Confira os resumos das novelas da semana (18/09 até 23/09)

AMOR PERFEITO

Globo – 18h15

Segunda – O juiz convoca Leonel a depor e o empresário acusa Gilda de ter atentado contra ele. Gilda é presa e todos se espantam com as revelações de Leonel. Marê comemora sua liberdade com Orlando e Marcelino. Gaspar decide deixar a cidade e Cândida confronta Anselmo sobre a cumplicidade com os crimes do filho. Wanda pede que Sílvio saia de sua casa e Laura apoia a mãe. Marcelino pede que Orlando e Marê se casem para que possam adotá-lo. Justino surpreende a família com sua nova vida. Leonel retorna para a mansão. Com a ajuda de Júlio, Sônia revela a Marê e Orlando que seu filho pode estar vivo.



Terça – Sônia explica sua história para Orlando e Marê, que afirma não saber se poderá perdoar a moça. Cândida se culpa pelo mau comportamento de Gaspar. Sílvio se muda de casa. Tânia diz a Justino que deseja se formar antes de casar com ele. Júlio e Aparecida confortam Sônia. Marê deduz que Marcelino pode ser Ângelo e decide procurar Rosa. Sônia entrega sua carta de demissão a Marê. Ao descobrir que Ademar abandonou seu filho com Sônia, Ione rompe seu casamento. Leonel humilha Gilda. Marê e Orlando concluem que Ângelo é Marcelino. Marê e Orlando contam a Marcelino que são seus pais. Leonel se emociona ao saber que Marcelino é seu neto e pede perdão a Orlando e Marê.



Quarta – A emissora não vai divulgar o resumo do antepenúltimo capítulo.



Quinta – A emissora não vai divulgar o resumo do penúltimo capítulo.



Sexta – A emissora não vai divulgar o resumo do último capítulo.



Sábado – Reprise do último capítulo.



FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – Luna estranha a visita de Bebel. Olívia não deixa Preciosa ligar para Miguel. Otávio Augusto avisa a Nero da presença da polícia na Fuzuê. Cláudio vê Fiel com uma maleta e decide segui-lo. Heitor tenta conter o nervosismo diante de Barreto. Michel Teló entra no carro de Jefinho. Preciosa manda Rui informar a Miguel sobre o acidente de Olívia. Rui ouve Olívia contar para Preciosa que Miguel sobre o pai de seu filho. Fernanda está prestes a dar à luz e Luna a leva para o hospital. Domingos alerta Lampião de que Gláucia quer impedir a reabertura do Beco de Gambá. Nero procura Heitor. Miguel chega ao hospital para saber de Olívia e estranha ao ver Luna.



Terça – Preciosa reclama da presença de Luna e leva Miguel até Olívia. Cláudio tenta convencer Luna a revelar o esconderijo de Cata Ouro. Jefinho convida Michel Teló para ir ao Beco do Gambá. Olívia desiste de contar a verdade para Miguel. Luna e Miguel se encontram. Preciosa garante a Olívia que falsificará o exame de DNA. Luna conduz Cláudio ao esconderijo de Cata Ouro. Nero manda iniciarem o concurso para a Rainha da Fuzuê. Pascoal alerta Heitor sobre Cecília. O assessor do deputado encontra Cata Ouro. Preciosa agradece Fiel pela falsificação do exame de Olívia e Miguel. Luna se surpreende ao chegar ao esconderijo de Cata Ouro.



Quarta – Luna e Cláudio tentam decifrar a imagem que encontram desenhada na parede. Pascoal ameaça Cata Ouro. Heitor se intimida com a fúria de Preciosa. Cláudio fala para Luna não desistir de Miguel. Rui revela a Olívia que sabe sobre a falsificação do exame de DNA. Preciosa pensa em acabar com Luna. Heitor tenta falar com Pascoal. Cata Ouro leva Luna e Jefinho ao local onde atirou teve embate com Pascoal, que se esconde. Rejane se preocupa com a dublagem de Kirida. Olívia pressiona Miguel a ficar com ela. Miguel garante a Nero que punirá as pessoas que estão atacando a Fuzuê. Jefinho se coloca na frente de Luna e recebe um tiro em seu lugar quando ela é atacada.



Quinta – Luna leva Jefinho para o hospital. Cláudio tenta falar com Miguel sobre suas descobertas. Barreto proíbe Luna de tentar fazer o trabalho da polícia. Pascoal é levado para a delegacia. Preciosa vai à casa de Nero. Jefinho afirma que fará seu show no Beco do Gambá. Miguel conta para Luna que confirmou a paternidade do filho que Olívia está esperando. Preciosa vasculha a casa de Nero e encontra fotos antigas da Fuzuê. Jefinho conta para Luna que Gláucia esteve com Pascoal. Cecília mente para Barreto para ajudar Pascoal. Soraya se inscreve no concurso para Rainha da Fuzuê. Cláudio revela a Miguel que o tesouro da Dama de Ouro está escondido na Fuzuê. Preciosa se surpreende ao ver seu pai numa das fotos de Nero. Luna flagra Cecília e Pascoal conspirando contra a Fuzuê.



Sexta – Pascoal se ofende com Luna e Cecília se surpreende. Cláudio acredita que os antigos donos da Fuzuê protegiam o tesouro. Gláucia garante que o Beco do Gambá não reabrirá. Luna conta para Barreto sobre o tesouro e Pascoal a ironiza. Bebel brinca com Bernardo. Luna se recusa a falar com Cecília. Barreto coloca Merreca para confrontar Pascoal. Francisco se incomoda com a proximidade de Rui e Soraya. Rejane aparece na Fuzuê e Alícia se enfurece. Nero fala de Jaci para Cláudio e Miguel. Luna conta para Miguel sobre Pascoal. Pascoal denuncia Merreca, que fica furioso. Preciosa afirma que se vingará de Luna. Pascoal se surpreende com Cecília. Luna rasga uma notificação que proíbe a reabertura do Beco do Gambá.



Sábado – Lampião e Bartô se preocupam com a atitude de Luna. Pascoal se intimida com Cecília. Olívia é hostil com Conceição. Bebel pensa em trabalhar com Emília. Preciosa questiona a mãe sobre a foto de César e Nero. Miguel flagra Rejane com seu pai. Francisco se encanta com Soraya. Caíto tem um mau pressentimento com o show do Beco e comenta com Bartô. Preciosa se recusa a ir ao show no Beco do Gambá. O mensageiro do hotel vê Luna entrar no quarto de Miguel e avisa a Olívia. Luna conversa com Miguel sobre sua ida à delegacia. Cláudio incentiva Alícia a ir ao show de Rejane. Jefinho recebe um telefonema da TV Globo. Cecília procura Luna. Fiel entrega ao mensageiro um dispositivo de escuta para colocar no quarto de Miguel. Miguel e Luna pensam num plano contra os inimigos da Fuzuê. Maria Navalha decide voltar para casa.



A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Ao chegar em casa, Romeu abre o envelope e visualiza a foto dele e de Julieta registrada quando eles eram bebês. Vitor comenta com Pórcia que Vera aceitou o projeto para adaptar o café do Monter Mercado. Julieta e Romeu conversam sobre a suposta inocência de Mariana no crime e Karen flagra os dois juntos. Hélio declara que as inscrições para o campeonato vão se encerrar e o Lado Vila pede mais tempo ao treinador, já que a equipe não está completa, mas Hélio nega. Telma pergunta à Mariana se ela está apaixonada por Mauro, mas a mãe de Julieta diz que Mauro é apenas um amigo. Telma chama Mariana de sonsa e declara que a dona do Armazém atrapalhou o relacionamento dela com Daniel e agora com o Mauro. Vera percebe que Romeu voltou a falar com Julieta.



Terça – Vitor alega a Vera que deseja tomar conta da parte do café do Monter Mercado. Enzo inicia o trabalho duplo na Monter Holding e no CEC. Vera anuncia às crianças do Lado Torre que vai patrociná-las no campeonato. Julieta conhece Sofia e pede para ela visitar o CEC e se apresentar ao pessoal do bairro. Mauro convida Mariana para sair e ela nega. Sofia resolve integrar a equipe do Lado Vila. Lívia não gosta da ideia. Mauro diz para Telma que é apenas amigo de Mariana e chama Telma para sair. Pórcia descobre que Fausto criou um perfil para ela em um aplicativo de relacionamento sem sua permissão e fica furiosa. Romeu admite para Karen que voltou a falar com Julieta. Vera pede para Karen ficar de olho em Romeu.



Quarta – Daniel localiza o perfil de Marina no aplicativo de relacionamento e fica feliz por ela não estar mais envolvida com o Mauro. Sem a filha saber, Fausto marca uma reunião com os pretendes de Pórcia e entrevista todos. Enzo acreditava que poderia dar treino no CEC, mas Hélio afirma que Enzo só vai cuidar da parte administrativa. Os integrantes do Lado Torre ficam impressionados com a habilidade de Sofia. Enzo acumula trabalho na Monter Holding e Leandro desabafa com Fred que está incomodado. Patrick afasta Julieta de Romeu. Fausto deixa Vitor sair com Pórcia se o rapaz conseguir tirar Bassânio da vida da filha.



Quinta – Em conversa com Hélio, Enzo alerta que as finanças do CEC estão em vermelho. Lívia fica com ciúmes com a aproximação de Sofia no grupo de amigos. Já o Lado Torre fica preocupado com a Sofia no time adversário. Leandro comenta com Enzo que Hélio só contratou ele para atingir a família Monteiro. Bassânio admite para Daniel que está apaixonado por Pórcia, mas Daniel mostra o perfil da Pórcia no aplicativo de namoro. Romeu exige que Nando queime o filme dele com Rosalina. Nando fala para ela que o primo gosta de meninas com chulé e solta muito pum. Vitor instala um karaokê no Monter Mercado.



Sexta – Vitor promove uma ação no Monter Mercado. Mauro e Telma estreiam no karaokê e cantam desafinados. No aplicativo de relacionamento, Mariana marca encontro com um rapaz. Hélio recebe um telefonema de cobrança financeira e Clara fica preocupada com a situação alarmante. Fausto, Romeu e Alex também dominam o palco do karaokê. Glaucia se apresenta com Nando e dá um show. Envergonhada, Karen canta para todos e impressiona com seu talento secreto. Fausto e Vitor conseguem sabotar o encontro de Pórcia e Bassânio. Julieta chama Lívia e Sofia para sua casa e as convidadas ficam incomodadas com a presença uma da outra. Na praça, Mariana se encontra com o rapaz do aplicativo de namoro.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Marino ameaça dar voz de prisão a Antônio. Jonatas agradece Agatha por ter salvado sua vida. Marino promete a Antônio que encontrará a pessoa responsável pela morte de Daniel. Hélio revela a Petra que está gostando dela. Anely troca de lugar com Nice na noite de amor com Tadeu, sem que o marido de Gladys perceba. Serjão discute com Andrade. Aline confronta Vinícius sobre a proposta de sociedade na exploração de suas terras.



Terça – Vinícius avisa a Irene que Aline não aceitou a proposta. Gladys dá conselhos a Andrade. Tadeu conta a Enzo sobre a noite que teve com Anely, sem saber que era com Nice. Miguel incentiva Aline a fechar sociedade com Vinícius. Dalva foge do Hospital. Antônio convida Franco para jantar em sua casa. Anely conta a Luigi sobre o acordo que fez com Nice. Lucinda flagra Marino visitando o bebê de Graça e estranha. Rodrigo comunica a Caio e a Aline que não encontrou nenhuma restrição ao nome ou ao CPF de Vinícius. Caio aconselha Aline a aceitar a sociedade com Vinícius.



Quarta – Aline promete a Caio que pensará sobre a sociedade com Vinícius. Agatha promete a Jonatas que devolverá o dinheiro que Gentil lhe deu. Jonatas perdoa Agatha. Jonatas conta a Caio e Agatha que Dalva morreu. Irene não gosta de ver Hélio com Petra. Irene disfarça quando Luigi pergunta sobre a tragédia que Petra teria cometido no passado. Agatha estranha ao ver Petra e Hélio juntos. Agatha convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. Franco apresenta Yandara ao seu pai. Jurecê prevê que Yandara corre perigo.



Quinta – Jurecê pede ajuda a Caio para tirar Yandara da casa de Antônio. Jurecê deixa Yandara envergonhada ao entrar na casa de Antônio avisando que foi buscar a neta porque algo de ruim vai acontecer lá. Flor deixa claro a Ademir que não mudará seu jeito de ser só porque casou com ele. Tadeu teme que a previsão de Jurecê aconteça. Petra acha que Rodolfo, pai de Franco, é o homem que abusou dela no passado. Petra manuseia uma arma de Antônio e atira na direção de Rodolfo. Caio acorda assustado dizendo que sonhou com um tiro.



Sexta – Angelina diz a Caio que Petra estava instável e acabou atirando sem querer no pé de Hélio. Marino diz a Lucinda que ele não merece o amor da gerente da cooperativa, por conta dos erros que cometeu. Ademir pede a Agatha para cuidar de Rosa enquanto ele vai atrás da Flor. Hélio sustenta a história de Antônio e conta a Marino que o tiro foi um acidente e que a arma disparou sem querer, por ele mesmo. Petra pede desculpas a Hélio. Aline aceita ser sócia de Vinícius.



Sábado – Caio deixa claro para Vinícius que lerá a proposta da sociedade antes de Aline assinar. Marino diz a Graça que pensa em deixar Nova Primavera. Hélio aconselha Luigi a cuidar melhor de Petra. Vinícius avisa a Irene que Aline aceitou a sociedade. Antônio revela a Agatha que a ama e que não pode deixá-la ir embora da cidade. Jonatas demonstra a Aline que desconfia de Vinícius. Franco avisa a Yandara que Jurecê fez bem em tirá-la da casa de Antônio. Yandara comunica a Franco que resolveu se casar com Rudá. Luigi avisa a Anely que eles não podem mais se ver. Irene flagra Agatha saindo do carro de Antônio. Ramiro salva Agatha de ser atropelada por Irene.



