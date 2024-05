Confira os resumos das novelas da semana (20/05 até 25/05)

A- A+

NO RANCHO FUNDO

Globo – 18h15



Segunda – Artur questiona sua origem, e Dona Manuela e Ariosto desconversam. Deodora vê Zefa Leonel ir atrás de Juquinha, e manda Vespertino descobrir de quem se trata. Quinota confronta Corina e exige que a lojista se desculpe com Margaridinha. Artur estranha a presença de Marcelo Gouveia na igreja. Marcelo tenta convencer Artur a esquecer as dúvidas sobre Dona Manuela. Zefa Leonel e Tia Salete procuram por Juquinha. Deodora planeja unir suas funcionárias aos filhos de Zefa Leonel. Juquinha pede um copo de água a Sivuplê. Blandina se aproxima de Artur, e Marcelo desconfia. Deodora e Vespertino encontram Juquinha no cabaré.



Terça – Deodora conta a Vespertino sua história com Zefa Leonel. Fé desabafa sobre o fim de seu noivado com Tobias Aldonço, e Seu Tico Leonel entende que Primo Cícero faleceu. Esperança gosta de Jordão Nicácio. Tia Salete exige que Floro Borromeu encontre Juquinha. Aldenor, Nastácio e Zé Beltino vão ao cabaré de Deodora. Zefa Leonel agradece Deodora por encontrar Juquinha. Caridade pede que Zé Beltino não conte a Primo Cícero sobre seu trabalho. Marcelo repreende Blandina por se aproximar de Artur. Nivalda tem uma ideia para tirar dinheiro dos Leonel. Deodora pede perdão a Zefa Leonel.



Quarta – Zefa Leonel fica mobilizada com a história de Deodora, e Marcelo observa as duas. Esperança e Fé enganam Seu Tico Leonel com a suposta morte de Primo Cícero. Marcelo propõe aliança a Deodora para reconquistar Quinota e ter acesso à fortuna dos Leonel. Marcelo expulsa Blandina de seu quarto. Artur e Quinota namoram, apaixonados. Deodora oferece abrigo para Blandina no cabaré. Marcelo revela a Artur que foi noivo de Quinota.



Quinta – Marcelo afirma a Artur que ainda ama Quinota. Nastácio pede para conversar com Caridade. Fé e Esperança conseguem enganar Seu Tico Leonel para conseguir dinheiro do parente. Artur e Marcelo brigam por causa de Quinota. Blandina vai com Deodora até o cabaré, mas dispensa sua ajuda ao encontrar Zé Beltino. Quinota estranha ao ver Blandina com Zé Beltino no hotel. Tia Salete e Floro Borromeu se beijam novamente. Blandina finge querer ser amiga de Margaridinha e Benvinda, e Quinota percebe a felicidade de Zé Beltino ao lado da moça. Quinota e Marcelo se reencontram.



Sexta – Marcelo pede perdão a Quinota, que consente. Blandina admira Quinota. Artur sofre ao pensar em Marcelo com a noiva. Zefa Leonel estranha a ausência do marido em seu quarto. Marcelo engana Seu Tico Leonel, que acredita ter tido um sinal divino com a "volta" de Primo Cícero, supostamente morto. Marcelo alerta Deodora sobre a crença de Seu Tico Leonel. Deodora engana Seu Tico Leonel e pede para conhecer Primo Cícero. Nivalda e Sabá Bodó constrangem Zefa Leonel e Quinota. Caridade surpreende Deodora em sua casa. Artur evita Quinota.



Sábado – Quinota estranha o comportamento de Artur. Guilherme Tell incentiva Artur a esquecer o passado de Quinota com Marcelo. Deodora e Caridade selam um pacto de segredo sobre o cabaré, na frente de Primo Cícero e Seu Tico Leonel. Quinota sofre um acidente ao ajudar Juquinha, e Marcelo a socorre. Deodora visita a Gruta Azul com Seu Tico Leonel. Alba orienta Artur a levar Guilherme para o hospital. Deodora se aproxima de Seu Tico Leonel. Artur vê quando Marcelo entra no hospital com Quinota.

FAMÍLIA É TUDO

Globo – 19h15



Segunda – Tom confronta Netuno/Léo. Bia e Tom conversam sobre a briga entre Netuno/Léo e Mathias. Júpiter é questionado por Plutão e Andrômeda sobre o dinheiro que encontraram com ele. Brenda e Paulina planejam usar Patty, uma antiga conhecida de Tom, para separá-lo de Vênus. Murilo nota a preocupação de Electra com o perito que analisará as imagens de seu caso. Hans planeja influenciar o perito indicado por Murilo. Lizandra e Leda procuram Guto na pensão. Electra questiona Murilo sobre seu afastamento, depois que ela começou a namorar Luca. Guto esconde Lizandra para falar com Leda. Júpiter chega à pensão e grita por Guto e Leda.



Terça – Júpiter invade o quarto de Guto, que foge. Leda e Lizandra ouvem Guto se declarar para Lupita, enquanto ela dorme. Vênus prepara uma surpresa para Tom. Paulina convence Patty a se encontrar com ela. Plutão teme os trajes de Nanda para sua competição de skate. Júpiter afirma a Marieta que gosta de Lupita como amiga. Luca se preocupa com Murilo. Enéas comenta com Nicole sobre o desaparecimento de um grande amigo. Bia e Babbo levam Netuno/Léo para a competição de skate. Cláudio alerta Max sobre a rivalidade entre ele e Plutão. Tom encoraja Plutão antes da competição.



Quarta – Nicole pede para conversar com Plutão. Leda toma uma decisão, e Marieta se surpreende. Chantal promete manter o segredo de Murilo. Jéssica entrega para Hans o dinheiro para subornar o perito. Max sabota o skate de Nicole, que acaba desclassificada. Jéssica pede a Luca para ajudar a pagar os gastos com o perito. Hans propõe suborno a Henrique. Nanda questiona Electra sobre a amnésia de Netuno/Léo. Leda vai falar com Guto. Max tira uma boa nota na competição, e comemora. Enéas vê Netuno/Léo saindo com Babbo e o reconhece. Plutão inicia sua última volta na competição.



Quinta – Plutão realiza uma boa sequência de manobras e vence a primeira etapa do campeonato. Enéas segue Netuno/Léo. Leda questiona Guto sobre sua volta para a gravadora. Vênus incentiva Tom a voltar para o skate. Kleberson e Haroldinho mudam o visual de Chicão, sem sua permissão. Otto alerta seu cúmplice que Enéas conhece Netuno/Léo. Luca pensa em ajudar a Fundação de Vênus. Hans manda um capanga ameaçar Henrique e sua família. Chantal se assusta com o traje escolhido por Lupita para ir à festa com Júpiter. Vênus compra roupas para Netuno/Léo. Henrique chega para divulgar o laudo sobre as imagens que condenaram Electra.



Sexta – Bia e Babbo conseguem uma consulta com um psicólogo para Netuno/Léo. Electra se descontrola com o laudo de Henrique, e Jéssica tenta esconder o alívio. Plutão decide entregar seu troféu para Tom. Netuno/Léo cozinha com destreza, e Vênus, Bia e Babbo ficam admirados. Júpiter chega na balada com Lupita e tem visões com Leda. Todos se preocupam com o sumiço de Electra. Hans se encontra com Henrique. Sheila desafia Andrômeda para um duelo no karaokê. Vênus fica envergonhada com os elogios que recebe de Netuno/Léo. Tom decide voltar a competir com skate. Lupita vê Júpiter beijando Marcela, e acaba se declarando para ele.



Sábado – Júpiter fica abalado com a declaração de Lupita. Electra discute com Nanda e afirma que é inocente. Jéssica comemora com Hans a mudança de Henrique. Chicão se preocupa quando Sheila começa a cantar e todos a acompanham. Chantal consola Lupita. Paulina constrange Patty a ajudá-la a separar Tom e Vênus. Júpiter não conta para os irmãos o que aconteceu na balada. Netuno/Léo tem um sonho com seu passado e acorda agitado. Luca consola Electra. Júpiter pede para falar com Lupita.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SBT – 20h30



Segunda – Glaucia demite Enzo da Monter Holding por desconfiança. Na estufa dos Campos, Vera pede a Clara um orçamento de uma essência original. Clara demanda um tempo para pensar na proposta. Mariana fica brava com Clara, já que a mãe cogita prestar serviço para Vera. Branca aceita sair com Fausto e pretende descobrir se ele é o admirador secreto do bairro. Enzo fala para Leandro que Glaucia realizou transações suspeitas com o dinheiro da Monter Holding. Glaucia avisa a Fred que, se ele sair de casa, também deve sair da empresa da família. Fred decide terminar e sair da sua residência.



Terça – Leandro solicita uma auditoria nas contas da Monter Holding. Julieta descobre que Mariana terminou com Mauro. Em um tenso diálogo, Mariana acha Vera audaciosa por pedir um serviço a Clara. Vera relembra o roubo de Mariana e a rival afirma que o verdadeiro ladrão pode ser um Monteiro. Leandro e Bernardo conseguem a senha do computador de Glaucia. Em conversa com Bassânio, Leandro reconhece que errou como pai de Glaucia, porque mergulhou no trabalho e não deu atenção à filha depois da morte da esposa. Leandro entende que deu mais atenção a Bernardo.



Quarta – Dona Branca leva Chilique e Fê Dengosa para o encontro com Fausto. Vitor sugere a Glaucia fazer a última transferência com um valor alto e sumir temporariamente da empresa. Vera aparece no apartamento de Glaucia e se depara com Vitor. Vera quer investigar mais sobre Glaucia. Bassânio visita Daniel e Julieta e declara que vai pedir Pórcia em casamento, para construir uma família e uma casa com ela. Bassânio diz que tem uma pergunta importante para fazer aos dois.



Quinta – Bassânio convida Daniel para ser o padrinho de casamento e Julieta, a daminha de honra. Vera desabafa com Bernardo e desconfia que Glaucia tenha roubado a joia dela no passado. Com sonho de ser músico, Fred vai à gravadora de Thomas Roth para pedir uma oportunidade. Diego leva Julieta à pista de skate e apresenta Letícia Bufoni, um dos maiores nomes da história do esporte. Téo deseja fazer aula de tênis, mas Amanda não tem condições para pagar e ele pensa em pedir a Bernardo, mas a mãe o impede. Vera pede para Pórcia buscar uma pasta em sua casa. Pórcia vê um porta-retratos com a foto de Vera usando a mesma joia que avistou no pescoço de Glaucia antes.



Sexta – Romeu entra com Dimitri, Ellen, Ian e Nath no Mundo da Imaginação para encontrar os cinco livros perdidos de Shakespeare. Hélio fica bravo com Chilique e Fê Dengosa porque eles não se comportam em casa. Bassânio pede conselhos para Leandro sobre o pedido de casamento e quer saber como fazer isso. Lívia pergunta para Julieta se ela sente algo a mais por Diego. Hélio quer saber quando Branca vai procurar uma outra casa para morar.

RENASCER

Globo – 21h15



Segunda – Dona Patroa demonstra arrependimento de ter voltado para casa. Joana pensa na proposta de indenização de Egídio a Tião. Buba e Augusto ficam juntos. Morena diz a Deocleciano que estranhou o fato de Teca querer morar com eles. Bento conta a Augusto que José Inocêncio quer fazer um teste de DNA no filho de Teca. Joana fica aflita quando Egídio lhe comunica que aguarda a funcionária em sua casa, conforme combinado. Sandra percebe que Dona Patroa está apaixonada por Rachid. Joana conta a Dona Patroa sobre o acordo que Egídio fez com ela. Dona Patroa orienta Joana a se encontrar com Egídio e levar Tião. Inácia tem um mau pressentimento quando não encontra Teca em casa.



Terça – José Inocêncio revela a Pastor Lívio a vontade de ter a carta que a mulher de Rachid, Marianinha, escreveu para Maria Santa. Teca ameaça fugir se Mariana não deixá-la ficar na casa de Morena. Neno e Pitoco levam Du ao encontro de Buba. Buba conversa com Augusto e diz que Teca tem o direito de saber que Du está vivo. Joana conta a Tião que Egídio quer dormir com ela em troca do dinheiro. Rachid confidencia a Sandra que tem intenção de se casar com Dona Patroa. José Inocêncio sonda com Bento se é possível tirar João Pedro de seu testamento. Teca tem uma visão do dia em que Belarmino foi assassinado.



Quarta – Morena se assusta quando Teca afirma que o tiro que feriu José Inocêncio e matou Belarmino foi dado pela arma fixada em sua parede. Inácia revela a Pastor Lívio sua desconfiança sobre Teca. Mariana fica apavorada ao acordar com Teca mirando a arma de Belarmino contra ela. José Inocêncio discute com Inácia, que critica o patrão por não aceitar o casamento de João Pedro. Tião tem receio de que o plano para enganar Egídio não dê certo. Marçal estranha o fato de Dona Patroa querer ir à casa de Jacutinga. Joana exige, na frente de Tião, que Egídio dê o dinheiro prometido para o marido.



Quinta – Egídio entrega o dinheiro para Tião e manda o funcionário ir para casa. Joana avisa a Egídio que cozinhará antes de passar a noite com o patrão. Dona Patroa e Tião flagram Egídio assediando Joana. Dona Patroa surge no momento e garante a Joana e Tião que eles podem ir embora em segurança. Sob a ameaça de Marçal e outros capangas, Tião é obrigado a devolver o dinheiro de Egídio. Dona Patroa vai embora e deixa Egídio definitivamente. Inácia aconselha Teca a contar a José Inocêncio que o filho que ela espera não é de Venâncio, e avisa à jovem que irá apoiá-la. Dona Patroa leva Tião e família para a casa de Jacutinga. Egídio se sente derrotado por ter perdido Joana. Tião sofre por sua família.



Sexta – Tião se sente mal por estar desempregado. José Inocêncio diz a Teca que a jovem lembra Maria Santa. Zinha fica preocupada com o casamento de João Pedro. Bento deixa claro a José Inocêncio que o filho de João Pedro terá direito sobre as terras do pai. Eliana descobre o segredo de Buba. Augusto e Buba decidem viajar para a fazenda e contar a José Inocêncio que estão juntos. Kika avisa a Eriberto que Eliana cometeu um crime ao violar os sigilos de Buba. Sandra alerta Eliana que transfobia é crime. José Inocêncio abençoa o amor de Augusto e Buba. Rachid decide contratar Joana como cozinheira da casa. Tião pensa em deixar a vila em busca de seus sonhos. Eliana procura Damião.



Sábado – José Inocêncio é surpreendido por Eliana, que lhe entrega documentos que comprovam que Buba é uma mulher trans. Sandra repreende Eliana. Inácia conta a Ritinha que Eliana esteve na fazenda. Eliana rejeita Damião. Augusto confronta José Inocêncio. Joana se preocupa com a tristeza de Tião. Pastor Lívio conta a Sandra que Egídio pensa em vender a fazenda. José Inocêncio manda Bento resolver a situação com Eliana e os bens que eram de Venâncio. Augusto confessa a Buba que não sabe se terá coragem de olhar para o pai. Buba procura José Inocêncio para conversar.

