o reformatório. Olímpia provoca Dita. Cunegundes sugere que Quincas reate com Dita, agora que ela ficará famosa. Zé dos Porcos e Maria Divina perdem suas esmeraldas, que são comidas pelos porcos. Pocidônio alerta Quinzinho e Medeia sobre a descoberta das esmeraldas em suas terras. Alarico alerta Candinho sobre a farinha de má qualidade usada por Celso e Araújo para os biscoitos.



Sábado - Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas. Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios. Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.



Terça - Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.



Quarta - Tânia assusta Jaques. Jaques afirma a Tânia que o casamento dos dois não tem mais volta. Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Tânia sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la. Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau-humor de Stephany. Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.



Quinta - Tânia despista Ricardo sobre a tentativa de checar seu celular. Tânia insinua a Samuel que é Ricardo quem comanda Jaques. Jaques humilha Leo e ameaça deixá-la sem emprego. Jaques admite que gosta de cuidar de Filipa e Nina. Deco se apresenta a Jaques como namorado de Nina. Pam, Kami, Lorena e Natara se organizam contra as mudanças na fábrica, e Danilo registra. Jaques repreende Sofia, e Leo se interpõe entre os dois.



Sexta - Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. Jaques sonha com Olívia. Sofia arma para Jaques. Sofia incentiva Samuel a pedir Leo em namoro. Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. Rosa confunde Jaques com Josef.



Sábado - Todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Pam se irrita com Danilo. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo. Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho. Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.

Resumo: Vale Tudo

Globo – 21h15



Segunda - Raquel vê quando Maria de Fátima é levada para o hospital. Maria de Fátima se desespera ao saber que o que fez não afetou sua gravidez. A médica avisa a Afonso que Maria de Fátima está grávida. Celina confronta Maria de Fátima. Afonso fica intrigado ao sentir falta de uma pasta com relatórios da TCA. Maria de Fátima diz a César que os gêmeos que Solange espera podem ser de Afonso. Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.



Terça - Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Ivan não nota o gravador que Gerson colocou debaixo da mesa do restaurante e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Ivan é preso por corrupção ativa.



Quarta - Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante. Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete. Raquel acusa Odete na delegacia. Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan. Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima.



Quinta - Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel.



Sexta - Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Maria de Fátima pede apoio a Leila. César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou. Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar.



Sábado - Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Raquel e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento da Paladar. Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Ivan se sente culpado pelo fechamento da Paladar. Raquel estranha ao ver César dirigindo o carro de Odete. Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita. Maria de Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Maria de Fátima confronta César no quarto de hotel com Odete.



