Confira os resumos das novelas da semana (18/12 até 23/12)

ELAS POR ELAS

Globo – 18h15

Segunda – Taís se arruma para o casamento. Vic não consegue perdoar Márcia. Helena chega ao casamento com Danilo, e todos comentam. Mário admira Lara. Míriam sonda Maninha sobre Fagundes, mas leva um fora. Pedro e Taís se casam. Roberto torce para que Lara se afaste após descobrir sobre a paixão de Mário por Érica. Edu tenta reatar com Érica, que afirma que o casamento deles acabou. Helena provoca Adriana e Jonas. Natália flagra Marcos e Carol juntos.

Terça – Natália pede que Carol se afaste de Marcos. Tony e Cris discutem novamente. Lara lamenta não conseguir se declarar para Mário. Adriana e Helena apoiam Renée, que sofre por sua situação com Vic. Edu e Mário se desentendem por causa de Érica. Taís e Pedro curtem a lua de mel. Sérgio desconfia de Danilo e pede a Fagundes que o investigue. Míriam sente ciúmes de Helena com Danilo. Adriana conta para Ísis sobre seu pai. Lara tenta conversar com Mário, que acaba declarando seu amor por Érica.

Quarta – Lara se decepciona com Mário e decide dispensar os serviços dele. Marcos manipula Natália, e Pedro se preocupa com a irmã. Érica incentiva Renée a viver a própria vida. Tony confessa para Aramis que gosta de Cris, mas não confia na moça. Marcos questiona Carol sobre Bruno. Taís conforta Lara, que sofre pela paixão não correspondida por Mário. Natália revela a Ulisses que Carol está envolvida com Marcos. Ísis apresenta Sérgio para Adriana, que o reconhece.

Quinta – Adriana confidencia a Marlene que Sérgio é o pai de Ísis. Sérgio comenta com Giovanni que acredita já conhecer Adriana. Ulisses flagra Carol com Marcos. Roberto descobre que Lara demitiu Mário e comemora. Wanda se preocupa com o término de Ulisses e Carol. Mário tenta se declarar para Érica, mas não consegue parar de pensar em Lara. Marcos questiona Natália sobre a morte de Bruno. Mário afirma a Lara que não aceita sua demissão.

Sexta – Lara insiste em se afastar de Mário. Danilo seduz Helena. Taís distrai Márcia para que Renée encontre Vic. Cris comenta com Giovanni que se interessou por Marcos. Vic implora para que Renée a leve embora da casa de Márcia. Roberto aconselha Mário a dar um tempo para Lara. Taís consegue rastrear o telefone de Átila. Adriana conta a Carol que Sérgio é o pai de Ísis. Edu e Yeda se encontram. Cris e Ísis se desentendem.

Sábado – Marcos e Giovanni apartam a briga entre Ísis e Cris. Adriana afirma a Carol que não revelará sobre a paternidade de Ísis. Mário se declara para Érica. Natália questiona Carol sobre a possibilidade de Pedro ter assassinado Bruno. Cris sela um novo acordo com Helena. Todos se preparam para suas comemorações de Natal. Vic tranca Márcia dentro de casa e sai. Renée sofre ao passar o Natal longe de Vic. Márcia se desespera ao constatar que Vic não está com Renée.

FUZUÊ

Globo – 19h15

Segunda – César mente para tentar manipular Luna. Preciosa decide fazer uma festa surpresa na joalheria para comemorar a volta de César. César confessa para Julião que quer se aproximar de Maria Navalha e Luna por causa do tesouro. Selena rouba o papel com a letra da música de Jefinho. Barreto alerta Cecília sobre Pascoal e César. O carro de Francisco é roubado, e Merreca o ajuda. Julião sonda sobre Luna com Gláucia e Domingos. Barreto acusa Pascoal pela morte de Bigão. Julião começa a trabalhar na ONG de Luna. César decide fazer negócios escusos para se reerguer. Vânia avisa a Bebel e Luna da festa na joalheria. César chega à Conde de Montebello e se incomoda com a recepção de repórteres e clientes.

Terça – César repreende Preciosa, que fica entristecida. Luna e Bebel chegam à joalheria. Merreca encontra o carro de Francisco. Preciosa inventa uma situação para tirar a atenção dos repórteres de Luna e das biojoias. César decide fazer de Miguel um aliado, e Julião se incomoda. Cecília demonstra para Julião sua raiva contra César. César se surpreende ao saber que Preciosa colocou Pascoal como sócio da joalheria. Maria Navalha teme que Luna sofra por causa de César. Selena convence Jefinho a dividir a autoria de sua música com ela. Alícia entrevista Luna em seu podcast. César pede para conversar com Miguel. Pascoal deixa a cadeia e surpreende Preciosa na Conde de Montebello.

Quarta – Preciosa consegue enganar Pascoal. Nero encontra César na Fuzuê. Pascoal tenta seduzir Vânia. Miguel observa a reação de César ao falar com Luna. Julião ouve a conversa de Cecília com Barreto sobre César. Miguel encontra a carteira de identidade falsa de César e mostra para Luna. Francisco discute com Soraya por causa de Merreca. Soraya, Bartô e Caíto tentam alugar os quartos na casa de Gláucia. César pede para Julião arrumar um encontro com Maria Navalha. Bebel deixa Preciosa voltar para casa. Miguel avisa a Nero que o tesouro foi liberado pela polícia. Maria e César se encontram.

Quinta – Maria e César discutem e ela passa mal. Julião ouve Miguel avisar a Luna sobre o tesouro. Pascoal suspeita dos planos de César. César se anima ao saber quando Maria e Luna receberão o tesouro da Dama de Ouro. Preciosa se enfurece quando Luna chega à joalheria e toma a atenção de Bernardo. César e Pascoal se enfrentam. Cecília faz descobertas sobre César e conta para Miguel. Tonico avisa que Jefinho terá que cantar com Selena. Nero inicia a celebração de Natal na Fuzuê. César garante a Julião que se apropriará de todo o tesouro de Maria. Preciosa ouve Luna dizer para Bebel que não abrirá mão do tesouro da Dama de Ouro.

Sexta – Preciosa fica animada com a informação sobre as joias. Rejane cuida de Maria. Merreca manda Maçarico e seus capangas enfeitarem a rua. Heitor contrata Jefinho para cantar na festa de Natal. César manda Preciosa ser amiga de Luna. Miguel decide confrontar César sobre sua falsa identidade. Julião vai com Maria até a Fuzuê. Selena decide ajudar Jefinho com os shows das festas de Natal. César conta para Miguel que esteve em um garimpo ilegal. Heitor e Merreca descobrem que estão contra Pascoal. Julião recebe um presente de Maria. Preciosa sugere um acordo de paz para Luna. Jefinho e Selena cantam juntos, mas cada um em um palco. Pascoal aponta sua arma para Merreca.

Sábado – Pascoal se irrita por não conseguir manter a mira em Merreca. Jefinho e Selena são ovacionados. Gláucia é atingida por uma bala perdida. Preciosa convida Luna para jantar. Miguel comenta com Cláudio sobre sua conversa com César. Merreca e Soraya se encontram. Pascoal invade a Conde de Montebello, e Preciosa o manipula. César orienta Preciosa a seguir com seu plano durante o jantar com a irmã. Miguel se interessa quando Julião fala que veio do Pará e comenta com Luna. Selena e Jefinho se encontram. Soraya comenta com Bartô e Caíto que esteve com Merreca. Luna chega para o jantar com Preciosa. César se encontra com um empresário para retomar o negócio de contrabando de pedras preciosas. Merreca vai à casa de Pascoal.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30

Segunda – Karen e Rosalina acreditam que Lívia e Sofia pegaram o troféu do acampamento que estava no CEC e comentam o fato com Nando e Alex. Sofia e Téo apostam que os membros do Lado Torre tomaram o objeto. Romeu e Julieta contam aos amigos sobre o jogo “Extraordinarium” encontrado no baú e os convidam para brincar. Domitila visita Daniel no Armazém e Mariana nota que eles estão bem próximos. Telma sonha com Daniel e Mauro sonha com Mariana. Após ficar sabendo que Vitor está conversando com outras mulheres, Pórcia briga com ele. Pórcia flagra Vitor flertando com a atendente de uma loja.

Terça – Vitor pega o número de telefone da vendedora. Pórcia fica chateada, chora e vai correndo aos braços de Bassânio. Bassânio diz que Pórcia é linda e merece alguém melhor. Patrick e Karen conseguem abrir um portal para o Mundo da Imaginação que apenas Dimitri, Ellen, Ian e Nath conseguem visualizar. Vitor e Bassânio brigam por Pórcia no meio da rua. Fausto tenta separar, mas leva um tapa acidental de Bassânio. Pórcia se pergunta como Fausto reagiria ao saber do amor dela por Bassânio.

Quarta – Romeu comenta com Julieta sobre a peça de Fausto e tem a ideia de criar um texto inspirado nas histórias das mães e do sequestro, com objetivo de obterem a paz. Karen encontra Patrick na sorveteria, revela que pegou o troféu e entrega o objeto para ele guardar. Romeu escreve um texto teatral e oferece a Fausto. Lívia pergunta para Telma como ela se apaixonou por Mauro e Alex pede conselhos amorosos para Mauro. Fausto fala para Romeu que o texto é mediano, mas quando fica sozinho, reconhece que a obra é fantástica. Basílio deixa a cadeia e quer conquistar Pórcia. Vera é assaltada e cai no chão. Mariana encontra Vera machucada e ajuda a rival, levando-a ao pronto-socorro. Bassânio manda Basílio dormir na antiga barraca dele e dá dinheiro para o gêmeo sobreviver.

Quinta – Mariana recebe o último aviso de despejo. Romeu diz para Vera que ela e Mariana podem se tornar amigas. Bernardo chega no Instituto Casa Castanheiras e vê a bagunça feita por Chilique. Vitor tenta falar com Pórcia no trabalho, mas ela o ignora. Telma percebe Mauro olhando diferente para Mariana e Mauro nota o mesmo quando Telma encara Daniel. Fausto mostra o texto teatral para Bernardo e diz para Romeu que se inspirou livremente na história dele, mas não quer revelar a Bernardo que a ideia foi de uma criança. Téo está no Armazém com Sofia quando o suposto pai dele aparece.

Sexta – Pórcia termina com Vitor. Mariana aceita a proposta de Daniel e decide morar temporariamente na casa dele. No Armazém, o suposto pai de Téo procura Amanda. Vera agradece Mariana pelo socorro e Glaucia flagra as duas. Patrick devolve o troféu, mas é flagrado por Hélio. O garoto não expõe que Karen está envolvida na confusão. Leandro descobre que Dimitri abriu o baú na casa de Hélio e diz ao neto que não é para ele ter contato com os Campos. Téo pergunta para James se ele namorou Amanda e comenta da possibilidade dele ser seu pai biológico. Basílio usa roupas de Bassânio. Vitor passa por Basílio e acha que ele é Bassânio.

TERRA E PAIXÃO

Globo – 21h15

Segunda – Natercinho se associa a Tadeu. Marta orienta Petra a descobrir se foi mesmo Dirceu quem fez mal a ela na infância. Andréa aceita Aline no convento. Luigi gosta da ideia de Anely de tirar proveito da fortuna de Natercinho. Lucinda aceita o cargo de presidenta da cooperativa. Graça se oferece para ajudar Petra a observar Dirceu. Petra evita que Dirceu aborde mais uma possível vítima. Antônio garante a Dirceu que irá acabar com seus inimigos.

Terça – Petra evita ficar ao lado de Dirceu no casamento de Lucinda. Andrade segue o conselho de Gladys e decide ir ao casamento da ex-mulher. Kelvin e Ramiro chegam juntos ao casamento de Lucinda e Marino. Vinícius diz a Jurecê que admira o povo do indígena. Antônio comenta com Irene que pretende afastar os filhos de Aline da mãe após o nascimento. Anely e Flor concordam em se unir a Petra, Graça e Luigi para desmascarar Dirceu. Caio percebe que ele e Aline estão sendo seguidos pelos capangas de Antônio.

Quarta – Caio e Aline conseguem despistar os capangas de Antônio. Dirceu assusta Petra ao entrar no quarto da sobrinha. Antônio ameaça demitir Ramiro se o capanga não descobrir o paradeiro de Aline. Dirceu tenta convencer Irene e Antônio de que Petra não está bem. Marino decide investigar Dirceu. Lucinda assume o cargo de presidenta da cooperativa. Caio deixa Aline no convento. Irene fica atônita ao concluir, em conversa com Marta, que Petra mudou após a chegada de Dirceu. Marino combina com Petra, Anely, Graça, Flor e Luigi como irão montar a armadilha para atrair Dirceu, usando a filha de Antônio como isca.

Quinta – Marino orienta Petra sobre como atrair Dirceu para a armadilha. Marino enfrenta Antônio. Dirceu se mostra ofendido quando Irene lhe pergunta se ele fez algum mal a Petra na infância. Jonatas alerta Graça para ter cuidado com Dirceu. Antônio procura Tadeu para saber quem matou Sidney. Irene fica angustiada quando Antônio afirma que o assassino de Sidney e o mandante da morte de Daniel são a mesma pessoa. Petra atrai Dirceu para a beira do rio, e avisa a Marino que o tio caiu na armadilha.

Sexta – Dirceu confessa o que fez contra Petra na infância e ela reage enfrentando o tio. Dirceu é preso e se depara com Antônio na delegacia. Irene acolhe Petra e se sente culpada por não ter percebido o mal que o irmão fez à filha na infância. Caio demonstra orgulho de Petra. Irene afirma que irá tirar a vida de Dirceu. Flor discute com Ademir.

Sábado – Antônio pede perdão a Petra e declara seu amor pela filha. Petra enfrenta Dirceu na cadeia. Menah pede Mara em casamento. Jurecê abençoa Petra. Petra descobre que Vinícius está vivo. Caio avisa a Petra que sua intenção é colocar Antônio na cadeia. Rodrigo defende Luana dos capangas de Antônio. Kelvin critica as atitudes de Ramiro. Anely discute com Luigi e deixa o italiano arrasado ao expulsá-lo da casa de Lucinda. Rodrigo aconselha Caio a não visitar Aline na noite de Natal. Kelvin aceita ajudar Caio para enganar os capangas de Antônio.

