Confira os resumos das novelas da semana (20/04 a 25/04)

A- A+

Resumo: A Nobreza do Amor

Globo – Faixa das 18h



Segunda - Omar afirma a Dumi que vingará a morte de seu pai. Kênia aceita ter um romance de conveniência com Mr. Jones, mas impõe condições. Alika e Niara revelam sua verdadeira identidade para Leopoldo, a fim de reunir ajuda para Batanga.



Virgínia desconfia da proximidade de Mirinho e Adalgisa. Januário se encanta com Ana Maria. Casemiro aconselha Tonho a não desistir de Lúcia/Alika. Lúcia/Alika revela para Tonho que é casada.



Terça - Lúcia/Alika explica para Tonho que seu marido é um homem mau, e que precisou fugir dele para se proteger. Mr. Jones confessa a Mr. Campbell que está preocupado com as aspirações grandiosas de Kênia. Akin e Dumi afirmam que precisam impedir o casamento de Kênia e Mr. Jones.



Virgínia sofre ao constatar que todos acham Eugênia mais bonita do que ela. Graça tem uma ideia para sabotar o concurso de beleza a favor de Virgínia. Mr. Jones oficializa seu pedido de casamento com Kênia a Jendal, e Dumi se preocupa. Graça e Virgínia se preparam para sabotar Eugênia.



Quarta - Graça afirma que, depois de sabotar o vestido de Eugênia, Virgínia vencerá o concurso de beleza. Todos em Barro Preto se preparam para a vitória de Virgínia. Onildo sonda José sobre as origens de sua família. Alika comenta com Teresa que viu Graça e Virgínia deixarem o quarto de Eugênia.



Dumi reforça a importância de impedir o casamento de Kênia e Mr. Jones. Omar garante que vingará a morte de Soliman. Ana Maria diz a Januário que tem afeição por Vitalino. Eugênia descobre que seu vestido foi destruído, e Lúcia/Alika sugere saber quem a sabotou.



Eustáquio decide investigar o que houve com o vestido de Eugênia. Lúcia/Alika anuncia que fará um novo vestido para Eugênia seguir na disputa do concurso.



Quinta - Eustáquio admira a confiança de Lúcia/Alika ao afirmar que fará um novo vestido para Eugênia em tempo recorde. Diógenes e Marta repreendem a atitude de Virgínia e acreditam que Graça é uma má influência para a filha. Eugênia hesita em usar o vestido feito por Lúcia/Alika.



Jendal anuncia a data de casamento de Kênia e Mr. Jones. Kênia firma seu acordo financeiro com Mr. Campbell. Virgínia e as demais candidatas se surpreendem quando Eugênia surge com o vestido feito por Lúcia/Alika. Viriato aconselha Salma a dar uma chance para o amor de Fuad. Eugênia vence o concurso, e Lúcia/Alika comemora com Tonho.



Sexta - Virgínia se enfurece com a vitória de Eugênia, e Marta tenta confortar a filha. O vestido de Lúcia/Alika faz sucesso entre os jornalistas presentes no concurso. Casemiro descobre que Graça sabotou o vestido de Eugênia e repreende a esposa. Virgínia e Graça juram vingança contra Lúcia/Alika.



Dumi parabeniza Omar por seu esforço pela recuperação. Salma não gosta do comportamento de Fuad em sua casa. Casemiro incentiva Tonho a lutar por Lúcia/Alika. Januário confessa a Dona Menina seu amor por Ana Maria. Alika lamenta por não conseguir falar com Nilo Peçanha. Tonho se declara mais uma vez para Lúcia/Alika, e os dois se beijam.



Sábado - Lúcia/Alika revela a Tonho que sonhava com ele antes mesmo de o conhecer. Tonho pede a mão de Lúcia/Alika em namoro, e Niara faz a filha prometer que não revelará suas verdadeiras identidades ao rapaz. Bartô recepciona Virgínia com uma festa, e todos se surpreendem ao descobrir que a moça não venceu o concurso no Rio de Janeiro.



Jendal desconfia de que Omar esteja se recuperando, e Chinua despista o rei. Jendal anuncia uma nova recompensa para descobrir o paradeiro de Alika. Alika consegue entrar no hospital em que Nilo Peçanha está internado, e se revela para o ex-presidente.

Resumo: Coração Acelerado

Globo – Faixa das 19h



Segunda - Alaor aceita que Ronei represente Alaorzinho na feira musical de São Paulo. Eduarda canta na igreja a convite do pastor Samuel. Zilá rechaça Janete. Alaorzinho desperta e pede para falar com Janete. Zilá se revolta.



Clévis explica que, por conta do trauma, a memória de Alaorzinho pode estar fixada em momentos do passado. Zilá pede ajuda a Cinara, que se nega a deixar Ronei. Alaorzinho confessa a Alaor que não se lembra de ter casado com Zilá, e afirma que ainda ama Janete.



Gael apoia Naiane. Eduarda e Agrado se estranham, e Leandro intervém. João Raul confidencia a Luan que teme nunca esquecer Agrado. Alaor implora para que Janete vá ao encontro de Alaorzinho, a fim de ajudar na recuperação do filho.



Terça - Palhares se chateia com o fato de Alaorzinho ter chamado por Janete. Ronei e Cinara fazem planos. Agrado incentiva Janete em ver Alaorzinho. Zilá se choca com a chegada da irmã no hospital. Alaorzinho agradece a presença de Janete, e pede para conversar a sós com a ex.



A pedido de Alaorzinho, Janete relembra tudo o que viveram. Eva apoia Zilá, que confessa temer o poder de Janete sobre seu marido. Alaor decide voltar para o hospital. Alaorzinho afirma que não se lembra de Jean Carlos e se abre para Janete.



Quarta - Ronei e Cinara comemoram o sucesso de sua parceria. Zuzu questiona Malvino sobre suas crenças em relação a Janete. Alaor admira o canto de Zuzu. Alaorzinho tem alta do hospital. Agrado comenta com Janete que sente falta de um empresário mais robusto para sua dupla com Eduarda.



Palhares pede um tempo no relacionamento com Janete. Cinara enfrenta Zilá. Alaorzinho lembra do episódio envolvendo Jean Carlos e vai ao encontro de Janete. Zilá confronta Alaorzinho e Janete.



Quinta - Zilá convence Alaorzinho de que Janete deu o anel de sua avó para Jean Carlos. Janete expulsa Alaorzinho e Zilá de sua casa. Alaorzinho pede perdão a Zilá por ainda amar Janete. Ronei apresenta bons resultados para o Grupo Amaral, e Alaorzinho e Alaor reconhecem.



Janete anuncia que criará um selo para apoiar novos artistas, e pede que Agrado e Eduarda permaneçam em Bom Retorno para ajudá-la. Zilá se decepciona com a falta de atenção de Ronei. Ronei atende uma ligação misteriosa. Alaor confessa a Alaorzinho que não está mais tão interessado em Marcela. Eduarda repreende Agrado e Leandro por deixarem o namoro influenciar no trabalho. Irene pensa em mudar seu visual. Gael e Naiane se divertem.



Sexta - Zilá ameaça Alaorzinho caso se separem. João Raul fica frustrado com os novos rumos de sua carreira anunciados por Ronei. Zilá afirma que não permitirá que Alaorzinho peça a separação. Janete, Agrado, Eduarda, Zuzu, Palhares e Zeca selam sua parceria no selo para novos artistas. Zilá exige que Cinara permaneça com Ronei, para afastá-lo dela. Alaor observa Zuzu dançar com Malvino, e disfarça quando Marcela o chama. Palhares anuncia na rádio o novo selo de Janete, e Alaorzinho se revolta. Marcela revela que deixará Bom Retorno, e Alaor reage aliviado.



Sábado - Janete e Zuzu falam sobre o excesso de trabalho, pensando em outra pessoa para cuidar do Marias do Caturama. Zilá manipula Naiane sobre a crise em seu casamento. Luan nota o incômodo de Eduarda ao ver Leandro e Agrado juntos.



Um homem acusa Palhares de envolvimento com sua mulher. Leandro flagra um homem mexendo em seus pertences. Leandro persegue o invasor pela rua. Leandro encontra um microfone escondido em seu quarto.

Resumo: Três Graças

Globo – Faixa das 21h



Segunda - Rogério ajuda Viviane a entrar no quarto de Leonardo. Leonardo e Viviane declaram amor mútuo. Arminda não encontra o celular de Edilberto que estava no cofre e a documentação que confere a propriedade das Três Graças a Rogério. Samira descobre que Lena e Herculano voltaram para o Brasil.



Paulinho pressente que Lena sabe onde está a neta de Gerluce. Zenilda informa a Rogério que Raul foi usado como laranja por Ferette. Bagdá pega o dinheiro escondido nas Três Graças. Kasper não admite que tenha de devolver a escultura para Rogério. Leonardo recebe alta e vai para a casa de Viviane. Lorena confronta Ferette.



Terça - Ferette é hostilizado pelos filhos. Paulinho conta a Gerluce que Lena pode dar pistas sobre o paradeiro da neta da cuidadora. Chica diz a Rivaldo que pedirá autorização da polícia para falar com Helga sobre a morte do marido. Viviane perdoa Leo, e os dois reatam o namoro.



Lucélia descobre que pegaram o dinheiro que ela havia escondido. Leonardo aceita morar com Viviane. Ferette reage ao saber por Arminda que o celular de Edilberto e o documento que comprova que a escultura é de Rogério não foram encontrados. Zenilda beija Rogério, e os dois passam a noite juntos. Gerluce comunica aos amigos que eles levarão As Três Graças de volta para a casa de Rogério. Samira chega ao Brasil usando um passaporte falso.



Quarta - Juquinha e Jairo descobrem que Samira chegou ao Brasil. Ferette não atende Samira. Bagdá repreende Kasper por sofrer com a saída da escultura da galeria, em vez de ir atrás de Lucélia. Joaquim revela a Paulinho e Gerluce que foi Arminda quem matou Célio.



Lucélia confessa seus crimes a Maggye na presença de Júnior. Paulinho fica sabendo por Júnior e Maggye que Lucélia ameaçou a prima com uma arma, além de ter assumido o comando do tráfico na Chacrinha. Kellen aceita o pedido de casamento de Zé Maria. Joélly escuta o choro da filha. Samira ameaça contar a Raul que Ferette é seu pai, caso o empresário lhe negue ajuda.



Quinta - Samira pede uma grande quantia de dinheiro a Ferette, e Arminda observa os dois sem reconhecer a mulher. Samira ameaça Herculano. Leonardo conta a Viviane que responderá ao processo sobre a Casa de Farinha em liberdade. Ferette comenta com Macedo que colocará Samira para trabalhar para ele.



Por influência de Bagdá, Kasper decide abandonar As Três Graças e ir atrás de João Rubens. Chica desconfia de que, além de Helga, alguém tenha participado da morte de Célio. Arminda flagra Samira no carro com Ferette.



Sexta - Arminda se surpreende ao saber que Ferette é pai de Raul. Xênica fica sabendo por Macedo que Samira está no Brasil e está chantageando Ferette.



Zenilda conhece a família de Juquinha. Paulinho combina com Raul a forma como ele falará com Herculano, para tentar tirar informações sobre o paradeiro da neta de Gerluce. Angélico e Leonardo se entendem. Ferette avisa a Arminda que Samira trabalhará para eles. Maggye sente medo das ameaças de Lucélia e decide voltar para casa. Ferette propõe dar dinheiro a Samira, em troca de ela se livrar de Gerluce.



Sábado - Samira aceita a proposta de Ferette. Arminda observa os dois juntos. Rogério diz a Zenilda que ele e Raul irão depor na delegacia. Ferette se surpreende com a presença de Zenilda, os filhos e um Oficial de Justiça com uma ordem de despejo. Samira manda uma denúncia anônima para a delegacia de Jairo.



Helga confessa que matou Edilberto para proteger Arminda. Paulinho acompanha de longe a conversa entre Raul e Herculano, que pede que Joélly não procure mais pela mulher. Gerluce ajuda Lena com sua filha, sem saber que a bebê é sua própria neta.

*Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Veja também