Confira os resumos das novelas da semana (19/06 até 24/06)

Resumo: Amor Perfeito

Globo – 18h15

Segunda – Marcelino se desespera com a possibilidade de ser adotado por Gilda, e Marê afirma que não deixará isso acontecer. Verônica garante a Érico que seu restaurante será um sucesso. Albuquerque vibra com a gravidez de Lívia. Júlio explica a Orlando sua atuação contra a adoção de Marcelino por Gilda. Gilda insiste em se aproximar de Marcelino que a repele. Marê confronta Gilda. Celeste e as crianças apoiam Marcelino. Cândida comenta com Anselmo sobre a felicidade de Verônica e Érico. Gaspar promete a Luís que se vingará de Gilda.

Terça – Gaspar vai atrás de Gilda, e Luís aciona Ivan. Gilda confessa a Gaspar que se apaixonou por Orlando. Cândida interrompe a conversa de Gilda e Gaspar. Gaspar revela a Anselmo que foi cúmplice de Gilda em um golpe contra Leonel e Marê. Lucília apoia Gilda. Tânia e Leonor fazem uma proposta ao prefeito. Gilda pede ajuda a Sílvio para neutralizar Gaspar. Tânia se sensibiliza ao ver Luís. Cândida pede que Gilda dê uma nova chance a Gaspar. Um Oficial de Justiça apresenta a Severo o pedido de guarda de Marcelino, feito por Gilda.

Quarta – Donato e Severo vão ao encontro de Júlio para falar sobre o documento de Gilda. Tobias teme perder o amor de Lívia e Albuquerque após o nascimento de seu irmão. Júlio comenta com Marê, Severo e Donato que Gilda pode ser favorecida pela Justiça, por sua situação financeira. Padre Diógenes fica exultante com o estado do cinema de Érico. Júlio anuncia que conseguiu uma audiência com o Juiz para o caso de Marcelino. Sílvio ameaça Gaspar. Gaspar arma contra Orlando.

Quinta – Gaspar persegue Orlando e tenta atingi-lo com seu carro, mas acaba causando um acidente com Darlene. Orlando presta socorro a Darlene, e Gaspar se desespera. Darlene desperta e insiste em ficar com Clara, mas Orlando afirma que a moça precisa passar a noite em observação no hospital. Orlando confronta Gaspar e decide denunciá-lo a Albuquerque por tentativa de assassinato. Albuquerque alerta Gilda sobre a situação de Gaspar. Clara teme perder a mãe. João se incomoda ao ver Gaspar próximo a Darlene. Gilda vai ao encontro de Orlando e é surpreendida por Marê.

Sexta – Gilda afirma a Marê que se apaixonou por Orlando e que deseja ser mãe de Marcelino. Gaspar se afasta para que João fale com Darlene. Ivan se surpreende com a preocupação genuína de Gaspar em relação a Darlene. Clara visita Darlene. Leonor e Tânia comemoram o apoio de Anselmo à promoção de seu curso noturno. Leonor alerta Tânia sobre o interesse de Turíbio. Severo não é honesto com Júlio quando o advogado pergunta sobre o passado do frei. As crianças se divertem no cinema. Marê garante a Ítalo que levantará o dinheiro para construir sua maternidade. Marê, Orlando e os freis comentam sobre a proximidade da audiência, e Marcelino ouve.

Sábado – Marcelino insiste para participar da audiência, e todos explicam que não é permitida a entrada de crianças no fórum. Marê acalma Marcelino. Érico e Verônica planejam sua viagem para o Rio de Janeiro. Marcelino recebe a visita de Jesus. Tem início a audiência pela guarda de Marcelino. As crianças ajudam Marcelino e Manoel a fugir da escola, e Justino os leva até o local da audiência. Gilda presta seu depoimento ao Juiz, orientada por Edvaldo. Severo depõe, quando Marcelino irrompe no fórum.

Resumo: Vai na Fé

Globo – 19h15

Segunda – Lumiar observa Ben com Sol. Clara se emociona durante a exposição de Rafa. Yuri se preocupa com o enjoo de Guiga. Lumiar pede para falar com Clara sobre a audiência. Ben se emociona ao ver sua foto com Sol na exposição de Rafa. Lumiar sugere que Theo fale com Clara. A Receita Federal faz uma operação nos contêineres de importação, e Theo alerta Orfeu. Guiga conta para Yuri que mentiu sobre o tempo de sua gravidez. Ben tenta ameaçar Orfeu. Clara discute com Helena por causa de Theo. Lucas se irrita com Stuart. Lumiar pede a Estevão a documentação que comprova a fraude de Ben no exame de DNA. Yuri rompe com Guiga. Dora mente para Lumiar. Chega o dia da audiência contra Theo.

Terça – Janaína pede para Theo deixar a sala de audiência e inicia seu depoimento. Jenifer tenta contatar uma das testemunhas. O médico conversa com Fábio e Dora sobre o tratamento da doença. Lumiar fica abalada com o depoimento de Janaína. Lui se entristece com o estado de Dora. Orfeu manda um de seus capangas subornar os funcionários da Receita Federal. Lumiar tenta desqualificar o depoimento de Sol. Ben solicita o adiamento da audiência. Marlene e Lucas se emocionam com a interpretação de Wilma. Ben pensa em chamar Lui como testemunha. Lui consegue realizar um sonho de Dora. Theo presta esclarecimento à Receita Federal. O delegado da Polícia Federal chega ao bar de Orfeu.

Quarta – Orfeu é preso. Clara recebe intimação para depor sobre a investigação de contrabando. Lumiar indica outro advogado para ajudar Theo com o caso da empresa. Stuart questiona Wilma sobre seus prêmios. Theo se declara para Lumiar. Vitinho atrapalha uma tentativa de romance entre Stuart e Wilma. Lumiar convoca Ricardo para defender Theo e Clara. Guiga e Yuri se esforçam para aparecerem bem em uma publicação. Sol pede a ajuda de Vitinho para fazer uma música nova. Wilma fica com ciúmes de Marlene com Stuart. Kate revela seu nome verdadeiro para Rafa. Ricardo vai falar com Orfeu, que ameaça Theo. Lumiar chega ao Refúgio e se preocupa com o estado de Dora. Ricardo e Theo conversam sobre Lumiar. Lui revela a Lumiar que testemunhará contra Theo.

Quinta – Lumiar discute com Lui. Sol se impressiona com a quantidade de pessoas inscritas em sua aula-show. Ben questiona Eduardo sobre seu relacionamento com Jenifer. Wilma decide ajudar Stuart a decorar suas falas. Vitinho percebe que a coleira de brilhantes de Lize desapareceu. Ben se preocupa ao saber que Neide testemunhará a favor de Theo. Orfeu manda um de seus capangas encontrar o vídeo de Hugo ameaçando Grazi. Dora pede para Lumiar fazer as pazes com Lui. Jenifer e Eduardo cuidam da horta. Sol tem um sonho revelador. Dora pede um show de despedida. Lui ensina Lumiar a tocar violão. Eduardo e Jenifer ficam juntos. Sol encontra a casa para onde Theo a levou quando eram jovens. Lumiar recebe o vídeo de Hugo ameaçando Grazi.

Sexta – Lumiar fica abalada com o vídeo. Sol não consegue falar com a vizinha da casa, dona Rosário. Lumiar envia o vídeo para Theo, que se aconselha com Ricardo. Lumiar tenta conversar com Dora sobre Theo. Ben pede para dormir com Sol. Hugo liga para Jenifer. Orfeu ameaça Theo para Ricardo. Sol e Ben levam Janaína para falar com Rosário. Lumiar se recusa a receber ajuda de Lui. Ricardo orienta Theo sobre o vídeo que ele recebeu. Lui dá uma entrevista para Anthony. Theo consegue enganar Lumiar. Ben avisa a Lui que ele pode ter prejudicado Sol. Wilma percebe que seu prêmio mais valioso sumiu e comenta com Stuart. Anthony e Érica tentam entrevistar Theo. Lui se prepara para dar seu depoimento.

Sábado – Lumiar destrói as alegações de Lui. Sol tenta convencer Kate a testemunhar contra Theo. Orfeu liga para Ricardo. Rafa cuida de Kate. Ricardo gosta de saber que Jenifer está apoiando Ben na audiência contra Theo. Ben inicia seu interrogatório com Rosário, mas Lumiar desqualifica o depoimento da senhora. Ben recebe o vídeo de Grazi. Jenifer reconhece a voz de Hugo no vídeo. Ben decide mostrar o vídeo que recebeu para Lumiar. Jenifer afirma a Sol que não perdoará Hugo. Lui reclama de Lumiar para Vitinho. Lumiar ameaça Antônio. Ben mostra o vídeo para Lumiar, que se surpreende com a confirmação da existência de Grazi.

Resumo: A Infância de Romeu e Julieta

SBT – 20h30

Segunda – Leandro diz a Hélio que ele foi covarde ao colocar a associação de moradores na frente para impedi-lo. Bassânio revela a Pórcia que está aprendendo libras por conta dela e a jovem se emociona. A gangue Pedalzera acredita que os “Rollezera” sejam Nath, Ian e Ellen. Téo e Patrick comentam com Julieta sobre ela aparentar estar do Lado Torre e pedem que ela comprove que está do mesmo lado. Patrick e Téo sugerem jogar bexiga d’água no Rômulo (Romeu) e Juli aceita. Julieta joga uma bexiga d’água em Romeu e mostra que está do Lado Vila. Daniel comenta com Telma que deseja abrir um restaurante sozinho, ela sugere sociedade e ele aceita. Romeu e Julieta se falam por chamada de vídeo, Vera entra no quarto de Romeu e ele diz que é Rosalina no telefone, mas Vera insiste em falar com a menina.

Terça – Romeu consegue dispensar Vera. Julieta ajuda Romeu a bolar um plano tranquilo contra ela, para que os amigos acreditem na rivalidade entre eles. Romeu aceita jogar tinta em Julieta. Karen adiciona cola na tinta. Leandro alega que vai demolir o imóvel de Telma antes da articulação da associação dos moradores, mas Bernardo enfrenta o pai e ressalta que nem tudo gira em torno do dinheiro dele. Bernardo se demite da Monter Holding. Bassânio comenta com Pórcia que gostaria de aprender a ler e a escrever. Ellen, Ian e Nath recebem uma carta do Pedalzera para um desafio. As crianças do Lado Torre cercam o Lado Vila. Romeu se prepara para jogar tinta em Julieta, mas Patrick entra na frente. Fausto observa Bassânio conversando com Pórcia e, incomodado, aborda os dois.

Quarta – Em conversa particular com Bassânio, Fausto obriga o rapaz a ficar longe de Pórcia. Romeu nega aos amigos que a ideia da cola na tinta seja dele, mas Karen não admite que foi ela. Karen distrai Fausto e entra na portaria para ver se deixou rastros de sua sabotagem nas câmeras. Julieta e Romeu pensam em quem poderia colocar cola na tinta. Julieta fica chateada ao saber que Romeu revelou a Karen a amizade entre eles. Juli explica que, antigamente, brincava com Karen e Lívia, mas Karen começou a ter ciúmes e tratar Julieta muito mal. Romeu reconhece que errou. Romeu se depara com Karen na portaria e ajuda a amiga a procurar quem colocou cola na lata de tinta.

Quinta – Bernardo admite para Vera que encontrou com Hélio e que Leandro não pode derrubar um patrimônio histórico, mas Vera diz que ele não deve bater de frente com Leandro. Fausto fica bravo com Pórcia pela dedicação a Bassânio. Pórcia prepara um material para Bassânio estudar, mas ele diz que é melhor eles não terem contato. Romeu diz para Karen que não aguenta mais o namoro falso com Rosalina. Enzo diz que Leandro não vai demolir o imóvel de Telma e que transformará o espaço no Centro Cultural de Castanheiras. Clara diz a Hélio que Leandro pode estar mudando, mas ele e Mariana não confiam no velho Monteiro. Patrick cerca Rômulo (Romeu) para se vingar.

Sexta – Patrick tenta bater em Rômulo (Romeu), mas cai e se machuca. Julieta e Lívia observam Rosalina passando batom antes do treino. Em aula particular, Romeu e Téo começam a treinar juntos. Enquanto Lívia maquia Julieta, elas conversam sobre a possibilidade de Daniel e Telma namorarem. Karen nota Julieta com maquiagem. No vestiário, Romeu elogia Téo e, antes de ir embora, deixa a carteira com documento cair. Téo tenta ajudá-lo, mas Romeu se desespera para o rival não descobrir sua verdadeira identidade. Patrick se encanta por Julieta de maquiagem no rosto. Lívia vê Rômulo (Romeu) saindo do corredor do apartamento dos Monteiro. Ardilosa, Karen diz para Patrick que ouviu Lívia e Julieta falarem coisas bacanas sobre ele. Bernardo vai até a Monter Holding e Glaucia fica preocupada com a volta do irmão.

Resumo: Terra e Paixão

Globo – 21h15

Segunda – Daniel pede paciência a Aline até que sua situação com Caio e Graça seja resolvida. Luigi apresenta a falsa mãe para Antônio e Irene. Petra toma comprimidos antes do casamento. Caio comenta com Daniel que a mãe de Luigi parece falsa. Franco termina com Laurita. Luana diz a Kelvin que assumirá o bar se Berenice não aparecer. Antônio diz a Irene que não confia em Luigi. Aline fica sabendo por Franco que a primeira parcela do seu empréstimo foi paga. Ademir conta a Caio que pagou a parcela do empréstimo de Aline para afrontar Antônio. Antônio promete destruir a pessoa que pagou a dívida de Aline.

Terça – Jussara tenta convencer Aline de que Daniel está enrolando a filha. Luigi conta a Caio que Daniel assinou um documento às escondidas oficializando a sucessão. Irene convence Daniel a dar um golpe em Aline para conseguir as terras que Antônio deseja. Franco revela a Antônio que foi Luana quem pagou a parcela do empréstimo de Aline. Anely lembra a Luigi que ele casou com documento falso. Caio reclama de Daniel com Aline. Rodrigo comunica a Caio que o corpo de Agatha deve ser exumado para comprovar que ele é filho dela. Ademir se hospeda na pousada de Lucinda. Daniel propõe a Aline que venda as terras e vá morar em outro lugar com ele.

Quarta – Aline rejeita a proposta de Daniel. Aline afirma para Jussara que Daniel é honesto. Berenice descobre que está no Rio de Janeiro. Gladys questiona Tadeu sobre o extrato da conta bancária. Gladys pede a Enzo que vá à escola auxiliá-la com seu laptop. Caio não entende por que o médico de Agatha o aconselha a não exumar o corpo da mãe. Berenice pede a ajuda de Kelvin para voltar à Nova Primavera. Luigi e Petra conversam com Irene sobre a sucessão. Gentil incentiva Jonatas a declarar seu amor por Aline. Aline comunica a Daniel que não desistirá de seu sonho, nem de suas terras. Caio fica surpreso ao ver o caixão de Agatha vazio.

Quinta – Antônio avisa que não medirá esforços nem dinheiro para entender o motivo pelo qual o corpo de Agatha não está no caixão. Caio exige que Marino descubra o que aconteceu com o atestado de óbito de Agatha. Jonatas observa Aline com Daniel e comenta com Gentil. Jonatas diz a Aline que está decepcionado com ela. Graça diz a Gladys que está grávida. Ademir elogia Lucinda. Caio conta a Daniel que está apaixonado por Aline. Daniel exige que Aline se afaste de Caio.

Sexta – Aline diz a Daniel que não deixará de ver Caio. Marino descobre que Agatha se envolveu com um médico desaparecido do hospital. Berenice chega ao bar depois de viajar de carona. Kelvin e Ramiro observam Daniel e Aline se beijando. Kelvin conta a Flor que Daniel e Aline estão juntos. Irene revela a Daniel que teve um breve romance com Ademir no passado. Irene alerta Petra para ficar de olho em Luigi. Ademir fica sabendo por Flor e Kelvin que Aline está com Daniel. Berenice pede ajuda a Kelvin para conquistar Antônio. Daniel diz a Gladys que pensa em se casar com Graça em outra cidade. Caio declara seu amor a Aline e pede uma chance para a professora.

Sábado – Aline cede às investidas de Caio, mas confessa que o amor que sente por ele é de amizade. Ademir alerta Kelvin para ter cuidado com Ramiro. Caio desabafa com Daniel sobre a paixão que sente por Aline. Lucinda se oferece para promover um encontro entre Angelina e Marino, a fim de ajudar nas investigações sobre o desaparecimento de Agatha. Jurecê permite que Franco se encontre com Yandara. Angelina revela a Marino que Agatha não era uma mulher confiável, e que a mãe de Caio pode ter tido um cúmplice. Gladys provoca Enzo. Gladys conta a Graça que descobrirá se Luigi tem mesmo um castelo na Itália. Ademir conta a Caio que Aline está com Daniel.

