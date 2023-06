Confira os resumos das novelas da semana (19/06 até 24/06)

A- A+

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Gilda despista Marê sobre a intenção de adotar Marcelino. Marê comenta com Júlio que teme que Gilda consiga afastá-la de Marcelino. Orlando tem um sonho angustiante com Marcelino e Marê. Frei Severo aconselha Ademar. Verônica questiona Júlio sobre Sônia. Lucília afirma a Anselmo que não há mais nada entre os dois. João confessa a Orlando que Clara é sua filha. Lucília consulta o advogado Péricles para conseguir a herança do tio. Wanda devolve a Marê o colar de sua mãe. A mando de Lucília, Galdino furta documentos de Marê. Galdino observa o colar de Maria Eugênia.

Terça – Gilda se irrita ao saber que Marê está trabalhando como administradora do hospital. Orlando se constrange com as lembranças de Marê sobre Virgílio e Maria Eugênia. Ademar é carinhoso com Ione. Verônica se assusta ao ver sua casa revirada, e Marê descobre que as cartas e o colar de sua mãe foram roubados. Orlando confronta Lucília sobre o roubo dos pertences de Marê. Galdino entrega as cartas de Maria Eugênia para Lucília, mas fica com o colar. Mirtes chega ao Grande Hotel.

Quarta – Gaspar se preocupa com a presença de Mirtes. Júlio reata com Sônia. Gilda paga Mirtes por seus serviços. Gaspar afirma a Mirtes que se casará com Gilda e a ameaça. Gilda confessa a Orlando que não ama Gaspar. Clara fica doente, e João e Marcelino a visitam. Gilda combina com Lucília e Mirtes uma forma de atrapalhar seu casamento com Gaspar. Júlio confronta Ademar. Gilda e todos flagram Mirtes e Gaspar juntos.

Quinta – Gilda finge indignação e cancela o casamento com Gaspar. Marê e Orlando desconfiam da traição de Gaspar. Lucília ajuda Mirtes a fugir. Gilda afirma a Lucília que conseguirá adotar Marcelino. Orlando comenta com Frei João sua preocupação com os próximos passos de Gilda. Gaspar conclui que foi vítima de uma armação de Gilda. Gaspar confronta Gilda, ameaçando a mulher. Lucília descobre o envolvimento de Gilda com a morte de Leonel.

Sexta – Lucília se espanta com o caráter de Gilda. Marê tem a ideia de montar uma ala de maternidade no hospital. Gilda afasta Gaspar da vice-presidência do hotel, e ameaça Anselmo. Lívia tem um novo mal-estar, e Wanda a alerta. Gilda inicia com Edvaldo o processo para conseguir a tutela de Marcelino. Péricles engana Lucília. Ítalo anuncia a Lívia a possibilidade de ela estar grávida. Gilda paga uma indenização a Gaspar e Anselmo. Darlene se aproxima de Gaspar. Gilda revela a Frei Severo que entrou com um pedido de guarda de Marcelino.

Sábado – Frei Severo se desespera com o anúncio de Gilda e pede assessoria jurídica a Júlio sobre o caso de Marcelino. Albuquerque comemora a possível gravidez de Lívia. Verônica pensa em abrir um negócio após a inauguração do cinema. Marê e Orlando descobrem sobre as ações de Gilda em relação a Marcelino. Darlene se espanta com as reações de Tânia e Catarina sobre Gaspar. Orlando ameaça revelar tudo sobre o passado de Gilda, caso ela insista em adotar Marcelino. Lucília apoia Gilda. Marcelino descobre que Gilda deseja adotá-lo.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Sol abraça Ben, e Lui se entristece. Lumiar tenta tranquilizar Theo. Vitinho se emociona com a nova música de Lui. Janaína presta seu depoimento. Lucas repreende Wilma e Fábio. Jenifer chega à delegacia para ficar com Sol e se desentende com Lumiar. Todos estranham os métodos de Rogéria, a preparadora de elenco de Lucas. Clara conta para Rafa sobre o processo contra Theo. Orfeu tenta falar com Clara antes de prestar seu depoimento. Jenifer acolhe Rafa. Lui e Sol conversam como amigos. Fábio desiste da preparação de Rogéria. Theo se embriaga no bar de Orfeu. Kate reclama de Clara para Rafa. Theo chega à delegacia alcoolizado.

Terça – Theo faz um escândalo na delegacia e vai embora sem prestar depoimento. Um paparazzo fotografa Theo discutindo com Ben. Fábio abandona o filme, e Wilma tenta humilhá-lo. Ben avisa a Sol sobre a reportagem que saiu na internet. Rafa conta para Clara que discutiu com Kate por sua causa. Lumiar se assusta com o comportamento de Theo. Orfeu avisa a Theo que trará novas mercadorias ilícitas, usando seu contêiner. Simas e Sabrina evitam que Bia os vejam juntos. Guiga pede para falar com Yuri sobre a gravidez. Clara recebe uma proposta de trabalho. Lumiar avisa a Theo que ele precisa demonstrar seu bom caráter diante da sociedade. Theo vê Jenifer e Eduardo falando sobre uma campanha da Igreja e resolve ajudar.

Quarta – Theo manda Sheila fazer a doação para a Igreja, e Orfeu acha graça. Jenifer troca olhares com Eduardo. Helena vai com Clara até o estúdio fotográfico. Ben propõe uma parceria com Anthony Verão. Sol se aconselha com Wilma. Guiga faz uma publicação com Yuri e se comove. Jenifer confidencia sua relação com Eduardo para Kate. Anthony publica em seu site que Theo foi indiciado, e Ben alerta Janaína e Sol. Bruna sugere que Sol invista nas aulas na praça. Com a ajuda de Jenifer e Kate, Ben prepara um jantar para Sol. O Pastor Miguel anuncia Theo como o grande doador do projeto da Igreja e Jenifer e Sol ficam perplexas.

Quinta – Sol enfrenta Theo. Ben avisa a Bruna que pretende se mudar. O Pastor Miguel se desculpa com Sol e decide devolver o dinheiro para Theo. Ben encontra Theo desmaiado na rua e o leva para a casa de Lumiar. Ben e Sol se declaram um para o outro. Theo ataca Lumiar, supostamente dormindo. Sol pede para Vitinho escrever uma música para ela. Kate ajuda Rafa com um exercício de fotografia. Theo se enfurece ao saber que o Pastor devolveu o dinheiro de sua doação. Kate implica com Eduardo e Jenifer. O Juiz aceita denúncia contra Theo, e Lumiar fica preocupada. Theo tem um surto ao saber que irá a julgamento e vai à casa de Sol.

Sexta – Theo discute com Sol e Ben. Neide se oferece como testemunha para Theo. Yuri se muda para o apart de Guiga. Eduardo não deixa Theo se aproximar de Jenifer. Clara se entristece com o sofrimento de Rafa. Guiga tenta seduzir Yuri. Sol entrega a Vitinho a carta que escreveu para Ben quando era jovem. Stuart Phillips responde ao vídeo de Érika, e Vitinho fica desconfiado. Kate surpreende Fred na frente de Rafa e Bela. Clara recebe uma nova proposta de trabalho. Jenifer se irrita com Eduardo por não tomar a iniciativa de beijá-la. Kate procura Clara.

Sábado – Kate implora para Clara deixar que ela volte a namorar Rafa. Guiga sofre por continuar mentindo para Yuri. Helena critica Clara por ofender Kate. Guiga seduz Yuri. Wilma conversa com Stuart. Sol canta a música feita por Vitinho, e Ben fica encantado. Guiga fala para Alice que vai contar a verdade para Yuri e sente um forte enjoo. Simas conta para Bia sobre Sabrina. A aula-show de Sol é exibida em um programa de TV. Ben pede Sol em namoro durante a transmissão do programa, e Theo e Lumiar reagem com despeito. Stuart chega à mansão e todos, menos Vitinho, comemoram. Lumiar prepara Theo para o julgamento. Sol se emociona durante o interrogatório de Ben.

Resumo: A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda –Romeu finge que está doente, mas Vera e Bernardo percebem a mentira. Julieta pergunta se Mari ainda ama Daniel. Romeu pontua que é apenas amigo de Rosalina e Bernardo sugere deixar isso claro no jantar. Bassânio pede ajuda de Pórcia para escrever, em uma placa, o nome do comércio dele. Os pais de Rosalina chegam para jantar na casa da família de Romeu. Vera comenta com os pais de Rosalina que os filhos deles têm muito em comum. Romeu segue o conselho do pai em reforçar que são só amigos, mas Rosalina rebate, afirmando que são mais que amigos. Telma e as filhas têm o último jantar na casa do Lado Vila.

Terça – Branca janta na casa da família Campos e revela todas as novidades. Romeu chama Rosalina de canto e pede para ela parar com as provocações. Rosalina posta uma foto com Romeu. Julieta vê a foto de Romeu com a Rosalina e fica chateada. Vera e Bernardo perguntam para Romeu, o motivo de ele esconder o namoro. Romeu visita Julieta: ela na sacada e ele na árvore. Ele afirma que não namora Rosalina e que tentou explicar isso no jantar, mas que Rosalina quis se vingar. Leandro elogia o trabalho de Enzo e diz ao funcionário que vai promovê-lo. Fred fala para Glaucia que a cantora que contratou para o comercial da Monter Mercado cancelou.

Quarta – Romeu comenta com Karen sobre o jantar com Rosalina e diz que Rosalina tem virtudes, atitudes e hábitos que Vera gosta. Nando aparece com novo visual e todos falam que ele está igual ao irmão. Na roda de amigos, Rosalina diz que está namorando Romeu, mas ele logo desmente. Rosalina e Romeu explicam que o namoro precisa ser de mentirinha para a família acreditar, pedindo a colaboração dos amigos para manter a história. Pórcia expressa a Bassânio que Vitor é chato, mas bonito. Bassânio responde a Pórcia que o que vale é o coração e eles se abraçam. Julieta esbarra com Leandro no condomínio e ele nota que ela usa o mesmo elástico de cabelo que estava no escritório. Vera explica a Leandro que Julieta é filha da Mariana e ele fica assustado.

Quinta – Leandro pergunta para Vera e Bernardo como vai o namorico de Romeu e Rosalina. Leandro vê o mesmo elástico de cabelo de Julieta no cabelo de Ellen. Leandro fala para Romeu que, mais cedo, encontrou a neta dos Campos e viu o mesmo elástico de cabelo que achou em seu escritório. Alex pergunta para Ian sobre o tênis dele. Romeu comenta com Karen que não vê problema do Lado Vila frequentar o condomínio, apenas deles descobrirem que ele se chama Romeu Monteiro. Alex confronta Bassânio e, de forma grosseira, ordena que Bassânio devolva o tênis.

Sexta – Bassânio fica triste por ter que devolver o tênis para Alex e chora por humilhação. Romeu assiste à cena de longe. Julieta comenta com Mariana que sente que Daniel ainda gosta dela. Patrick confronta Julieta e afirma saber que o moletom que ela usava era de Rômulo (Romeu). Romeu visita Bassânio e faz doações de roupas e sapatos. Vera declara a Leandro que a Monter recebeu uma notificação para tombar a casa de Telma. Enzo comenta com Hélio que, agora que está trabalhando próximo a Leandro, notou que o Monteiro não é tão ruim quanto imaginava. Hélio pronuncia a Romeu que deseja dar treinos particulares para ele, mas precisa da autorização dos pais. Nesse momento, Romeu se depara com Leandro próximo, do outro lado da rua.

Resumo: Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Antônio não demonstra interesse em conhecer a moça por quem Daniel está apaixonado. Kelvin sugere a Berenice que acabe com o casamento de Luigi com Petra. Marino alerta Aline para a quantidade de crimes que tem ocorrido nas terras da professora. Kelvin e Ramiro planejam arrancar dinheiro de Luigi. Luigi pede a Kelvin que rapte Berenice. Irene pede a Aline que aconselhe Daniel a ter paciência para assumir a relação com a professora, até que o filho garanta a sucessão dos negócios de Antônio. Luigi dá a tiara falsa para Petra, dizendo que é uma joia de família. Antônio pergunta a Irene o que a mulher foi fazer na casa de Aline.

Terça – Antônio afirma a Irene que, caso Daniel esteja apaixonado por Aline, deserdará o filho. Tadeu demite Enzo. Tadeu avisa a Gladys que terá que vender o colar para pagar dívidas. Graça diz a Irene que comprará um exame de ultrassom para confirmar a gravidez. Jurecê diz a Yandara que ela viverá um grande amor, mas alerta a neta sobre possíveis sofrimentos. Daniel se emociona ao ver o ultrassom. Antônio comunica a Daniel que o filho será seu sucessor. Irene convence Daniel a aceitar o casamento com Graça. Caio chama Daniel de traidor ao saber que o irmão foi indicado por Antônio para ser o sucessor.

Quarta – Caio acusa Daniel de querer poder. Enzo tenta reaver seu emprego. Andrade chantageia Anely, exigindo uma parte do dinheiro que ela consegue na internet para não contar o que sabe para Enzo. Angelina aconselha Daniel. Petra avisa a Irene que lutará pela sucessão. Luigi se oferece para ajudar Anely, caso a amiga consiga as alianças de casamento para ele. Caio conta a Aline que Daniel o traiu. Luigi ameaça Andrade. Caio procura Aline para desabafar. Caio reage às ofensas ditas por Antônio. Aline revela a Daniel que sente vergonha dele.

Quinta – Daniel promete a Aline que usará o poder para construir e pede mais paciência para resolver a situação do casal. Daniel e Caio fazem as pazes. Irene contrata Zezinho para fazer o bufê do casamento de Petra. Berenice exige que Zezinho a ajude a se infiltrar no casamento de Luigi e Petra. Kelvin conta a Luigi que Berenice irá disfarçada de cozinheira no casamento do italiano. Lucinda impede que Gladys expulse a filha de Flor da escola. Laurita dá remédio a Petra. Gladys pede a Tadeu que demita Lucinda. Luigi reage quando Caio lhe diz que eles terão que ficar subordinados às decisões de Daniel.

Sexta – Caio tem a impressão de que Luigi está interessado no dinheiro da família. Irene diz a Petra e a Luigi que pedirá a Antônio que coloque uma cláusula no contrato de sucessão garantindo os direitos da filha. Franco avisa a Aline que ela perderá suas terras se não pagar a parcela do empréstimo. Caio discute com Aline porque ela não aceita seu dinheiro para pagar o empréstimo. Daniel pede a Silvério que mude alguns detalhes do contrato de sucessão. Aline aceita o empréstimo de Gentil. Aline e Daniel são surpreendidos por Caio enquanto conversam no Paiol.

Sábado – Daniel espera Aline ir para sua casa com Caio, para não ser visto pelo irmão. Jussara aconselha Aline a colocar Daniel contra a parede para decidir a situação do relacionamento com a filha. Luigi e Anely contratam uma atriz para fingir que é mãe do italiano. Caio aconselha Daniel a ficar com a mulher por quem está apaixonado. Ramiro e outro capanga colocam Berenice em um caixote para ser despachada na transportadora. Daniel pergunta a Aline se Caio está apaixonado por ela e qual o sentimento da professora pelo irmão.

