Confira os resumos das novelas da semana (19/01 a 24/01)

Resumo: Êta Mundo Melhor!

Globo – 18h25



Segunda - Celso e Ernesto se desesperam e socorrem Sandra. Samir e Picolé decidem procurar Pureza. Zulma maltrata Pureza, que promete se vingar da mulher. Estela convence Ernesto a permitir que Túlio acuda a Baronesa/Sandra. Dita confronta Asdrúbal.



Estela e Túlio constatam que a Baronesa/Sandra foi salva pelo camafeu de Anastácia. Tamires sugere que Mirtes seja a protagonista do musical de Cunegundes. Sandra exige que Celso e Ernesto se entendam. Celso pede que Sandra retire a queixa contra Túlio no hospital. Picolé e Samir encontram Pureza. Dita repreende Candinho por pedir para Asdrúbal vigiá-la com Lourival.



Terça - Dita afirma a Candinho que não precisa ter ciúmes de Lourival. Sandra aceita retirar a queixa contra Túlio e pede que Celso e Ernesto parem de discutir. A Juíza Flora garante a Zulma que logo ela será mãe de Samir. Estela e Túlio comemoram o reingresso do médico no hospital.



Diante do túmulo de Anastácia, Sandra jura que destruirá Candinho. Celso é cordial com Estela e Túlio. Olímpia beija Adamo/Margarida. Picolé faz uma serenata para Pureza e Anacleto se irrita. Tamires conforta Celso, que sofre por ter perdido Estela. Haydée recebe uma intimação por ter agredido Janete. Míriam passa mal e Anabela se assusta.



Quarta - Estela e Túlio levam Míriam para o hospital e Anabela sofre. Asdrúbal aconselha Candinho a procurar a certidão de batismo de Samir. Cara de Gato e Pé de Cabra ameaçam Ernesto e Lourival o ajuda. Manoela reage quando Olímpia diz que beijou Adamo/Margarida. Araújo defende Haydée na delegacia. Estela confessa a Míriam que a ama. Tamires afirma gostar de Celso. Sandra convence Ernesto a fazer um seguro de vida. Zé dos Porcos pede ajuda a Jocasta para salvar seu casamento. As crianças têm uma ideia para ajudar Candinho a reabrir a fábrica. Estela confidencia a Dita que decidiu contar a Anabela que é sua mãe.



Quinta - Estela se preocupa com a reação de Anabela à revelação de sua maternidade. Picolé sofre ao ser afastado de Maria Pureza. Lúcio ajuda Candinho a fazer um anúncio na rádio pedindo ajuda para a reabertura da fábrica. Todos se emocionam com o pronunciamento de Candinho.



Ernesto e Sandra tentam retirar Candinho da rádio. Sabiá diz a Asdrúbal que conseguirá a certidão de batismo de Samir. Cunegundes aprova a proposta de Tamires para seu musical. Zulma planeja impedir Sabiá de resgatar a certidão de Samir. Todos ajudam Candinho a reconstruir a fábrica. Estela se prepara para contar a verdade a Anabela.



Sexta - Estela revela a Anabela que é sua mãe. Olga insinua a Ernesto que Sandra pode atentar contra ele. Túlio se nega a ajudar Míriam a ir para a casa de Estela. Zulma e Zenaide seguem Sabiá, que sai em busca da certidão de Samir.



Sandra pede que Olga fique de olho em Ernesto. Carmem garante a Candinho que Zulma o ama e, em seguida, faz uma previsão e alerta Candinho sobre o futuro da fábrica. Zulma destrói a certidão de batismo de Samir. Anabela se revolta contra Estela e Dita aconselha a menina.



Sandra e Ernesto descobrem como se apropriar da fábrica de Candinho. Lourival apresenta a Dita o primeiro disco de Doris River. Celso ajuda Míriam a voltar para a casa de Estela. Míriam morre nos braços da filha.



Sábado - Estela presta homenagens a Míriam e todos a apoiam. Anabela se incomoda em não poder revelar que Míriam era, na verdade, sua avó. Asdrúbal se irrita com Sabiá por ter perdido a certidão de batismo de Samir. Há uma passagem de tempo.



Zulma comemora com Zenaide a conquista do documento que oficializa a adoção de Samir por ela. Candinho, Celso e Araújo vibram com a reconstrução da fábrica, observados por Sandra e Ernesto. Manoela faz uma confissão íntima a Lúcio.



Estela discute com Túlio por conta de Celso. Lourival comemora o sucesso de Doris River. Candinho não gosta de saber que Dita pode viajar com Lourival. Margarida revela a Olímpia que é Adamo. Anabela se nega a chamar Estela de mãe. As crianças escondem o documento de adoção de Samir e Zulma as questiona.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – 19h40



Segunda - Agrado e Eduarda conseguem fugir dos seguranças do evento. Naiane declara o namoro com João Raul em suas redes sociais. João Raul afirma a Ronei que deseja ter liberdade na escolha de seu repertório. Agrado e Eduarda surpreendem o público em seu show improvisado. Zilá e Naiane armam para Esteban.



Leandro pede um emprego para Alaor. Ronei faz uma proposta para Alaorzinho. Agrado e Eduarda selam sua parceria. João Raul se decepciona com a atitude de Naiane. Talita promete prejudicar Naiane. Walmir faz apostas numa casa de jogo. Eduarda flagra Tiago com malas feitas. Agrado envia sua composição para João Raul.



Terça - João Raul recebe a música de Agrado, mas Naiane o impede de ouvir. Tiago disfarça o motivo das malas feitas ao ver o dinheiro que a menina conseguiu cantando. Esteban confronta Naiane e Talita registra. Naiane é prejudicada com a repercussão de sua briga com Esteban. Tiago foge com o dinheiro de Eduarda, que procura Naiane para se candidatar à vaga deixada por Esteban.



Naiane obriga Ronei a descartar a música de Agrado. João Raul é procurado pela polícia por conta de Walmir. João Raul passa mal e Naiane se desespera. Nora aconselha João Raul, que sonha com Diana/Agrado. Eliomar procura Janete. João Raul canta a música de seu passado e lança na rádio sua busca por Diana/Agrado.



Quarta - Agrado se emociona ao ouvir a súplica de João Raul por encontrá-la. Eliomar pede perdão a Janete. Alaorzinho contrata Leandro. Naiane se desespera com a busca de João Raul por Diana. João Raul afirma que terminará o namoro com Naiane após o festival e Ronei se irrita. Agrado constata que há uma fila de mulheres na porta de João Raul dizendo ser Diana.



João Raul lembra-se da medalhinha que deixou com Diana/Agrado e afirma que a verdadeira mulher de seu passado tem como provar sua identidade. Agrado pede ajuda a Leandro para encontrar João Raul. João Raul termina a parceria com Ronei. João Raul vê Agrado em seu camarim.



Quinta - João Raul é ríspido com Agrado, que não consegue se revelar para o cantor. O segurança chama a polícia para conter Agrado, mas Eduarda consegue libertar a amiga. João Raul garante a Lucas que se livrará de Ronei e mudará sua vida.



Janete diz a Zuzu que deseja desapegar de suas memórias doloridas. Nora encontra Eliomar desfalecido. João Raul foge do festival e Ronei se desespera. Naiane gosta do trabalho de Eduarda como stylist. Eduarda vende seu trabalho como cantora para Ronei.



Todos procuram por João Raul. O médico alerta Zilá sobre o estado de Eliomar e Nora liga para Janete. Agrado se apresenta em um bar e João Raul a vê. Leandro envia o registro do encontro para Talita e Naiane reage. Alarozinho e Janete se reencontram. Agrado e João Raul se aproximam.



Sexta - João Raul e Agrado ficam juntos. Alaorzinho e Janete conversam sobre o passado. Walmir, Ronei e Bara procuram por João Raul. João Raul propõe ajudar a carreira de Agrado. Zilá sente a demora de Alaorzinho. Agrado desiste de contar a João Raul que ela é Diana.



Talita divulga o vídeo de Agrado e João Raul cantando juntos no bar. Naiane promete se vingar de Agrado. Alaorzinho deixa Janete no hospital para visitar Eliomar e esconde de Zilá que encontrou sua irmã. Eduarda tenta defender Agrado para Naiane. Zilá e Janete se encontram. João Raul e Agrado se declaram.



Sábado - João Raul e Agrado ficam juntos. Zilá discute com Janete, que deixa escapar que encontrou Alaorzinho. Zilá lembra de seu passado com Janete e de como fez a irmã acreditar que tirou a vida de Jean Carlos. Cinara fala mal de Janete para Nora. João Raul e Agrado comemoram estarem juntos.



Naiane segue sua campanha contra Agrado na internet e Ronei e Bara a admiram. Nora expulsa Cinara de sua casa. Esteban se impressiona com o novo visual de Naiane. Zilá constata que Agrado é prima de Naiane. Cinara lembra do encontro de Zilá com Jean Carlos.

Resumo: Três Graças

Globo – 21h15



Segunda - Arminda é expulsa da Chacrinha por Gerluce, e Raul permanece com a cuidadora da avó. Leonardo conta a Viviane que Ferette descobriu sobre eles. Arminda anda pela Chacrinha e entra no ferro-velho de Joaquim. Joaquim cede aos encantos de Arminda, mas impede que a mulher retire a lona que cobre As Três Graças.



Lucélia manda um áudio para Ferette, contando sobre a presença de Lorena na casa dos tios. Ferette comunica a Leonardo que o filho deve trazer a namorada para um jantar em sua casa. Consuelo aparece de surpresa no ferro-velho de Joaquim, dizendo que Misael planeja cometer um crime.



Terça - Consuelo insiste em falar com Joaquim. Zenilda descobre que Viviane é a mulher pela qual o filho está apaixonado. Joaquim pede a Júnior que dê abrigo a Consuelo. Arminda percebe que está com a camisa de Joaquim e resolve guardá-la. Lorena diz a Leonardo que se preocupa com o jantar que Ferette quer fazer para conhecer Viviane. Raul fica preocupado com o jeito intimidador com que Jorginho fala com ele, dando orientações de como deve se comportar na casa da filha. Josefa adverte Gerluce para ter cuidado com Arminda. Consuelo revela a Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior que Misael planeja matar Ferette.



Quarta - Misael promete a Consuelo e ao grupo que desistirá de agir contra Ferette. Paulinho diz a Juquinha que Gerluce esconde algo dele. Arminda não para de pensar em Joaquim. Misael esconde uma arma na mochila.



Xênica se desespera ao saber que Zé Maria foi preso por falsificar receitas, e presume que foi armação de Ferette. Paulinho pressiona Gerluce, que acaba revelando que Rogério apareceu. Zenilda se apresenta na delegacia da Chacrinha como advogada de Zé Maria. Gerluce vê o retrato-falado do homem que matou o pai de Paulinho, e pressente que o conhece. Rogério comunica a Claudia que eles irão invadir a Casa de Farinha.



Quinta - Ao saber da prisão de Zé Maria, Rogério decide adiar a denúncia da Casa de Farinha. Samira se preocupa com a mudança de Raul para a casa de Joélly. Lígia incentiva Raul a voltar a desenhar. Gerluce desconfia da mudança de comportamento de Arminda depois que esteve na Chacrinha.



Ferette ouve conversa entre Zenilda e Xênica, e conclui que a mulher não é fiel a ele. Raul revela a Kellen seu arrependimento no acordo com Samira. Diante das ameaças de Ferette, Feliciano é obrigado a aceitar o dinheiro para se manter calado sobre a procedência das Três Graças. Arminda insinua a Gerluce que a neta das duas pode não vir a nascer.



Sexta - Gerluce e Arminda trocam ofensas. Viviane compartilha com Gerluce sua preocupação em ser apresentada à família de Leonardo. Ferette conclui que Zenilda está a par da presença dos convidados que não estavam previstos para o jantar. Joaquim se descuida, e Lígia acaba se deparando com As Três Graças.



Lígia se esconde ao ver que Joaquim está chegando em casa. Leonardo declara seu amor a Viviane. Joélly avisa a Samira que não tem medo das ameaças da chef. Ferette pressiona Viviane durante o jantar. Lígia observa Joaquim com Arminda.



Sábado - Lígia não nota que está sendo observada pelo pastor Albérico e Jorginho ao sair escondida do ferro-velho. Zenilda repreende Ferette por beber demais. Arminda descobre que Joaquim participou do assalto em sua casa, ao ver sua cortina jogada no ferro velho, e inventa uma desculpa para deixar o local.



Ferette passa mal ao saber a verdade sobre Viviane, e é levado para o hospital. Rivaldo e Alaíde usam o quarto de Arminda para namorar e se escondem debaixo da cama quando ela chega. A médica avisa à família de Ferette que o empresário deverá fazer um cateterismo de urgência.



Helga se depara com Alaíde e Rivaldo saindo do quarto de Arminda. Rivaldo percebe que Alaíde não devolveu a chave da casa de Arminda. Gerluce fica escandalizada quando Lígia lhe conta que viu Arminda com Joaquim.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

