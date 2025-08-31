Confira os resumos das novelas da semana (1/9 até 6/9)

A- A+

Resumo: A Caverna Encantada

SBT – 17h

Segunda – Flora encontra o diamante-falante e o entrega a Safira, que imediatamente recupera seus poderes e hipnotiza Flora. Em um hospital de Belo Horizonte, Anna confessa a Pilar e Gabriel que não retornará ao colégio, porque seu pai, Paulo, precisa dela, o que deixa os professores desconcertados, mas compreensivos. Flora revela a existência da caverna para Norma, que se choca ao saber que esteve tão próxima da verdade e nem desconfiasse. Pouco depois, Safira aparece, afirma que sempre esperou por Norma e une forças com a diretora, passando a controlar sua mente. Elisa percebe que Flora está mais poderosa. Gabriel e Pilar retornam ao colégio acompanhados por Manuela e Isadora. Enquanto isso, Fafá e seus amigos encerram gravações do sitcom. No coração da caverna, Norma e Flora tomam Moisés, Tonico e Dalete como reféns, que imploram por sua liberdade.

Terça – Em um confronto tenso, Gabriel e Pilar desafiam Norma, e são imediatamente demitidos e expulsos do colégio pela diretoria. Norma acusa Elisa de traição, ordenando que Flora arraste a inspetora para longe. Longe de Milagres, César, que permanece numa fazenda, descobre o desaparecimento de Elisa. No colégio, Norma decreta novas regras ainda mais opressivas, transformando o ambiente em uma verdadeira ditadura. Isadora, apavorada, liga para Anna informando sobre Norma. Moleza foge e avisa Lavínia sobre o terror instaurado. No hospital em Belo Horizonte, Anna toma uma decisão arriscada: quer voltar para Milagres e salvar as amigas da tirania de Norma. Enquanto isso, Fafá, Shirley, Wanda, Goma, Thomas e Betina comemoram o sucesso do sitcom. A liberdade das crianças está em jogo e Norma planeja controlar mentes de forma ainda mais implacável.

Quarta – Isadora e Manu percebem que a única forma de salvar o colégio é quebrar a conexão mental sombria que une Norma a Safira. César retorna a Milagres decidido a resgatar Elisa, mas, ao encontrá-la, é surpreendido e amarrado por Flora. Gabriel e Pilar acionam a polícia, mas Norma manipula a situação: convence os agentes de que os professores foram demitidos e que agora estão revoltados, enquanto ela nega qualquer maltrato aos alunos. Flora entra em cena e mentirosamente elogia Norma como uma diretora carinhosa, o suficiente para virar testemunha contra Gabriel e Pilar, que são conduzidos à delegacia. Em contrapartida, Lavínia chega em Belo Horizonte de helicóptero, determinada a convencer Anna a retornar à Milagres. Unindo forças, os grupos Luíses e Lúcias se preparam para combater Norma.

Quinta – Enquanto isso, no SBT, Fafá caminha entre as pessoas sem ser reconhecida, mostrando que fama não brilha como ela esperava. Pedro, André, Nina, Rui e Tonico preparam armadilhas contra Norma, mas Flora os observa com olhar furioso. Norma surge com Safira e, num clima de terror, hipnotiza todas as crianças presas numa sala no colégio. Anna e Lavínia retornam a Milagres. Lavínia revela sua traição: ela foi espiã de Norma, mas Anna, a única aliada que resta. Em seguida, Lavínia enfrenta Flora, enquanto Anna encara Norma cara a cara, sabendo bem que ela é a única capaz de confrontá-la. Com todos os funcionários e alunos hipnotizados, resta a Anna lutar contra Norma. A batalha final pelo colégio está prestes a começar.

Sexta – O SBT não revela o último capítulo da novela.





Resumo: Êta Mundo Melhor

Globo – 18h25



Segunda - Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes. Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.



Terça - Candinho consegue dar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. Cunegundes volta ao sítio. Ernesto cai em uma armadilha das crianças. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.



Quarta - Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita. Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Candinho entrega a coroa a Dita, e se declara para a amada. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro. Candinho e Dita declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.



Quinta - Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois. Zé dos Porcos chega a São Paulo. Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires. Samir encontra Candinho e Policarpo. Celso conhece Marilda e Aderbal.



Sexta - Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Candinho entende o sinal de Policarpo de que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Estela decide revelar seu segredo a Dita.



Sábado - Estela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Estela afirma a Anabela que ela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele. Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.

Resumo: Dona de Mim

Globo – 19h40



Segunda - Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burn out e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.



Terça - Jaques ironiza Samuel. Ayla tenta conversar com Davi e Samuel, para que se entendam. Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques. Rosa se entristece com o avanço de sua doença. Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. Jaques pressiona Rosa para saber de sua saúde. Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia. Rosa se reúne com Vivian.



Quarta - Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques. Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio. Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação. Jaques se enfurece ao ver o que Sofia aprontou com seus pertences, e Denise alerta Samuel. Sofia confessa a Rosa que sente medo de Jaques. Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa, e Samuel e Davi ficam contrariados. Sofia pede para morar com Leo. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.



Quinta - Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan. Samuel leva Sofia para passar uma temporada na casa de Leo, mas se incomoda ao saber que Ryan está hospedado no local. Alan e Jussara se preparam para firmar seu compromisso diante de Enoque. Kami pressiona Marlon sobre o relacionamento dos dois. Jaques presenteia Davi e afirma querer ter um filho como ele. Samuel decide deixar Sofia na casa de Ayla e Gisele. Ryan não gosta de ver Dedé sofrendo bullying. Samuel se aconselha com Vivian sobre a certidão de nascimento de Sofia. Leo se candidata a um trabalho na fábrica. Dedé se envolve em uma confusão na escola, e Kami, Marlon e Ryan são convocados. Jaques flagra Leo em sua fábrica.



Sexta - Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação. Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.



Sábado - Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

Resumo: Vale Tudo

Globo – 21h15



Segunda - Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara e reconhece Leonardo como filho de Odete.



Terça - Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.



Quarta - Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Jarbas planeja uma festa-surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo. Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara.



Quinta - Heleninha e Celina não percebem o clima entre Odete e Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.



Sexta - Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando avisa a Afonso e a Solange que só com o resultado dos exames saberá se a medicação está surtindo o resultado esperado. Odete chega com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo e a jovem implora por uma última chance. Solange decide passar uns dias na casa de Afonso. Marco Aurélio promete ressarcir Odete da quantia de dinheiro desviada da TCA. Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula. Raquel aconselha Pascoal a revelar a Gilda que gosta dela. Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André.



Sábado - Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.



