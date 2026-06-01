Confira os resumos das novelas da semana (1º/06 a 6/06)

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Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Chinua repreende Jendal por ter condenado Robert à morte, e afirma que o rei de Batanga pode ter colocado o país em risco. Belmira garante a Carrapato que não abandonará Viriato ou Ritinha. Manoel tem dificuldades para gerenciar o trabalho de Mirinho. Dumi tem uma ideia para denunciar as atitudes criminosas de Jendal.



Viriato confessa a Belmira que teme o encontro de Carrapato com o bando de Belarmino. Virgínia simula proximidade com Lúcia/Alika, e Tonho estranha. Virgínia confronta Diógenes sobre o emprego oferecido para Mirinho. Belmira protege Carrapato. Kênia se surpreende com as atitudes de Jendal. Dumi confessa a Akin que está apaixonado por Kênia.



Terça - Akin e Ladisa temem a aproximação entre Dumi e Kênia. Jendal finge para Kênia que não conhece nenhum Robert. Viriato se surpreende quando Belmira revela que Carrapato não deixou a igreja. Fortunato alerta Manoel sobre Mirinho. Tonho tem um sonho com um guerreiro de Batanga.



Vera/Niara, Maria Helena e Dôra dão início às atividades escolares em Barro Preto. Ladisa convence Akin de que a paixão de Dumi por Kênia os coloca em risco. Manoel beija Ana Maria. Tonho acusa Mirinho diante de Manoel. Akin exige que Dumi escolha entre o movimento e sua paixão por Kênia.

Quarta - Akin insinua que Dumi pode estar traindo a princesa Alika ao se envolver com Kênia. Manoel repreende Mirinho e dá o dinheiro faltante a Tonho. Ana Maria confidencia a Caetana sobre o beijo em Manoel. Alika descobre as novas atrocidades cometidas por Jendal em Batanga.



Carrapato comemora ao perceber que Belmira está se aproximando dele. Fátima e Miguel notam que Salma trata Fuad com desprezo. Chinua pressiona Dumi a esquecer Kênia. Mirinho parabeniza Vera/Niara pela inauguração da escola, e Tonho se incomoda. Chinua anuncia a Jendal que o rei de Batanga está sendo acusado pelos ingleses de assassinar Robert.



Quinta - Jendal afirma a Mr. Campbell que não assassinou Robert, e acaba tendo um ataque de fúria. Mirinho sente inveja ao ver Tonho e Alika se beijando. Jendal confronta Pascoal e Chinua sobre a traição em relação à execução de Robert. Pascoal acusa Dumi, e Jendal ordena a captura do ex-chefe da Guarda Real.



Dumi percebe que Akin tem sentimentos por Ladisa. Fátima desmaia, e Onildo afirma que a mãe de Salma não pode ter aborrecimentos. Mirinho ameaça Manoel. Ana Maria questiona Manoel sobre o beijo que lhe deu. Kênia pergunta se foi Dumi quem denunciou Jendal pela morte do jornalista Robert.



Sexta - Dumi disfarça e garante não saber nada sobre Robert. Chinua aconselha Kênia a terminar o namoro com Dumi. Salma sofre com a possibilidade de casar com Fuad a fim de não prejudicar a saúde de Fátima. Manoel nega que esteja namorando Ana Maria. Virgínia confronta Mirinho sobre Lúcia/Alika. Ritinha e Aurelinda afirmam ter adorado a escola nova.



Salma pede conselhos a Lúcia/Alika. Virgínia diz a Lúcia/Alika que Graça deseja desfilar por sua marca. Jendal pressiona Kênia quando Pascoal revela ao rei que viu a princesa beijar um soldado. Jendal ordena que Pascoal vigie Kênia.



Sábado - Jendal acredita que, ao seguir Kênia, Pascoal chegará em Dumi e Akin. Tonho comenta com Caetana sobre a obsessão de Mirinho com Lúcia/Alika. Viriato sente ciúme da proteção de Belmira em relação a Carrapato. Kênia percebe que Pascoal a está seguindo e confronta Jendal.



Januário descobre que Manoel beijou Ana Maria. Marta acredita no plano de Virgínia e Graça e parabeniza a filha por sua suposta cordialidade com Lúcia/Alika. Virgínia pede ajuda a Sebastião para colocar em prática seu plano contra o ateliê de Lúcia/Alika. A consulesa Margaret exige que Jendal se explique sobre a morte de Robert.



Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Janete descobre que Agrado cedeu às chantagens de Naiane para protegê-la, e Zuzu aconselha a amiga a conversar com a filha. Irene repreende Walmir por enviar uma carta anônima a Janete. Gael se oferece para conduzir Ana Castela a Bom Retorno, e Naiane se revolta.



Janete conversa com Agrado sobre a filha ter aberto mão de seu passado com João Raul para protegê-la. Leandro se encanta pelas atitudes de Eduarda. Alaorzinho exige que sua equipe encontre Ana Castela, que se diverte na estrada com Gael. Todos se surpreendem quando Ana Castela decide permanecer em Bom Retorno para seu show.



Janete procura uma delegacia a fim de esclarecer a morte de Jean Carlos.



Terça - Janete anuncia a Agrado que revelou ao delegado tudo sobre a morte de Jean Carlos. Eduarda se anima para que Agrado desmascare Naiane diante de João Raul. Chega o dia da festa Canta Centro-Oeste. Ana Castela vai ao programa de Palhares Leite. Zilá se desespera ao ver que dormiu na casa de Ronei, e cede novamente às chantagens de Cinara.



Agrado consulta Leandro sobre revelar a verdade de seu passado com João Raul. Irene pede que Gael se afaste de Naiane. Alaorzinho se irrita ao não conseguir contato com Agrado e Eduarda.



Agrado e Eduarda estranham o comportamento de Osmar. Agrado consegue contato com Leandro, e consegue chegar a Bom Retorno. Leandro descobre que Naiane armou para afastar Agrado e Eduarda da cidade. Agrado decide desmascarar Naiane.



Quarta - Agrado pensa em como revelar a mentira de Naiane sobre seu passado. Bara prejudica a apresentação de Naiane sem querer, e João Raul conforta a moça. Irene repreende Walmir por permitir que o filho peça Naiane em noivado. Janete e Alaorzinho conversam. Agrado e Eduarda desmascaram Naiane, e Ronei e Zilá se desesperam.



Janete confronta Zilá. Gael chama Ana Castela para sair. Walmir confessa a João Raul que sabia que Agrado era Diana. Alaorzinho se decepciona com Naiane. João Raul e Agrado discutem. Naiane se desespera com seu futuro. Alana e Ronei tentam convencer João Raul e Agrado a cantar juntos. Gael e Ana Castela ficam juntos. Agrado e João Raul se emocionam ao cantar sua música.



Quinta - Agrado e João Raul interrompem sua apresentação e declaram ao público que jamais cantarão sua música novamente. Eduarda segue com a apresentação, e Leandro a admira. Ronei e Bara comemoram o sucesso da repercussão da festa. Ana Castela e Gael se encontram novamente. Zilá diz a Cinara que Janete revelou tudo sobre a morte de Jean Carlos.



Agrado se declara para Leandro. João Raul pede um tempo para Naiane. Leandro se preocupa com o segredo de Eduarda. Cinara copia o conteúdo do livro de Nora antes de devolvê-lo à avó. Alaor discute com Naiane e decide deixar sua casa. João Raul se aconselha com Nora e avisa a Ronei e Naiane que fará uma declaração oficial.



Sexta - João Raul informa a Naiane que os dois seguirão juntos aos olhos do público a fim de cumprir os contratos comerciais, e garante que nada mais acontecerá entre eles. Agrado e Eduarda fazem sucesso na internet. João Raul concede entrevista a Talita. Alaorzinho comenta com Malvino que planeja afastar Ronei do Grupo Amaral.



Zilá é interrogada pelo delegado Albano sobre a morte de Jean Carlos. Laurinha e Esteban tentam confortar Naiane. Walmir confessa suas mentiras a João Raul e pede perdão ao filho. Alaorzinho procura Janete, e Palhares comenta com Zeca que é difícil separar os dois. Palhares reconhece Zilá no prédio de Ronei. Walmir procura Adilson. Agrado exige que Naiane devolva sua medalhinha de Santa Cecília.



Sábado - O capítulo não será exibido.

Resumo: Quem Ama Cuida

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Carmita se sente humilhada por Arthur. Pilar e Ulisses se negam a ir ao casamento de Arthur. Tom ofende Elenice. Enéas se preocupa com o estado de Otoniel. Adriana briga com Diná, que jura vingança contra a moça. Pilar e Ulisses demonstram que voltaram atrás na decisão de não irem ao casamento do irmão.



Pedro fica atônito ao ver que a noiva de Arthur é Adriana, e revela que ama a fisioterapeuta. Durante a cerimônia de casamento, falta luz no prédio de Arthur. Adriana reage às acusações de Bruna. Adriana se desespera ao se deparar com Arthur caído na calçada.



Terça - Pilar acusa Adriana de ter empurrado Arthur. Pedro apoia Adriana. Adriana diz a Elisa que Pilar não sossegará enquanto não a colocar na cadeia pela morte de Arthur. Ulisses mente para Fábia. Pilar reúne Ulisses, Silvana e Diná para alinhar o discurso do depoimento que farão à polícia, culpando Adriana pela morte de Arthur.



O investigador comunica ao delegado que o laudo preliminar da perícia confirma que Arthur foi empurrado. Pedro comenta com Cléber que, após os depoimentos, Adriana é a primeira suspeita da morte de Arthur. Pilar pede a Ademir para ser o advogado da família Brandão contra Adriana.



Quarta - Pilar exige que Ademir use seus métodos para condenar Adriana. Adriana recebe nova intimação da polícia para depor. Otoniel tenta convencer Adriana e Elisa de saírem do apartamento de Arthur e voltarem a ser a família que sempre foram. Pedro conta a André como conheceu Adriana e se apaixonou por ela.



Dora comenta com Fábia sobre sua preocupação com a volta de André ao Brasil. Tiago deixa escapar para Silvana que desconfia de que alguém da família Brandão possa ter matado Arthur. Fábia descobre que Ulisses mentiu sobre seu paradeiro na noite da morte do irmão. Pedro comunica a Adriana que será seu advogado de defesa.



Quinta - Pedro deixa claro a Adriana que está disposto a enfrentar o pai para defendê-la. Fábia diz a Dora que Ulisses está escondendo algo. Francesca consola Otoniel. Adriana diz a Otoniel que precisa do avô por perto e pede a ele para voltar a morar com a família. Elenice conversa com Rosa sobre a dificuldade de convivência com Tom, mas acaba defendendo o marido.



Bruna procura Ademir para ajudá-la a se aproximar de Pedro, e em contrapartida ele pede à jovem para convencer o filho a abandonar o processo de Adriana. Ademir procura Pedro. Otoniel chega ao apartamento de Arthur dizendo que aceita voltar a morar com a família.



Sexta - Adriana e Elisa ficam felizes com a decisão de Otoniel. Ademir tenta convencer Pedro a desistir do processo de Adriana. Adriana convence Otoniel a ficar com o quarto de Arthur. Diná avisa a Pilar que Adriana foi para a joalheria. Tom pede desculpas a Elenice. Pilar vai até a joalheria e acusa Adriana de ter matado Arthur.



Ulisses se sente culpado. Diante da insistência de Fábia, Ulisses mente para a esposa sobre seu paradeiro e diz que está se tratando com um psicólogo. Pedro prepara Adriana para o novo depoimento na delegacia, como suspeita. Adriana avisa ao delegado que está pronta para responder suas perguntas.



Sábado - Adriana se sente desconfortável diante do delegado. Elisa compartilha sua preocupação com Tilde. Otoniel visita o túmulo de Arthur. Rosa alerta Elenice sobre Tom. Ademir menciona para Dora que sabe como afastar Pedro do processo de Adriana. Elisa vai para o sítio de Enéas com Mau Mau.



Carmita incentiva Bruna a sair com Tiago. Adriana e Otoniel vão para o sítio a fim de assistir Elisa, que passou mal. Pilar vai à delegacia e diz que Adriana fugiu.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

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